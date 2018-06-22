DHA YURT BÜLTENİ - 17

BAKAN EROĞLU\'NDAN MAHÇUPYAN\'A TEPKİ

ESKİ başbakan Ahmet Davutoğlu\'nun danışmanı Etyen Mahçupyan\'ın Ak Parti\'ye oy vermeyeceği yönündeki açıklamasını eleştiren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Bir iki kişinin sözüne itibar etmeyiz, kardeşim. Bizim arkamızda millet var. Dolayısıyla biz millete bakarız\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, seçim çalışmalarını Afyonkarahisar\'da sürdürüyor. Uzun Çarşı\'da esnafı ziyaret eden Bakan Eroğlu\'na Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, milletvekili adayı Mehmet Zeybek ve teşkilat mensupları eşlik etti. Esnafın taleplerini dinleyen Bakan Eroğlu, 24 Haziran seçimlerinin önemine işaret etti. Bakan Eroğlu, Türkiye\'nin istikbali ve istikrarı için milletin desteğiyle yola devam edeceklerini kaydetti.

\'BİZİM ARKAMIZDA MİLLET VAR\'

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu\'nun danışmanı Etyen Mahçupyan\'ın Ak Parti\'ye oy vermeyeceği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Bakan Eroğlu, \"Şimdi efendim bizim millet arkamızda. Bir iki kişinin sözüne biz itibar etmeyiz, kardeşim. Bizim arkamızda millet var. Dolayısıyla biz millete bakarız\" dedi.

\'CUMHURBAŞKANIMIZ 1\'İNCİ TURDA SEÇİLECEK\'

Seçim sonuçlarına ilişkin tahmini de sorulan Veysel Eroğlu, \"Sandık tahmini yapamıyorum o konuda. Sadece tahmin şu, Allah\'ın izni ile Sayın Cumhurbaşkanımız 1. turda seçilecek. Ak Parti de gümbür gümbür iktidar olacak. Ama oranı vermeyeyim şimdi. Kafamda bir oran var\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Eroğlu esnaf ziyareti yaparken

-Bakan Eroğlu esnaflarla konuşurken

-Bakan Eroğlu\'ndan detay

-Bakan Eroğlu çocukları severken

-Bakan Eroğlu röp

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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MEZARLIK GÖREVLİSİNİN DİKKATİ KENDİNİ ASAN GENCİN HAYATINI KURTARDI

BOLU\'da, mezarlıkta kendisini gömleğiyle asan üniversite öğrencisi O.B. (22), mezarlık görevlisinin dikkati sayesinde kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Paşaköy Mahallesi\'nde bulunan Paşaköy Mezarlığı\'nda meydana geldi. Mezarlık görevlisi Siyami Deliacı, demir parmaklıklarla çevrili bir mezarlığın kapısında bir genci gömlekle boynundan asılı halde gördü. Siyami Deliacı, mezarlık ziyaretine gelen çevredeki diğer vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve 112 Acil ekipleri, gömleği keserek genci yere indirdi.

Bilinci kapanan ve nefes almayan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden nefes almaya başladı. Üniversite öğrencisi olduğu belirlenen O.B., ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OLAYIN ŞOKUYLA KONUŞAMADI

Büyük şok yaşayan mezarlık görevlisi Siyami Deliacı\'nın olayın etkisiyle dili tutuldu. Yaşadığı şok nedeniyle bir süre konuşamayan Siyami Deliacı\'yı çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Hayat kurtaran görevli, bir süre sonra yeniden konuşmaya başladı.

Olayın tanığı bir kadın yaşananları, \"Oğlumun mezarını ziyarete gelmiştim. O sırada mezarlık bekçisinin canhıraş bağırmasını duydum. Hatta köpek falan girdi de saldırıyor zannettim. Arada da ağaçlar olduğu için göremiyorum, biraz daha yaklaşınca baktım bir çocuk gömleğiyle kendisini asmış. Hemen o sırada başkaları da geldi. Polise haber verdiler. Sağlık ekipleri hemen geldi. Nefes almasını sağladılar\" dedi.

O.B.\'nin, Bolu Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi\'nde uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle tedavi gördüğü ve bir süredir bunalımda olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gence yapılan müdahale

-Ambulansa taşınması

-Görgü tanığı ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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DEVELERİYLE DOLAŞIP, ERDOĞAN\'A DESTEK İSTİYOR

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde yaşayan Zülkif Arpacık (55), Türk bayrağı ile AK Parti posterlerini astığı iki deveyle tur atıp, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a oy istiyor.

