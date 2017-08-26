DHA YURT BÜLTENİ - 18

İzmit\'te bayram trafiği yoğunluğu (2)

TRAFİK YOĞUNLUĞU AKŞAM SAATLERİNDE DE DEVAM ETTİ

Bayram tatiline çıkan tatilciler nedeniyle TEM Otoyolu\'nun İzmit kesiminde akşam saatlerinde de yoğunluk devam etti. Maddi hasarlı kazalar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluğun ilerleyen saatlerde ve yarın da devam etmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Trafik yoğunluğu gece görüntüsü

-TEM Otoyolu Bekirdere rampasından detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ - Orhan UZUN / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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Denizli\'de uyuşturucu operasyonu

DENİZLİ polisi, sabah saatlerinde kent merkezi, Çivril ilçesi ve Uşak ilinde 8 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 5\'i kişi adliyeye sevk edilirken, 3 kişi de serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen Perşembe günü sabah saatlerinde, Denizli kent merkezi, Çivril ilçesi ve Uşak ilinde 3 aydır takip edilen ve uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü\'nde toplanan ekipler sabah saat 06.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıkan ekipler, kent merkezinde 6 farklı noktaya baskın yaptı. Operasyonda baskın yapılan evler didik didik arandı. Yapılan aramalara özel eğitimli Narkotik köpekleri de katıldı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen operasyon kapsamında toplam 164 adet uyuşturucu hap, 31 gram esrar, 23 reçeteye tabii hap, 1 gram eroin, 0,9 gram metamfetamin, uyuşturucu madde satışında kullanılan 2 hassas terazi, 1 tabanca ile 13 mermi ele geçirildi. Yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılardan 5\'i adliyeye sevk edilirken, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Operasyondan görüntü

- Polisin eve girişinden görüntü

- Polis köpeğinden görüntü

- Hap ve tabancanın bulunmasından görüntü

- Zanlının gözaltına alınmasından görüntü

- Gözaltına alınan zanlıların adliyeye sevk edilmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA)

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Refüje çarpan otomobilde anne ve kızı öldü, hız kadranı 120 kilometrede takılı kaldı

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde refüje çarpan otomobilin sürücüsü 53 yaşındaki Serpil Ulusoy ve yanında oturan kızı 19 yaşındaki Merve Ulusoy öldü. Hurdaya dönen aracın hız kadranı 120 kilometrede takılı kaldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Keşan-Malkara Karayolu üzerindeki Yenimuhacir Kavşağı\'nda meydana geldi. Tekirdağ\'ın Malkara İlçesi\'nden Keşan yönüne giden Serpil Ulusoy yönetimindeki 34 SU 852 plakalı otomobil, Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duble yolu ayıran refüje çarptı. Hurda yığınına dönen araçta sıkışan sürücü Serpil Ulusoy olay yerinde ölürken, ağır yaralanan kızı Merve Ulusoy ihbar üzerine gelen Keşan Belediyesi kaza kırım ekibi tarafından çıkarılarak, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Merve Ulusoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Merve Ulusoy\'un cesedi otopsi için hastane morguna konuldu.

Hurdaya dönen aracın hız kadranının 120 kilometrede takılı kalması ise dikkat çekti. İnceleme sırasında çalan cep telefonuna cevap veren jandarma ise yakınlarına Serpil ve kızı Merve Ulusoy\'un kaza geçirerek hastaneye kaldırıldıklarını ve Keşan\'a gelmeleri gerektiğini söyledi. Serpil Ulusoy\'un da cesedi kaza kırım ekibi tarafından araçtan çıkartılarak, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna konuldu.

