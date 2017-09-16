DHA YURT BÜLTENİ - 18

Birçok suçtan aranan kadın şüpheli yakalandı



KONYA\'da yağma, kişiyi hürriyetin yoksun kılma, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma ve oto hırsızlığına karıştığı tespit edilen 29 yaşındaki Kevser Çambel yakalanarak gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'ne bağlı Güven Timleri tarafından kurulan özel ekip, kent merkezinde çeşitli zamanlarda meydana gelen olaylarla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ve mağdurlarla görüşen polis, şüphelinin poliste suç kaydı bulunan Kevser Çambel olduğunu tespit etti. Yağma, kişiyi hürriyetin yoksun kılma, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma ve oto hırsızlığı olaylarına karışan Çambel, akşam saatlerinde Merkez Selçuklu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Çambel\'in daha önce de karıştığı yağma suçundan da arandığı belirtildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen Kevser Çambel sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü:

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- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilişi ve götürülüşü

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

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Tramvay çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı



İZMİR\'İN Konak İlçesi\'nde, tramvay yapım çalışmaları kapsamında kazı yapan iş makineleri, doğalgaz borusuna zarar verdi. Olay sonrası araç trafiğine kapatılan Gazi Bulvarı\'na güvenlik şeridi çekilirken, borunun onarılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin tramvay yapım çalışmaları kapsamında, Gazi Bulvarı\'nda kazı yapan iş makineleri doğalgaz ana boru hattına zarar verdi. Olayın bildirilmesi üzerine yetkililer borudaki doğalgaz akışını kesti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Doğalgaz sızıntısının paniğe yol açtığı bölgede 2 itfaiye aracı tedbir amacıyla nöbet tuttu. Olay üzerine Gazi Bulvarı bir süre araç trafiğine kapatılırken, bölgeye gelen İzmirgaz ekiplerinin boruyu onarmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Çalışmalardan görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Beyşehir\'de \'narko-sokak\' uygulaması



KONYA\'nın Beyşehir İlçesi\'nde narko-sokak uygulaması yapıldı.

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan, iki etaptan oluşan uygulamaya 16 ekip ve 40 personel katıldı. Ekipler durdurdukları araçları didik didik aradı. Aramalarda dedektör köpek \'Oskar\' da kullanıldıı. Yapılan uygulamada 225 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 130 araç incelendi. 8 araç trafikten ben edilirken, 14 yaşındaki bir çocuk da araç sürerken yakalandı. Araç babaya teslim edilirken, bin 763 lira para cezası uygulandı.

Görüntü dökümü:

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- Uygulama detay

- Araçlarda yapılan arama

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muhammet SIDAL / BEYŞEHİR (DHA)

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Adıyaman’da kaza: 3 yaralı



ADIYAMAN\'da, 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi, Türmüz yolunda meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 02 BH 302 plakalı otomobil, önce park halinde bulunan ve içerisinde 51 yaşındaki Abuzer Barış\'ın bulunduğu 16 VN 114 plakalı otomobile, ardından karşı yönden gelen 32 yaşındaki Şeyho Erkenek yönetimindeki 02 AY 305 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler Abuzer Barış, Şeyho Erkenek ve ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülüp tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazaya karışan otomobiller

- Vatandaşın tepki göstermesi

- Otomobillerin çekiciyle kaldırılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN (DHA)

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Bursa\'da çocukların kavgasına aileler de karıştı

BURSA\'da çocuklar arasında başlayan kavgaya aileler de karıştı. Kavgada 2 kişi hafif yaralanırken, mahalleye Çevik Kuvvet polisleri sevk edildi.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'nde bulunan Trafo Caddesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan çocuklar bilinmeyen bir nedenden dolayı kavgaya tutuştu. Olayı gören çocukların aileleri de birbirlerine saldırınca kavga büyüdü. Kavgada 2 kişi hafif yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale yapılırken, kalabalığın dağılmaması üzerine Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi.

Kalabalık polis ekiplerinin ikna çabaları sayesinde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kalabalıktan görüntü

-Çevik Kuvvet ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinden detay

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

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Bursa\'da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı

BURSA Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş pazarlığı yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 17 kadın ve onlarla birlikte olduğu belirtilen 7 erkeği gözaltına aldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya ve Dumlupınar mahallelerinde fuhuş yaptığı iddia edilenlere yönelik operasyon yapıldı. Daha önceden belirlenen adreslere ve yolda pazarlık yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik yapılan operasyonda, 17 kadın ve onlarla birlikte oldukları öne sürülen 7 erkek gözaltına alındı.

Operasyonda yakalanan 7 erkekten birinin, 18 yaşından küçük olduğu ve adrese girdiği sırada yakalandığı öğrenildi. Gözaltına alınan 24 kişiye Kabahatler Kanunu\'ndan cezai işlem uygulandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yakalanan şahısları taşıyan minibüsün emniyet müdürlüğüne gidişi

-Minibüsün emniyet müdürlüğüne girişi

-Şüphelilerin emniyete girişi

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)