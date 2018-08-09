DHA YURT BÜLTENİ - 17

Ordu\'da sel felaketi: Köprüler yıkıldı, çok sayıda kişi mahsur kaldı (EK)

YAĞIŞ SABAHA KADAR SÜRECEK

Sel felaketinin yaşandığı Ordu ve ilçelerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün resmi internet sitesinde, yağış uyarısı sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden alınan bilgiye göre Ordu ve ilçelerinde saat 23.00\'den itibaren başlayacağı uyarısı yapılan yağışın, 04.00\'a kadar etkili olacağı belirtildi. Ayrıca yağışın yarın saat 15.00\'a kadar aralıklarla süreceği bildirildi. Ölçümlere göre bugün en fazla yağış Ordu\'nun Çaybaşı, Perşembe, İkizce, Ünye ve Fatsa ilçelerinde kaydedildi.

Meteorolojiden yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre yağışların bu gece yine Samsun’un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık), Ordu, Giresun, Rize ve Artvin’in kıyı ilçelerinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olmaya devam edeceği ve metrekareye yer yer 100 mm üzerinde yeni yağış meydana geleceği tahmin ediliyor.

TOPRAK DOYGUN, SEL RİSKİ YÜKSEK

Bölgede son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle toprağın da doygun olduğu dikkate alınarak meydana gelebilecek yeni yağışlarla ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım ve özellikle heyelan riski ile ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Bölgede ayrıca şiddetli yağışla birlikte rüzgarın da bu geceden itibaren yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Özellikle denizci ve balıkçıların yağış ve fırtına konusunda dikkatli olmaları uyarıldı.

BAKAN SOYLU: YÜKSEK ORANDA MADDİ HASAR VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu\'nun Ünye ilçesinde, yağışlar sonucu çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü\'ne gelerek incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla hasarlarla ilgili tüm maddi kayıpların karşılanacağını belirten Bakan Soylu, \"Geçmiş olsun. Görünen o ki beklenenin çok üzerinde bir yağmur yağdı. Kimi yerlerde 20 kilo, kimi yerlerde 95 kilo aralığında, bazı yerlerde yoğun 80 kilonun üzerinde yağmış. çok şükürler olsun ki bir can kaybımız söz konusu değil. Maddi hasar yüksek oranda var ama tüm birimlerimiz canla başla mücadele ortaya koydular. Belediye başkanımız ve AFAD ile temas ederek, yapılabilecek nelerin olduğunu AFAD\'da oluşan kriz merkeziyle hangi adımların atılabileceğini hep beraber değerlendirdik. Büyük bir gayretle selle mücadeleyi ortaya koymuşlar. Burada Karadeniz\'in birbirini bağlayan tek yol. Bu köprünün bir tarafın yıkılması, diğer taraftan yol verildi. Karayollarımız ve diğer birimlerimiz çalışmalar hemen başlayacaklar. Ordulu hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir. Hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz tarafından, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır\" dedi.

Bakan Soylu, şiddetli yağış uyarılarında bulunulan Karadeniz Bölgesi için de \"Uyarımız şu; ana yolun kullanılmaması gerekiyor. Böyle bir tedbir alırsak sel felaketinden en az kayıpla çıkabilelim. Ulaşım tek yönlü veriliyor, Allah muhafaza ani bir yağmur, bir su birikintisi olursa sıkıntıyla karşı karşıya kalırız\" diye konuştu.