Serpil ve kızı Merve Ulusoy\'un Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul\'dan, akrabalarını ziyaret etmek için Çanakkale\'ye gitmek üzere yola çıktıkları bildirildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Refüje çarpan araç

-Jandarmanın incelemesi

-Yolda akan trafik

-Jandarma ve itfaiye araçları

-Kaza kırım ekibinin çalışması

-Jandarmanın çalan cep telefonuna cevap vermesi

-Aracın çekiciye yüklenmesi

-Takılı kalan hız kadranı

-Serpil Ulusoy foto

-Merve Ulusoy foto

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL / KEŞAN(Edirne),(DHA)

(SÜRE: 07.08 - BOYUT: 227 MB)

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Uyuşturucu kullandığı iddia edilen gencin cesedi otomobilde bulundu

İZMİR\'in Karabağlar İlçesi\'nde, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 25 yaşındaki Alican Bektaş\'ın bir otomobil içerisinde cesedi bulundu.

Olay, bugün akşam saatlerinde 9301 sokaktaki Tahsin Yazıcı Parkı yakınlarında meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Alican Bektaş\'ı 35 GA 3839 plakalı otomobilin içerisinde hareketsiz gören çevredekiler durumu sağlık ve polise ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Bektaş\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelerek büyük üzüntü yaşayan Bektaş\'ın yakınlarına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Talihsiz gencin cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Bektaş\'ın yakınlarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA)

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Kemalpaşa\'da ilçe kararı sevinçle karşılandı (2)

HORONLU KUTLAMA YAPILDI

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilçe yapılan Artvin\'in Kemalpaşa Beldesi\'nde eğlence programı düzenlendi. Kemalpaşa Atatürk Meydanı’nda düzenlenen programa Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Kemalpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ergül Akçiçek ile vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Artvin Valisi Ömer Doğanay, Kemalpaşa tarihi için dönüm noktasını yaşadıklarını belirterek \"Kemalpaşa’nın ilçe olmasından dolayı hazırlanan dosyaya baktım. Dikkatimi çeken şu oldu. Hem belediye meclislerinden hem il genel meclislerinden çıkan kararların hepsi oy birliği ile geçmiş. Yani siyasi parti ayrımı olmadan herkes oy vermiş. Buda genel olarak Kemalpaşa’nın ilçe olmasını herkesin istediğini gösteriyor\" dedi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek\'teyıllardır bekledikleri bayrama kavuştuklarını belirterek \"Başta sayın Cumhurbaşkanımıza, valimize, milletvekillerimize, eski milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Geçmişten bugüne emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Güzel beldemiz ismi ive şanı ile Mustafa Kemal Paşa’ya yakışan bir gün yaşıyor. Yolumuz aydınlık yoldur, yolumuz Mustafa Kemal’in yoludur. Bu konuda Kemalpaşa’ya kim bir çivi çakıyorsa Kemalpaşa halkı adına hepsine teşekkür ediyorumö dedi ve programa katılanlara teşekkür etti.

Program Karadenizli sanatçı Salih Yılmaz\'ın konseri ile devam etti. Kemençe ve tulum eşliğinde horon oynayan vatandaşlar şarkılara eşlik etti. Etkinlik düzenlenen havai fişek gösterileri ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Eğlence alanı detayları

Konuşmaların yapılması

Horon oynayanlar

Konser detayları

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR / ARTVİN,(DHA)

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En güzel inekler, sahiplerine Almanya seyahati kazandırdı

TEKİRDAĞ’da gerçekleştirilen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı\'nda inekler podyuma çıktı. İnek güzellik yarışmasında birinci olan Şampiyon ve Sarıkız, sahiplerine ödül olarak Almanya seyahati kazandırdı.

Tekirdağ’da gerçekleştirilen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı\'nın 2\'nci gününde, Tekirdağ Damızlık ve Sığır Yetiştiriciliği Birliği tarafından organize edilen inek güzellik yarışmasında, kaliteli hayvan yetiştiren üyeleri hem ödüllendirmek hem de teşvik etmek amacıyla yarışma düzenlendi. Simmental ve Holstein ırkı olarak iki grupta düzenlenen yarışmada toplam 15 inek juri tarafından oylandı.

