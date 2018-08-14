DHA YURT BÜLTENİ - 18

Şanlıurfa\'da silahlı kavga: 2 kardeş ağır yaralı

ŞANLIURFA\'da aynı mahallede somun fabrikası işleten akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı mahallede somun fabrikası işleten iki aileler arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme, tokat ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği belirsiz kişinin tüfekle peş peşe açtığı ateşle Mehmet Kılıç ve Mustafa Kılıç kardeşler yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan iki kardeşin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Taraflar arasında yeni bir kavga yaşanmaması için olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalaması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis ekiplerinin beklemesi

- Polis ekipleri çevrede önlem alması

- Yerde bulunan boş kartuşlar

- Polis ekiplerinin inceleme yapması

- Toplanan meraklı vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA)

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Çanakkale\'deki orman yangınında yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü

ÇANAKKALE\'nin Ezine ilçesi Dalyan köyünde zirai alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan 4 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.

Ezine ilçesi Dalyan köyündeki yangın bugün saat 16.00 sıralarında zirai alanda başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın büyüdü. Olay yerine 1 amfibik uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 30\'a yakın arazöz ve söndürme aracı ile 200\'e yakın orman işçisi yangına müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Bölgede ekipler tarafından havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü. Yangın sırasında 150 arıkovanı da telef oldu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangın bölgesinden görüntü

-Yangın alanındaki uçak ve helikopterlerin su atmasından görüntü

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Cep telefonu görüntüsü (sosyal medya)

Haber-Kamera: Erol GÜNGÖRDÜ-Mehmet ANDAÇ / EZİNE(Çanakkale),(DHA)

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Çocuğu kurtarmak için göle girdi, vatandaşlar kurtardı

SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, Sapanca Gölü\'nde tekne gezintisi sırasında suya giren 11 yaşındaki D.S. ve çocuğu kurtarmak için suya giren komşusu 61 yaşındaki S.D.\'yi boğulmaktan vatandaşlar kurtardı.

Olay öğle saatlerinde, Sapanca Gölü\'nün Serdivan Esentepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 11 yaşındaki D.S ailesi ve komşusu 61 yaşındaki S.D. tekne ile göle açıldı. Teknede bulunan çocuklar kıyıdan yaklaşık 40 metre uzaklıkta yüzmek için suya atladı. D.S. isimli çocuk arkadaşlarının suya atladığını görünce yüzmek için göle girdi, ancak bir süre sonra çırpınmaya başladı. Tekneyi kullanan S.D., çocuğun çırpındığını görünce kurtarmak için suya atladı. S.D. de suda çırpınmaya başlayınca yardıma, teknedekilerin çağrısı üzerine çevredekiler koştu. Vatandaşlar, büyük bir çaba gösterip çocuğu ve yaşlı adamı tekneye çıkardı. İki kişinin ailesi, olay sırasında şoka girdi. D.S. ve S.D. 112 Acil ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Çocuk ve adamın hastaneye sevki

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER / SERDİVAN(Sakarya),(DHA)

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Borç verdiği kişiyi yolda durdurup öldürdü



DÜZCE\'de, Mustafa Ünal borcunu ödemediği iddiasıyla 25 yaşındaki Mithat Yılmaz\'ın otomobilini orman yolunda durdurdu. Çıkan tartışmanın ardından Mustafa Ünal, Mithat Yılmaz\'ı av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay akşam saatlerinde Düzce\'ye bağlı Esentepe Köyü yolunda meydana geldi. Mithat Yılmaz idaresindeki 81 EE 716 plakalı otomobili ile köye giderken Mustafa Ünsal tarafından yol üzerindeki ormanlık alanda durduruldu. Ünsal, iddiaya göre aracın yanına gelerek borç verdiği Mithat Yılmaz ile tartışmaya başladı. Daha sonra yanındaki av tüfeği ile Yılmaz\'a ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden Mithat Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Mustafa Ünal ise olay yerinden aracına binerek kaçtı.

Aracı görerek kaza olduğunu sanan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri araçta tüfekle vurulmuş bir kişiyi görünce, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri köy yolu üzerinde yaptıkları kontrollerde Mustafa Ünal\'ı kaçmaya çalışırken yakalayarak gözaltına aldı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı\'na götürülen Ünal, borcu nedeniyle Yılmaz\'ı vurduğunu itiraf etti.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mithat Yılmaz\'ın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Aracın görüntüsü

Jandarma ekiplerinin inceleme yapması

Cenaze araca konulması ve detaylar

Haber-Kamera: DÜZCE,(DHA)

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Pat pat devrildi 3 yaralı



DÜZCE\'de, pat pat olarak adlandırılan tarım aracının devrilmesi sonucu altında kalan 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Kurtköy Köyü\'nde meydana geldi. Şenol Çelik, Özlem Çelik ve Ali Osman Çelik tarım aracı pat pata fındıkları yükleyerek eve gitmek üzere yola çıktı. Şenol Çelik idaresindeki pat patın kontrolünü kaybedince araç devrildi. Aracın altında kalan Şenol Çelik, Özlem Çelik ve Ali Osman Çelik yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil ekipleri pat patın altından çıkarılan 3 kişiye ilk müdahalede bulundu. Düzce Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntü

Olay yerinden ve devrilen pat pattan görüntü

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ederken görüntüsü

Jandarma ekiplerinin olay yerine gelirken görüntüsü ve detaylar

Dosya adı dzcpatpatkaza.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,(DHA)

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