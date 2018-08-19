DHA YURT BÜLTENİ - 16

Motosikletle sulama kanalına düşüp öldü



ŞANLIURFA\'nın Harran İlçesinde motosikletiyle DSİ\'ye ait sulama kanalına düşen 19 yaşındaki Yasin Satı hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Harran\'ın Sahrince Mahallesi\'nde meydana geldi. Yasin Satı\'nın kullandığı plakasız olan motosiklet, Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan Satı, bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen jandarma ekipleri, su altı polislerine bilgi verdi. Dalgıç polisler, girdikleri sulama kanalında Yasin Satı\'nın cesedine ulaştı. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Satı\'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adli Tıp Kurumu

- Cenaze aracının gelmesi

- Cenaze aracından cenazeyi indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Tekneleri arıza yapınca gölde mahsur kalanları AFAD kurtardı



BURDUR Gölü’ne açıldıkları tekne arıza yapınca mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Burdur’un Çendik mevkisindeki halk plajından akşam saatlerinde Burdur Gölü’ne açılan Aliihsan Babacan (39) ve aynı yaştaki Hakan Büyükkuşçular\'ın bulunduğu 6 metrelik tekne akü arızası nedeniyle Karakent köyü açıklarında durdu. Aliihsan Babacan ve Hakan Büyükkuşçular cep telefonuyla yardım istedi. İhbar üzerine Burdur Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri zodyak botla göle açıldı. Arıza yapan tekne halk plajına çekilirken, Aliihsan Babacan ve Hakan Büyükkuşçular kurtarıldı. Aliihsan Babacan, \"Tekne arıza yaptı. AFAD\'ı aradık. Gelip kurtardılar\" dedi.

Teknede akünün bittiğini söyleyen Hakan Büyükuşçular da \"Bayağı açıktaydık. Telefonla AFAD\'la irtibata geçtik. Konumumuzu bildirdik. Botla gelip çektiler sağ olsunlar\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ekiplerden detay

- Teknenin çekilişi

- Karaya çıkarılması

- Hakan Büyükkuşçular’ın anlatımı

- Aliihsan Babacan’ın anlatımı

- Detay

- AFAD ekipleri

Haber-Kamera: Mesut MADAN /BURDUR,(DHA)

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Erzurum\'daki köy yangınında can pazarı yaşandı: 25 büyükbaş hayvan telef oldu



ERZURUM\'un Yakutiye İlçesine bağlı Kırmızıtaş Köyü\'nde elektrik tellerinin sürtünmesinden çıkan kıvılcımların yol açtığı yangında can pazarı yaşandı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında köylüler, ahırlarda kalan hayvanları kurtarmanın mücadelesini verdi. Dumandan etkilenen 42 kişi ambulanslarda tedavi edildiği yangında 5 ev , 3 ahır kullanılmaz hale geldi, 25 hayvan telef oldu ve tonlarca ot yandı.

Yangın bugün saat 17.00 sıralarında Erzurum\'a 22 kilometre uzaklıktaki 50 hane, 250 nüfusa sahip Kırmızıtaş köyünde çıktı. Köyün üst tarafındaki Saffet Erkaya\'ya ait evin üzerinden geçen elektrik tellerinın sürtünmesinden çıkan kıvılcımlar, iddiaya göre damda bulunan otları tutuşturdu. Bir anda otları saran alevler ev ve ahıra sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler Kani Akgün\'e ait evin bacasındaki otlara da sıçradı. Köyde büyük korku ve paniğe yol açan yangına köylüler kovalarla çeşmeden su taşıyarak müdahale etmeye çalıştı. Bir taraftan yangını söndürmeye çalışan köylüler bir taraftan da ahırda kalan hayvanları kurtarmanın mücadelesini verdi.

Yoğun duman sebebebiyle Saffet Erkaya\'ya ait ahırdaki 25\'e yakın büyükbaş hayvan çıkarılamayınca içeride boğularak telef oldu. Ahırlardan kurtarılan hayvanlar ise köyün dışarısına götürüldü. Köylüler ahırlardaki tavukları da birer birer kucaklayarak kurtarmayı başardı.

DUMANDAN 42 KÖYLÜ ETKİLENDİ, 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Evlerin damlarında bulunan otlardan çıkan duman sebebiyle itfaiye ekipleri ve yangına müdahele eden köylüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, dumandan etkilenenlere ayran verirken, aşırı dumandan zehirlenen 42 kişiye köyde bekletilen 3 ambulansta oksijen verildi. Durumu ağır olan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İş makineleri, itfaiye araçları ve köylülerin müdahale ettiği yangın yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangında 5 ev , 3 ahır kullanılmaz hale geldi, 25 büyükbaş hayvan telef olurken, tonlarca ot yandı.