Tekirdağ Damızlık ve Sığır Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Ergin Durgun, \"Birincilerin Almanya fuarlarına ulaşımları sağlanacak. Hem Simmental hem de Holstein birincilerine. İkinciler ise Antalya’da düzenlenecek olan Tarım ve Hayvancılık Fuarı\'na katılmaya hak kazanacaklar. Bugün bizim amacımız şudur. Tekirdağ ilinde damızlık değeri yüksek kaliteli hayvan yetiştiren üyelerimize hem ödüllendirmek hem teşvik etmek\" dedi. 4 jüri üyesi tarafından yapılan değerlendirmenin ardından Holstein inek gurubundan Şampiyon adlı inek, Simmental kategorisinde ise Sarıkız adlı inek birinci oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Numaralandırılan inekler

-Jürinin oylama yapması

-yarışmaya katılacak ineklerin alana getirilmesi

-meraklı izleyiciler

-Detay gör.

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,(DHA)

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Zonguldak\'ta 3 kişinin öldüğü saldırıda tutuklu sayısı 3\'e yükseldi



ZONGULDAK\'ta geçen hafta otomobille kına gecesinden dönen 3 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan 20 yaşındaki Erdem A.\'nın ardından ağabeyi Ş.A. ve dayısı M.P. de tutuklandı.

Kumtarla Köyü\'nde geçen 18 Ağustos\'ta, Emre A., kına gecesinden dönen 39 yaşındaki Şeref Akyüz yönetimindeki 67 SL 348 plakalı otomobile pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Saldırıda Şeref Akyüz, oğlu 14 yaşındaki Uğur Akyüz ve kuzeni 34 yaşındaki Soner Akyüz öldü, komşularının oğlu 19 yaşındaki Tolga Köse ise ağır yaralandı. Gözaltına alınan 20 yaşındaki Erdem A., tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Emre A.\'nın annesi G.A., dayısı M.P. ve ağabeyi Ş.A. da jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.P. ve Ş.A. tutuklandı, G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki aile arasında geçen yıl orman arazisinde ağaç kesimi nedeniyle çıkan tartışma sonrası aralarında husumet olduğu iddia edilmişti.

Haber: Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,(DHA)

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Bakan Özhaseki: Senede, 500 bin bağımsız birimi yenilemeyi planlıyoruz (4)

\'HER SENE 100-150 ARITMA TESİSİ YAPACAĞIZ\'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yapımı 7 ayda tamamlanan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü binasını hizmete açtı. İçerisinde 20 yatak kapasiteli misafirhane, ana sınıfı, toplantı salonu, yemekhane ve 180 kişilik çok amaçlı konferans salonu bulunan 9 bin metrekarelik alan üzerindeki 6 katlı hizmet binanısının açılışında konuşan Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

\"Hedefimiz 2023 yılında ev ve işyerlerinden çıkan atık suların hepsini temizlemiş olarak tabiata vermek. Her sene de 100-150 adet arıtma tesisi yapmaya devam edeceğiz. Eskiden denizlerimizde gemilerin atık alımları hizmetini kimse vermiyordu. Gemilerde ne kadar kirlilik var ise denize verilirdi. O da bizim sahillerimize vururdu. Son 15 yılda, 269 adet atık alım tesisi yapıldı. Mavi bayraklı plaj sayısında şu anda dünya ikincisiyiz. 2012-2014-2016 yıllarında ozon tabakası koruma onur ödülünü alan ülke biz olduk. Yani, ülke olarak bir taraftan binbir türlü belalarla uğraşırken, bir taraftan da çevre hususunda binbir türlü faaliyeti yapmaya devam ediyoruz.\"

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde yeni hizmet binası faaliyete açıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

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Muğla\'da MHP\'den toplu istifa



MUĞLA merkez ve ilçelerde, MHP\'ye kayıtlı çok sayıda üye istifa etti. MHP Muğla eski Milletvekili Metin Ergun, Milas eski İlçe Başkanı Mehmet Çayırlı, belde iken mahalleye dönüştürülen Beçin\'in son belediye başkanı Mehmet Balcı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kasım Özkan da istifa eden isimler arasında yer aldı.

