DHA YURT BÜLTENİ - 17

Anne ve kızı öldü, 6 aylık bebek yaşam savaşı veriyor (EK)

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Kahramanmaraş\'ta Lütfiye Kanadıkırık ile kızı Hatice Sinem Kanadıkırık\'a otomobiliyle çarptıktan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Teknolojiden de yararlanan ekipler, bir flu görüntüyü netleştirerek aracın plakasının son iki rakamının \'77\' olduğunu belirledi. Sonu \'77\' ile biten gri araçlar üzerine yoğunlaşan ekipler, çalışmalar sonunda anne ve kızına çarpıp kaçan aracın 26 EV 677 plakalı otomobil, sürücünün de fabrika işçisi Selçuk Gazi K. olduğunu saptadı.

POLİSE BAŞKA ARACI GÖSTERDİ

Yapılan istihbari çalışmalar sonunda Kayan\'ın, Fatih Mahallesi\'nde oturduğunu belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Polislere kapının önündeki bir otomobili gösteren Selçuk Gazi K., suçlamaları reddetti. Bunun üzerine polisler, Selçuk Gazi K.\'ya, kazaya karışan otomobilin direksiyon başındaki fotoğrafını gösterince suçunu itiraf ederek kaza yaptığı aracı, il dışından yanına gezmeye gelen arkadaşına ait olduğunu ve aracı Şazibey Mahallesi\'ndeki odun ambarı civarında bir yere sakladığını söyledi. Sürücünün verdiği adrese giden ekipler, kazaya karışan otomobili incelemek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine götürdü.

\'KAÇMADIM\'

Gözaltına alınan Selçuk Gazi K., hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren K., \"Kaçmadım. Çekme ağabey ne çekiyorsun pişmanız işte. Kim bilerek yapar yani\" dedi. Selçuk Gazi K., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Selçuk Gazi Kayan polisler arasında

- Hastaneye getirilişi

- \'Kaçmadım\' demesi

- Hastaneye alınması

- Doktor kontrolüne götürülmesi

- Hastaneden çıkarılması

- Gazetecilere tepki göstermesi

- Polis otosuna bindirilişi

- Polis otosunun gidişi

- Kaza yapan otomobil

- Kaza anının güvenlik kamera görüntüsü

- Kaza anını gösteren araç kamerası görüntüsü

- Polislerin kazaya karışan otomobili bulması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Otomobilin çaptığı motosiklet, karşı şeride geçti: 2 ölü



ADANA\'da otomobilin çarptığı motosiklet, karşı şeride geçip, başka bir otomobilin altında kaldı. Kazada, motosiklette bulunan Ahmet Özdemir (19) ile ismi öğrenilemeyen genç bir erkek hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı havaalanı kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Mersin yönünde giden ve sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 DER 94 plakalı motosiklete, iddiaya göre plakası alınamayan bir otomobil arkasından çarpıp, kaçtı. Kontrolden çıkan motosiklet, refüje çapıp, karşı şeride geçti ve kent merkezi yönünde ilerleyen Nurettin Yılmaz\'ın kullandığı 01 FB 038 plakalı otomobilin altına girdi. Yılmaz\'ın ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklette bulunan Ahmet Özdemir ile kimliği öğrenilemeyen genç bir erkeğin öldüğü belirlendi.

Polisin kaza ve cesetler üzerinde inceleme yaptığı sırada alt geçidin çevresinde toplanan kalabalık da meraklı gözlere çalışmaları izledi. Meraklı kalabalık, polis tarafından güçlükle dağıtıldı. İki gencin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle kent merkezi yönünde kapanan alt geçit, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polisin kaza yeri tabelasından görüntü

- Kaza yerinden görüntü

- Motosiklet ve üzeri örtülü cesetlerden görüntü

- Otomobilden görüntü

- Otomobil sürücüsü Nurettin Yılmaz\'ın polislere kazayı anlatması

- Al geçit çevresinde toplanan kalabalıktan görüntü

- Ceneza aracı ve kaza yerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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Orient Dostluk ve Barış Rallisi Zonguldak\'ta

AVRUPA Bakanlığınca desteklenen Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi Zonguldak\'a ulaştı.