Köye gelen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, yangınla ilgili bilgi aldı. Başkan Tavlaşoğlu, \"Gelen mala gelsin. Önemli olan sizlere birşey olmaması. Yaralarınız sarılır\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangına müdahale eden köylüler

-Köylülerin köyün çeşmesinden kovalarla su taşıması

-Yangından etkilenen vatandaşlar

-Yangından etkilenen vatandaşlara ayran verilmesi

-Ağlayan kadınlar

-İtfaiye araçlarından detay

-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması

-Görgü tanıklarının olayı anlatması

-Köylülerin hayvanları açık alana çıkarması

-Büyükbaş hayvanlardan detay

SÜRE: 04.44 - BOYUT :529 MB

Haber-Kamera: Turgay İPEK - Zafer KUMRU /ERZURUM,(DHA)

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Bakan Soylu: 141 bin emniyet ve jandarma personeli görevde



İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara- Konya karayolunda bayram tatili için seyahate çıkan sürücü ve yolcuların bayramlarını kutladı. Soylu, \"Türkiye\'nin her tarafında aldığımız tedbirlerle, vatandaşlarımızın sağ salim gitmek istedikleri güzergahlarda rahat, emniyetli ve sağlıklı bir yolculuk yapmasını 141 bin emniyet ve jandarma personelimiz temin etmeye çalışmaktadır\" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle Konya\'nın Kulu ilçesine geldi. Ardından da Ankara- Konya karayolunun Kulu Makası Kavşağı yakınındaki trafik polislerinin kontrol noktasına gelerek denetlemeler hakkında bilgi aldı. Soylu, durdurulan otobüs ve otomobillerin sürücü ve yolcuların bayramlarını kutladı. Sürücülere hızlı gitmemeleri konusunda uyaran Soylu, İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı öncesinde ölümlü ve yaralamalı kazaların sayısını azaltmak amacıyla hayata geçirilen \'Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük\' projesi kapsamında araçlarda bulunan çocuklara düdük ve projeyi içeren yazıların yer aldığı şapka ile tişört verdi.

Drone ile havadan kontrol edilen aracın mobil komuta merkezinde de incelemede bulunan Soylu, dün Kırıkkale, Sungurlu, Merzifon, Osmancı, Ilgaz ve Gere\'de de denetimlere katıldığını belirtti. Bugünde Kulu kavşağında denetimleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

\"Bugün de Ankara-Konya, Kulu Kavşağı\'ndayız. Buradan gerek Konya\'ya, gerekse de Akdeniz\'e ve Doğu\'ya, Güneydoğu\'ya giden hattın üzerindeyiz. Biraz sonra Afyon\'a geçeceğiz. Ardından da Eskişehir\'e, Sivrihisar\'a geçmiş olacağız. Dün itibarıyla trafikte yoğunluklar başladı ve bugün sabah itibarıyla arkadaşlarımızın verdiği rakama göre, yine geçen seneye oranla hemen hemen benzer bir trafik yoğunluğu yaşanmakta.\"

141 bin personelin görev yaptığını ifade eden Soylu, \"Türkiye\'nin her tarafında aldığımız tedbirlerle vatandaşlarımızın sağ salim gitmek istedikleri güzergahlarda rahat, emniyetli ve sağlıklı bir yolculuk yapmasını, 141 bin emniyet ve jandarma personelimiz temin etmeye çalışmaktadır. 32 müfettişimiz var yollarda ve yine 19 bin 100 trafik fahri müfettişlerimizden de destek istedik. Bunun yanı sıra Trafik Daire Başkanlığımız yaklaşık 14 ekibi yollara çıkarttık ve bu 14 ekiple birlikte de yine denetimlerini devam ettiriliyor.\" dedi.

HAVADAN KONTROL YAPILIYOR

Trafiğin havadan da denetlendiğini hatırlatan Soylu, \"Türkiye\'nin her noktasında ciddi tedbirler aldık. Bir taraftan \'drone\'lar, bir taraftan helikopterler, bir taraftan radar sistemimiz. Ancak biliyorsunuz ki, radar sistemimizde tuzak radar yok ve mümkün olduğunca trafik personellerimiz, gerek emniyet olsun gerek jandarma olsun, vatandaşlarımızı çevirdikleri zaman onlara hem uyarıcı değerlendirmelerde bulunuyorlar hem de trafik kurallarını hatırlatıyorlar\" diye konuştu.

