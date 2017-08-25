DHA YURT BÜLTENİ - 19

Bolu\'da yanan kamyondaki tavuklar telef oldu



BOLU’da lastiğinin patlaması sonucu yanan kamyondaki çok sayıda tavuk telef oldu.

Olay, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu’nun Köroğlu mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Oktay Atalay yönetimindeki 14 BN 936 plakalı kamyonun ön sağ lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla asfaltla sürtünen janttan çıkan kıvılcımlar nedeniyle kamyon alev aldı. Alevleri fark eden sürücü kamyondan dışarı çıkarak durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangından sürücü yara almadan kurtulurken, kamyonun kasasında bulundan 4 bin 950 tavuktan bir kısmı yanarak telef oldu.

Yangın nedeniyle D-100 Karayolu’nun İstanbul istikameti yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapatıldı. Karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yanan kamyonun söndürülmesi

-Tavukların sesleri

-Soğutma çalışmaları

-Sürücü ile röportaj

-Telef olan tavuklar

-Oluşan trafik

-Detaylar

Süre: 02.36 - Boyut: 83.20 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

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CHP\'li Bingöl: Atlet sorunuyla uğraşmak, Türkiye\'nin sorunlarını çözmüyor



DENİZLİ\'nin Bekilli ilçesinde düzenlenen 16\'ncı Kültür Sanat ve Üzüm Festivali\'ne katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, \"Atletle uğraşmak, Türkiye\'nin sorunlarını çözmüyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bunlarla değil, memleketimizin sorunlarıyla meşgulüz\" dedi.

Bu yıl 16\'ncısı düzenlenen Kültür Sanat ve Üzüm Festivali, bugün saat 18.00\'da, kortej yürüyüşüyle başladı. 24-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak festivalin açılışına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Başkafa ile çevre ilçelerin CHP\'li belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin Kadın Mehteran Takımı, kortej yürüyüşünde en önde yer alarak marşlar çaldı. Adalet Caddesi\'nden başlayan yürüyüş ilçe merkezinde sona erdi.

\"ADALET ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ\"

İlçeye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, düzenlenen festivalin ilçenin tanıtımı için önemli olduğunu söyledi. Hafta sonu Çanakkale\'nin Eceabat ilçesinde 4 günlük Adalet Kurultayı düzenleneceğini belirten Bingöl, 8 ana başlık altında 76 çalıştay gerçekleştirileceğini ve bu kadar yoğun bir adalet etkinliğinin dünyada ilk olacağını ifade etti. Türkiye\'deki en temel sorunun adalet sorunu olduğunu belirten Bingöl, \"Dağlarda, taşlarda, yollarda adalet aramaya devam edeceğiz. Ta ki Türkiye\'nin birlikteliğini kardeşliğini ve barışı tesis edinceye kadar. Ülkede huzuru tesis edinceye kadar bu etkinlikleri düzenleyeceğiz. Etkinliklerimizin esas sahibi 80 milyon vatandaşımız olacak. Çünkü biz onlar için yollara düşüyoruz\" dedi.

ATLET POLEMİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında başlayan atlet polemiği hakkında da açıklamalarda bulunan Bingöl, \"Türkiye\'nin çok ciddi işsizlik sorunları var. Ülkemizde gençlerin işsizlik oranı yüzde 20\'nin üzerinde. Ekonomik parametrelerin hepsi bozulmuş. Ortada böyle sorunlar varken, gündemi değiştirerek asıl sorunlarını bir kenara bırakmak adına böyle sığ tartışmaların içine çekilmeye çalışılıyoruz. Vatandaşın atletini hor görme, gün gelir o vatandaş gereken cevabı verir. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu\'nun o fotoğrafı son derece samimi bir fotoğraftır. Saray sofralarında değil sayın Genel Başkanımız. 40 derece sıcakta yürüdükten sonra, mütevazi bir sofrada bir vatandaş olarak yoğurt kaşıklarken çekilmiş bir fotoğraf. O sofra, o atlet niye birilerini rahatsız etti, cevabını milletimizin takdirine bırakıyorum. Atletle uğraşmak, Türkiye\'nin sorunlarını çözmüyor. Ne yaparlarsa yapsınlar,biz bunlarla değil, memleketimizin sorunlarıyla meşgulüz\" dedi.

\"MEMUR ZAMLARIYLA EKONOMİNİN NE DURUMDA OLDUĞUNU GÖRDÜK\"

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ise, Türkiye\'nin çok temel sorunları olduğunu belirterek, üzüm yetiştiricilerinin neredeyse yok olma sürecinde olduklarını söyledi. Sındır sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Tarım sektöründe çiftçimiz ve sektörde yer alan bütün unsurlar yok olma sürecinde. Son yapılan memur zamlarıyla ekonominin ne durumda olduğunu gördük. Adalet kelimesine hala alışamamış olanlar, adaleti atletle karıştırır hale gelmişler. Ülkemizdeki ciddi adalet sorununu önümüzdeki kurultayda masaya yatıracağız. Ve çözüm için gereken her şeyi yapacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kortej görüntü

- Mehter takımından görüntü

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ile röp.

- CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır röp.

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA)

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İncirlik\'te şüpheli ölüm



ADANA\'da İncirlik 10\'uncu Tanker Üs Komutanlığı\'nda inşaatta harç yaptığı sırada fenalaşan 21 yaşındaki işçi Mehmet Aslanhan, hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde merkez Sarıçam İlçesi İncirlik Mahallesi\'ndeki 10\'uncu Tanker Üs Komutanlığı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, üs komutanlığındaki bir inşaatta çalışan Mehmet Aslanhan, harç yaparken birden fenalaştı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aslanhan\'ın öldüğü belirlendi. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Aslanhan\'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Aslanhan\'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Haber: ADANA,(DHA)

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FETÖ üyeliğindan tutuklanan papaza bu kez \'darbe ve casusluk\' tutuklaması



FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, \"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etmek\", \"Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\", \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlamalarından da tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Aralık 2016\'da FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan tutuklanan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson\'un, \"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etmek\", \"Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\", \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" ve \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından da tutuklanması talep edildi.

Talep üzerine İzmir Sulh Ceza Hakimliği tarafından açılan duruşmada, İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan Brunson SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Hakkındaki iddiaları tercüman aracılığıyla cevaplayan Brunson\'un, \"Hayatım boyunca Fetullahçı ile hiç tanışmadım. Toplantılarına hiç katılmadım. Ben kilise kurdum. Casusluk yapmadım. Türkiye\'nin bölünmez bütünlüğünü destekliyorum. Benim derdim İsa Mesih\'i anlatmaktadır. FETÖ ile hiçbir bağlantım yoktur. Ne zaman, nerede ve nasıl casusluk yaptım açıklanmasını istiyorum\" dediği öğrenildi.

Brunson\'un ifadesinden sonra talebi karara bağlayan hakimlik, mevcut delil durumu, emniyet raporu, arama-el koyma tutanakları, gizli tanık beyanlarını dikkate alarak, Brunson\'un \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\", \" Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" ve \"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etmek\" suçlarından da tutuklanmasına karar verdi.

Haber: Davut CAN / İZMİR,(DHA)

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