DHA YURT BÜLTENİ - 18

BALIKÇININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ 2 KİŞİYE GÖZALTI



ZONGULDAK\'ın Kozlu ilçesindeki balıkçı barınağının üstünden düşerek, yaşamını yitiren balıkçı İlhami Köroğlu\'nun, dövüldükten sonra aşağı atıldığı yönündeki iddia üzerine 2 kişi gözaltına aldı.

Olay, 14 Kasım\'da, Kozlu\'daki balıkçı barınağında meydana geldi. İlçede balıkçılık yapan İlhami Köroğlu, iddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte içki içtikten sonra sabaha karşı balıkçı barınağının üstünden beton zemine düştü. Başından aldığı darbeyle ağır yaralanan Köroğlu, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne kaldırıldı. Köroğlu, ardından Karabük Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Köroğlu, dün yaşamını yitirdi.

İlhami Köroğlu\'nun yakınları, olayın yüksekten düşme değil; cinayet olabileceği şüphesiyle savcılığa şikayette bulundu. Savcılık tarafından olay günü Köroğlu\'nun yanında bulunan ve tanık olarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan 2 kişinin gözaltına alınmasına karar verildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan E.Ç. ve M.C.Ö., sağlık kontrolünden geçirilerek, emniyete götürüldü. Şüphelilerin, olay günü İlhami Köroğlu ile birlikte alkol aldıklarını; ancak ölümüyle ilgili yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Barınaktan detay

-Şüphelilerin adliyeye çıkarılması

SÜRE: (2.32) - BOYUT: (284 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN /ZONGULDAK,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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LİSELİ BARBAROS, OKULUN PENCERESİNDEN DÜŞEREK ÖLDÜ

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, lise öğrencisi Barbaros Zülfigaroğlu (14) okulun üçüncü katındaki sınıfın penceresinden bahçeye düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra, Gölcük\'ün Ulaşlı Mahallesi\'nde bulunan Gölcük Anadolu Lisesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gölcük Anadolu Lisesi 9-D sınıfı öğrencisi Barbaros Zülfigaroğlu, teneffüste okulun üçüncü katında bulunan sınıfında pencere kenarında oturduğu sırada dengesini yitirerek bahçeye düştü. Öğrencinin düştüğünü görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil ekibi okula geldi. Ağır yaralanan Barbaros, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İncelemede Barbaros Zülfigaroğlu\'nun kalbinin durduğu belirlendi. Duran kalbi doktorlar tarafından tekrar çalıştırılan Barbaros, devam eden müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Barbaros Zülfigaroğlu\'nun geçen Temmuz ayında Gölcük\'te düzenlenen yelken yarışmasında optimist kategorisinde birinci olduğu öğrenildi. Polis ekipleri okulda incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Okuldan görüntü

-Zülfigaroğlu\'nun sınıf arkadaşı ile röp.

-Detay

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER /GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ANKARA’DA BİR KİŞİ EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE REHİN ALDI (1)

ANKARA\'nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi eşini pompalı tüfekle binada rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi özel harekat ekipleri sevk edildi.

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN, Muhammet BAYRAM /ANKARA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ - GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK

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Uzaklaştırması olan koca, eşini durakta servis beklerken öldürüp, intihar etti - EK

CİNAYET ANI KAMERADA

Çanakkale\'de uzaklaştırma kararı bulunan Fuat Şen\'in (31), ebe olan eşi Sedef Şen\'i (30) otobüs durağında başından silahla vurarak öldürme anı bir halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu anlarda Sedef ebenin \'yardım edin\' şeklindeki çığlıkları dikkat çekti.

Bu sabah saat 07.20 sıralarında Esenler Mahallesi Ahmet Piriştina Caddesinde otobüs durağında meydana gelen cinayet anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kısa süre önce tayinle atandığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesindeki işine gitmek üzere evinin önündeki durağa çıkıp, servis bekleyen ebe Sedef Şen, burada kendisini bekleyen bir yıldır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki uzaklaştırma kararı da olan eşi Fuat Şen ile tartışmaya başladı. Tam bu sırada durağa gelen bir halk otobüsünün güvenlik kamerası olup biten herşeyi kaydetti. Otobüsün ön kamerasından durakta Sedef-Fuat Şen çiftinin tartıştığı görülürken, otobüs durağa yaklaştığında otobüs biniş kapısını gösteren diğer kamerada ise Sedef Şen\'in, \'Yardım eder misiniz, belinde silah var, yardım edin. İmdat\' diye bağırdıktan sonra eşi Fuat Şen tarafından tel el ateş ederek öldürüldüğü görünüyor. Hemen ardından ise Fuat Şen\'in kendi başına ateş edip, intihar ettiği olay anında otobüs şoförünün şaşkın hali, görülüyor. Yolcuların ise yaşadığı şoku anlatan sesleri duyuluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cinayet anı kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ /ÇANAKKALE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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