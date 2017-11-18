DHA YURT BÜLTENİ - 17





BAŞBAKAN YILDIRIM, KAMUFLAJ GİYİP, KARAVANA YEDİ

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari\'deki programının ardından helikopterle Yüksekova İlçesi\'ndeki Dağlıca Tabur Komutanlığı\'na geçerek, burada askerlerle bir araya geldi. Kamuflaj giyip akşam yemeğini askerlerle birlikte yiyen Başbakan Yıldırım, canlı yayında hemşehrisi olan askeri ailesiyle telefonda görüştürüp, sohbet etti.

Başbakan Yıldırım, Dağlıca ziyaretinin ardından helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havaalanı\'na geçerek ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Behçet DALMAZ / HAKKARİ, (DHA)

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KÜTAHYA\'DA, SİLAHLI KAVGADA TAKSİ ŞOFÖRÜ YARALANDI

KÜTAHYA\'da silahlı kavgada ateşlenen tabancadan çıkan mermi, aracında oturan taksi şoförünün koluna isabet etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı\'ndaki bir taksi durağının önünde meydana geldi. A.K. ve R.Ö., yolda H.S. adlı kadınla birlikte yürüyen husumetlileri Z.T. ile karşılaştı. A.K. ve R.Ö. araçlarından aldıkları pompalı tüfekle Z.T.\'ye ateş açtı. Z.T. de yanındaki tabancayla karşılık verdi. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlardan biri, durakta, kullandığı taksinin içerisinde oturan İdris Aytaş\'a isabet etti. Şüpheliler kaçarken, kolundan yaralanan Aytaş, çağırılan ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ)Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Duraktaki güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis ekipleri, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan iki pompalı tüfek ve bir tabancaya da el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntülerinde pompalı tüfekle ateş edilmesi

-Yaralı taksi şoförünün aracından çıkmasından görüntüler

-Şüphelierin adliyeye getirilirken çekilen görüntü

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

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İmam, telefon dolandırıcılarına 25 bin lira kaptırdı



ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde imam Recep E., kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının hesabına, kredi çekip, 25 bin lira yatırdı. Şikayet üzerine polis ekipleri, şüphelileri Şanlıurfa\'da gözaltına aldı.

Sungurlu İlçesi\'nde cami imamı 53 yaşındaki Recep E.\'yi arayan telefon dolandırıcıları, isminin terör örgütleriyle anıldığını belirterek, adını temize çıkarmak için verdikleri hesaba para yatırması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Recep E., bankaya gidip, 37 bin lira kredi çekti, paranın 25 bin lirasını dolandırıcıların hesabına yatırdı. Durumdan şüphelenen Recep E.\'nin yakınları polise haber verdi.

Harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışmayla şüphelilerin Şanlıurfa\'da olduğunu saptadı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Haber: Yusuf ÇINAR / SUNGURLU (Çorum), (DHA) -