DHA YURT BÜLTENİ - 17

Hakkari\'de PKK saldırısı: 3 şehit, 1 yaralı



HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki sınır bölgesinde yol güvenliğini sağlayan askerlere, Irak\'ın kuzeyindeki Basyan bölgesinde bulunan PKK\'lı teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. 3 askerin şehit 1 askerinde yaralandığı saldırıdan sonra bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Olay bugün saat 18.00 sıralarında Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında meydana geldi. Sınıra sıfır noktada yol güvenliğini sağlayan askeri birliğe, Irak\'ın kuzeyindeki Basyan bölgesindeki Khala Dağı\'ndan PKK\'lı teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Olayda 3 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı. Yaralı asker helikopterle Şemdinli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Saldırıdan sonra teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Şehit askerlerin yarın Hakkari\'de düzenlenecek askeri tören düzenleneceği ardından naaşlarının toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderileceği belirtildi.

GENELKURMAY: 3 ŞEHİT 2 YARALI

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan açıklamada, Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün ile Dağlıca arasında sınıra sıfır bölgede yol güvenliğini sağlayan askerlere, Irak\'ın kuzeyindeki Basyan bölgesindeki Khala Dağı\'ndan PKK\'lı teröristlerin tanksavar ile düzenlediği saldırıda 3 askerin şehit 2 askerin de yaralandığını bildirildi. Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen açıklama şu ifadelere yer verildi:

\"03 Haziran 2018 tarihinde Hakkâri bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan tanksavar saldırısı sonucunda, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah\'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.\"

Haber: HAKKARİ,(DHA)

Kılıçdaroğlu: Türkiye\'nin büyük bir değişime ve dönüşüme ihtiyacı var (EK)

SOKAK İFTARINA KATILDI

Çanakkale\'deki programına İçdaş Kongre Merkezinde sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve esnaflar ile salon toplantısı gerçekleştirerek başlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra CHP\'li Kepez ve Çanakkale Belediyeleri ile partisinin teşkilatlarını ziyaret etti. Kordon boyunda yürüyüş yaparak halkla selamlaşan Kılıçdaroğlu akşam ise Çanakkale Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesinde düzenlenen 5 bin kişilik sokak iftarına katıldı.

İftar öncesinde kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, \"Güzel bir aydayız. Bereketli bir aydayız. Manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir aydayız. Sevginin, hoşgörünün egemen olması gereken bir aydayız. Ramazan sofralarında bir araya geliyoruz. Gönül ister ki, bütün günlerimiz böyle güzel olsun. Bir arada olalım. Kimliklerimiz farklı olabilir. Düşüncelerimiz farklı olabilir. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Dünyaya farklı gözlüklerle bakabiliriz. Ama aynı ülkede aynı bayrağın altında bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Huzurlu yaşamak kadar güzel bir şey yoktur. İsteriz ki her evde bereket olsun. İsteriz ki her evde tencere kaynasın. İsteriz ki her evde huzur olsun\" dedi.

Konuşmanın ardından Kur-an\'ı Kerim Tilaveti okundu. Akşam ezanının ardından ise Kılıçdaroğlu ve katılımcılar iftar yaptı. İftar yemeği yapılan dua ile sona erdi.

CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Esenler Mahallesindeki Özgürlük Parkına giderek burada vatandaşlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu kendisine ikram edilen Çanakkale kirazının tadına baktı. Vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Motosiklet, ciple çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı



ADANA\'da cip ile çarpışan motosikletteki erkek sürücü öldü, arkasında bulunan 2 kadın ise yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi 55002 Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Turan Keneç\'in kullandığı ve üzerinde isimleri bilinmeyen iki kadının da bulunduğu 51 BM 812 plakalı motosiklet, karşı şeritten gelen Recep Tayyip Çiçek yönetimindeki 01 FCJ 74 plakalı cip ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Keneç\'in öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan iki kadın ise ambulanslarla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Üzerlerinden kimlik çıkmayan iki kadının durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Cipin sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