Zülkif Arpacık, kendi isteğiyle iki devesine Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterleri ve AK Parti flamaları astı. İlçede tur atan Arpacık, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a destek verilmesini istiyor. Arpacık’a ve develerine vatandaşlar da slogan ve alkışlarla destek verdi. Vatandaşlar, işyerlerinin önüne çıkarak cep telefonu ile develerle fotoğraf çektirdi.

20 yıldır deve besiciliği yaptığını belirten Zülkif Arpacık, \"Recep Tayyip Erdoğan’ın hastasıyım, her seçimde rüyamda görüyorum. Allah, onun yardımcısı olsun. Deve besliyorum ve develerimle Cumhurbaşkanı’na destek için tur atıyorum, onu çok seviyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum, beni aramasını istiyorum\" dedi.

Arpacık, seçim günü olan Pazar gününe kadar develeriyle ilçede gezip destek istemeye devam edeceğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Develer

- Develere asılı Türk bayrağı ve Erdoğan posterleri

- Slogan atan develerin sahibi

- Develere alkış çalan vatandaşlar

- Erdoğan sloganları atan vatandaşlar

- Zülkif Arpacık’ın konuşması

- Develere ilgi gösteren vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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ESKİŞEHİR\'DE SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLDU

ESKİŞEHİR\'de, akşam saatlerinde sağanak halinde yağan yağmur etkili oldu.

Kent merkezinde aniden bastıran ve 15 dakika aralıksız süren sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkilendi. Yağmura sokakta yakalanan vatandaşlar işyeri ve apartman önlerinde beklerken, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bazı caddeler ile çevre yolundaki alt geçitler de sularla doldu.

Görüntü dökümü:

-Kent merkezindeki sağanak yağıştan çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR / DHA

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TAKIM ELBİSE İLE DENİZE GİREREK, VATANDAŞLARDAN OY İSTEDİ (2)- YENİDEN

SAADET Partisi (SP) Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Veysel İlhan, Ordu milletvekili adaylarına destek olmak amacıyla ilginç bir çalışmaya imza etti. İlhan, Ünye ilçesi sahilinde, takım elbise ile denize girerek, vatandaşlardan, Muammer Bilgiç ve diğer adaylar için destek istedi.

SP Ordu milletvekili adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor. Saadet Partisi GİK üyesi Veysel İlhan, Ordu 2. sıra milletvekili adayı Muammer Bilgiç ve partililerle Ünye sahilinde seçim çalışması yaptı. Kumsala pankartlar asan partililer, vatandaşlardan destek isteyerek, hazırladıkları kısa filmi de sosyal medyadan paylaştı.

GİK üyesi Veysel İlhan, takım elbise ile denize girerek, yüzen seçmenden destek istedi. İlhan\'ın, Muammer Bilgiç ve diğer adaylara destek için takım elbise ile denize girip destek istediği fotoğraf ise sosyal medyada hızla yayılarak yoğun ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Nedim KOVAN/ÜNYE (Ordu), (DHA)

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HDP EŞ GENEL BAŞKANI TEMELLİ: OYUNLARINI OYLARIMIZLA BOZACAĞIZ



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçimlerde ülkedeki bütün halk, inanç, emekçi, kadın ve gençlerin omuz omuza vereceğini söyleyerek, \"Bizler 24\'ünden sonra demokrasinin önündeki bu barajı hep birlikte yıkacağız. Bunu bildikleri için her türlü provokasyonu üretmeye devam ediyorlar. 24 Haziran\'da bu oyunu oylarımızla bozacağız, oylarımıza sahip çıkarak bozacağız\" dedi.

Partisinin Tunceli Seyit Rıza Meydanı\'ndaki mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Ak Parti\'nin 16 yıl boyunca insanlara yalandan, yoksulluktan başka bir şey vermediğini ileri sürerek, \"Tüm yaşamı yasaklarla kuşattılar. Halkları, inançları birbirine kırdırma peşinde koştular. Çünkü, beslendikleri tek şey bu düşmanlık, bu nefret. Buna son vermek bizim elimizde. Yan yana gelerek bu nefrete hep birlikte son vereceğiz\" dedi.

Sezai Temelli, ülkedeki bütün halk, inanç, emekçi, kadın ve gençlerin omuz omuza vereceğini belirterek, \"Bizler 24\'ünden sonra demokrasinin önündeki bu barajı hep birlikte yıkacağız. Bunu bildikleri için her türlü provokasyonu üretmeye devam ediyorlar. Savaşa, yolsuzluk ekonomisine son verilmesin diye her türlü oyunu oynuyorlar. 24 Haziran\'da bu oyunu oylarımızla bozacağız, oylarımıza sahip çıkarak bozacağız\" diye konuştu.

