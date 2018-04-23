DHA YURT BÜLTENİ - 19

Piknik dönüşü kaza: 1 ölü, 9 yaralı



SAKARYA\'nın Taraklı ilçesinde, piknikten dönen 10 kişinin bulunduğu cip, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu köprüden dereye uçtu. Araçta bulunan 9 aylık bebek öldü, 9 kişi ise yaralandı.

Kaza saat 20.00 sıralarında, Taraklı Hacımurat Mahallesi\'nde meydana geldi. İki aile üyelerinin bulunduğu 10 kişi ormanlık alanda piknik yaparak evlerine gitmek üzere yola çıktı. 31 yaşındaki Zekeriya Onat idaresindeki 68 KV 058 plakalı cip sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu köprüden çaya uçtu. Takla atarak ters duran cipi gören yoldan gçenler yardıma koştu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yarısı suyun içinde kalan araçtan yaralıları çıkardı. 9 aylık bebek Ümeyra Onat\'ın öldüğü belirlenirken, yaralanan İsmail (72), Zekeriya, Melike (35) ile Saliha Onat (45), Fatma (36), Fatih(39), Ahmet(10), Nurgül(12) ve Eyüp Türkan (14) Taraklı Toplum Sağlığı Merkezi\'ne kaldırıldı. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralıya müdahale edilmesi

Deredeki araçtan görüntü

Ambulans gelişi ve gidişi

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER /TARAKLI(Sakarya),(DHA)

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Kamyonet markete girdi



DÜZCE\'de, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet markete girdi. Yaralanan kamyonet sürücüsü tedavi altına alındı.

Kaza akşam saatlerinde, Çay Mahallesi\'nde meydana geldi. Yalçın Demirkaynak idaresindeki 81 DK 289 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çöp kovasına, ardından kaldırımdaki ağaca çarptıktan sonra markete girdi. Geri manevra yaparak marketin içerisinden aracı çıkaran sürücü kaçmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından durdurulan sürücünün yaralandığı tespit edildi. Hafif yaralanan Yalçın Demirkaynak sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Marketin camları kırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Aracın çarptığı çöp kovası, ağaç ve marketin görüntüleri

Kaza yerinden görüntü ve detaylar var

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

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Gebze\'de 3. Lig coşkusu

BÖLGESEL Amatör Lig de grubunda şampiyon olan Gebzespor, play-off karşılaşmasında Altınova Belediyespor\'u yenerek 3 Lige çıkarken Gebze\'de binlerce taraftar coşkuyla takımlarını karşıladı. Gebzespor\'un 3. Lige çıkması kutlandı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta şampiyon olan Gebzespor, bugün Eskişehir\'de oynanan play-off karşılaşmasında 12 Grup lideri Altınova Belediyespor ile karşılaştı. Gebzespor 90+3\'de Oğuz Başaran\'ın attığı golle Altınova Belediyespor\'u 1-0 yenerek 3. Lige yükseldi. Karşılaşma sonrası teknik heyet ve futbolcuları taşıyan otobüs saat 23.00 sıralarında, TEM Otoyolu Kocaeli Gebze girişinde Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Yunus ekipleri tarafından karşılandı. Eskort eşliğinde Gebze Anibal kavşağına gelen Gebzespor otobüsünü burada binlerce taraftar karşıladı. \'Şampiyon Gebzespor\' sloganları eşliğinde karşılanan teknik heyet ve futbolcular tesislere gitti. Gebzespor\'un 3. Lige çıkması doyasıya kutlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Gebze\'de kutlamalardan görüntü

Taraftarların takımı karşılaması

Haber-Kamera: Mesut IŞIK-Büşra KAYA / GEBZE(Kocaeli),(DHA)

(SPOR KATEGORİSİNE GEÇİLDİ)

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Altay takım otobüsünde yangın

İZMİR\'in Gaziemir İlçesi\'nde, Altay Spor Kulübü\'ne ait takım otobüsü yandı. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Altay Vali Kutlu Aktaş Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Altay Spor Kulübü\'ne ait park halindeki takım otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevler kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemelerde olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı belirlenirken, otobüsü kullanılmaz hale geldi.

Polis, otobüsünün kundaklanmış olabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

- Yanan otobüsten görüntü

- Çevredekilerden görüntü

Haber: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)

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Kastamonu\'da biri şehit ailesine ait olmak üzere 4 ev yandı

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,(DHA) - KASTAMONU\'da gece yarısı çıkan yangında biri şu anda kullanılmayan şehit polisin ailesine ait olmak üzere 4 ev ve bir odunluk yandı.

Yangın, saat 23.45 sıralarında Hisarardı Mahallesi Kerpiçli Sokak üzerinde meydana geldi. Hakkı Köse\'ye ait evin bacasından çıktığı iddia edilen ve kısa sürede büyüyen yangında Köse\'ye ait ev ile 2009 yılında Şanlıurfa\'nın Siverek İlçesi\'nde iki aile arasında buğday teslim sırası yüzünden çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken vurularak Şehit olan Polis Memuru Nihat Karakoca\'nın doğduğu ev tamamen yandı. Şehit Polis Karakoca\'nın doğduğu evde kimsenin oturmadığı öğrenildi. Yangında bitişikteki 2 evin kısmen, bir odunluğun da tamamen yandığı öğrenildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangına Kastamonu Belediyesi ve ilçe belediyelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ve incelemelerinin sürdüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye yangına müdahale

-Vatandaşların konuşması

-Yangına müdahale

-İtfaiye araçları

-Yangın müdahale

Süre: 1:48 Boyut: 57,6 MB

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,(DHA)

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