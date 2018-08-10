DHA YURT BÜLTENİ - 16



Ordu\'da selin yaraları sarılıyor

ORDU\'da yaşanan sel faleketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bölgede hasar tespit ve onarım çalışmaları devam ediliyor. Ayrıca tarım arazileri ile ilgili de zarar tespit çalışmaları yapılıyor.

Ordu\'da meydana gelen sel felaketi sonrasında bölgedeki hasar tespit ve onarım çalışmaları devam ediyor. Yağışın durmasıyla birlikte bölgedeki derelerin su seviyelerin de de azalma meydana geldi. Ancak aşırı yağmur nedeniyle toprağın suya doymasıyla nedeniyle heyelanla ilgili risk devam ediyor. Özellikle Fatsa, Ünye, İkizce, Çatalpınar ilçelerinde meydana gelen taşkınlar sonrasında su baskını yaşanan ev ve işyerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor. Hasar gören yolların da tamiratının başladığı belirtildi. Ayrıca heyelan ve yıkılan köprüler nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan yollarda da kontrollü olarak trafik akışı sağlanıyor. Bu bölgelerde de yollarda da temizlik çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Arslan Soydan ve Hasan Kozoğlu ile oda üyeleri Ünye ilçesindeki tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak selin verdiği zararın boyutunu gözlemledi. Grup, fındık ve sebze bahçelerinde inceleme yaptı. Soydan ve Kozoğlu, Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman ve Fatsa Ziraat Odası Başkanı İbrahim Ethem\'den bilgi aldı. Soydan ve Kozoğlu, çiftçilerlele bir araya gelerek durum tespiti yaptı.

Öte yandan CHP\'li milletvekillerinden oluşan bir heyette sel bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’den oluşan CHP’li heyet, Fatsa ve Ünye ilçesinde selden zarar gören bölgelere giderek bilgi aldı. Mağdur vatandaşlarla görüşüp durum tespiti yaptı. Selden zarar gören esnafları ziyaret ettikten sonra açıklama yapan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, \"Bölgemizde ciddi hasarlar meydana geldi.İlçe kaymakamlıkları hasar tespitine başladı. Bizler de bunu takip ediyoruz. Ayrıca sosyal medyadan ve vatandaşlardan aldığımız bilgi ve görüntüleri alıp ilgili birimlere aktarıyoruz. Bir yandan da olası bir sele karşıda gerekli önlemlerin alınması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada yaptığımız çalışmalarımızı bir rapor halinde genel başkanımıza ulaştıracağız\" dedi.

Ayrıca Ünye\'de sel nedeniyle kısmen yıkılan Cevizdere Köprüsü\'nde çalışmalar bugün de devam etti. Ünye Belediyesi tarafından sel sularıyla Karadeniz\'e ulaşan ağaç parçaları da sahilden iş makinelerı ile temizlenmeye çalışılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Heyelan olan yamaçtan detay (Görüntüler \"ORDU Heyelanın yaşandığı İkizce\'den görüntüler\" başlığı ile geçildi)

-Heyelan olan bölgeden detay

-Sele kapılmış dereye süreklenmiş iş makinası

-CHP heyetinin inceleme yapması (Görüntüler \"ORDU Ordu\'da selin yaraları sarılıyor\" başlığı ile geçildi)

-Cevizdere köprüsünden detay

-Röportaj

Haber-Kamera:Mücahit GÜREL- Ferudun ALTUNTAŞ/ÜNYE(DHA)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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İncir üreticilerine kurutma tüneli desteği

AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki 6 incir üreticisine, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü\'nce hazırlanan kurutma tünelleri ve belgeleri törenle teslim edildi.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kırsal Bağcılı Mahallesi\'nde organik kuru incir üretiminde kalitenin artırılması için hazırladığı kurutma tünellerini 6 çiftçinin arazisine kurdu. Kurutma tünelleri için tören düzenlendi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Kaymakam Vekili ve Sultanhisar Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, İŞKUR Aydın Müdürü Rahmi Terzi, Nazilli ilçe Sağlık Müdür Vekili Opr. Dr. Şafak Çalışkan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve mahalle halkı törene katıldı. Törende Vali Köşger, kurutma tünellerinin sertifikalarını çiftçilere teslim etti.

Konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Aydın\'daki arazilerin yüzde 2\'sinde organik incir üretildiğini belirterek, \"Kaliteyi artırmak için 2017\'de organik tarımın yaygınlaştırması projesinde, yaklaşık 20 kurutma serası dağıtmıştık. Bu sene de bazı ilçelerde 30 kurutma serası dağıtmayı planlıyoruz\" dedi.

Vali Köşger ise, \"Bölgemizde yetişen incirin kalitesini ve verimliliğini artırmamız gerekiyor. Bundan sonra geliştireceğimiz husus bu olmalı. Üç kutsal kitapta adı geçen bir ürün olan incirin dünyada hak ettiği yere gelmesi gerekiyor. Yalnızca üretimi değil pazarlanmasıyla ilgili çalışmalarımız da olmalı. Dünyada ihracatında birinci olduğumuz incir ürünümüzün kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Yaşı ile kurusu ile incir çok önemli ve insan sağlığına çok yarayışlı bir üründür\" dedi.

Projeye katılan üreticiler; Bağcıllı Mahalle Muhtarı Hasan Güler, Mustafa Çimen, İbrahim Dağ, Hüseyin Gün, Nurettin Karabulut ve Seval Şahan adına bir akrabası, belgelerini Vali Köşger\'in elinden aldı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, düzenlenen tören kapsamında bir sepet inciri kerevete dökerek kurutma tüneline yerleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Vali Köşger\'in Bağcılı Mahallesine gelişi.

- Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş konuşmaları.

- Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger\'in konuşmaları.

- Aydın Valisi tarafından 6 incir üreticisine belgelerinin verilmesi

- 6 incir üreticisi t6oplu halde görülüyorlar.

- Aydın Valisi bir sepet inciri incir kurutma çadırına yerleştirilmek üzere döktü.

- Vali Köşger bir sepet kereviti kurutma tüneli içerisine yerleştirdi.

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Denizde kaybolan kardeşi için gözyaşı döktü

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta serinlemek için denize giren Hayrettin Taşdemir(19) kayboldu, arkadaşı Gökhan Korkmaz son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kayıp gencin ağabeyi Ferman Taşdemir, deniz polisinin botla yaptığı aramayı gözyaşları içinde izledi.

Olay, Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki sahilde meydana geldi. Hayrettin Taşdemir, vatandaşların dalgalı olduğu için girmemesi yönünde uyarıda bulunduğu denize girdi. Arkadaşı Gökhan Korkmaz ile yüzen Hayrettin Taşdemir, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Dalgaların etkisiyle kıyıdan uzaklaşan Hayrettin Taşdemir\'i sahildeki vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Hayrettin Taşdemir, tüm çabalara rağmen suda gözden kayboldu. Arkadaşı Gökhan Korkmaz ise son anda kurtarıldı. Olayın ardından sahile polis, sağlık ekibi ve AFAD yönlendirildi. Deniz polisi ve Türkiye Taşkömürü Kurumu\'na ait römorklar denizde arama çalışması yaptı. Taşdemir, tüm aramalara rağmen bulunamadı.

ACI HABERİ AİLESİNE VERDİ

Ağabeyi Ferman Korkmaz, arama çalışmalarını gözyaşlarıyla izledi. Kardeşinin bulunmasını isteyen Ferman Korkmaz, cep telefonuyla Ağrı\'da bulunan ailesini arayarak kardeşinin denizde kaybolduğunu söyledi. Hayrettin Korkmaz\'ın ağabeyi ve arkadaşıyla 1 ay önce inşaatlarda çalışmak için Ağrı\'dan Zonguldak\'a geldikleri öğrenildi. Ekipler, Hayrettin Taşdemir\'i bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Sahilden detay

-Ferman Taşdemir\'in ağlaması

-Polislerin sakinleştirmesi

-Vatandaşla röp.

