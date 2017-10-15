DHA YURT BÜLTENİ - 18

Sapanca\'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı



SAKARYA\'nın Sapanca İlçesi\'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 18 yaşındaki Yusuf Avcı öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, ilçenin Sakarya Caddesi\'nde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Bedri Irmak (65) yönetimindeki 54 E 0905 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yusuf Avcı yönetimindeki 41 KV 640 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Yusuf Avcı ile yanındaki Murat Avcı (19), Cihat Şahin (16), Yunus Emre Gümüş (15) ve Muhammet Emir Aktaş (15) ile diğer araç sürücüsü Bedri Irmak ve eşi Necla Irmak (55) yaralandı. Araçta sıkışan Yusuf Avcı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca İtfaiye Amirliği\'ne bağlı ekipler tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi, Toyotasa İlk Yardım Hastanesi ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Avcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntüler

Kurtarma çalışmaları

Yaralılardan görüntüler

Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK /SAPANCA(Sakarya),(DHA)

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Beton dökülürken iskele çöktü; 7 işçi yaralandı



ANTALYA\'da bir alışveriş ve kültür merkezinin inşaatında beton dökülürken iskelede çökme meydana geldi. Olayda, 7 işçi yaralandı.

Olay, bugün saat 22.40 sıralarında Muratpaşa İlçesi Çaybaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir alışveriş ve kültür merkezinin inşaatındaki örümcek iskelede beton dökümü sırasında çökme oldu. Olayda 7 işçi hafif yaralandı. İnşaat alanına itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kentteki çeşitli hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İskelelerin altında işçi bulunabileceği ihtimali üzerine UMKE ve AFAD ekipleri de bir süre arama yaptı. Ancak olumsuz bir duruma rastlanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İnşaat alanından görüntü

- Polisten görüntü

- İtfaiye araçları

- Bekleyen insanlar

- Vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI-Mehmet KILIÇASLAN /ANTALYA,(DHA)

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Oğlunu bacağından vurup, intihara kalkıştı



ANTALYA\'da 72 yaşındaki Kaptan Atmaca, şizofreni tedavisi gören oğlu 30 yaşındaki İbrahim Aydın Atmaca\'yı bacağından vurduktan sonra aynı tabancayla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Yaralanan baba- oğul, hastanede tedaviye alındı.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi 262 Sokak\'taki 5 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden emekli Kaptan Atmaca ile şizofreni tedavisi gören oğlu İbrahim Aydın Atmaca arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kaptan Atamaca, oğlunu tabancayla bacağından vurdu. Yaralı halde evden çıkan İbrahim Aydın Atmaca, çevredeki bir dükkana girerek yardım istedi. Dükkan sahibinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İbrahim Aydın Atamaca, ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, kendisini evine kilitleyen Kaptan Atmaca\'ya teslim olması için çağrıda bulundu. Atmaca tüm çağrılara karşın, kapıyı açmayınca, olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Balkondan eve giren ekipler, Kaptan Atmaca\'yı yerde yaralı halde yatarken buldu. Kendisini başından vurduğu belirlenen Kaptan Atmaca, evin önünde bekletilen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaptan Atmaca\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polisin balkondan eve girmesi

- Polisin inceleme yapması

- Sağlık ekiplerinden detay

- Sağlık ekiplerinin Kaptan Atmaca\'yı çıkarması

- Kaptan Atmaca\'dan görüntü

- Polis detay

- Ambulansın gitmesi

- İbrahin Aydın Atmaca\'nın fotosu

- Özel haerakat polisinden detay

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI /ANTALYA,(DHA)

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Denizli\'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı



DENİZLİ\'nin Buldan İlçesi\'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında Yenimahalle Kayran mevkiinde meydana geldi. Osman Güler yönetimindeki 06 FHT 90 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Aydın Balcı yönetimindeki 20 RP 919 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Balcı ve Güler ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen abulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, sürücüler Aydın Balcı ile Osman Güler\'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ramazan ÇETİN /DENİZLİ,(DHA)

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