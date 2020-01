DHA YURT BÜLTENİ - 17

Ağrı\'da çatışma: 1 uzman çavuş şehit (3)

ŞEHİT MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesi ile Erzurum’un Karayazı ilçesi arasında bulunan Eyüpkomu köyü yakınlarında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 23 yaşındaki Uzman Çavuş İbrahim Hakkı Doğan için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı\'nda tören düzenlendi. Törene Ağrı Valisi Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdür Kenan Yıldız, çok sayıda asker, polis ve vatandaş katıldı. Silah arkadaşı tarafından şehidin öz geçmişi okundu. Şehit Doğan\'ın 1.5 yıllık eşi Rukiye Doğan eşinin naaşı başında gözyaşlarına boğuldu. Yapılan duaların ardından şehidin cenazesi memleketi Mersin’in Mezitli ilçesine gönderilmek üzere askeri uçakla uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

---------------------------

- Şehidin tören alanına getirilmesi

- Şehidin eşinin görüntüleri

- Şehidin uğurlanması

Haber- Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA)

====================================

Rektör koruması polis, kazada hayatın kaybetti

BİTLİS Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Erdal Yardım\'ın koruma polisi 27 yaşındaki Hikmet Kaan ile Mehmet Salih Yaman\'ın kullandığı araç çarpıştı. Kazada, rektör koruması özel hareket polisi Kaan hayatını kaybederken, diğer sürücü Yaman ise yaralandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Bitlis-Tatvan karayolunda meydana geldi. Özel harekat polisi Hikmet Kaan Yıldırım, yönetimindeki 34 BJ 3364 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Salih Yaman yönetimindeki 12 AS 555 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında polis memuru Hikmet Kaan Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken, karşı yönden gelen araçtaki Mehmet Salih Yaman ise yaralandı.

Kazada yaralanan Mehmet Salih Yaman olay yerine çağrılan ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayı haber alan Hikmet Kaan Yıldırım’ın yakınları ve arkadaşları da hastaneye koştu. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan ve Bitlis Vali Yardımcısı Murat Kütük’de hastaneye gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Kaza yapan araçlardan detaylar

-Olay yerinden görüntü

-Çekicilerden detaylar

-Detay görüntüler

-Hastane önünden detay

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-

====================================

İki komşu arasında silahlı park kavgası: 3 yaralı

KONYA\'da iki komşu arasında park meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Ilıcak Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre komşu iki aile arasında araba park meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 39 yaşındaki Mustafa Yılmaz Çelik, evinden alıp getirdiği pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ahmet Ali Özdemir (55), Fatih Özdemir (29) ve Fatih Çakın (31) vücutlarının çeşitli yerlerine saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli Mustafa Yılmaz Çelik ise suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İki aile arasında park meselesi nedeniyle daha öncede kavganın çıktığı ve alilerinin davalık olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

----------------------------------

- Yaralıların hastaneye getirilişi

- Şüphelinin ekip aracına bindirilişi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

===================================

Çöp konteynerinde at başı bulundu

ADIYAMAN\'da, bir çöp konteynerinde at başı bulundu.

Olay, akşam Mimar Sinan Mahallesi\'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi kaldırım üzerinde bulunan bir çöp konteynerinde kokular geldiğini fark eden vatandaşlar, baktıklarında kesilmiş halde at başı gördü. Kesikmiş at başını gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ve veteriner hekim tarafından kesik at başı, incelemek üzere götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Olay yeri

- Çöp konteyneri

- Meraklı vatandaşlar

- Zabıta ekipleri ve veteriner

- At başının torbaya konulması

- At başının araca konulması ve götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

===================================

Diyarbakır\'da müftü ilk kez resmi nikah kıydı

MÜFTÜLERE nikah kıyma yetkisinin yürürlüğe girmesinin ardından Diyarbakır\'ın Bismil İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, ilk kez resmi nikah kıydı. Bismil Belediye Başkanlığı\'nın düzenlediği ikinci toplu nikah töreninde 30 çiftin resmi nikahı düzenlenen törenle, müzik eşliğinde çekilen halayla kıyıldı.

