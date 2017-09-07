DHA YURT BÜLTENİ - 18

Yozgat\'ta yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 43 yaralı (2)



YOZGAT\'ın Akdağmadeni İlçesi\'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı.

Yozgat\'ın Akdağmadeni ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün, devrilerek şarampolde sürüklenmesi sonucu 2\'si çocuk 3 kişi öldü, 44 kişi de yaralandı. Kaza saat 22.50 sıralarında Akdağmadeni İlçesi Abdurrahmanlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı\'dan İzmir\'e giden, Davut Kandemir idaresindeki 23 HA 669 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, 2\'si çocuk 3 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye, AFAD, UMKE ve Jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar Akdağmadeni, Saraykent, Sorgun ve Yozgat\'taki hastanelere kaldırıldı. İş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılan otobüsün içi ve altı kontrol edilirken, kaza sırasında otobüste 46 yolcu ve 4 görevli bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden ilk görüntüler

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-Kaza yeri

-Otobüsten görüntü

-Otobüsten detay

-Otobüs çevresi ve içinin kontrol edilmesi

-Kaza yerinden detay

**GÖRÜNTÜLER \"Yozgat\'ta kaza ölü ve yaralılar var 1- 2\" BAŞLIĞIYLA DGS\'YE GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,(DHA)

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Polisle ateş açan maskeli cezaevi firarisi yaralı ele geçirildi

ADANA\'da yüzü maskeli ve elinde av tüfeği bulunan cezaevi firarisi 27 yaşındaki Mustafa Akgün, silahı bırakması için kendisini uyaran polise ateş açınca bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi\'nde meydana geldi. Kıyıboyu Caddesi üzerinde yüzü maskeli ve ellerinde av tüfeği bulunan iki kişinin yürüdüğünü gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine, terör saldırısı olabileceği şüphesiyle silahlı iki kişinin gidiş istikametine Terörle Mücadele, Özel Harekat, Asayiş ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Fatih Mahallesi ara sokaklarında şüphelileri bulan ekipler, ellerindeki silahları bırakmaları için uyarıda bulundu. Uyarıya ateşle karşılık veren şüphelilerden Mustafa Akgün, bacağından vurularak etkisiz hale getirilirken, kimliği henüz belirsiz diğer şüpheli ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. Bölgede uzun namlulu silahlarla yoğun güvenlik önlemi alınırken, Emniyet Müdürü Selami Yıldız da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

CEZAEVİ FİRARİSİ

Yaralı olarak bir eve sığınırken yakalanan Akgün\'ün, kimlik incelemesinde cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edildi. Ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Akgün\'ün ilk ifadesinde, arkadaşıyla birlikte bir eve baskın yapmaya gittiğini söylediği öne sürüldü. Diğer şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Elinde silahla güvenlik önlemi alan polis

- Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın aracının gelmesi

- Emniyet Müdürü Yıldız\'ın beraberindeki müdürlerle yürümesi

- Çelik yelekli bir polsin çevrede inceleme yapması

- Özel harekat polislerinin evin önünde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alması

- Emniyet Müdürü Yıldız\'ın eve girmesi

- Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01\'46\" Boyut: 108 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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Perge\'nin Helenistik kuleleri restore ediliyor

PERGE Antik Kenti\'ndeki Helenistik kulelerde Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü gözetiminde konservasyon, restorasyon ve bütünleme çalışmaları başladı.

Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, Aksu İlçesi\'nde M.Ö . 2. ve 3. yüzyıldan kalan Perge Antik Kenti\'ndeki Helenistik kulelerde restorasyon çalışmalarına başlandığını söyledi. 2007 yılında çelik konstrüksiyon ile çevresi korumaya alınan kulelerin restorasyonuna ilişkin ihalenin tamamlandığını belirten Karabayram, antik yapının Pamfilya döneminin en gösterişli yapılarından olduğunu vurguladı. Helenistik kulelerde inceleme yapan Cemil Karabayram, kulelerin savunma amaçlı değil görsel amaçlı inşa edildiğini vurguladı. 2.5 milyon TL bütçe ile gerçekleştirilecek restorasyon projesi hakkında bilgi veren Karabayram, kulelerdeki çalışmaların geçmişinin iki binli yılların başına denk geldiğini söyledi. Projenin o zaman hazırlandığına değinen Karabayram, \"Buradaki taşlar tasnif edilip ayrıldı. Kuleye ait iki bine yakın taş tasnif edildi. Şimdi bu taşların kullanılabilecek bir bölümünün kulelere düzenli bir şekilde yeniden bağlantıları yapılarak kullanıma açılması planlanmakta. Kulelerin gelecek nesillere aktarılması için çok ciddi bir çalışma başlatılıyor\" diye konuştu.