Muğla\'da MHP\'den istifa kararı alan üyeler, Milas\'ta bir restoranda bir araya gelip, istifa gerekçelerini kamuoyu ile paylaştı. MHP genel merkez tarafından görevden alınan MHP Milas eski İlçe Başkanı Mehmet Çayırlı grup adına açıklama yaptı. Çayırlı, şunları söyledi:

\"Ne kadar iyi milletvekili adayın, ilçe yönetim kurulun olursa olsun eğer Ankara\'dan rüzgar esmediği sürece bu işin olmadığını gördük. Demem o ki, siyasette genel merkez politika üretmediği sürece, taşra teşkilatları ne yaparsa yapsın olmuyor. 1 Kasım sonrası tabanımızda başlayan değişim hareketi, delegenin iradesi, MHP genel merkezi tarafından yok sayılmış, haklarımızı mahkeme kapılarında aramaya sevk edilmişizdir. 10 Haziran 2016 tarihinde yapılan 756 üst kurul delegesinin iradesi 23 Haziran 2017 tarihindeki mahkeme kararıyla yok sayılmıştır. Parti içi demokrasi, istişare ve teamüller unutulmuş, \'tek adamlığa\' teslim edilmiştir. Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş\'in 9 Işık ve Yaşam Felsefesi tamamen unutulmuş, çıkar ve menfaat siyasetine dönüşmüştür. 10 Temmuz Devlet Bahçeli sözü tutulmamıştır. Partimizin misyon ve ideolojisi, 7 Haziran ve referandum sürecinde iyi yönetilememiş, önce devletim ve milletim, sonra partim düşüncesi tersine işlemiştir. Bizler Türk Milliyetçisi ve Ülkücüleri olarak misyonumuzu MHP\'de sürdüremeyeceğimize kanaat getirmemizden dolayı 49 yıllık davamızın simgesi olan partimizden istifa ediyoruz. Bundan sonraki süreçte Sayın Meral Akşener ve dava arkadaşlarının kuracağı partide devam edeceğiz.\"

\'İNSANLAR YENİ BİR LİDER KADROSU İSTİYOR\'

MHP Muğla eski Milletvekili Metin Ergun ise, \"Sayın Meral Akşener Hanımefendi ile birlikte bu ülkenin dört bir tarafını dolaştık. Gördük ki bu ülkedeki vicdan ve irfan sahibi insanlar yeni bir heyecan, yeni bir oluşum, yeni bir lider kadrosu istiyor. Bu değişimi yıllardır mensubu olduğumuz parti içinde yapmaya çalıştık, ancak olmadı. Bu nedenle yıllardır büyük bir gururla içinde yer aldığımız partimizden istifa kararı aldık\" diye konuştu. Ergun, istifa sürecinin devam edeceğini söyledi.

Yapılan açıklamanın ardından grup, Milas İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı\'na giderek, istifa dilekçelerini teslim etti.

MUĞLA\'DA 2 BİN KİŞİNİN İSTİFA ETTİĞİ İDDİASI

Bu arada, son birkaç gün içerisinde istifa dilekçelerinin bir kısmının genel merkeze, bir kısmının il ve ilçe teşkilatlarına, bir kısmının da seçim kurulu başkanlıklarına teslim edildiği belirtildi. Milas\'ta istifa edenlerin sayısının 500\'ü bulduğu, Muğla merkez ve diğer ilçelerdeki sayılarla birlikte istifa edenlerin sayısının yaklaşık 2 bin olduğu öne sürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS(Muğla),(DHA)

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