DHA YURT BÜLTENİ - 19

Cumhurbaşkanı Erdoğan kıraathane ve seçim bürosunu ziyaret etti

ESKİŞEHİR\'de Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı\'nın (TANAP) açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve bakanlar, Tasigo Otel\'de düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar yemeğinin ardından konuk cumhurbaşkanları ile birlikte ayrı ayrı araçlarla otelden ayrıldı. Odunpazarı semtinde AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay\'ın seçim bürosunu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada çay içti, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, yaptığı konuşmada, partililerden seçimler için kalan 11 günü iyi değerlendirmelerini isteyerek şunları söyledi:

\"Çok farklı bir dönemin içerisindeyiz ve bu farklı dönemde de Türkiye bir sınıf atlayacak. Sınıf atlarken sizlerle beraber bu yolda yürüyeceğiz. Şimdi şurada 11 günümüz kaldı ve bu 11 gün içerisinde sizlerden büyük gayret istiyorum. Gerek hanımlar gerek eşler hep beraber bu 11 günü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ve bu 11 günü iyi değerlendirdiğimiz takdirde, inşallah 16 yıldır ülkemizde eserleriyle kabul gören partimizi inşallah 24 Haziran\'dan sonra yine bu kabulünü devam ettiğini göreceğiz. Niye diğerlerinin bir şeyi yok. Zaten bu güne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde bunlarla açık ara fark atmadık mı? Eskişehir ki biz 1 Kasım seçimlerinde bile en yakın partiye 30 bin fark attık. Ama istiyorum ki bu seçimde 30 bin yeterli değil. Daha fazla fark atalım ve milletvekili sayımızı da daha da arttıralım. Yalnız bu neyin işaret fişeği olacak biliyor musunuz, bu Mart 2019 yerel seçiminin işareti olacak. Artık Eskişehir yerelde bu Büyükşehir Belediyesini kaldıramaz. Çekemez. Çünkü Eskişehir\'i tanıyorum. Verdiği bir şey yok. Sadece malum bazı çevrelerin vermiş olduğu destek ki onlarla beraber ayakta durdu. Ama 1 Kasım bu işin inşallah dönüşüm olur. Şuanda zaten yerelde belediye meclisinde biliyorsunuz ağırlık bizde. Sadece kişisel olarak büyükşehir bu beyefendide ama şimdi Mart 2019\'da artık Büyükşehir\'i de alacağız ve bu da hallolduğu zaman Eskişehir çok daha farklı bir sürece farklı bir alt yapı, üst yapı, kültür, medeniyet, sanat bütün bunlara doğru yürüyecek. Bunun için de diyorum ki gerek hanım kardeşlerim, gerek gençler gece gündüz demeden yoğun çalışalım. Çalışalım ki neticesini de başarılı bir şekilde alalım.\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra seçim bürosunu karşısında bulunan Tiryakizade Kıraathanesi\'ne geçerek burada bulunanlarla bir süre sohbet etti. Kıraathane ziyaretinde basın mensupları içeriye alınmadı. Cumhurbaşkanı Edoğan daha sonra eski Atatürk Stadyumu\'ndan helikopterle Ankara\'ya döndü. Konuk cumhurbaşkanlarının da havayoluyla Ankara\'ya gittikleri belirtildi.

Görüntü dökümü:

------------------------

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın seçim bürosu ziyareti

-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşması

-Kıraathanenin dışından ve pencereden içeridekilerin çekilen görüntüsü

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)

=========================================

Başbakan Yıldırım, Amasya\'da şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