Bu bayramda çocukları görevlendirdikleri bir kampanya başlattıklarını ifade eden Soylu, \"Bu kampanyamızda çocuklarımızı görevlendirdik. Onları trafik polisi yaptık ve onlar arka koltuktan, sürücü kim ise, annelerini-babalarını uyarıyorlar. Burada önemle üzerinde duracağımız bir nokta var. Trafik yoğunluğu maalesef hem gidiş hem dönüşte olacak. Özellikle sürücülerimizin dikkat etmesi gereken en önemli süreç, gidecekleri veya dönecekleri istikamete son 50-100 kilometre kala bir 10 dakika dinlenmelerini istirham ediyoruz. Çünkü yol yoğun olduğu için varış istikametlerine bir an önce gidebilmek maksadıyla son 50-100 kilometrede sürat yapıyorlar. Esas tehlike de oralarda ortaya çıkıyor. Eğer bir 10 dakika dinlenirlerse herkes sağ salim bir şekilde Allah\'ın izniyle varacağı noktaya, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde varabilme kabiliyetine sahip olur düşüncesi içerisindeyiz.\"dedi. Soylu, daha sonra Afyonkarahisar\'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Soylu\'nun sürücü ve yolcuların bayramını tebrik edip sohbet etmesi

- Çocuklara düdük ve kapmanyda hediyelerini vermesi

- Havadan takip komuta merkezine kontrol etmesi

- Soylu açıklama

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA)

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Umurbey’de, Alexandra Stan rüzgarı esti

ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey belde Belediyesi tarafından 27’ncisi düzenlenen Umurbey Geleneksel Şeftali Festivali kapsamında sahne alan dünya starı Alexandra Stan şarkılarıyla festivale katılan hayranlarına ve Umurbey halkına unutulmaz bir gece yaşattı.

Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, Umurbey Geleneksel 27’nci Şeftali Festivali kapsamında Umurbey Belde stadında dünya starı Alexandra Stan sahne aldı. Alexandra Stan, konser öncesinde bir otelde yaptığı açıklamada, Türkiye\'ye ikinci kez geldiğini ve bu gelişinde de ülkeye hayran kaldığını söyledi. İlk kez Çanakkale\'de konser vereceğini ve kenti çok beğendiğini dile getiren Alexandra Stan, “Boğazda gemiyle bir tur atma imkanım oldu. Çanakkale\'nin tarihi ve kültürel yapısı beni çok etkiledi. Zaten Romanya ve Türkiye\'nin birçok benzer yanı var. Bu nedenle yabancılık çekmiyorum. Türk insanı çok sıcak kanlı. Beni burada çok yakın karşıladılar. Yöresel meyveler çok hoşuma gitti. Çanakkale\'ye tekrar gelmeyi çok isterimö dedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı, daha sonra Umurbey belde stadyumunda konserde hayranlarıyla buluştu. İzleyicileri kendine hayran bıraktı. Hayranlarına Türkçe \"İyi Akşamlar\" ve \"Sizi Çok Seviyorum\" diye seslenen Alexandra Stan, meşhur şarkıları Mr. Saxobeat, Lemonade, Get Back ve Lollipop\'u seslendirdi.

Yaklaşık 1 saat sahnede kalan şarkıcı dans şovlarıyla da kendisini izleyen binlerce kişiye keyifli dakikalar yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alexandra Stan\'ın açıklamasından görüntü

-Alexsandra Stan konserinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ /ÇANAKKALE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Çankırı\'da kaza: 1 ölü 10 yaralı

ÇANKIRI\'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4\'ü çocuk olmak üzere 10 kişi de yaralandı.

Kaza, Çankırı-Çorum karayolu Sülüklü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı\'dan Çorum istikametinde seyir halinde olan Ersan Keyvan (31) yönetimindeki 06 MMF 98 plakalı otomobil, Çorum\'dan Çankırı istikametinde seyreden Battal Kuyucak (35) idaresindeki 06 HD 1847 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 06 MMF 98 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Murat Keyvan (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Ersan Keyvan (31), Battal Kuyucak (35), Nevzat Keyvan (34), Behiye Keyvan (29), Batuhan Keyvan (1), Mehmet Keyvan (8), Berat Keyvan (6), Yağmur Keyvan (3), Nuriye Keyvan (24), Havva Keyvan (33) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, 112 Acil Servis ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Araçta sıkışan yaralılara Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar sağlık görevlilerinib olay yerindeki ilk müahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerindeki güvenlik önlemlerinin ardından incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Ramazan SARICI /ÇANKIRI,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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