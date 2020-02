DHA YURT BÜLTENİ - 17

Çavuşoğlu: İsrail hesap verecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs\'teki olaylarla ilgili İsrail\'in hesap vereceğini söyledi. İslam dünyasının ilk defa bir karar aldığını da belirten Çavuşoğlu, “Filistinli kardeşlerimizin Kudüs\'ün korunması için oraya uluslararası bir güç göndereceğiz. İsrail bundan sonra istediği zaman Filistinli kardeşlerimize saldıramayacak\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nın Antalya\'da 166 milyon TL değerinde baraj, gölet, bal ormanı, ağaçlandırma ve çeşitli yatırımlarıyla ilgili temel atma töreni ve açılışları için Manavgat Atatürk Kültür Merkezi\'nde tören düzenlendi. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve çok sayıda davetli katıldı.

\'24 HAZİRAN İSTİKLAL VE İSTİKBAL MESELESİ\'

Törende ilk olarak kürsüye çıkan Veysel Eroğlu, Orman ve su İşleri Bakanlığı\'nın yatırımlarını anlattı. Türkiye\'nin IMF\'ye 23 milyar dolar borcu varken, IMF memuru Türkiye\'ye geldiğinde Türkiye\'yi yönetmeye kalkıştığını dile getiren Eroğlu, “O illetten de kurtulduk. Pasaportumuz değer kazandı. Allah\'a şükür hükümetimiz paradan 6 sıfır attı. 70 sente muhtaç olan Türkiye\'den IMF\'ye 5 milyar dolar borç verecek bir Türkiye\'ye geldik. Şimdi yeni bir oyun tezgahlamak istediler. Yani \'Türkiye\'yi biz ekonomik olarak çökertelim, neticede bu dünya liderinden ve bu anlayıştan kurtulalım\' şeklinde bir anlayışla. Biz de dedik ki \'Hodri meydan 24 Haziran\'da seçim var\' dedik. Sevgili kardeşlerim 24 Haziran bir partinin seçimi falan değil milletimizin istikbali ve istiklali meselesidir\" dedi.

\'OTELLERDE BOŞ YER YOK\'

Bakan Eroğlu\'nun ardından kürsüye çıkan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya\'ya 15 yılda her alanda toplam 39 milyar TL\'lik büyük hizmetler yapıldığını söyledi. 2002\'de tüm Türkiye\'ye gelen turist sayısı 13 milyonken şimdi sadece Antalya\'ya gelen turistin 13 milyon olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Bu sene 40 milyona doğru gidiyor. Çok ciddi turist geldi. Otellerde boş yer yok. Antalya\'da inşallah 15 milyon hedefine doğru varırız. İnşallah her yerde 12 ay turizm olacak ve 2023 öncesinde 50 milyar dolar hedefine ulaşacağımıza inanıyorum. Kişi başı turizm gelirinin de 1000 doların üstüne çıkacağını düşünüyorum\" dedi.

\'BUNLARA MI BIRAKACAĞIZ KUDÜS\'Ü\'

24 Haziran seçimlerinin sadece iç politika, ekonomi, turizm gibi konularda değil dış politika açısından da çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıdığı karara karşı atılan adımları anlatarak, bundan sonra yapılacaklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye\'nin artık eski gibi herkesin kabul ettiği kararları kabul etmediğini, sözü geçen, takdir edilen bir ülke olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“İşte Amerika\'nın aldığı karar, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti yapma kararını kabul edebilir miyiz? Dünya da kabul etmiyor, biz de kabul etmiyoruz ama herkes bizim gibi cesur değil, bizim gibi sesini çıkaramıyor. Doğruyu ne zaman söyleyeceğiz, öldükten sonra mı söyleyeceğiz? Her gün korkudan ölecek miyiz? İnsan bir kere ölür, bin kere ölmez. Kudüs davasına susarsak kim sesini çıkaracak, kim adım atacak. Biz Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almazsak kimler yer alacak? Bölgedeki ülkelere mi güveniyorsunuz? O gün katil İsrail askerlerinin hunharca yaraladığı Filistinli kardeşlerimizi getirmek istedik de Mısır karşı çıktı. Daha önceki karardan sonra Güvenlik Konseyi\'nde Amerika\'nın vetosuyla karar geçmediğinde Yemen\'le genel kurula götürdük. Daha sonra Filistin Dışişleri Bakanı\'yla Newyork\'a gittik, bizden başka kimse yoktu dışişleri bakanı olarak. Bazı büyük Müslüman ülkelerin büyükelçileri bile ABD\'nin baskısı ve tehdidi yüzünden Newyork\'tan kaçmıştı. Bunlara mı bırakacağız Kudüs\'ü? O yüzden Türkiye\'nin güçlü olması sadece Manavgat için, Antalya için önemli değil, dünyadaki ümmet için, tüm dünyadaki mazlumlar için önemli.\"