AMASYA\'ya gelen Başbakan Binali Yıldırım, \"Bunu da ilk defa Amasya\'dan açıklıyorum, 2018 yılı şeker pancarı alım fiyatı 2 lira 35 kuruş olarak belirledik. Hayırlı uğurlu olsun. Geçen sene 2 lira 10 kuruştu. Yüzde 12 artış anlamına geliyor bütün şeker pancarı üreticisi kardeşlerimize hayırlı olsun\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Amasya\'da düzenlenen Ferhat Tüneli açılış töreni ve iftar programına katıldı. Kent merkezinde yaşanan trafik sorunun çözümü amacıyla Harşena Dağı\'nın altına yapılan tünel 1 kilometre uzunluğunda. Nergiz Mahallesi\'nden başlayıp dağın altından geçerek Kurşunlu Mahallesi\'ndeki kavşağa çıkan tünelin şehirdeki trafik akışını hızlandıracağı belirtildi. 35 milyon TL\'ye mal olan tünelin temelini 8 Nisan 2016\'da o dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan Başbakan Binali Yıldırım atmıştı. Elmasiye Caddesi üzerinde kurulan açılış törenine gelen Başbakan Binali Yıldırım, ilk olarak yaklaşık 5 bin kişi ile birlikte iftar yaptı. Ardından vatandaşlara hitaben konuşma yapan Başbakan Yıldırım, \"İki bayram var bu ayda biliyorsunuz. Birincisi Ramazan Bayramı ikincisi ise 24 Haziran bayramı. Şen olasın Amasya kurtuluş savaşımızın önemli kilometre taşlarından biri Amasya\'dır. 12 Haziran, 19 Mayıs\'ta başlanan kurtuluş mücadelesinin ikinci durağı. Bugün Amasya için hayırlı ve güzel bir gün. Daha önce temel atmasında da bulunduğu Amasya Belediyemizin gerçekleştirdiği Ferhat Tüneli\'ni açıyoruz hayırlı uğurlu olsun\" diyerek sözlerine şöyle devam etti: \"Biz cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 yıldır Ferhat olduk milletimizle buluşmak için dağları deldik, Şirin gibi milletimizle kucaklaşmak için gece gündüz demeden hizmet ettik, uzakları yakın ettik. Köprüler, yollar, tüneller, havalimanları insanımızın yaşamını kolaylaştırmak için gece demeden gündüz demeden çalıştık. Ülkemizi 16 yıl içerisinde 3 kat büyüttük. Böyle önemli bir projeyi Ferhat\'ın şehrine kazandırmış olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyorum. Ferhat tüneli Amasya şehir içi trafiğine nefes aldıracak önemli bir proje. Millete hizmet aşkıyla memleket aşkıyla görüyorsunuz bize dağlar dayanmıyor. Dağları deliyoruz milletimizle buluşuyoruz.\"

\'BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETTİK. ANCAK BUNLARI KOLAY ELDE ETMEDİK\'

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye\'nin meselelerini bir bir ele aldıklarını dile getirerek, \"16 yıldır dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik. Büyük başarılar elde ettik. Ancak bunları kolay elde etmedik. Bir yandan milletimizin hayal ettiği hasretle beklediği eserleri hizmetleri bir bir yaparken diğer yandan da darbe girişimi ile vesayet odakları ile ve kumpaslarla önümüze çıkan terör belasıyla mücadele etmek zorunda kaldık. Elhamdülillah geldiğimiz noktada ülkemiz terör belasından büyük oranda kurtulmuştur. Terörle mücadele eden bu uğurda hayatını seve seve veren bütün şehitlerimize Rabbim\'den rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Devletle millet arasındaki mesafeyi 16 yılda kapattık. Devleti, milletin hizmetine sunduk. Ferhat gibi çalıştık milletimizin yüzünü güldürdük. Biz bu topraklara, bu bayrağa Ferhat gibi aşığız aşık. Yollar açıyoruz, tüneller yapıyoruz, şehirleri şehirlere bağlıyoruz, gönülleri gönüllere bağlıyoruz\" diye konuştu.

\'10 TANE MEGA PROJENİN 6\'SINI YAPTI\'

2008 yılında dünyada çok büyük bir kriz başladığını söyleyen Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:\"2008\'den 2018\'e geçen 10 yıl içerisinde Türkiye dünyada yapılan 10 tane mega projenin 6\'sını yaptı. Türkiye\'ye de bu yakışır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, Ankara-İstanbul hızlı treni, Avrasya Tüneli Ovit Tüneli, dünyanın en büyük havalimanı, Çanakkale 1915 Köprüsü, bunların hepsi tek başına marka projeler. Türkiye\'nin geleceğine damgasını vuracak projeler. Kanal İstanbul\'u da yapacağız. Her ne kadar bazı cumhurbaşkanı adayları \'Kanal İstanbul\'u yaptırmayacağız\' deseler de bu milletin desteği, Amasya\'nın desteği bizde olduğu müddetçe onu da başaracağız onu da yapacağız inşallah.\"