Projede kesinlikle \'tamamlama\' işleminin yapılmayacağının altını çizen Karabayram, çalışmaların 2019 yılı ortalarında tamamlanacağını, kulelerin bölge turizmine kazandırılacağını söyledi. Geçmiş dönemde yapılan çalışmalarda kulelerin taş kayması ve olabilecek bir yıkılmaya karşı çelik konstrüksiyon ile desteklendiğini vurgulayan Cemil Karabayram, \"Çalışmanın ardından kuleler çelik yığını görünümünden kurtulacak. Bulunan taş bloklar ve taşlar elden geçirildi. İlgili koruma bölge kurulunun onayı alındı. Şu anda taşların birçoğunun yeri belli. Çalışmalar bittiğinde Helenistik kulelerin yüzde 70 ve 80\'lik bölümünü kullanıma açmış olacağız. Proje bilimsel ve akademik danışmanların koordinasyonuyla yürütülecek\" diye konuştu.

TİYATRO BÖLÜMÜ KULLANIMA AÇILACAK

Perge\'de Helenistik Kulelerin restorasyonu dışında farklı çalışmaların olduğunun altını çizen Karabayram, sözlerini şöyle sürdürdü;

\"Tiyatro bölümü kullanıma açılması söz konusu. Bununla beraber stadyumda da bakanlık desteğiyle çalışma başlatıldı. Bir tarafta da antik kentin merkezinde boylu boyunca gidilen caddemiz var. Caddenin de belgeleme ve ihale çalışmaları başladı. Perge\'de ciddi bir restorasyon ve iyileştirme olacakProje Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun desteğiyle tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalarda emeği olan kazı başkanları Prof. Dr. Jale İnan, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu ve şu anki kazı başkanı Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel\'e teşekkür etmek istiyorum. Perge\'de çok ciddi bir iyileştirme olacak. Bu bölgede asla tamamlama yapılmayacak. Bu söz konusu bile değil. Mevcut malzemelerden yola çıkılarak restorasyonu bitireceğiz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Perge girişten görüntü

Sütunlardan görüntü

Kulelerden görüntü

Perge içinden görüntü

Antik şehri gezenlerden görüntü

RÖP: Cemil Karabayram (Antalya Röleve Anıtlar Müdürü)

Sütunlu caddeyi gezenlerin görüntüsü

Sütunlu caddeden görüntü

Detaylar

661 MB - 05.54

Haber-Kamera: İbrahim LALELİ - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,(DHA)

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Organları umut oldu



BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde, beyin damarlarında tıkanıklık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 57 yaşındaki Hediye Arslan’ın 2 böbreği, karaciğeri ve korneaları, nakil bekleyen hastalara umut oldu.

Bandırma\'da beyin damarlarındaki tıkanıklık tanısıyla 4 gün önce Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan 57 yaşındaki Hediye Arslan\'ın dün beyin ölümü gerçekleşti. Organ nakil koordinatörleri, Arslan\'ın organlarının bağışlanması için ailesiyle görüştü. Ailenin onayı üzerine Hediye Arslan\'ın iki böbreği, karaciğeri ve korneaları operasyonla alındı. Organlar, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa\'da özel bir hastanede sıra bekleyen hastalara nakil edilmek üzere yola çıktı.

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Burhan Akman, “Yakınları organ bağışını kabul etti. Hastamız 3 Eylül tarihinde ‘serebral enfarktüs’ tanısı ile hastanemize başvurdu. Maalesef 6 Eylül’de beyin ölümü tespit edildi. Hastamızın organları 3 hastamıza hayat ışığı olacak ve iki hastamızın da görmesini sağlayacak. Kendisinden 2 böbrek, karaciğer ve kornea nakli yapılacaktırö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Organ nakil ekibinin hastaneye gelişi

-Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Burhan Akman açıklaması

Süre: 1 dakika 40 saniye - Boyut: 23 MB

Haber-Kamera: Tufan DALGIÇ / BANDIRMA(Balıkesir),(DHA)