\'İSRAİL HESAP VERECEK\'

İstanbul\'da 72 saat içinde bir zirve gerçekleştirildiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Zirveden çıkan metnin içinden çıkan somut öneriler, somut kararlar, somut paragraflar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. 50 ülkenin katılımıyla ve oradan çıkan karar boş bir karar değil. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kardeşiniz oturup neler yapmamız gerekiyor, hangi adımları atacağız, öyle kınamakla olmaz, bundan sonra somut adım atmamız lazım. Çünkü İsrail\'in attığı adımlar, estirdiği terörden dolayı hesap vermezse aymazlığı giderek artıyor. O yüzden İsrail hesap verecek. Ve bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz ki bu bildiride de var, İsrail\'in yaptıklarını Uluslararası Ceza Mahkemesine götürdü. Bunun peşini bırakmayacağız. Şu ana kadar 50 civarında dışişleri bakanı ve uluslararası örgüt genel sekreterleri yöneticileriyle görüştüm. Tüm dünyayla görüşerek artık İsrail\'in hesap vermesini sağlayacağız\" diye konuştu.

KUDÜS\'E ULUSLARARASI GÜÇ GÖNDERİLECEK

Ayrıca bir soruşturma komisyonu kurulup gönderileceğini de belirten Bakan Çavuşoğlu, “İsrail\'in buradaki ihlalleri açıkça ortaya çıkacak ve BM Cenevre\'deki toplantısında İnsan Hakları Konseyi toplantısından bağımsız bir soruşturma komisyonunun kurulup oraya gönderilmesi kararı çıktı. Ve ilk defa İslam dünyası bir karar aldı. Filistinli kardeşlerimizin Kudüs\'ün korunması için oraya uluslararası bir güç göndereceğiz. İsrail bundan sonra istediği zaman Filistinli kardeşlerimize saldıramayacak. Ve tabi ki bunu uluslararası camiayla BM ile birlikte yapacağız. Çünkü bu sadece biz Müslümanların derdi, sorunu değil. Üç semavi dinin ve üç semavi dine inananların sorunu ve sorumluluğu. Ve dünyadaki Museviler Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor. Neden, biz Musevilerle oradaki Siyonistleri iyi ayırt ediyoruz. \'Biz de karşıyız\' diyorlar. İşte o yüzden Cumhurbaşkanımız dünyadaki Musevilere çağrıda bulunuyor. \'Bu, oradaki katilleri durdurmak sizin de sorumluluğunuz.\' Sadece karşı çıkıyoruz demek yetmez, siz de sesinizi çıkaracaksınız, korkmayın, Recep Tayyip Erdoğan\'ı örnek alın\" dedi.

BÜYÜKELÇİLİK KURACAK ÜLKELERE YAPTIRIM

Bu konuları ABD veto etse de hem BM Güvenlik Konseyi\'ne, hem BM genel kurulunun gündemine taşıyacaklarını kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, “Ve çok daha önemli bir şey, ilk defa yani Kudüs\'ün statüsünü ihlal edecek ve oraya büyükelçiliğini taşıyacak ülkelere karşı hangi yaptırımları uygulayacağız bunu çalışıyoruz. Bundan sonra yaptırım var, önlem var, tedbir var. Susmayacağız bundan sonra. Sadece çağırıp kınamayacağız bundan sonra, karşı adımlarımızı atacağız ve bunların atacağı yanlış adımların da önüne geçeceğiz. İşte bu yüzden Türkiye\'nin çok daha güçlü olması lazım. Güçlü Türkiye için kritik gün 24 Haziran\'dır\" diye konuştu.