Bismil İlçesi\'ndeki bir düğün salonunda bugün akşam saat 19.00\'da düzenlenen ve yaklaşık 500 kişinin katıldığı bir törenle 30 çiftin resmi nikahı kıyıldı.

İlk olarak Ezgi ve Mesut Göknar\'ın nikahını Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç kılarken, çiftlere de mutluluklar diledi. Başkan Vekili Gülenç, evlilik cüzdanını da gelin Ezgi Göknar\'a vererek mutlulaklar diledi.

Daha sonra Türkiye\'de ilk kez bir müftü nikah kıydı. İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, ilk nikahını kıyarken heyecanlı olduğu görüldü. Nikah sırasında zaman zaman gelin ve damada soru sorarken yaptığı yanlışları, gerçek nikah memuru Rıfat Akan müdahale ederek düzeltmeye çalıştığı görüldü. Mehmet Emin Sevim ile Özlem Sevim\'in nikahını kıyan Müftü Akan da resmi evlilik cüzdanını geline verdi. Müftü Durmuş, burada yaptığı konuşmada, kendisinin 8 çocuğu olduğunu belirterek, yeni evlenen çiftlerden en az 5\'er çocuk yapmalarını istedi.

Kalan çiftlerin nikahını da belediyenin resmi nikah memuru Rıfat Akan, toplu olarak kıldı. Her soruya gelin ve damatlar, birlikte \"evet\" diyerek cevap verdi.

Kıyılan nikahların ardından Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, evli çiftlere çamaşır ve bulaşık makinesi ile buzdolabı belgelerinin yeraldığı zarfları evli çiftlere verirken, Kuran\'ı Kerim ve Türk Bayrağı da hediye etti.

Büyük kazanlarda pişirilen kavurma ve pirinç ile güveç yemeğinin konuklara verildiği törende daha sonra Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, Başkan Yardımcısı Mahmut Vural, evli çiftlerlerle birlikte yöre müziği eşliğinde uzun süre halay çekti.

Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, ikinci kez düzenledikleri toplu nikah töreninde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, \"Müftülerin de nikah kıymasına olanak tanınan yasanın yürürlüğe girmesinin ardından, Türkiye\'de ilk olarak müftümüz nikah kıydı. Düğün masraflarını, gelinlik ve damatlık giysileri dahil bazı beyaz eşyaları da belediye olarak biz karşıladık. Biz devletin imkanlarını vatandaşın hizmetine kullanıyoruz. Böylece insanları medeni nikah kıymaya teşvik ediyoruz. Bundan sonra farklı törenlerle halka hizmet etmeye devam edeceğiz\" dedi.

Daha önce dini nikah kıydığını hatırlatan İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş da, ilk kez resmi nikah kıymanın heyecanını yaşadığını belirterek, \"İlk kez resmi bir nikah kıydık. Bu akşam, daha önce nikahları kıyılmış 30 çiftimizin resmi nikahını kıydık. Eskiden gece yarısında gelip bizi evden alırlardı \'gelin nikahımızı kılın\' diye. Gidip kılıyorduk ama dini nikahı kıyabiliyorduk. Herkesin küçük yaştaki çocukların evlilikleri artar diye endişesi vardı. Biz de evlendirme memurları gibi artık yasaların bize verdiği yasa ölçüsünde nikah kıyacağız. Yani yasada belirtilen yaş neyse biz de o yaştan daha küçük çocukların nikahını asla kılamayız. Yasadışı bir nikahı kılmamız mümkün değil. Diyanetin bize verdiği yetkiler ölçüsünde resmi olarak nikahları kıyacağız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Başkanvekili Gülenç\'in nikah kıyması

-Müftü Ahmet Durmuş\'un nikah kıyması

-Evlenen çiftlere kuranı kerim ve türk bayrağının hediye edilmesi

-Evlenen çiftlerden detay

-Salondan detay

-Kazanda pişirilen yemekler

-Oluşturulan prokol üyeleri

-Başkanvekili Gülenç ve protokol üyelerinin evli çiftlerle halay çekmesi

-Başkan Vekili Gülenç\'in konuşması

-Müftü Durmuş\'un konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet TÜRK-Burak EMEK/BİSMİL (Diyarbakır), (DHA)-