DHA YURT BÜLTENİ - 19

Silvan\'da öğretmen, silahlı saldırıda ağır yaralandı- yeniden



Sayın Yazıişleri Müdürlerine

\'Silvan\'da silahlı saldırıya uğrayan öğretmen, ağır yaralandı\' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgiler doğrultusunda yeniden veriyoruz....

YENİDEN

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DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'nde Milli Eğitim\'e bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi\'nde (RAM) müdür yardımıcısı olan öğretmen İzettin Güven, oturduğu apartmanda evinin bulunduğu kata çıkmak için asansöre binerken, silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden 7 kurşunla ağır yaralanan Güven, hastanede tedaviye alındı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Diyarbakır Caddesi\'ndeki Bahçelievler Sitesi\'nde meydana geldi. Silvan Rehberlik ve Araştırma Merkezi\'nde müdür yardımcılığı görevini yürüten psikolojik danışman ve rehber öğretmen 33 yaşındaki İzettin Güven, oturduğu apartmanda evinin bulunduğu kata çıkmak için asansöre binerken, silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla yakın mesafeden 7 el ateş etti. Evli ve 1 çocuk babası Güven, kanlar içerisinde yere yığılırken, sitede oturan 4 emniyet bekçisi silah sesleri üzerine balkonlara çıkıp, kaçan saldırgana ateş etti.

Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İzzettin Güven, ambulansla Silvan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Boyun ve sırt bölgesine 6, ayağına da 1 kurşun isabet eden İzzettin Güven, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi.

Kaymakam Adem Çelik ve Emniyet Müdürü Mehmet Güçlü de saldırının meydana geldiği siteye gelerek, buradaki görevlilerden olayla ilgili bilgi aldı.

Bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alıp, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Saldırının meydana geldiği bölge

- Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA) -

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Dün tahliye edilen KOTO eski Başkanı yeniden tutuklandı

KOCAELİ Ticaret Odası (KOTO) eski Başkanı Murat Özdağ, FETÖ suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak dün tahliye edilirken, savcısının itirazı üzerine bugün yeniden tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Kocaeli Ticaret Odası eski Başkanı Murat Özdağ tutuklanırken, dün Kocaeli 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada \'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu\'na Muhalefet\' suçundan beraatine, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlamasından 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Murat Özdağ\'ın yattığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

Cumhuriyet savcısı karara itirazı üzerine Murat Özdağ bugün yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilen Murat Özdağ adliyeden çıkarken, \"Adalet buymuş, adaleti gördük. Adalete teslim olduk ama adaletin sonucunu da gördük. Çok şükür, adalet bir gün tecelli edecek, buna inanıyorum. Hiçbir suçum yok, asla da olmadı, bu vatanı milleti sevmekten başka bir işim olmadı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliyeden çıkarılışı

- Tepkisi

- Araca bindirilmesi

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -

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Manisa\'da TIR, otomobile çarptı: 8 yaralı



MANİSA\'nın Kula İlçesi\'nde TIR\'ın çarptığı otomobilde bulunan 4\'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara D 300 karayolu Dereköy Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir\'den Uşak yönüne giden plakası öğrenilemeyen TIR, aynı yöne giden İdris Ç. (32) yönetimindeki 35 HJK 90 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü İdris Ç., Adile Ç. (31), Buğlem Ç. (2), Tahsin Ç. (5), Hafize Ç. (9), Muammer B. (37), Saadet B. (34) ve Neslihan B. (8) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaza sonrası kaçan TIR şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)

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Kütahya\'daki yangında 4 ev, 1 samanlık, 1 ahır yandı



KÜTAHYA’nın Gediz İlçesi’nde çıkan yangında 4 ahşap ev, 1 samanlık ve 1 ahır yandı.

İlçenin kırsal Gümele Mahallesi\'nde oturan Hüseyin Özmen\'e ait evde, akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, bitişikteki 3 eve daha sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 4 ahşap ev, 1 samanlık, 1 ahır yandı, 3 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Haber: Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)

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Hasat makinesinin altında kalan 2 kişi öldü



HATAY\'ın Kırıkhan İlçesi\'nde pamuk hasat makinenisini tamir eden 2 kişi, makineyi taşıyan halatların kopması sonucu altında kalarak öldü.

Olay, akşam saatlerinde Topboğazı mevkisinde meydana geldi. Pamuk hasat makinesi arızalanan Yasin Kılıç, tamirci 43 yaşındaki Cesim Bekçiler\'i arayarak yardım istedi. Kılıç ve Bekçiler, halat yardımıyla makineyi kaldırıp, tamir etmeye başladı. Bu sırada halat koptu, Kılıç ve Bekçiler hasat makinesinin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu hasat makinesinin altından çıkartılan Kılıç ve Bekçiler\'in öldüğü belirlendi.

Haber: KIRIKHAN (Hatay), (DHA)