ŞEKER PANCARI ÜRETİCİLERİNE MÜJDE

Başbakan Binali Yıldırım, şeker pancarı üreticilerini yakından ilgilendiren bir haberi, müjdesi olduğunu belirterek, \"Bunu da ilk defa Amasya\'dan açıklıyorum. 2018 yılı şeker pancarı alım fiyatı 2 lira 35 kuruş olarak belirledik. Hayırlı uğurlu olsun. Geçen sene 2 lira 10 kuruştu. Yüzde 12 artış anlamına geliyor bütün şeker pancarı üreticisi kardeşlerimize hayırlı olsun. Bu seçimler önemli seçimler. Türkiye 94 yıllık yönetim alışkanlığını değiştiriyor. Darbelerle, vesayetlerle, krizlerle, istikrarsızlıklara Türkiye artık yıllarını kaybetmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti, ikinci yüzyılında daha istikrarlı, daha güçlü, yeni hükümet sistemiyle muhasır medeniyetler seviyesine giden yolda emin adımlarla ilerleyecek. Siz diğer cumhurbaşkanı adaylarının terörle ilgili hiçbir şey söylediklerini duydunuz mu? Her hangi bir fikirleri var mı? Terörle mücadele konusunda önünüze bir vizyon koyabiliyorlar mı? Koyamazlar. Adalığı açıklandığı gün koşa koşa Edirne\'ye giden, Edirne\'de terörün emrinde olan bir adaya destek verenden Türkiye bir şey beklemesin. Ülkemiz etrafında plan var. Bu plan bir şer planıdır. Güney hudutlarımızda bir terör devleti kurma hevesi var. Bunu da Kürt kardeşlerimizin kanı, canı üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Türkleri de, Kürtleri de terör belasına kurban etmeyeceğiz. Terör bu ülkenin kalkınmasını geciktiren alçakça bir plandır. Terörü Türkiye\'nin gündeminden çıkaracağız. Bölücü PKK terör örgütü, Kürtlerin sorunuyla ilgilendiği yok. Asıl sorun Türklerin de Kürtlerin de PKK sorunu. Bu sorunu gündemden çıkarmak da bizim boynumuzun borcudur\" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasının ardından Ferhat Tüneli\'nin açılış kurdelesini kesti. Ardından tören alanından ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Başbakan Binali Yıldırım\'dan detay

- Açılıştan detay

- detaylar

Haber-Kamera : Yaprak KOÇER-Gökhan İÇKİLLİ-Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)

============================================

İnce: Kimseyi ayırmıyorum, bu ülkeyi barıştıracağım /EK

\"TURİZM SEZONLUK BİR İŞ DEĞİLDİR\"

