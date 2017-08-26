DHA YURT BÜLTENİ - 17

Hayvan pazarından 10 bin lira değerinde kurbanlık inek çalındı

ZONGULDAK\'ta kurulan hayvan pazarından 700 kilo ağırlığında 10 bin lira değerinde kurbanlık inek çalındı.

Hırsızlık, Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi 69 Ambarları Mevkii\'ndeki hayvan pazarında meydana geldi. Geçen pazartesi Çankırı\'nın Kurşunlu İlçesi\'nden 31 büyükbaş hayvanla gelen 62 yaşındaki Metin Karakaya, sabah kalktığında bir hayvanın eksik olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri hayvan pazarında inceleme yaptı.

Metin Karakaya, saat 04.00\'de hayvanı bağlı bulunduğu açık yerde gördüğünü, 2 saat sonra ise aynı yerde göremediğini söyledi. Hayvanın çalındığını ifade eden Karakaya, \"Hayvanın izini takip ettim. Hayvan Pazar yerinden alınarak karayoluna kadar götürülmüş ve oradan bir araca bindirilerek götürülmüş. Çünkü, tekerlek izleri vardı. Günboyu aramamıza rağmen bulamadık. Merakla bekliyoruz. Canlı 700 kilo ve yaklaşık 10 bin lira değerindeydi. Polis geldi, inceledi, \'araştıracağız\' dedi. Şüphelendiğimiz kimse yok. Gözümle görmedim. Pazarın ne zabıtası ne gece bekçisi ne de polisi yok. Her sene buraya hayvan getiren çok mağdur kalıyor. Can ve mal güvenliği yok\" dedi. Polis, hayvan hırsızlığıyla ilgili soruştuırmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hayvanın çalındığı alan

-Hayvan sahibi Metin Karakaya ile röp.

-Hayvan pazarı

-Hayvanlardan detaylar

-Tekerlek izi

-Vatandaşların inceleme yapması

Süre: (3.29) Boyut: (238 MB)

Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK / ZONGULDAK,(DHA)

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Polisin yakalama anı güvenlik kamerasında

BİLECİK\'de hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ferdi U., bir iş merkezinde polisleri görünce kaçmaya çalıştı. İş merkezindeki güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda polisler, kısa süren boğuşmanın ardından Ferdi U.\'yu yere yatırıp etkisiz hale getirdi.

Olay, İstiklal Mahallesi Ali Rıza Özkay Caddesi\'ndeki Kurtulmuş İş Merkezi\'de meydana geldi. Asayiş Şubesi ekipleri iş merkezinde yanında kardeşi Ufuk U. ile birlikte dolaşırken gördükleri çeşitli suçlardan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Ferdi U.\'yu gözaltına almak istedi. Kaçmaya çalışan Ferdi U. kendisini yakalayan polislerle bir süre yerde boğuştu. Ufuk U. da ağabeyinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı. İş merkezindeki güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda polisler vatandaşların da yardımı ile gözaltına aldıkları Ferdi U.\'yu Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ)

-Ufuk U.\'nun iş merkezi koridorunda telefonla cep telefonuyla konuşurken,telefonla konuşurken,

-2 sivil polisin koşarak Ferdi U.\'yu yakalamaya çalışması,

-Ferdi U.\'nu polislere direnmesi,

-Kardeşinin araya girmesi,

- Ferdi U.\'nun bir sivil polisle boğuşarak yere düşmesi, polisin altta kalması,

-Vatandaşların araya girmesi ve Ferdi U.\'nun polisler tarafından iş merkezindeki boş bir dükkana sokulmasından

-Vatandaşların kapıyı tutması ve kardeşini girmesini engellemesi

-Resmi üniformalı polislerin gelmesi ve Ferdi U.\'nun götürülmesi

Haber: Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA)

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Ormana mantar toplamaya giderek kaybolan 1 kişi hayatını kaybetti

ORDU\'nun Mesudiye İlçesi\'nde, mantar toplamak için ormana giden 2 kişi yoğun sis nedeniyle kayboldu. Telefonla jandarmayı arayarak yardım isteyenlerden 48 yaşındaki Mevlüt Öztürk 20 saat sonra sağ bulunurken, rahatsızlanan 75 yaşındaki Kahraman Ceylan ise hayatını kaybetti.

