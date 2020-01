DHA YURT BÜLTENİ - 18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon\'da



CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize, Bayburt ve Gümüşhane\'deki kongrelerine katılmak için Trabzon\'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 21.40 sıralarında Rize, Gümüşhane ve Bayburt\'ta düzenlenecek olan İl kongreleri için \'Ana\' uçağıyla Trabzon\'a geldi. Havalimanında kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan otobüse çıkarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasında \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bildiğiniz gibi yarın Rize il kongremizi yapıp, bazı yatırımları gezeceğim. Ondan sonra Bayburt ve Gümüşhane\'ye gideceğim. Ondan sonra da Ankara\'ya döneceğim. Ama Maçka\'da eğer müsaitseler Erenimizin ailesini de ziyaret edeceğimö dedi.

\'TRABZON FARKLI BİR DERS VERECEK\'

Konuşması sırasında kalabalıktan bir vatandaşın sigara içtiğini gören Cumhurbaşakın Erdoğan, “Sigarayı bırak da sigara yakışmıyor onu at daö ifadelerini kullandı. Önlerindeki 2019 seçimlerinin olduğunu hatırlatan Erdoğan şöyle konuştu:

“Büyükşehirlere geçtiğimizde Trabzon il kongresine geleceğim. Ve Trabzon il kongresinde siz, hemşerilerimizle bir arada olacağız. O zaman farklı bir heyecanı yaşatacağız. Artık önümüzde 2019 Mart\'ı ve Kasım\'ı var. Hep beraber gerek Mart, gerekse Kasım seçimlerine çok güçlü bir şekilde hazırlamamız lazım. Ben inanıyorum ki Trabzon bu defa çok farklı bir ders verecek. Trabzon’un bir özelliği var. Hep tek bayrak, tek millet, tek vatan oldu. Bölücüler Trabzon’a giremedi. Bayrağımıza leke sürmek isteyenler, Trabzon’a giremedi. Yok \'paralelmiş, oymuş, buymuş\' diyenler, Trabzon’a giremedi. Bizim Rabia\'mız var. Bunu anlamayanlar da olabilir. Varsın anlamasınlar.\"

Konuşmasının ardından Erdoğan, helikopterle geceyi geçireceği memleketi Rize\'nin Güneysu İlçesi\'ne gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Erdoğan\'ın konuşması

-Havaalanında genel görüntüler

-Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR-Fatih TURAN-Osman ŞİŞKO-Aytekin KALENDER/TRABZON, (DHA) -

===================================

AK Parti\'den istifa eden belediye meclis üyesi CHP\'ye geçti

BAYRAKLI Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karaman, AK Parti\'den istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi\'ne (CHP) geçti. Karaman\'ın yakasına altı oklu rozeti CHP\'li Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ile CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper taktı. Geçtiğimiz Eylül ayında bir başka Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Ali Şenay da, AK Parti\'den istifa ederek CHP\'ye geçmişti.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, bugün CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper ve ilçe kongre delegeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, AK Parti\'den istifa ederek CHP\'ye geçen Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karaman\'a rozet takıldı. Başkan Karabağ yaptığı konuşmada, \"AK Partili meclis üyesi arkadaşlarımız ilçemizdeki gelişmelerin etkisiyle, bunu özellikle vurgulamak istiyorum, hiçbir pazarlık yapmadan, sizinle çalışmak istiyoruz\' dediler. İlk etapta Ali Şenay arkadaşımız geldi. Bugün de Mustafa Karaman arkadaşımız CHP\'li oldu. AK Parti\'den buraya geçmek kolay iş değil. Kendisini kutluyorum\" dedi. Karaman ise, \"2014\'te meclis üyesi seçildim. Hasan Karabağ, beni hiç yalnız bırakmadı. Bana katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte elimizden gelen katkıyı göstererek iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. En büyük Atatürk\" dedi.

\"ATATÜRK\'Ü KÖTÜLEYENLERİ BU PARTİYE ALARAK BİR ADIM İLERİ GİDEMEYİZ\"

Başkan Karabağ, 2019\'da yapılacak yerel ve genel seçimin önemine değinerek, \"Her şeyi tek elden yöneten, atayan bir ülke olma yolunda gidiyoruz. Dünyada kuşatılmış bir ülke olarak kaldık. Sıkıntımız çok. Bu işin kurtuluşunu 100 yıl önce Atatürk söylemişti; ‘Yurtta sulh, cihanda sulh\'. Ne söylediyse çıktı. Biz, AKP\'nin kalesi olarak lanse edilen Bayraklı\'da ilk seçimi aldığımızdan sonraki süreçte hem Atatürk dedik hem CHP\'nin altı okunu savunduk hem de oylarımızı artırdık. Aslına inkar eden haramzadedir. Biz CHP\'nin altı okuna sımsıkı sarılmalıyız. Sağdan, Atatürk\'ü kötüleyenleri bu partiye alarak bir adım ileri gidemeyiz\" dedi.