Şehit Mehmet Türken gözyaşları arasında toprağa verildi

IRAK\'ın kuzeyinde sürdürülen operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Mehmet Türken\'in cenazesi, memleketi Kırıkkale\'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün akşam Irak\'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ile terör örgütü mensupları arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Mehmet Türken\'in cenazesi, defnedilmek üzere öğle saatlerinde memleketi Kırıkkale\'nin Keskin ilçesindeki baba evine getirildi. Şehidin cenezesi baba evinde helallik alındıktan sonra Kırıkkale Nur Cami\'ne getirildi. Burada ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazına, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgenerel Selami Arslan, AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk, Mehmet Demir, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Yaşar Türken, oğlunun tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü. Ceneze başında gözyaşlarına boğulan baba Yaşar Türken, \'Kurban olayım yavrum\' diyerek feryat etti.

İKİZ ÇOCUKLARI CENEZE BAŞINDA

Şehidin annesi Hatice ile eşi Yeliz Türken\'de Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin 2 yaşındaki ikiz çocukları Yağız Çınar ile Salih Yaşar Türken, polislerin kucağında cenezeye katıldı. İkiz çocuklar babalarının tabutuna dokunarak ne olduğunu anlamak için etrafa bakındı. Şehidin cenezaesi kılınan namaz sonrası bir süre top arabasıyla taşındıktan sonra Kırıkkale Şehitliği\'nde toprağa verildi.

BM\'den Suriye’ye 25 TIR yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib ve kırsalındaki siviller için 25 TIR yardım gönderildi.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik merkezinden yüklenen TIR’lar jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından TIR’lar İdlib’e hareket etti. İnsani yardımların İdlib ve kırsalındaki sivil halka dağıtılacağı belirtildi.

Suriyeliler bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

İÇ Savaş nedeniyle geldikleri Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, Ramazan ayını ve bayramı yakınları ile geçirmek için ülkelerine gidiyor.

Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyeliler, hem Ramazan ve hem de bayramı yakınları ile birlikte geçirmek için Hatay\'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla çıkış yapıyorlar. Yanında oğlu Ahmad ile Ramazan ayı ve bayramı İdlib’te yaşayan diğer çocukları ile birlikte geçirmek istediğini söyleyen Hayat Nahsen, \"Çocuklarım İdlib\'te yaşıyor. Bir ay kalıp onlarla hasret gidereceğim\" dedi.

Halit Barun ise, ailesini çok özlediğini, uzun zamandır Türkiye bulunduğunu söyleyerek, 1,5 ay kalmayı düşündüğünü belirtti.

RANDEVU SİSTEMİ İLE GİDİYORLAR

Suriyeliler, ülkelerine gitmek için ‘www.suriyeizin.com’ adresine girerek randevu alıyorlar. Bu yıl ilk defa uygulanan randevu sistemi ile izdihamın önlenmesi planlanıyor. Dün başlayan çıkışlarda, 2 gün içerisinde toplam 10 bin kişi Suriye tarafına geçti. Bu arada Suriyelilerin çıkışları 13 Haziran\'a kadar devam edecek ve tekrar Türkiye’ye dönüşleri ise 18 Haziran\'da başlayacak. Bayrama gidenlerin ise 15 Eylül\'e kadar Türkiye’ye dönmüş olmaları gerekiyor.

‘CADI’ İLE ARAMA

Hatay İl Jandarma ve Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı\'nda güvenlik tedbirleri arttırıldı. Ayrıca polis, jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, kimlik belgeleri ve bavul kontrolleri yapıyor. Bu arada, gidenlere ait valiz ve çantalar İl Jandarma Komutanlığı’na ait bomba arama köpeği \'Cadı\' da arama ve kontrollerde destek sağlıyor.