TARIM İŞÇİLERİNE KIZILAY\'DAN DESTEK

Fatsa Kızılay Şubesi, ilçede yaşanan sel felaketinde kaldıkları çadırların sel sularına kapılmasıyla barınaklarını kaybeden ve jandarma ekiplerince mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılan mevsimlik tarım işçilerine, yemek, çadır ve battaniye yardımında bulundu. Kızılay Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, işçilere 2 gün boyunca çadır ve yemek yardımında bulunacaklarını söyledi. Şevketoğulları, \"İlçemizde ciddi bir sel felaketi yaşandı. Tüm Ordu ilimize geçmiş olsun. Her sıkıntı yaşayan kişilerin yanındayız. Mevsimlik işçilerimiz gerçekten büyük sıkıntı yaşadılar. Bizler de kendilerine kaybettikleri çadırların yerine çadır ve 2 gün boyunca yemek yardımında bulunacağız. Tüm ihtiyaçlarını mevsimlik işçilerimizin karşılayacağız. Battaniye, çadır ve hijyenleri için malzemeleri dağıtacağız. Bu akşamda bu çadırlarda kalacaklar. Sel felaketinde mağdur olan tarım işçilerine yardımlarımız devam edecek. 600 kişiye yemek, 100 çadır, 300 battaniye ve 300 yatak yardımında bulundukö dedi.

FINDIK HASADI DENİZE AKTI

Kentte yaşanan sel felaketinde Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerindeki bahçelerde yer alan tonlarca fındık denize aktı. İlçede hasat edilen, kurutulmak için bekletilen fındıklar, derelerde su seviyesinin yükselmesiyle olaşan selde sularına kapılıp denize kadar sürüklendi. Fındıkların Karadeniz sahilinde açıkta biriktiği gözlendi. Adacığı andıran fındıklar ilginç görüntü oluştururken, açıklanması beklenen taban fiyatı merakla bekleyen fındık üreticileri, yaşanan afette fındıklarının denize akmasıyla zarara uğradı.

MAHSUR KALANLARI KEPÇEYLE KURTARILDI

Ünye ilçesinde etkili yağışlar sele neden oldu. İlçede tek katlı evin sular altında kalması sonucu mahsur kalanların yardımına iş makineleri koştu. Zemini sularla kaplı evin çatısında ve balkonunda mahsur kalanlar iş makinesi kepçesiyle bulundukları alandan çıkartıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Denizden drone görüntüleri

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Bakan incelemeleri ve konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Nedim KOVAN- Gökhan İÇKİLLİ / ÜNYE(Ordu),(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Adana\'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı



ADANA’da kaygan zeminde devrilerek metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, yolcu koltuğundaki 1 kişi ise ağır yaralandı. Çevredeki bazı vatandaşların motosiklet sürücüsünün cesedini ve hasar gören motosikleti cep telefonlarıyla sosyal medyada canlı yayınlaması dikkat çekti.

Kaza, Sarıçam ilçesindeki Mithat Özsan Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre refüjün sulaması nedeniyle ıslanan asfaltta ilerleyen 06 AF 8262 motosikletin sürücüsü Vedat Gözüküçük (52) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilerek metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü Vedat Gözüküçük olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu koltuğundaki Cüneyt Aşçı (40) ağır yaralandı. Bu sırada bazı vatandaşların cep telefonlarıyla Gözüküçük’ün cesedi ve motosikletini sosyal medyada canlı yayınlaması dikkat çekti.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aşçı’yı ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne götürdü. Aşçı’nın durumunun kritik olduğu öğrenilirken, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cesetten genel detaylar

- Motosikletten genel detaylar

- Polis ve güvenlik şeridi

- Bir vatandaşla röportaj

- Cep telefonuyla canlı yayın yapan vatandaş

SÜRE: 1\'35\" - BOYUT: 97.5MB

Haber-Kamera: Nuri PİR- Can ÇELİK /ADANA,(DHA)

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\'Hababam Sınıfı\' oyuncuları 43 yıl sonra bir araya geldi



ANTALYA\'da açılan \'Hababam Sınıfı Müzesi\' kapsamında, filmin yaşayan 10 oyuncusu, 43 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldi.

Kepez Belediyesi, Türk sinemasının kült film serisi Hababam Sınıfı Müzesi\'ni hayata geçirdi. 7\'den 70\'e herkesin izlerken kahkahaya boğulduğu ve sosyal yaşamdan dersler çıkarılacak Yeşilçam\'ın unutulmaz filminin birçok unsuru bu müzede yer alıyor. Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi\'ndeki Amir Ateş Semt Konağı\'ndaki açılış, Hababam Sınıfı\'nın hayatta olan öğrencilerini 43 yıl aradan sonra yeniden bir araya getirdi. Hababam Sınıfı\'nın 10 öğrencisi, müzeye girdiğinde duygu dolu anlar yaşadı. Çoğu şu anda 65 yaşın üstünde olan sanatçılar, sınıftaki detayları tek tek inceledi, fotoğraflarının yer aldığı sıraların yanına oturdu.