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Muğla mitinginin ardından Marmaris İlçe Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar\'ın davetlisi olarak Marmaris\'e geldi. Şehir girişinde çok sayıda vatandaş ellerinde konfeti ve Türk Bayrağı ile İnce\'yi karşıladı. Marmaris şehir merkezinde bulunan 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda toplanan halka seslenen İnce, ulusal medyanın mitinglerini yayınlamadığını öne sürerek medyayı kalabalığa şikayet etti. Artık halkın medya olduğunu ve cep telefonlarıyla yaptıkları canlı yayınları sosyal medyada paylaşmalarını isteyen İnce, \"Bizler ülkenin kalkınması için proje üretiyoruz diyoruz. En önemlisi de turizmdir. Turizm sezonluk bir iş değildir. Turizm sektörü 12 aya yayılmalıdır. Türkiye\'nin her şehrinde turizm olmalıdır. Turizm eğlence işi değildir. Kafaları basmadığı için turizmi eğlence olarak görüyorlar. Turizm, eğlence değil döviz, ekonomi, kalkınma ve gelişimdir. Turizm de hedefimiz en kısa sürede 60 milyon turist ve 60 milyar dolar girdi. Turizm de olduğu gibi her alanda topyekun kalkınmaya gideceğiz. Tarım, eğitim, sanayi başta olmak üzere tüm projelerimizi devreye sokarak kalkınma sağlanacaktır. Ben, siyasette yumuşama olsun diyerek Sayın Demiraş, Akşener, Karamollaoğlu ve Erdoğan\'a ziyaretlerde bulundum. Hatta hepsine 500 lira bağışta bulundum. Onların benim parama ihtiyacı yok ama amacımız siyaseti yumuşatmaktı. Tabii siz bana para yatırmayı unutmayın. Sizlerin parası ile bu mitingler ve reklamlar yapılıyor. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Benim rakibimde para çuvalla. Örtülü ödenek, devletin uçakları ve her şeyi onda. Ben sizden gelen parayla mitingleri devam ettiriyorum. Benden yana ne var ise helal olsun sizlerde bana helal eyleyin. Rakibim Bursa\'da miting yapıyor dolduramıyor 3 saat erteliyor. Ben miting yapıyorum meydanlar almıyor. Tünelin ucunda ışık göründü. Bunu gören zekasına hayran olduğum gençler iki fotoğraf koyuyor. Benim fotoğrafımın altında hepsiburada.com, Erdoğan\'ınkine de gittigidiyor.com. Benim Cumhuriyet\'in Kalesi Marmaris\'ten bir şüphem yok. Hepinizin kardeşiyim ve hepinizi yüreğimle seviyorum. Kalın sağlıcakla\" dedi.

Konuşma ardından sahneye davet edilen CHP\'li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve İnce beraber halka çiçek dağıttıktan sonra el ele sahneden indi. Otobüsle şehir turu atan İnce\'nin arkasında yaklaşık 500 araçlık konvoy oluştu. İnce 30 dakikalık şehir turunun ardından otelde dinlenmeye çekildi. İnce ve beraberindeki heyetin, yarın sabah saatlerinde karayolu ile Dalaman Havalimanı\'na ardından uçakla Ordu\'ya gideceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Şehir turundan görüntü

- Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce\'nin konuşması

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

=========================================

Bakan Yılmaz: 80 yılda yapmadıklarını yaptık /EK

İLÇEDE İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas\'taki programlarının ardından Doğanşar ilçesine geçti. Yılmaz, Doğanşar Cumhuriyet Meydanı\'nda kaymakamlık ve belediye tarafından verilen halk iftarına katıldı. İftar programına Bakan Yılmaz\'ın yanısıra Vali Davut Gül, Doğanşar Kaymakamı Mustafa Serin, Belediye Başkanı Necdet Osman Karaman ile Doğanşarlılar katıldı. Bakan Yılmaz burada yaptığı konuşmada 24 Haziran\'da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi yapılacağını anımsattı. Vatandaşlara sandığa giderken tavsiyede bulunan Yılmaz, \"Bu cumhurbaşkanı adayları içerisinde hangisinin devlet yönetme tecrübesi var. Hangisi başbakanlık, hangisi cumhurbaşkanlığı, hangisi belediye başkanlığı yaptı. Diğerlerinin de kendi özelliklerine bakın, ama devlet yönetmek için hangisi ehilse, liyakat sahibiyse, ehliyet sahibiyse eminim ki Doğanşarlı hemşehrilerim ona oy vereceklerdir.\" diye konuştu. Milletin 16 yıldır AK Parti iktidarının ve Recep Tayyip Erdoğan\'ın yanında sarsılmaz bir iradeyle durduğunu vurgulayan Yılmaz, \"Güç millettedir, millet kimin yanında durursa güç onda. Bu ana kadar Recep Tayyip Erdoğan\'ın yanında durdunuz, o da sizleri hiçbir zaman mahçup etmedi, yüzünüzü kara çıkartmadı. Allah için Türkiye\'yi bölgesinde süper güç haline getirdi.\" ifadelerini kullandı.