Olay Ordu\'nun Mesudiye İlçesi\'ne bağlı Topçam Mahallesi Eriçok tepesi bölgesindeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre Kahraman Ceylan ve Mevlüt Öztürk, mantar toplamak için ormanlık alana girdi. Yoğun sis nedeniyle yollarını kaybeden Ceylan ve Öztürk orman içerisinde kayboldu. Telefonla jandarmayı arayarak yardım isteyen Ceylan ve Öztürk\'e ulaşabilmek için AFAD, Jandarma ve 112 sağlık ekipleri seferber oldu. Dün gece yarısından itibaren bugün de devam eden arama-kurtarma çalışmaları yoğun sis nedeniyle güçlükle yapılabildi. 20 saat aradan sonra Mevlüt Öztürk\'e ulaşmayı başaran ekipler 2.5 saat aradan sonra ise Kahraman Ceylan\'ı buldu. Sağlık durumu iyi olmayan ve oldukça bitkin olan Kahraman Ceylan, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Muhabir Anonsu

-Arama kurtarma çalışmasından görüntü

-Sisli ormandan görüntü

(SÜRE: 02.19 Dk) - (BOYUT: 136 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN / ORDU,(DHA)

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AFAD ekiplerinin \"Sesimi duyan var mı?\" sorusuna cevap gelmedi

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda çığlık atıp yardım isteyen bir kadın sesi duyulması ihbarı üzerine AFAD ekipleri alarma geçti. \'Chichi\' adlı arama kurtarma köpeğiyle ormanlık alanı didik didik arayan ekipler bir sonuca ulaşamadı.

Olay bugün Atakum İlçesi\'nde ki Ondoku Mayıs Ünuversitesi yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre Karadeniz Yurt Müdürlüğü yanındaki ormanlık alandan kadın çığlığıyla birlikte \'yardım edin\' diye bağırdığını duyan çalışanlar durumu üniversite yetkililerine bildirdi. Yetkililer polise ve AFAD ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen AFD ekipleri 4 ekip halinde \'cihichi\' adlı arama kurtarma köpeğiyle birlikte arama kurtarma çalışmasına başladı. \'Sesimi duyan var mı\' diye bağırarak çalışmalarını yürüten ekipler yaklaşık 1 saat boyunca ormanlık alanı didik didik aradı. Ancak bir sonuca ulaşamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Arama kurtarkma çalıyşmalarından detay

-Köpekten detay

-Ekiplerin \'sesimi duyan varmı diye bağırması

-Diğer detaylar

(SÜRE: 04.41) - (BOYUT: 149.4 MB)

Haber-kamera: Hakan ÇELİKBAŞ / SAMSUN,(DHA)

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Şampiyona memleketinde sevgi seli

DÜNYA şampiyonu güreşçi Metehan Başar, memleketi Sakarya\'nın Sapanca İlçesi\'nde sevgi gösterleriyle karşılandı.

Fransa\'nın başkenti Paris\'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda grokoromen stilde 85 kiloda şampiyon olan Metehan Başar, meleketi Sapanca\'da TEM Otoyolu gişelerinde karşılandı. Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer ve vatandaşlar tarafından oluşturulan kortej eşliğinde Sapanca Belediye binası önündeki tören alanına gelen Metehan Başar, belediye başkanının makam aracının üzerinden halka selam verdi.

Törende alanında konuşan Başkan Yılmazer, Metehan Başar\'ı kutlayarak, \"Ülkemizin milli gururu olmuştur. Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı okutan, tarihi bir başarıya imza atan ve ilçemizi bu gururu yaşatan Metehan kardeşimi gönülden kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum\" dedi.