Fransa\'nın Strasburg şehrinden başlayan ve Türkiye\'de Çanakkale\'den start alan Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi\'nde 15 ülkeden 125 aracın bulunduğu uluslararası basın mensuplarıyla birlikte yaklaşık 250 katılımcı, Alaplı ilçesinde bulunan Gümeli Yaylası\'nda dünyanın en yaşlı 5 ağacından biri olan 4 bin 114 yaşındaki anıt ağacı ve bin 600 ile bin yaşındaki porsuk ağaçlarına bakarak, fotoğraf çekti. Ardından Kozlu ilçesine geçen yarışmacılar için sahil bandında Türk kültürünü tanıtan sergi, yöresel yemekler, halk oyunları ve mehteran takımı konserinin düzenlendiği etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinliklere Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ve vatandaşlar katıldı. Vali Çınar, Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi Türkiye Başkanı Nadir Serin ile birlikte ralliye katılan araçları gezdi. Vali Çınar, rallinin Zonguldak’a gelmesinden mutluluk duyduklarını ve kafileyi en güzel şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

Europa-Orient Dostluk ve Barış Rallisi Türkiye Başkanı Nadir Serin, organizasyonun çok güzel geçtiğini ifade etti. Yarışmacıların çoğunun Türkiye\'ye ilk defa geldiğini anlatan Serin, \"Önemli olan yarışmaya katılanlara turist olmadıklarını göstermek ve misafir olduklarını hissettirmek. Burada Türklerin misafirperverliğini görüyorlar. Buradan Ankara\'ya geçeceğiz. Mersin\'den çıkacağız ve İsrail ve Filistin\'in ardından Ürdün\'de yarış sonlanacak\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Araçlardan detaylar

-Etkinliklerden detay

-Vali Ahmet Çınar\'ın araçları gezmesi

-Nadir Serin ile röp.

SÜRE: (5.27) - BOYUT: (332 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN /ZONGULDAK,(DHA)

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Bartholomeos\'un öğrencilik yıllarının tasvir edildiği heykeli okuduğu okulun bahçesine konuldu

ÇANAKKALE’nin Gökçeada ilçesinde doğan Fener Rum Patriği Bartholomeos, 1946-1952 yılları arasında öğrenim gördüğü Rum İlkokulu\'nda düzenlenen ve öğrencilik yıllarının tasvir edildiği heykelin açılış törenine katıldı.

Bir dizi ziyaret ve tören için özel uçakla Gökçeada\'ya gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos, doğduğu köy olan Zeytinliköy\'de düzenlenen törene katıldı. Bartholomeos burada, 1946-1952 yılları arasında da ilkokul eğitimi aldığı Rum İlkokulu\'nda Mimar Fulin Muslubaş Güzeldere ve Helkeltraş Pınar Cauoki tarafından hazırlanan ve kendisinin öğrencilik yıllarındaki halinin tasvir edildiği heykel ve patrikliğinin 25’inci yılını simgeleyen madalyonun açılışını gerçekleştirdi.

Törene, Yunanistan\'ın Türkiye Büyükelçisi Petros Mavroidis, Yunanistan Ana Muhalefet Partisi olan Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Kyriakos Mitsotakis\'in eşi Mareva Grobovski Mitsotakis, Selanik İmrozluları Derneği Başkanı Pavlos Stavrotidis, Atina İmrozlular Derneği Başkanı Stelios Pulados, Avusturya Metropoliti Arsenios, Gökçeada Metropoliti Krilyos Dragonis, Yunanistanlı İşadamı Teodoros Angelopulos ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Bartholomeos, Gökçeada\'nın gönlünde eşsiz bir yere sahip olduğunu belirterek, \"Değerli Güzeldere ve Cauoki, memleketimiz Gökçeada\'ya kazandırdığınız eserler bizleri duygulandırmaktadır. Önce eski günlerin güzelliğini hatırlatan çeşmeyi yaptırdınız. Şimdi de okulumuzun önünde bizlerin çocukluk yaşlarındaki halini tasvir eden bu güzel heykeli. Kitaplar o yaşlardan itibaren en iyi dostumuz olmuş. Ve bu alışkanlık bu yaşımızda bile aynen devam etmektedir. Biz bu köyden çıktık. Bu okulda okuduk. Ve dünyanın engin sularına burada bu mütevazi eğitim kurumunda edindiğimiz bilgilerle açıldık. Heykelimizin okuduğumuz ilkokulun önünde yerleştirilmesini çok anlamlı bulmaktayız. Dileğimiz bu güzel eserin çocuklarımıza her zaman okumanın ve önemini işaret ederek insanlığa faydalı gençlerin yetişmesine katkı sunmasıdır. Çok çok teşekkür ederizö dedi.

Bartholomeos konuşmasının ardından, törene katılanlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gökçeada Tepeköydeki Özel Rum İlk Okulundan genel ve detay görüntü

-Fener Rum Patriği Bartholomeos\'un köye gelmesi ve karşılanmasından görüntü

-Okul bahçesindeki açılış töreninden genel ve detay görüntü

-Fener Rum Patriği Bartholomeos\'un konuşma görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Vural BOZOK / GÖKÇEADA(Çanakkale),(DHA)

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