\"MİLLETİN GÜCÜNÜN ÜSTÜNDE GÜÇ YOKTUR\"

AK Parti iktidarları döneminde, 80 yılda yapılandan daha fazla hizmet yapıldığına değinen Bakan Yılmaz, 16 yılda yapılanların 80 yılda yapılanlardan kat kat fazla olduğunu belirtti. Recep Tayyip Erdoğan\'ın liyakatlı şekilde devlet yöneteceğine hiç kimsenin şüphesinin olmadığını söyleyen Yılmaz, \"Bu ana kadar sizin yüzünüzü kara çıkartmadı, bundan sonra da sizin yüzünüzü kara çıkartmaz.\" dedi. Sandığa gidenlerden Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti\'ye oy vermelerini isteyen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: \"Bu ana kadar sizin iradenizi hiçbir zaman yere düşürmedik, milletin gücünün üzerinde güç tanımadık. 15 Temmuz\'da görüldü, milletin gücünün üzerine güç tanımıyoruz. 4 Eylül Kongresi\'nde ne söylemişse bu millet, yani milletin gücünün üstünde güç yoktur, milletin iradesinin üzerinde de irade yoktur. Bunu her zaman söyledik, söylüyoruz. Biz bunu söyleyince bazıları rahatsız oluyor, dışarıdan da içeriden de rahatsız olanlar var. Gerçek gücün milletin olmasından niye rahatsız oluyorsunuz. Bizim dışımızdaki partiler diyorlar ki; \'cumhurbaşkanlığı sistemini istemiyoruz, geriye döneceğiz\'. Ne istiyorlar, \'parlamenter sisteme döneceğiz\' diyorlar. Niye parlamenter sisteme dönüyorlar, bu milletin elindeki yetkiyi almak istiyorlar. Nedir bu milletin elindeki yetki, hükümeti kurma yetkisi. Bunu size çok görüyorlar.\"

Görüntü Dökümü:

------------------------

-İlçedeki iftar programı

-Bakan Yılmaz’ın konuşması

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

============================================

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Van\'da /EK

BU MİLLETİN ARASINDA FİTNE SOKMA ÇABASI İÇERİSİNDE OLANLAR VAR

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Van\'ınTuşba Belediyesi tarafından, 15 Temmuz Şehitler Parkı\'nda düzenlenen iftar progamına katıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Van Jandarma İl Komutanı, Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Müftüsü Nimetullah Arvas, Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve çok sayıda vatandaşın katıldığı iftar programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Erbaş,Türk milleti arasında fitne sokma çabası içerisinde olan kişi ve grupların olduğunu belirterek,\" Bu millet bin yıldır, birlikte yaşıyor. Komşuluk ilişkilerini, akrabalık ilişkilerini en üst seviyede gerçekleştirmiş. Sevgisini, saygısını, sadakatini birbirine göstermiştir. Hangi ırktan, hangi renkten, hangi dili konuşuyor oluyorsa olsun ,hep birlikte birbirine gönlünü açmış. Ama, birileri fitne sokarak bu birliği, beraberliği bozmak istiyor. Bizim milletimiz, gerçeği her zaman görüyor. Bu fitneyi çıkaranların kimler olduğunu da biliyor, far ediyor, ona göre de tavrını alıyor.\" dedi.

Ramazan ayının birlik, beraberlik, hoşgörü ayı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ertaş şunları kaydetti:\" Ramazan birlik ve beraberlik ayıdır. Hep birlikte iftar sofralarında buluşmamız, teravihlerde omuz omuza ruku etmemiz, secdeye gitmemiz, yine ramazanın sonunda bayramı idrak etmemiz, kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Buradan alacağımız mesaj şudur. Ramazan ayı, pek çok vesileyle müslümanları nasıl bir araya getiriyorsa, ramazandan sonraki aylarda da bu birliğin, bu alışkanlığın, devam etmesi gerekiyor. Fitne öldürmekten daha büyük bir kötülüktür, daha çirkindir. Bu millet bin yıldır birlikte yaşıyor. Komşuluk ilişkilerini, akrabalık ilişkilerini en üst seviyede gerçekleştirmiş. Sevgisini, saygısını, sadakatini birbirine göstermiştir. Hangi ırktan, hangi renkten, hangi dili konuşuyor oluyorsa olsun, hep birlikte birbirine gönlünü açmış. Ama birileri fitne sokarak bu birliği, beraberliği bozmak istiyor. Bizim milletimiz, gerçeği her zaman görüyor. Bu fitneyi çıkaranların kimler olduğunu da biliyor, fark ediyor, ona göre de tavrını alıyor.\" alıyor\"