OYUNCULAR DUYGULANDI

Oyunculardan Ümit Doğru, 1976 yılında \'Hababam Sınıfı Uyanıyor\' filmiyle Yeşilçam\'la tanıştığını söyledi. Güzel bir kadroda yer almanın gururunu yaşadığını belirten Doğru, filmlerinin henüz ilk günkü gibi izlenmeye devam etmesinin kendilerini çok sevindirdiğini kaydetti.

Dilaver Gür de 1975 yılında üniversitede mühendislik eğitimi alırken kadroya dahil olduğunu söyledi. Aradan geçen yıllara rağmen serinin ilgiyle izlendiğini anlatan Gür, 44 yıl boyunca akadaşlarıyla görüşmeye devam ettiğini belirterek, müzeyi açanlara teşekkür etti.

Müzenin ev sahibi Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü ise Altın Portakal şehri olan Antalya\'nın, Yeşilçam filmlerinin gönül dünyalarında özel bir yer tuttuğunu söyledi. Tütüncü, \"Hababam Sınıfı\'nı yıllardır tekrar tekrar izlemekten bıkmadık. Altın Portakal\'ın şehrinde bu müzenin var olmasını çok yakışacağını düşündük\" dedi.

TÜREL\'DEN OYUNCULARI SÜRPRİZ

Müzenin açılışına katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel de oyunculara güzel bir sürpriz yaptı. Müzede yer alan piyanonun başına geçen Türel, film serisinin bazı müziklerini çaldı. Oyuncular da Türel\'in çaldığı şarkılara sözleriyle eşlik etti. Müzenin etkileyici olduğunu dile getiren Türel, filmin 5 nesli etkileyen ve bundan sonra gelecekleri etkilemeye devam edeceğini vurguladı. Türel, \"Hababam Sınıfı ile büyüdük. Oyuncuları burada görünce buranın canlı bir müze olduğunu fark ettim. Toplumun bütün kesimleri bu sınıfta kendinden bir şeyler bulabilecek\" dedi.

İNEK ŞABAN, HAFİZE ANA, DAMAT FERİT

Hababam Sınıfı\'nın hatıralarından oluşturulan müzede Kemal Sunal, Tarık Akan, Adile Naşit, Münir Özkul ve Halit Akçatepe\'nin silikon heykelleri, sıraların üzerinde de Hababam Sınıfı yazarı Rıfat Ilgaz, yönetmen Ertem Eğilmez, filmde rol alan Adile Naşit, Cem Gürdap, Sıtkı Akçatepe, Kemal Sunal, Münir Özkul, Muharrem Gürses, Ahmet Sezerel, Feridun Şavlı ve Tarık Akan\'ın birer fotoğrafı bulunuyor. Sınıfın duvarları ise filmden kesitlerin bulunduğu fotoğraflarla süslendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Açılıştan görüntü

- Oyunculardan görüntü

- Sanatçılar sıralarda otururken

- Heykellerden görüntü

- Resimlerden görüntü

- Oyuncularla röp

- Hakan Tütüncü konuşma

- Menderes Türel konuşma

- Menderes Türel piyano çalması

- Genel detaylar

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN /ANTALYA-DHA)

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Kamyonet sulama kanalına devrildi: 1 kişi kayıp



ŞANLIURFA’da, ölçüm yapan Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekibinin bulunduğu kamyonet sulama kanalına devrildi. Can pazarının yaşandığı kanalda aracın içerisindeki 1 kişi kurtarılırken, özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen 1 kişi ise akıntılı kayboldu.