\'GERÇEK DEMOKRASİYLE SORUNLARI ÇÖZERSİNİZ\'

\"Bizler Meclis\'e gitmeyelim diye bütün oyun\" diye sözlerini sürdüren Temelli, \"Biliyor ki, HDP baraj altında kalırsa HDP\'nin 80 vekilini alacak. Ve dönüp diyecek ki \'Parlamentoda çoğunluğu elde ettim, yönetimde istikrar olsun diye ikinci turu da ben almalıyım\'. O ikinci turu aldıktan sonra demokrasi yolu tamamen tıkanacak. O yüzden diyoruz ki, \'Ya Erdoğan rejimi ya demokrasi\'. O yüzden diyoruz ki; \'80 değil 180 vekille o Meclis\'e döneceğiz\'. Bize soruyorlar; \'Birinci turda ne yapacaksınız, ikinci turda ne yapacaksınız?\' Herkes seçim mühendisliği peşinde. Yok öyle hesaplarımız. Birinci turda bir oy Demirtaş\'a bir oy HDP\'ye. İkinci turda ya Erdoğan\'ın rejimi ya demokrasi\" ifadelerini kullandı.

Sorunların çözümünün demokrasiden geçtiğini kaydeden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, şunları söyledi:

\"Bu ülkenin sorunlarının çözümünü istiyorsak bunun yolu demokrasiden geçiyor. Bu ülkede gerçek bir demokrasi inşa ederseniz, bu ülkenin sorunları çözersiniz. Kürt sorununu da, inanç sorununu da, bir arada yaşam sorununu da çözersiniz. Her şeyi çözmenin yolu demokrasiden geçiyor. Ama nasıl bir demokrasi? Geçmişe öykünerek değil, yeni bir demokrasi. Yani yerel demokrasi ile güçlendirilmiş parlamenter bir sistem. Evrensel hukuk normlarıyla güçlendirilmiş kuvvetler ayrılığı, eşit yurttaşlık temelinde demokratik anayasa. İşte sevgili Demirtaş\'ın bize önerdiği program budur. HDP programı ile Demirtaş\'ın programı bütünlüklüdür. Demirtaş diyor ki; \'Ben cumhurbaşkanı olursam hiçbir yetkiyi kullanmayacağım, en kısa zamanda ülkeyi demokratik rejime kavuşturmak için çalışacağım\'. Biz de tüm muhalefet liderlerine çağrı yapıyoruz; \'Gelin bu programda buluşalım, eşit yurttaşlık temelinde demokratik anayasa yapalım\'. İşte o zaman o demokrasi zemininde hep birlikte siyaset yaparız. Siyaset kendi sözünü söylemiştir. Hepimiz kendi sözümüzü söyleyeceğimiz bir anayasa zemininde buluşalım. Bu hepimizin sözüdür. Bu topraklarda yaşayan 73 milletin sözüdür.\"

\'TOPLUMSAL BARIŞIN YOLU LİYAKATTIR\'

Sezai Temelli, OHAL\'den en çok mağdur olan kentlerden birinin de Tunceli olduğunu, insanların işinden aşından edildiğini ve özgürlüklerin zapt edildiği bir rejimin bulunduğunu ileri sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın tek vaadinin OHAL rejimi olduğunu iddia eden Temelli, \"Diyor ki, \'OHAL\'i kaldırabiliriz ama hemen getirebiliriz de\'. OHAL\'siz yaşayamaz. Hatta OHAL bile yetmiyor. OHAL yetmeyince valiler, emniyet müdürleri devreye giriyor. Sizler kamu görevlilerisiniz, sizler halka hizmet edeceksiniz. İktidarlar gelirler giderler. Sandıkta AKP gidecek ama siz suç odaklarının talimatları yerine getirmeyecektiniz. En çok da bu hizmeti 24 Haziran\'da vereceksiniz. Bu halk oylarına sahip çıkarken buna engel olamayacaksınız. Valiler birçok ilde AKP kampanyası yapıyor. Bu nasıl anlayış. Bu anlayışa hemen son vermeliyiz. Eğer toplumsal barışı var edeceksen bunun yolu liyakattır. Liyakatla halka hizmet verenleri KHK ile ihraç edeceksin; yandaş, AKP\'ye hizmet eden, sadece Erdoğan\'ın dediğini yapanları kamu görevine atayacaksın. Buna son verme zamanıdır. Bunu başarınca toplumsal barış var edebiliriz\" diye konuştu.