CAMİLERİMİZ, ÇOCUKLARLA CIVIL CIVIL OLSUN

Yaz döneminde Kur\'an Kurslarının açılacağını da hatırlatan Prof. Dr. Erbaş \"Diyanet işleri Başkanlığı olarak her zaman alandayız. Müftülüğümüz, müftülüklerimiz, imamlarımız, kuran kurslarımız, vaizlerimiz her zaman sizlerle birlikte. Onlar sizin için var. Biz, sizin için varız. Siz olmazsanız kime hizmet edeceğiz. Kİme din eğitimi vereceğiz. O yüzden hocalarımız her zaman sizin hizmetinizde. 25 Haziran itibariyle yaz kuran kurslarımız başlıyor. Yaz kuran kurslarımız da istiyoruz ki; camilerimiz çocuklarla cıvıl cıvıl olsun. Yaş sınırı koymuyoruz, kim islamı öğrenmek istiyorsa camilerimize koşsun, kuran kurslarımıza koşsun, müftülüklerimize koşsun. Biz her zaman hazırız.\"dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, daha sonra merkez İpekyolu ilçesi\'nde bulunan Ulu Cami\'de vaaz verdi, ardından cemaate teravih namazı kıldırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Tuşba ilçesinde verilen iftar yemeği

-Genel ve detaylar

-Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş\'ın açıklaması

-Cami\'de vaaz vermesi

-Cami cemaatine namaz kıldırması

-Detaylar

BOYUT:301 MB,SÜRE:2 DK 41 SN

Haber:VAN,(DHA)

============================================

HÜDA PAR lideri Yavuz, \"Bütün yanlışlara \'evet\' demeyeceğiz\"

HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz Bursa\'da yaptığı konuşmada \"Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ı destekleme kararı verdik fakat bizim bu destekleme kararımız bütün yanlışlara \'Evet\' deme anlamını taşımamaktadır\" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz Bursa İl Başkanlığının düzenlediği iftar programında partililere ve sivil topum kuruluşları ile biraraya geldi. İftar sonrasında konuşan Yavuz 15 Temmuz akşamı HÜDA PAR\'a düşmanıklarını ilan eden güçlerin siyasal ve iktisadi tasarımlarını reddettiklerini, anayasanın acilen değişmesi gerektiğini söyledi. Yavuz konuşmasında, \"15 Temmuz akşamı bize düşmanlıklarını ilan eden güçlerin bize dayatmış olduğu siyasal ve iktisadi tasarımları reddediyoruz. Onun yerine bu milletin değerlerine inançlarına uygun tarihi ile geleneği ile kültürü ile uygun ve uyumlu bir siyaset tasarımı bir iktisadi tasarımı bu millete hediye etmeliyiz. Türkiye\'nin en acil ihtiyacı olan şey bu darbe anayasasını değiştirmektir. Bu darbe anayasasını değiştirmek 15 Temmuz akşamı bu ülkeye açıkça düşmanlık edenlerin yapmış oldukları sistemlerini tasarımlarını reddetmek olacaktır\" dedi. Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan\'ı destekledikerini söyleyen Yavuz, \"Biz Cumhurbaşkanlığı meselesinde bir aday çıkarmadık, adayların içerisinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ı destekleme kararı verdik. Fakat bizim bu destekleme kararımız bütün yanlışlara \'Evet\' deme anlamını taşımamaktadır. Kim kızacak, kim küsecek, kim darılacak, kim hiddetlenecek diye bakmadan; korkmadan, cesaretle ama hakaret etmeden, nezaketle yanlışları dile getireceğiz. Onun için Türkiye\'nin gerçek anlamda böyle bir muhalefete yani HÜDA PAR\'a ihtiyacı vardır.\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