Olay, akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Kepirli kırsal Mahallesi yakınlarından geçen Devlet Su İşleri Müdürlüğü\'ne (DSİ) bağlı sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre kanalda rutin ölçüm yapmak için bölgede bulunan DSİ’ye ait personellerin bulunduğu plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Kamyonette bulunan Mehmet Çelik (20), çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Halil Sağ ise akıntıya kapılarak kamyonet ile birlikte gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen su altı dalgıç polisleri, arama-kurtarma çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kurtarılan görevlinin ambulansa konulması

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Su altı dalgıç polislerinin kanalda arama çalışması yapması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL /ŞANLIURFA,(DHA)

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Kocaeli son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu: 800 kilo kokain ele geçirildi



KOCAEL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son zamanların en büyük uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdi. Özel bir limanda konteyner içerisinde yaklaşık 800 kilo kokain ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma ekipleri, bir ihbar üzerine Körfez ilçesinde bulunan özel bir limana baskın düzenledi. Yapılan aramalarda yurt dışından geldiği öğrenilen bir geminin içerisindeki konteynerde çok sağlam şekilde sarılarak gizlenmiş uyuşturucu tespit edildi. Jandarma ekipleri ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada yaklaşık 800 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Limanın yüksek bir noktadan görüntüsü

-Limanın yakın plan görüntüsü

-Limandaki konteyner görüntüleri

-Konteynerler önünde anons

Haber-Kamera: Ergün AYAZ- Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) -

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İnegöl\'de otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 yaralı



BURSA’nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü Yunus Emre Alp (17), düşerek yaralandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Bursa’nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Levent Çalım (43) yönetimindeki 16 R 0987 plakalı otomobil, Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinden İstiklal Caddesi’ne doğru çıktığı sırada Yunus Emre Alp yönetimindeki elektrikli motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Yunus Emre Alp, takla atarak yere düşüp yaralandı. Alp, daha sonra yoldan geçen özel bir araçla devlet hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Yunus Emre Alp’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri

-Kaza anı sonrası

-Otomobilden görüntüler

-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu



ADANA\'nın merkez Seyhan ilçesinde, Ali Türkmenelli (58), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi 63006 Sokak\'taki bir apartmanın 2\'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, evden kötü kokuların geldiğini fark eden apartman sakinleri, Ali Türkmenelli\'nin kapısı çaldı. Defalarca zile basan apartman sakinleri, kapı açılmayınca durumu polise bildirdi. Çilingir eşliğinde eve giren polisler, salonda Türkmenelli\'nin cesediyle karşılaştı. Türkmenelli\'nin cansız bedeni, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sağlık ekipleri tarafından Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Türkmenelli\'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adamın yaşadığı apartman

-Polislerin aparman önünde incemeleri

-Olay yeri inceleme ekibinin gelişi

- Olay yeri inceleme ekibinin aparmandan çıkışı

SÜRE:01\'11\" - BOYUT: 220 MB

Haber - Kamera: Nuri PİR - Can ÇELİK /ADANA,(DHA)

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Çukurca\'da askeri üs bölge yakınında orman yangını



HAKKARİ\'nin Kuzey Irak sınırındaki Çukurca İlçesi Üzümlü Köyü Karataş Jandarma Karakolu üst bölgesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam çıkan kontrol altına alınamıyor. Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çukurca İlçesi Üzümlü Köyü Karataş Jandarma Karakolu üst bölgesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 21.00 sıralarında çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına Çukurca Belediyesi İtfaiye ekiplerinin dün akşamdan beri müdahale etmesine rağmen alevler kontrol altına alınamadı. Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, dün akşam saatlerinde çıkan ve henüz çıkış sebebi bilinmeyen yangına belediye ekiplerinin müdahale ettiğini, ancak arazinin engebelli olması nedeniyle müdahalede güçlük yaşandığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(CEP TELEFON KAMERASI)

-Ormanlık alanda çıkan yangından genel ve detaylar(gece karanlığında çekilen görüntü)

Haber-Kamera: Serdar KARA /ÇUKURCA(Hakkari),(DHA)

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