Muharrem İnce: Fındık 15 lira olacak (2)

\'FETÖ BUNLARA İHANET EDİNCE KÖTÜ OLDU\'

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bolu\'da İzzet Baysal Caddesi\'nde halka seslendi. Muharrem İnce, FETÖ\'nün elebaşının ABD\'den istenilip istenilmediği konusunda, \"Bir tiyatro oynanıyor, ABD vermek istemiyor, Erdoğan almak istemiyor. Alırsa başına bela olacağını eski ortaklık günlerini anlatacağını biliyor. Bank Asya\'yı nasıl açtıklarını, kimleri nasıl vali yaptıklarını, 60 generali emekli edip kimi hava kuvvetleri komutanı yaptıklarını tüm suçlarını anlatacak. FETÖ bunlara ihanet edince kötü oldu. Bu kardeş kavgası. Türk filmlerinde hani siz kardeşsiniz diyor ya, aynı o işte\" dedi.

\'ERDOĞAN\'IN ADALETİ BU\'

İnce, Erdoğan\'ı, Filistin konusunda miting yapması nedeniyle eleştirerek, \"Meydanlarda Filistin mitingi yapıyor. İsrail\'den tohum almayı bırak, \'bırakmam\' diyor. Petrol taşımacılığını bırak, \'bırakmam\' diyor. İsrail\'den Mavi Marmara\'dan aldığın 20 milyonu geri ver, \'vermem\' diyor. Ne yapacaksın? miting yapacaksın. Miting kendisi seçim için var. Sıkı durun 81 milyonun bunu bilmesi lazım. Burada bir Filistinli ve İsrailli var, Türkiye\'ye gelmek istiyorlar. Filistinli vize alması lazım. İsrailli\'nin Türkiye\'ye gelmesi için vize alması gerekmez. İşte Erdoğan\'ın adaleti bu, Erdoğan\'ın Müslümanlığı bu. Bunu görmüyor musunuz?\" diye konuştu.

\'BUNLARI PAKETLEYİN\'

Orman Genel Müdürlüğü\'nü orman köylüsüne vereceklerini ifade eden İnce, şöyle konuştu:

\"Neler yapacağız. 7,5 milyon orman köylüsü var. Milli gelirin yüzde 1\'ini alır orman köylüsü. En ezilen kesim orman köylüsü. Türkiye\'nin en zengin kurumu Orman Genel Müdürlüğü. İşte ilk yapacağımız iş Orman Genel Müdürlüğü\'nden alıp orman köylüsüne vereceğiz. Gençler sizinle birlikte bu ülkeyi kalkındıracağız. Dünyada yeni meslekler konuşulacak. 16 yeni meslek gelecek gündeme, bugün adını bilmediğimiz meslekler. Sizi bunlara hazırlamamız lazım. 24\'ünde üniversite sınavı yerine kabine gireceksiniz. Yani dalga geçiyor sizinle. Seçim kimin için Erdoğan için, benim için, diğerleri için biz seçileceğiz. Sınav ülkenin gençleri için. Değişecekse sınav tarihi değişmeyecek, seçim tarihi değişecek. Öğretmen ağabeyiniz olarak öğrencilerim evlatlarım sizden bir şey istiyorum 24 Haziran günü bunları paketleyin paketleyin\"

\'ÇİFTÇİYE MAZOT 3 LİRA OLACAK\'

