DHA YURT BÜLTENİ - 19

Malatya\'da yeni yılın ilk bebeği \'Sefa\'

MALATYA\'da 2018\'in ilk bebeği, saat 00.05’de dünyaya geldi. Aile, erkek bebeğe \'Sefa\' ismini verdi.

Doğum için Malatya Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniği\'ne kaldırılan Hülya Yiğit (39), saat 00.05\'de erkek bir bebek dünyaya getirdi. Sağlıklı olduğu belirtilen, 3 kilogram ağırlığındaki bebeğe \'Sefa\' ismi verildi. 4\'üncü bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan Hülya Yiğit, 2018 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Hülya Yiğit, 2018 yılının kendilerine uğurlu geldiğini ifade ederek, \"Çocuğum sağlıklı doğdu çok şükür. Bizde yılın ilk bebeği oldu. Önemli olan sağlıklı olması bizim için. 2018 yılında barış istiyoruz, son zamanlarda ortalığın sakinleşmesini istiyoruz. Barış olsun dünyada herkeste, her tarafta çocuklar sefalet çekmesin. Hepsi huzurlu, mutlu, sağlıklı büyüsünler istiyorum\" diye konuştu.

Baba İrfan Yiğit (39) ise yeni yıla mutlu bir şekilde girdiklerini ifade ederek, \"Güzel bir duygu, Allah herkese nasip etsin. Bizim için önemli olan sağlıklı olması. İnşallah vatan ve millet için hayırlı bir evlat olur. Temennimiz bu yönde. 2018 yılı da tüm dünyada huzur, barış, mutluluk, sağlık, savaşların son bulmasını istiyorum\" dedi.

Kadın Doğum Uzmanı Doktor Barış Çıplak da aileyi tebrik ederek, \"Yeni yılın ilk bebeğinin doğmasının mutluluğu içindeyiz. 2018 yılında sağlık, barış, mutluluk temenni ediyoruz herkese öncelikle ailemize, yeni bebeğimize ve bütün dünyaya. Bebeğimiz 3 kilogram civarında doğdu. Bir sıkıntı olmadı\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bebekten detaylar

- Anne Hülya Yiğit\'in konuşması

- Baba İrfan Yiğit\'in konuşması

- Doktor Barış Çıplak\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

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Konya\'da yeni yıl, dua ve eğlenceyle kutlandı

KONYA\'da binlerce kişi yeni yıla eğlence mekanlarında müzik eşliğinde girdi, aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği de Mekke\'nin ve Kudüs\'ün Fethi Gecesi düzenledi.

Konyalılar, yılbaşı gecesi eğlence mekanlarını doldurdu. Binlerce kişi müzik eşliğinde eğlendi. Saatler gece yarısını gösterdiğinde, kalabalık, ondan geriye doğru sayarak yeni yıla girdi. Eğlence geç saatlere kadar sürdü.

Aynı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği tarafından Mekke\'nin Fethi ve Kudüs\'ün Fethi Gecesi düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi\'ndeki etkinlikte, hafızlar Kuran-ı Kerim okudu. Geceye çok sayıda vatandaş katıldı.

Yeni yıla girilirken polis ekipleri kentin önemli noktalarında kontrol uyguladı. Trafik ekipleri de yılın ilk cezasını alkollü araç kullanan Adem Aksoy\'a, 876 lira para cezası kesti. Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman\'da yılın ilk saatlerinde çalışan asayiş ve özel harekat polislerine baklava ikram etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yeni yıla eğlenerek giren insanlar

- Mekke\'nin ve Kudüs\'ün Fethi Gecesi

-Trafik ve asayiş uygulamaları

-Emniyet müdürü Şükrü Yaman\'ın polislere baklava ikramı

-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ /KONYA,(DHA))

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Konya\'da yılın ilk bebeği \'Bekir\' oldu

KONYA\'da yeni yılın ilk bebeği, Sevda-İdris Koyun çiftinin bebekleri \'Bekir\' oldu.

23 yaşındaki İdris ve 20 yaşındaki Sevda Koyun çiftinin ilk bebeği saat 00.07\'de Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nde normal doğumla dünyaya gözlerini açtı. Ailenin \'Bekir\' adını vereceklerini belirttikleri bebek 50 santimetre boyunda ve 3 kilo 115 gram ağırlığında doğdu.

İlk kez baba olma sevincini yaşadığını belirten İdris Koyun, \"İlk kez baba oldum. Çok heyecanlıyım. 2018 yılının en güzel hediyesi oldu. Bebeğimize babamın ismini koydum\" dedi. Bebeğe Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç çeyrek altın hediye etti.

(GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bebeğin ve annenin görüntüsü

-Baba İdris Koyun konuşması

-Bebeğe çeyrek altın hediye edilmesi

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK /KONYA,(DHA)

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Bakan Demircan, Samsun\'da çocuk hastanesini ziyaret etti

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, yeni yılın ilk dakikalarında Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'ni ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretler ve programlar için Samsun\'a gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak, milletvekilleri ve protokol üyeleriyle Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'ni ziyaret etti. Basına kapalı olarak servislerde yatan hastaları ziyaret eden Bakan Demircan, \"Doğum yapmış anneleri ve dünyaya yeni gelmiş bebekleri ziyaret ettik. Kendilerine yeni yıl vesilesiyle \'hoş geldiniz\' dedik. Bahtları açık olsun. Allah’ım uzun ömürler versin. 2018\'i 2017\'den daha güzel geçmesini bütün ülkemiz için, İslam alemi için ve dünna için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz. Halkımıza da 2017\'nin sona ermesiyle 2018\'in önümüzde daha büyük umutların yeşermesine vesile olmasını diliyoruz. Yeni yılını halkımızın tebrik ediyorum. Dünya\'ya şu an gelen bebeklerimize de \'hoş geldiniz\' diyoruz\" dedi.

Bakan Demircan’ın hastane ziyaretinde bir kadın bağırarak kendisiyle görüşmek istedi. Güvenlik görevlileri kadını uzaklaştırırken, bakan Demircan ziyaretlerinin ardından karayoluyla Tokat\'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Ahmet Demircan’ın gelişi

-Bakan Demircan’la görüşmek isteyen kadından görüntü

-Bakan Demircan’ın açıklaması

-Detay

-(Süre:01.43 dk) – (Boyut:193 mb)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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Kahramanmaraş\'ta yeni yılın ilk bebeği \'Emine Sümeyye\'

KAHRAMANMARAŞ\'ta 2018\'in ilk bebeği Orhan ve Hürümelek Alyas çiftinin 4\'üncü çocuğu olan \'Emine Sümeyye\' oldu. Baba Alyas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı çok sevdiği için çocuğuna Erdoğan\'ın eşi ve kızının ismini koyduğunu söyledi.

Fabrika işçisi Orhan Alyas ile ev kadını eşi Hürümelek Alyas çiftinin 4\'üncü çocuğu Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'nde saat 00.02\'de 3 kilo 600 gram olarak dünyaya geldi. Normal doğum ile dünyaya gelen bebeğe Emine Sümeyye ismi konulurken, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Nuri Öksüz çifte hayırlı olsun dileklerinde bulunarak bebeğe altın taktı.

Baba Orhan Alyas, dördüncü çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı çok sevdiği için çocuğa Erdoğan\'ı eşi ve kızının adını verdiğini söyledi. Baba Alyas, \"Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Bu sevgimden dolayı oğluma Tayyip Burhan adını bıraktım. Kızıma da Cumhurbaşkanımızın eşi Emine hanım ile kızı Sümeyye hanımın isimleri olarak Emine Sümeyye ismini bıraktım\" dedi.

2018\'in ilk bebeğini dünyaya getiren anne Hürümelek Alyas ise çok mutlu olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Doğumhane önü

- Doğumhane önünde bekleyen baba ve yakınları

- Baba Orhan Alyas ile röp.

- İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz ile röp.

- Alyas ve Öksüz\'ün odaya girmesi

- Öksüz\'ün bebeğe altın takması

- Hürümelek Alyas ile röp.

- Bebek Emine Sümeyye Alyas

- Alyas çiftinden \'Mutlu yıllar\' mesajı

- Doğumhane önünde bekleyenler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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7 yıllık çocuk özlemi, yeni yılın ilk dakikalarında sona erdi

ZONGULDAK\'ta, 7 yıldır çocuk özlemi çeken 32 yaşındaki Gülden ve 33 yaşındaki Ergin Oda çiftinin yeni yılın ilk saatlerinde dünyaya bebekleri geldi.

Bülent Ecevit Üniversitesi\'nde çalışan Ergin Oda ile Gülden Oda çiftinin 7 yıl süren çocuk özlemi saat 00.05\'de Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'nde dünyaya gelen \'Amine\' adını verdikleri kız bebekle sona erdi. Epilepsi rahatsızlığı nedeniyle başka bir hastanede tedavi gören baba Ergin Oda, eşinin doğumuna gidemedi. Gülden Oda doğumun ardından eşi Ergin Oda\'yı cep telefonuyla görüntülü arayarak kızını gösterdi. Duygulanan Ergin Oda, doğumu gerçekleştiren doktor ve hastane personeli ile görüntülü aramayı gerçekleştiren gazetecilere teşekkür etti.

Gülden Oda, uzun süredir çocuk sahibi olmayı beklediklerini söyleyerek, \"Çok mutluyuz. Uzun süredir bekliyorduk. Allah\'ım nasip etti. Eşim rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatıyor. Cep telefonuyla kızımı gösterdim. Çok mutluyuz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Babanın çocuğunu görüntülü arama ile ilk görüşü

-Babanın duygulu anları

-Anne ve baba arasındaki konuşma

-Anne ile röportaj

-Bebek anne ve babadan detaylar

Dosya Adı: zngyeniyilbebegi

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN /ZONGULDAK(DHA)

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