Başkan Karabağ, sözlerine şöyle devam etti: \"CHP, CHP gibi olacak. Nasıl olacak. Sonuna kadar Atatürkçü olacak. Atatürkçü olmayan, bu savunmayı yapmayan CHP iktidara gelemez. CHP Atatürkçü\'dür. Çünkü doğru tektir. Doğru da Cumhuriyeti kuran Atatürk\'ün yoludur. Sol dünya içerisinde Atatürkçülüğe dudak bükerek bakanlar dünyanın en aptal insanlarıdır. Sol ve Atatürkçülük birlikte olur. Çünkü emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı\'nı veren insan Atatürk\'tür, arkadaşlarıdır. Atatürk\'ü her yerde savunabiliriz. Çünkü Atatürk dünyanın her yerinde heykeli olan bir değerdir. Çinin Mao\'su, Pekin\'deki büyük yürüyüşünden sonra, ‘Ben Çin\'in Atatürk\'üyüm\' demiştir. Fidel Castro, ‘Biz devrimciliği Atatürk\'ten öğrendik\' demiştir. Bizim söylemimiz, hem cumhuriyet hem demokrasi hem Atatürk olmalıdır. Bunun içinde ırkçılık yoktur. Atatürk, ‘Türkiye Cumhuriyeti\'ni Türkiye halkı kurmuştur. Bu halka da Türk milleti denir\' demiştir. Bu kavram içerisinde ırkçılık, etnik ayrımcılık yoktur. Bu kavram içerisinde herkes vardır\"

\"EL ELE OMUZ OMUZA MÜCADELE DEVAM\"

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper ise, \"İnanmak lazım. İnanırsanız hayal edersiniz. Televizyon karşısına geçip belediye başkanını, ilçe başkanını, genel başkanımızı eleştirerek ‘bu ülke bir yere varamaz\' diyerek bir şey elde edemeyiz. Bayraklı\'da 2019\'da hem yerelde hem genelde birlik olacak. Geçtiğimiz günlerde Genel Başkanı ziyaret ettim. Orada, ‘Örgütten gelen bir başkanımız var. Sokaktaki tüm insanlara, Bayraklı\'da yaşayan herkese kucak açmış, hak hukuk adalet gözeterek hizmet etmeye çalışıyor\' dedim. Bizi, başarımızı tebrik etti. Bundan sonraki süreçte yine ele ele, omuz omuza hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz\" dedi.

Öte yandan, istifasını gün içerisinde noter kanalıyla veren Karaman\'ın geçişiyle birlikte Bayraklı\'daki CHP\'li meclis üyesi sayısı 24\'e yükseldi. AK Parti\'nin meclis üyesi sayısı ise 13 oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------

- Toplantıdan görüntü

- Rozet takılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)



===================================

Eşini yaralayıp, yanındaki erkeği öldüren koca tutuklandı



ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde ayrı yaşadığı eşi Döne Umut T.\'yi (21) kafede pompalı tüfekle yaralayıp, yanındaki Şahin Azgın\'ı (40) ise öldüren Hasan T. (25) tutuklandı.

Manavgat İlçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1001 Sokak\'taki kafeye önceki gece gelen Hasan T., bir süredir ayrı yaşadığı eşi Döne Umut T.\'yi başka bir erkekle aynı masada otururken gördü. Otomobilindeki tüfeği alarak yeniden kafeye gelen Hasan T., önce havaya iki el ateş etti. Eşinin tüfekle ateş ettiğini gören Döne Umut T., yanına gidip engel olmak istedi. Tüfeği ateşlemeye devam eden Hasan T., eşini bacağından vurdu. Araya girmeye çalışan Döne Umut T.\'nin yanında oturan arkadaşı olduğu öne sürülen Şahin Azgın da tüfekten çıkan saçmalarla boynundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Şahin Azgın, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Azgın\'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Adana\'ya gönderildi.

Pompalı tüfeği olay yerinde bırakarak otomobiliyle kaçan Hasan T., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kısa süre sonra Sülek Mahallesi\'nde yakalandı. Hasan T.\'nin olay sırasında yayında bulunan 3 kişi de gözaltına alındı.

Polis merkezindeki sorgularının ardından şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Hasan T., savcılıkta verdiği ifadede eşinin yanında başka birini görünce anlık bir öfkeye kapıldığını ve çok pişman olduğunu iddia etti. Hasan T., \'kasten öldürme\' suçundan tutuklanırken, diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Manavgat adliyesi genel görünüm

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

- Tutuklanan şüpheli Hasan T.’nin cezaevine götürülmesi

- Hasan T.’nin fotoğrafı

58 MB // 01:49ö

Haber. Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) -

==========================================

Aksaray\'da zincirleme kaza: 2\'si ağır, 7 yaralı

AKSARAY\'da önündeki TIR\'a çarpıp karşı şeride geçen otomobil, başka bir otomobille çarpıştı, 2\'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Ankara karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Aksaray yönüne giden Oğuzhan Kılıç (23) yönetimindeki 06 EB 8451 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hasan Demir yönetimindeki 34 HZ 9723 plakalı TIR\'a arkadan çarptıktan sonra karşı şeride geçip, Murat Mutlu (30) idaresindeki 68 DD 075 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri Oğuzhan Kılıç ve Murat Mutlu ile Rahime Mutlu (49), Muhammet Emin Mutlu (2), Meryem Mutlu (22), Adnan Menderes Mutlu (5), Adnan Mutlu (54) yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. Kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Murat ve eşi Meryem Mutlu\'nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Görüntü dökümü:

-----------------------

- Yaralıların araçtan çıkartılması

- Yaralıların ambulanslara alınması

- Kaza yeri genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY DHA))