Çiftçiye mazotun 3 lira olacağını ifade eden İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Çiftçi kardeşim canını sıkma. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmese de, Müslümanlar kurbanda angus kesse de, bu sorunu çözeceğiz. Çiftçiye mazot 3 lira olacak. Asgari ücret 2 bin 200 olacak. Hedef büyük, zaman dar işimiz zor. Şimdi önümüzde bir seçim var. Bu seçimi kazanacağız, Allahın izni, milletin isteğiyle. Bir başkası yine bir manifesto açıkladı. Erdoğan bir manifesto açıkladı. Manifesto bildirgesi gelecekte yapacaklarını açıklamaktadır. 16 yıldır iktidardasın dövizi düşürememişin, terörü bitirememişsin, sen yapsan yapsan iflas belgesi açıklarsın. Devlet yönetimi incelik ister. Kötü gidişata \'dur\' demek için ince ayar vereceğiz. İnce eleyip sık dokuyacağız. Türkiye\'nin unuttuğu bir şeyi yeniden hatırlatacağız. Uzlaşma, barışma, kucaklaşma. Ben bir fizik öğretmeni olarak bu ülkenin eğitiminden memnun değiliz. Bizim sınav sistemi ve eğitim sistemini masaya yatırmamız lazım. Erdoğan nasıl yaptı? Ben iktidarım, sınavı da eğitimi de isteğim gibi yaparım dedi. Biz öyle yapmayacağız, masaya çağıracağız. Ak Partili oturacak, yanına Ülkücüler, yanına İyi partililer oturacak, bende \'Gelin eğitimde uzlaşalım çocuklar hepimizin\' diyeceğim. Süremiz 1 yıl. Yeni bir eğitim modeliyle yola çıkacağız. Kim iktidar olursa olsun o eğitim sistemini değiştirmeyecek. Dayatmayla eğitim olmaz\"

\'ŞAM\'A TÜRK BÜYÜKELÇİSİNİ GÖNDERECEĞİM\'

İnce, 4 milyon Suriyelinin Türkiye\'de olduğunu belirterek, \"4 milyon Suriyeli Türkiye\'de. Suriye\'de Türk Büyükelçiliği var mı? Yok. Büyükelçi gönder, ilişki kur. Kapris içerisinde. Cumhurbaşkanı olursam Şam\'a Türk büyükelçisini göndereceğim. Davul zurnayla Suriyelileri göndereceğim. Ben dış politikada uzmanlarla çalışacağım. Tek adam ve ehliyetsiz ekibi göndereceğiz. Güçlü bir lider ve bir ekip çalışması gelecek. Ortak akılla ortak iyiyi bulacağız\" dedi.

Tonya’da taksiciler yol kapattı, bozuk yola tepki gösterdi

TRABZON’un Tonya ilçesinde bir grup taksici, kanalizasyon çalışmaları nedeniyle kazı yapılan yolun onarılmamasına, Tonya-Beşikdüzü karayolunu ulaşıma kapatarak tepki gösterdi. 2 saat ulaşıma kapalı kalan yol ilçe Kaymakamı Bayram Yıldız\'ın sürücüleri ikna etmesi ile ulaşıma açıldı.

Tonya ilçesinde bir yıldır süren kanalizasyon çalışmaları sırasında karayolu kazıldı. İlçede yolun onarılmaması nedeniyle sürücüler araçları ile ulaşım sağlamakta zorlandı. Bir grup taksi sürücüsü otomobilleri ile Tonya-Beşikdüzü karayolunu ulaşıma kapatarak tepkilerini gösterdi. Ulaşıma kapatılan karayolunda çift yönlü araç kuyrukları oluştu.

KAYMAKAM TAKSİCİLERLE GÖRÜŞTÜ

Olay yerine gelen Tonya Kaymakamı Bayram Yıldız taksicilerle görüştü. Taksi sürücüsü Kazım Aktaş, 8 aydır yapılmayan yolun kazalara neden olduğunu belirterek tepkisini dile getirdi. Taksi sürücüsü Tahsin Elvan da, “Kanalizasyon borularının üzeri kapatıldıktan sonra yol tek şeride düştü. Bu yol mahalle bağlantı yolu değil, Tonya-Beşikdüzü bağlantı yoludur. Bu yoldan çok fazla araç gidip geliyor. Biz taksiciler burada yaz-kış ambulansın yapamadığı görevleri yapıyoruz. Kışın burada kardan dolayı çok büyük tehlikeler atlatıyoruzö diyerek yolun biran önce onarılmasını istedi.

Kaymakam Bayram Yıldız sorunla ilgileneceğini belirterek “Devlet olarak bu yolları onarmamız, yapmamız lazım. Sürekli devlet büyüklerimiz ‘yol medeniyettir’ diyor. Bizim bunu yapmamız gerekiyor. Zorunluluktur ve yapılması gerekiyor. Ben Karayolları ile görüşeceğim.ö dedi.

Taksiciler, 2 saat süren eylemin ardından yolu trafiğe açtı.

