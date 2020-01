DHA YURT BÜLTENİ - 19

Bakan Eroğlu: Kılıçdaroğlu\'nun atletli fotoğrafı senaryo (2)

BÜYÜK TAARRUZ VE ZAFER HAFTASI KUTLAMALARI BAŞLADI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar\'ın Şuhut İlçesi\'nde Büyük Taarruz ve Zafer Haftasının 95\'inci yıldönümü kutlamalarına katıldı. Kutlama törenleri Büyük Taarruz\'un planlarının yapıldığı Atatürk Evi\'nden başladı. Bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak yürüyüşe atlı birlikler de katıldı. At üstünde o dönemin askeri üniformalarını giyen askerler, katılımcıları hem duygulandırdı, hem de geçmişte kısa bir yolculuğa çıkardı. Bakan Eroğlu ve protokol üyeleri vatandaşların da katıldığı, önde atlı birlikler ve mehteran takımının olduğu kortejle Şuhut Stadyumu\'na kadar yürüdü. Buradaki törene Bakan Eroğlu\'nun yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar milletvekilleri Ak Parti Ali Özkaya, Hatice Özkal, CHP\'li Burcu Köksal, MHP\'li Mehmet Parsak, Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BÜYÜK TAARRUZ\'U ANLATAN TİYATRO OYUNU AYAKTA ALKIŞLANDI

Stadyumdaki kutlama töreni Beyaz Düşler Tiyatro topluluğunun sergilediği ve Büyük Taarruz\'u anlatan oyunla başladı. Düşmana karşı verilen mücadele ve mücadele sırasında çekilen sıkıntıları anlatan oyun, duygusal anlar yaşattı. Bakan Eroğlu, temsilin sonunda oyuncularla fotoğraf çektirdi.

\'İKİ DEFA GAZİ OLAN MECLİSİMİZ VAR ARTIK\'

Törende konuşan Bakan Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar\'ın, 95 yıl önce yok edilmek istenen bir milletin kahramanlık destanının yazıldığı, şehit kanları ile yoğrulduğu mübarek topraklar olduğunu söyledi. Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

“Bizi bu topraklardan atmak için yıllardır mücadele ediyorlar. Bu kahraman milleti topla, tüfekle, silahla yenemediler. Batılı ülkeler 1699 Karlofça Anlaşması\'ndan itibaren yeni bir planı devreye koymaya çalışıyor. Adına \'Şark Meselesi\' dedikleri, böl, parçala ve yut taktiğini kullanmaya çalışıyorlar. Önce 93 Harbi, ardından Trablusgarp Harbi, ardından Balkan Harbi ve büyük destan yazdığımız Çanakkale Harbi. Anadolu insanı Çanakkale ve öncesinde mücadele verdiği harplerimizde yorgun ve fakir düşmüştür. Anadolu insanı evlatlarını cephelerde vatan için, millet için feda etmiştir. Neredeyse yaşlılardan ve çocuklardan başka Anadolu\'da kimse kalmamıştır. Nitekim Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun\'a çıkmış ve Erzurum, Sivas kongreleri neticesinde 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış. Neticede bu Gazi Meclis Harbi yönetmeye başlamıştır. Şimdi geçmişte gazi olan Meclisimiz 15 Temmuz\'da ikinci defa gazi unvanına sahip olmuştur. İki defa gazi olan Meclisimiz var artık.\"

\'SU UYUR, DÜŞMAN UYUMAZ ATASÖZÜ 15 TEMMUZ\'DA GERÇEKLEŞTİ\'

15 Temmuz\'da Kuvay-i Milli\'ye ruhunun tekrar canlandığını kaydeden Bakan Eroğlu, \'su uyur, düşman uyumaz\' atasözünün 15 Temmuz\'da gerçekleştiğini ifade etti. Bakan Eroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Bin yıldır bu topraklara göz diken düşmanlarımız, her fırsatta içimizde hainler ile işbirliği yaparak istikbalimize kastetmenin fırsatını kollamışlardır. PKK, FETÖ, ve DEAŞ gibi terör örgütleri ile aziz milletimizin huzurunu bozmanın gayreti içindedirler. Ama bu hainlerin karanlık kalplerinin ve gözlerinin göremediği bir gerçek var; o da bu millet geçmişini hiçbir zaman unutmadı ve bu ruhla geleceğine uzanan elleri her daim kökünden kesecektir.Dolayısıyla 15 Temmuz\'da da bu kararlılığını göstermiştir, bu bakımdan ben ülkemizin her köşesinden gelen gençlerimizi tebrik ediyorum, yürüyüşümüz kutlu olsun. 95 yıl önce Şuhut\'ta Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları Büyük Taarruz\'un planlarını hazırlamış ve 95 yıl önce bugün kahraman ordumuz Kocatepe\'ye yürümüştür. İşte bu yol zafer yoludur, zafere giden yoldur. Bizim milletimiz kahraman bir millettir. Hiçbir şekilde esaret altında kalmamış olan dünyadaki tek millet, Türk milletidir. Başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman askerlerimizi şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.\"

Bakan Eroğlu ve protokol üyeleri buradaki törenin ardından 19 kilometrelik Zafer Yürüyüşü\'nün başladığı Çakır Köy\'e geçti.