\'SURUÇ OLAYI İÇİN AYIN 24\'ÜNÜ BEKLİYORLAR\'

Suruç\'ta yaşanan olaya da değinen Sezai Temelli, \"Şanlıurfa\'ya gidiyor, \'Suruç\'taki tüm suçlular yakalanacak\' diyor, ölen herkese rahmet diliyor. İstanbul\'da da diyor ki, \'Suruç\'un hesabını HDP verecek\'. Niye HDP verecek? Görüntüler, tanıklar, otopsi raporları ortada. Suruç provokasyonu tüm çıplaklığı ile ortada. Savcılar hâlâ hastanedeki katliamı yapanlardan bir tek faili bile gözaltına almadı. Onlar da ayın 24\'ünü bekliyor. Şimdi korkutuyorlar. Korkmayın, cesur olun, sizler sarayın değil, bu halkın savcılarısınız. Kim suçluysa yakasına yapışın. Bunu yapamıyorsanız da görevi bırakın. Suruç\'un acısı dinmedi. Nasıl Dersim\'in acısı dinmediyse Suruç da dinmedi. Bu acıları dindirmenin yolu adaletten, haktan geçiyor. O yüzden diyoruz ki hak, hukuk, adalet HDP ile gelecek\" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İstanbul\'daki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi\'nin Dolmabahçe\'de kullandığı binadan tahliyesi tartışmasına da değindi. Temelli, üniversitenin yerinin ele geçirilmek istendiğini ileri sürerek, \"Boğaz\'ın kıyısında cumhurbaşkanı ofisi yapacakmış. Hâlâ hayal görüyor. O sanıyor ki 24\'ünden sonra da iktidarda kalacak, gidecek orayı ofis olarak kullanacak. 24\'ünden sonra gidiyorsun. Üniversiteler bizimdir\" diye konuştu.

İki gün sonra sandığa gidileceğini, kampanyaya başlarken bu işin şifresinin 7/24 olduğunu ve 7 gün 24 saat çalıştıklarını da söyleyen Sezai Temelli, \"Bu iki gün boyunca da çalışmaya devam ediyoruz. Kendisi futboldan anlıyor ya; futbolda maç başlarken iki takım kaptanı birbirine der ki \'Hak eden kazansın\'. Bu diyor ki; \'İlla ben kazanacağım\'. Tüm hakemleri örgütlemiş, YSK\'sı, valisi, emniyeti. Bizden oy almaya çalışıyor. \'İlla kazanacağım\' diyor. Ben de diyorum ki, \'Sen bizi tanımamışsın. Biz bu oyunu çok iyi oynarız. Futbol sadece futbol değildir. Bu bir hak mücadelesidir ve biz kazanacağız\'. O yüzden de sandığa gideceğiz ve oyumuzun takipçisi olacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Mitingten detay görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)-

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ANNENİN TAHLİYE İSYANI: BENİM ACIMI DA TAHLİYE ETSİNLER

ANTALYA\'da Sezgi Kırıt\'ın (16) 2009\'da cinsel istismara uğrayarak öldürülmesiyle ilgili istinaf mahkemesinde görülen davada, tutuklu 3 sanık tahliye edildi. Karara isyan eden anne Hanife Kırıt, \"Katiller tahliye oldu. Sezgimi de tahliye etsinler. Benim acımı da tahliye etsinler\" dedi.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi\'nde görülen davaya, tutuklu sanıklar Osman Küçük, Mehmet Mutlu Kurtlar, Emine Karpi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya şikayetçi avukatı Sibel Önder\'in yanı sıra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları ile birçok sivil toplum kuruluşu yetkilisi müdahil oldu.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Üçüncü Kurulu\'nun gönderdiği raporu okundu. Adli tıp raporunun iddialarını kanıtlığını belirten Kırıt ailesinin avukatı Sibel Önder, “Baştan itibaren uyuşturucudan kaynaklı ölüm olduğunu iddia ettik. Gelen adli rapor iddialarımızı doğrulamaktadır. Sanıklar en ağır şekilde cezalandırılsın. Ayrıca sanıklar hakkında uyuşturucu temini suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz\" dedi. Savcı ise mütalaasında, sanıklardan Emine Karpi\'nin tahliyesini, diğer sanıkların tutuklu yargılanmasını talep etti. Sanık Emine Karpi, iddia makamının mütalaasına katıldığını belirterek, tahliyesini istedi.