Metehan Başar ise, \"Ülkemize altın madalya getirdim. Tabi bu hep hayalini kurduğum bir şampiyonluktu ve bana nasip oldu. Bu madalyayı Sakarya\'ya ve Sapanca\'ya getirdiğim için çok mutluyum. Sapanca\'dan böyle şampiyonların çıkması çok güzel bir şey. Zaten burada nice şampiyonlarımız var. Benden sonra da nice dünya ve Avrupa şampiyonları çıkacaktır. Bizlere dua eden herkese teşekkür ederim\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Yılmazer ve törene katılan davetliler tarafından Metehan Başar\'a altın ve çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra Yılmazer şampiyon ve davetlileri makamında ağırladı. Metehan Başar\'a ailesi ve amcası 1992 Barcelona Olimpiyatları 2\'ncisi, Dünya ve Avrupa Şampiyonu, Milli Takım ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grekoromen Teknik Direktörü Hakkı Başar, amcasının çocukları Dünya Gençler 2\'ncisi, Sakarya Hendek Belediyespor ve Yıldızlar Milli Takım Antrenörü Zafer Başar ile 2016 Avrupa Şampiyonu Abdulsamet Başar yalnız bırakmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Metehan Başar\'ın makam aracı ile gelişi

-Kutlama alanında Başar\'a gösterilen sevgi seli ve kutlamalar

-Başkanın konuşması

-Başar\'ın konuşması

-Başkanlık makamından görüntüler

Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK / SAPANCA(Sakarya),(DHA)

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İzmir\'de makilik yangını



İZMİR\'in Çiğli İlçesi\'nde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Çiğli İlçesi EVKA 5 Mahallesi\'ndeki makilik alanda, bugün gündüz saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait 6 arazöz, 2 helikopter ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol atında alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Davut CAN / İZMİR,(DHA)

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Atatürk heykeli alkışlarla açıldı



ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün yeni bronz heykelinin açılışı, Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü, Heykel Anasanat Dalı öğretim üyesi Prof. Rahmi Atalay tarafından hazırlanan Atatürk heykeli yoğun katılım ile açıldı. Heykelin açılışı için düzenlenen törene, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç\'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Açılış öncesinde bir konuşma yapan Başkan Ataç, özel bir arşiv fotoğrafından seçilen ve yapımı yaklaşık 4 ay süren heykel hakkında bilgi vererek, \"Buraya daha önce bir büst koymuştuk ama bu büst Tepebaşı Belediyesi\'nin çapına küçük geliyordu. Özel bir arşiv fotoğrafından Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü\'nden Profesör Rahmi Atalay ile çalıştık. Yapımı yaklaşık 4 ay sürdü. Yaklaşık 300 kilogram ağırlığı var. Eskişehir\'de heykeller ekonomik olsun diye genelde fiber glasstan yapılıyor. Ama biz bu Atatürk heykelinin bronzdan olmasını arzu ettik ve güzel de bir çalışma oldu. Zaman geçtikçe daha güzel oluyor ve daha estetik görünüyor. Bizim aklımız var, bizim yol gösteren Ata\'mız var. Eskişehir\'e uzun süreden beri ilk defa bronz Atatürk heykeli konuyor. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun\"şeklinde konuştu.

Törende daha sonra barış adına güvercinlerin uçurulması eşliğinde 2,5 metre uzunluğunda ve 300 kilogram ağırlığında olan Mustafa Kemal Atatürk\'ün bronzdan heykeli açıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: ESKİŞEHİR,(DHA)

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Hastanede gaz sızıntısı; hastalar tahliye ediliyor (3)

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanlığı, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi\'nde oksijen sisteminde meydana gelen olayla ilgili açıklama yaptı. Anestezi altındaki 6 hastanın oksijen saturasyonlarında (oksijen doygunluğu) düşme görülmesi üzerine ameliyatların derhal sonlandırıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Cuma günü öğleden sonra Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde anestezi altındaki 6 hastanın oksijen saturasyonlarında düşme görülmesi ve gaz sisteminde farklı bir koku duyulması üzerine ameliyatlar derhal sonlandırılmış, hastalar yoğun bakıma alınmıştır. Yapılan tetkiklerde 4 hastanın durumunun iyi olduğu değerlendirilmiştir. Saturasyon düşüklüğü nedeniyle 2 hastanın tedavisi sürdürülmektedir. Hastalar yoğun bakımda tedavi görmekte iken, oksijen sisteminde aynı kokunun hissedilmesi üzerine tüm hastalar için merkezi oksijen sistemi kapatılmıştır. Bunun üzerine hastanede oksijen ihtiyacı olan toplam 25 hastanın aynı ilde diğer hastanelere sevkleri gerçekleştirilmiştir.\"