-Sahil güvenlik

-Gencin fotoğrafı

Süre: (6.32) Boyut: (732 MB)

Haber - Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN - Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Turan Mahallesi Okçular Sokak\'taki bir apartmanın zemin katındaki, Ayşe Yazcı\'ya ait evde bakıcı olarak çalışan Dürdane Dönmez, havalandırma boşluğundan dün (perşembe) akşamdan beri bir kedi sesi geldiğini farketti. Sabah saatlerinde, mahsur kalan kediyi kurtarmak için uğraşan Dönmez, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla girdikleri havalandırma boşluğundaki yavru kediyi kurtardı. Dünyaya geldiği 4 katlı apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düştüğü sanılan yavru kedi, yuvasına bırakıldı.

Mahalle sakinleri yavru kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür edip, alkışladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kedinin kurtarılmasından cep telefonu görüntüleri

Haber: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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Adıyaman\'de yetim ve öksüz çocuklara bayramlık

ADIYAMAN\'da, İHH İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve Engelsizsiniz Vakfı tarafından yetim ve öksüz çocuklara bayramlık yardım yapıldı.

Belediye konferans salonunda düzenlenen etkinlikte 120 yetim çocuk’a bayramlık kıyafet, eşortman ve ayakkabı yardımı dağıtıldı. Programa Engelsizsiniz Vakfı Başkanı Bahattin Demir, Başkanvekili Tunçay Okutan, Psikolog Dr. Sema Okutan, Adıyaman İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Fadıl Akkuş, aileler ve çocuklar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Engelsizsiniz Vakfı Başkanı Bahattin Demir, \"Ben de bir yetimim yetimliğin ne demek olduğunu iyi bilirim. İHH ekibine ve Salih amcaya teşekkür ederim. Ne kadar bir ayağımız İstanbul’da olsa da bir yanım Adıyaman’dadır. Adıyaman yarası benim yaramdır. Sevinci benim sevincimdir. Rabbim fırsat verdikçe ama şahsım olarak ama ekibimiz olarak her zaman bir elimiz bir ayağımız burada olacak. Nerede köşede bir gariban varsa rabbim bizlere inşallah fırsat versin. İmkan versin. Bunu sadece Adıyaman içinde söylemiyorum. Biz İstanbul’da bir vakıf kurduk. Engelsiz sizsiniz vakfı. Sadece engelliler vakfı değil. Bu vakfın amacı kurulma sebebi Türkiye en güzel köşesinde ulaşılmadık bir engelli kalmayınca kadar. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Ne zaman yetim kardeşlerimiz ile ilgili bir ihtiyaç olursa engelsizsiniz vakfı olarak her zaman güzel Adıyaman emrindeyiz\" dedi.

Adıyaman İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Fadıl Akkuş ise \"İnsani Yardım Derneği uzun yıllar. Adıyaman’da ihtiyaç sahibi ailelerimize çocuklarımıza elimizden geldiği kadar imkanlarımız dahilinde hep yanlarında olmaya çalıştık. Bugünden sonra olmaya devam edeceğiz. Son 5 yıl içerisinde biz çocuklarımıza 248 çocuğumuza düzenli olarak hem bayram yardımları bayramlıklarını hem gıda yardımını ailelerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Sadece maddi olarak değil aynı zaman da çocuklarımızı topluma doğru rehabilite etmek adına bu ülkeye doğru bir şekilde yetiştirmek adına eğitim faaliyetleri başlattık ve 5 yıldır gönüllü hocalarımız tarafından bu eğitimlere biz yaz kış demeden devam ediyoruz\" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından çocuklara kıyafet yardımı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Belediye Konferans salonu

- Akkuş\'un konuşması

- Demir\'in konuşması

- Bayramlıkların dağıtılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA)

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