Bakan Özhaseki: Senede, 500 bin bağımsız birimi yenilemeyi planlıyoruz (4)

\'HER SENE 100-150 ARITMA TESİSİ YAPACAĞIZ\'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yapımı 7 ayda tamamlanan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü binasını hizmete açtı. İçerisinde 20 yatak kapasiteli misafirhane, ana sınıfı, toplantı salonu, yemekhane ve 180 kişilik çok amaçlı konferans salonu bulunan 9 bin metrekarelik alan üzerindeki 6 katlı hizmet binanısının açılışında konuşan Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

\"Hedefimiz 2023 yılında ev ve işyerlerinden çıkan atık suların hepsini temizlemiş olarak tabiata vermek. Her sene de 100-150 adet arıtma tesisi yapmaya devam edeceğiz. Eskiden denizlerimizde gemilerin atık alımları hizmetini kimse vermiyordu. Gemilerde ne kadar kirlilik var ise denize verilirdi. O da bizim sahillerimize vururdu. Son 15 yılda, 269 adet atık alım tesisi yapıldı. Mavi bayraklı plaj sayısında şu anda dünya ikincisiyiz. 2012-2014-2016 yıllarında ozon tabakası koruma onur ödülünü alan ülke biz olduk. Yani, ülke olarak bir taraftan binbir türlü belalarla uğraşırken, bir taraftan da çevre hususunda binbir türlü faaliyeti yapmaya devam ediyoruz.\"

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde yeni hizmet binası faaliyete açıldı.

Suriye sınırına obüs ve ZPT sevkiyatı



TERÖR örgütü PYD kontrolündeki Suriye\'nin Afrin İlçesi\'ne komşu Kilis\'e 6 obüs ve 4 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevkiyatı yapıldı.

Suriye\'nin Halep kentine bağlı terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin İlçesi\'ne komşu olan Kilis\'e, batı illerinden 6 obüs ve 4 zırhlı personel taşıyıcı sevk edildi. Obüsleri taşıyan çekiciler ile zırhlı personel taşıyıcılar, güvenlik önlemleri eşliğinde Suriye sınırdaki 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığı’na götürüldü. Obüslerin, sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.

FETÖ’nün Yalova Üniversitesi yapılanması davasında 4 kişiye tahliye



YALOVA’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Yalova Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu’nun da bulunduğu 12’si tutuklu, 25 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Yaklaşık 13 saat süren duruşmada 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde özel hazırlanan salonda görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya sanıkların yakınları ve avukatları da katıldı. Duruşmada örgütün \'Yalova Üniversitesi imamı\' olduğu ileri sürülen Mehmet Güler, 2008 yılından bu yana cemaatle bir ilişkisinin bulunmadığını söyledi, üniversite imamı olduğu iddialarını redderek tahliyesini istedi.

Eski Rektör Prof. Dr. Niyazi Eruslu da örgüt üyeliği iddialarını reddetti ve tahliyesini talep etti.

Saat 09.00’da başlayan duruşma 22.00’ye kadar sürdü. Duruşma sonunda mahkeme, ara kararı açıkladı. Uğur, tutuklu sanıklardan M. K., N. G., S. Ö., M. K.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hüküm kıldı. Heyet ayrıca Mehmet Güler ve Prof. Dr. Niyazi Eruslu\'nun da aralarında bulunduğu diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırarak davayı ileri bir tarihe erteledi.



TEM’de kazalar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde gece saatlerinde bayram trafiği yoğunluğu artarken, meydana gelen iki kazada, 19 kişi yaralandı.

Marmara Bölgesi\'nden, 10 günlük Kurban Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine gitmek amacıyla araçlarıyla yola çıkanlar, TEM Otoyolu’nun Bolu kesiminde yoğunluğa neden oldu. Özellikle Bolu Dağı Tüneli çıkışından itibaren daha fazla hissedilen yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri güzergahta denetimleri sıklaştırdı. Bölgede kazalar da meydana gelince, 5 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu.

İKİ KAZADA 19 KİŞİ YARALANDI

TEM’in Ankara yönü Köroğlu mevkiinde 55 NA 583 plakalı otomobil, yolcu otobüsüne çarptı. Kazada otomobilde bulunan 7 kişi hafif yaralandı.

Ankara yönüne giden Bayram Kahraman yönetimindeki 55 PR 325 plakalı otomobille Ali Gemici yönetimindeki 34 SB 6531 plakalı kamyonet Yeniçağa kavşağında çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı.

Her iki kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavile alındı. Bu arada karayolunda çok sayıda maddi hasarlı kaza da meydana geldi.

ABD\'den gelen paraları FETÖ üyelerine dağıtan kişi yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Bursa\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Amerika’dan gelen paraları örgüt mensuplarına ve ailelerine, çözülmeyi önlemek için \'sus payı\' olarak dağıttığı öne sürülen M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.