\'GAZLARIN KARIŞIM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR\'

Olayla ilgili araştırmanın devam ettiği belirtilen açıklamada ayrıca, \"Oksijen sisteminde meydana gelen bu hadise, savcılık ve AFAD yetkililerine intikal ettirilmiştir. Derhal harekete geçen AFAD tarafından yapılan gaz ölçümlerinde azot gazları içerisinde hidrojen sülfür ve karbonmonoksit gazı varlığı emareleri görülmüş olup bu ihtimal üzerinde durulmaktadır. Gazların karışım sebepleri geniş çaplı araştırılmakta, konuyla ilgili müfettiş incelemeleri ve raporlama çalışmaları ise halen devam etmektedir. Gerekli tedbirler alınmış olup soruşturmanın sonucunda yapılacak yasal işlemler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna duyururuz\" denildi.

Haber: ADANA,(DHA)

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Zonguldak\'ta tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı



ZONGULDAK\'ta tarihi eser parçaları satmaya çalışan Ş.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı istihbarat Şubesi ve Kozlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmalarında Ş.K. adlı şüphelinin Sakarya\'dan aldığı tarihi eser parçalarını kentte satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Şüpheliyi takibe alan jandarma, ardından aracını durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 10 parça tarihi eser ele geçirildi. Eserler incelenmek üzere Ereğli Müze Müdürlüğü\'ne gönderildi. Gözaltına alınan Ş.K.\'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN / ZONGULDAK,(DHA)

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Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü



ADAPAZARI\'nda, motosikletiyle ara sokaktan çıkan 74 yaşındaki Yayha Çetin otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Adapazarı-Karasu yolunun Demirbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yahya Çetin motosikletle ara sokaktan yola çıktığı sırada plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen ve bir bacağı kopan yaşlı adam feci şekilde can verdi. Yahya Çetin\'in cesedi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Mustafa ÜSTÜBİ / ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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Mahkeme Başkanından darbeci yüzbaşıya; \'Size \'ne ayaksınız\' diye soran olmadı mı?\' (3)

HALDUN GÜLMEZ SAVUNMASINA YARIN DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari, 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 kişinin Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına aradan sonra devam edildi. Duruşmada suikast timini taşıyan helikopterdeki makineli tüfeği kullanıp, polisleri tarayan, üzerinden Fethullah Gülen\'i simgeleyen \'HE duaları\' çıkan SAT timinde görevli Yüzbaşı Haldun Gülmez, savunmasını sürdürdü. Marmaris gibi bir yerde bu kadar yoğunlukta ateş edilmesini beklemediklerini de anlatan Haldun Gülmez, \"Aşağıdan polis tarafından hastaneye gittikten sonra anladım. Hatta önce ateşi bizim ekibin yaptığını düşündüm. Sonra bu kadar ateş etmeye gerek olmadığını düşündüğüm sırada, bizim de helikopter isabet almaya başladı. Ben de boş, ormanlık alanı seçip ateş ettim. Bunu bilerek yaptım. Binalara kurşun isabet etmesin diye yaptım. Hiçbir bina ve araç hasar görmedi. Bunun aksini gösteren bir bilgi yok. Dakikada 800 mermi atan silahtan 7 saniye ateş edildi. Helikopterden de sadece ben ateş ettim\" dedi.

Haldun Gülmez\'in bazı tanıkların ifadelerini okuması üzerine araya giren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Bunları daha önce de okudun. Aynı ifadeleri ikinci kez okuyorsun\" uyarısında bulundu. Perşembe günü saat 15.15\'de savunmasını yapmaya başlayan Haldun Gülmez, bugün gün boyu savunmasını sürdürdü. Zaman zaman sert tartışmaların da yaşandığı davanın bugünkü bölümünde Haldun Gülmez, savunmasını bitirmeyince Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, duruşmayı yarına erteledi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Taylan YILDIRIM - Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA)

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