Sanık Mehmet Mutlu Kurtlar\'ın avukatı Zelal Şengüler ise adli raporun kesin ifadeler taşımadığını belirterek, \'şüpheden sanık yararlanır\' genel hukuk ilkesi gereğince müvekkilinin beraatını istedi. Sanık Kurtlar da avukatının sözlerine katılarak adli kontrol şartı ile bırakılmasını talep etti. Sanık Osman Küçük ise Sezgi Kırıt\'ın ölümünün doğal ölüm olduğunu iddia ederek, mağdur edilmemesi için tahliyesini istedi.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, dosyanın geldiği aşama, mevcut delil durumu, tutuklamanın bir tedbir oluşu, adli kontrol tedbirinin yeterli olacağı kanaatine vararak, Osman Küçük, Mehmet Mutlu Kurtlar ve Emine Karpi\'yi yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye etti. 3 kişilik mahkeme heyetinden bir hakim, Mehmet Mutlu Kurtlar ve Osman Küçük\'ün tahliyesine oy şerhi koydu. Duruşma sonunda sanıklardan Emine Karpi sevinçten baygınlık geçirirken, Kırıt ailesi ve avukatları karara tepki gösterdi.

\'TÜM SUÇ 15 YAŞINDAKİ MAKTULE YIKILMIŞTIR\'

Bölge Adliye Mahkemesi dışında basın açıklaması yapan KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı Neslihan Yalçın, istinaf mahkemesinin devam edeceğini belirterek, “Verilen tahliye kararı vicdanları yaralamıştır. Gerekli itirazları yapacağız\" dedi. Kırıt ailesinin avukatı Sibel Önder ise 15 yaşındaki bir kıza tecavüz edilip uyuşturucu verildiğini, işkenceye maruz kaldığını, cesedinin çırılçıplak bir şekilde valize konularak, Isparta\'nın Gönen ilçesinde arı kovanlarının yanına bırakıldığını belirterek, “Verilen bu kararla tüm suç 15 yaşındaki maktule yıkılmıştır. O konuşamıyor. Bizler de mi konuşamayacağız sanıyorlar. Üst mahkemenin verdiği bu karar hukuk vicdanlarını yaralamaktadır. Hukuka aykırıdır. Hukukun tüm kuralları ihlal edilmiştir. Sanıklar akşam evlerine gidecek ama Sezgi Kırıt\'ı kimse annesine iade edemeyecek. Hukuk bugün yıkılmıştır. Hukuk bundan sonra katledilenlerin hakkını savunamayacak duruma gelmiştir. Maalesef hukuk bugün ölmüştür. Başımız sağ olsun\" diye konuştu.

ANNENİN İSYANI

Anne Hanife Kırıt ise katillerin bugün tahliye olduğunu hatırlatarak, “Sezgimi de tahliye etsinler. Benim acımı da tahliye etsinler. Eğer bir adalet varsa bizi tahliye etsinler. Ben her gün kızımın yanında, Sezgi\'nin yanındayım. Benim acımı dikkate almadılar. O katiller bu akşam yataklarında yatacak ama benim çocuğum toprağın altında yatıyor. Benim tek istediğim adalet kızımı tahliye etsin. Kızımı adalet mezardan çıkarsın başka bir şey istemiyorum. Ben kanser hastası oldum. Bunlar içeride diye ayakta duruyordum. Bundan sonra benim halim ne olur bilmiyorum\" diyerek, tepkisini dile getirdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Antalya\'da 2009 Ağustos ayında evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Sezgi Kırıt\'ın cesedi, Isparta\'nın Gönen ilçesi Koçtepe köyünde bulunmuş, biri kadın 3 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ve karara bağlanan davada, tutuklu sanıklar Osman Küçük ile Mehmet Mutlu Kurtlar\'a ağırlaştırılmış ömür boyu ve 21\'er yıl hapis, sanık Emine Karpi\'ye ise 28 yıl hapis cezası verilmişti. Bu karara savcı ve sanık avukatları \'delil yetersizliği\' gerekçesiyle itiraz etmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bölge Adliye Mahkemesi önünde ellerinde pankart bulunan avukatların görüntüsü

- KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı Neslihan Yalçın\'ın konuşması

- Avukat Sibel Önder\'in konuşması

- Anne Hanife Kırıt\'ın konuşması

- Adliye dış plan görüntüleri

- Anne ve babanın etrafındaki avukatların görüntüsü

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)