-İftardan detaylar

-Mehmet Yavuz\'un konuşması

SÜRE: 2 dk 5 sn,BOYUT: 233 MB

Haber:Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

==============================================

22 yaşındaki genci 11 yerinden bıçakladılar

Karaman\'da yaşayan Yunus Emre Karayılan (22), kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce 11 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1554 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Yunus Emre Karayılan aynı yaştaki arkadaşı Muzaffer Aslan ile birlikte sokak üzerinde yürüdüğü sırada yanlarına gelen kimliği henüz belirlemeneyen kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Karayılan bıçakların hedefi olurken arkadaşı Aslan olay yerinden kaçtı. Saldırganların olay yerinden ayrılmasının ardından tekrar olay yerine gelen Muzaffer Aslan\'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 11 yerinden bıçaklanan Yunus Emre Karayılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Karayılan\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

-----------------------

- Yaralının yerde ambulans beklemesi

- Yaralının ambulansa alınması

- Muzaffer Aslan\'ın olayı polis ekiplerine anlatması

- Olay yerinden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

==============================================

Bingöl\'de kaza yapan doktor ağır yaralandı

Bingöl\'ün Genç İlçe Devlet Hastanesi’nde aile hekimi olarak görev yapan Uzman Doktor Oğuz Doğan, havaalanı kavşağında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

2008 yılından bu yana Genç Devlet Hastanesi’nde aile hekimi olarak görev yapan Uzman Doktor Oğuz Doğan, akşam saatlerinde özel aracıyla Bingöl merkeze gelirken, havaalanı kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğan\'a olay yerinde ilk müdahaleyi yapti. Daha sonra Bingöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Doğan, tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesine alınan Doğan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

- Hastaneden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)

==============================================

Uşak Belediyesi\'nden 30 bin kişiye iftar

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen \'Milli Birlik ve Kardeşlik İftarı\'na yaklaşık 30 bin vatandaş katıldı.

Uşak Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen \'Milli Birlik ve Kardeşlik İftarı\' bu yıl da binlerce Uşaklıyı buluşturdu. İsmetpaşa caddesinde düzenlenen iftarların en büyüğü olan ve birlik ruhunu güçlendiren program Uşak Belediyesi önünden Tiritoğlu Parkı\'na kadar kurulan sofradan oluştu. Dev iftar buluşmasına Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve eşi Halime Cahan\'ın yanı sıra, AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Milletvekili adayları Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Milliyetçi Hareket Partisi Uşak Milletvekili Adayları Muhterem Kuruçay ile Muhammed Fatih Erdoğan ile belediye meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Her yıl kendi rekorunu kıran Uşak Belediyesi Türkiye\'nin en büyük iftarında bu kez yaklaşık 30 bin Uşaklıyı ağırladı. Alana sığmayan vatandaşlara, Uşak Belediyesi\'nin daha önceden anlaştığı çevre esnaf da ücretsiz olarak kapılarını açtı. Gecede ilahi dinletisi, kum sanatı, Hacivat ve Karagöz ile Arap Bacı gibi pek çok oyun ve gösteri sahnelendi. Birlik, beraberlik ve paylaşmanın sembolü olan Ramazanı Uşak\'ta en güzel şekilde yaşatmayı hedeflediklerini söyleyen Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, mahalle iftarlarında vatandaşlarla buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti. Ayrıca binlerle oruç açmanın, aynı sofrayı paylaşmanın ayrı bir lezzet verdiğini belirten Başkan Cahan, \"Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının sonuna geldik. İki gün sonra Ramazan Bayramımıza kavuşuyoruz. Her yönüyle güzel ve bereketli bir Ramazan ayını icra ettik. Yaklaşık 30 bin hemşerimiz için geçtiğimiz senenin de üzerinde bir sofra hazırladık. Gönül köprülerini sağlamlaştırıyor ve vatandaşlarla bir araya geliyoruz. Uşak\'ta harika bir birlikteliğe imza atıyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- İftardan görüntü

- Belediye Başkanı Nurullah Cahan\'ın vatandaşların masasını gezmesinden görüntü

- Belediye Başkanı Nurullah Cahan ile röp.

- İftar alanından drone görüntüsü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)