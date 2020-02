DHA YURT BÜLTENİ - 16

Bakan Eroğlu: İçme ve sulama suyuyla ilgili problemimiz yok

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bilecik\'te yaptığı açıklamada barajların doluluk oranında sıkıntının olmadığını belirterek, \"Şu anda içme suyu ile ilgili problemimiz yok. Sulama suyu konusunda herhangi bir sıkıntı yok\" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu yatırım bedeli 117 milyon lira olan 17 tesisin toplu temel atma ve açılış törenine katılmak üzere Bilecik\'e geldi. İlk olarak Bilecik Valiliği\'ni ziyaret eden Bakan Veysel Eroğlu burada gazetecilere yaptığı açıklamada nüfus oranına göre en çok yatırım yapılan şehrin Bilecik olduğunu söyledi.

\'BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SIKINTI YOK\'

Türkiye genelindeki baraj doluluk oranları hakkında da bilgi veren Bakan Eroğlu, \"Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Aşağı yukarı yüzde 50-52 oranında doluluk var. Bazı yerlerde ise barajlar yüzde 80 dolu. Şu anda içme suyuyla ilgili problemimiz yok. Sulama suyu konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Güneydoğu Anadolu bölgemizde çok büyük sıkıntımız vardı ama Allah yardım etti. Güneydoğu\'ya özellikle mayıs ayında çok yağış oldu. Allah\'a hamdolsun, mayıs ayında Türkiye\'nin her yerinde çok güzel yağışlar oldu\" dedi.

\'ERDOĞAN VE BAHÇELİ İLERİ GÖRÜŞLÜ\'

24 Haziran seçimlerin Türkiye tarihindeki en önemli seçim olduğunu, mevcut parlamenter sistemin Türkiye\'ye dar geldiğini söyleyen Veysel Eroğlu şöyle konuştu:

\"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli hakikaten ileri görüşlü. Daha büyük Türkiye için, büyük hedeflerin gerçekleşmesi için, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için bir plan yaptılar. Nedense Batı ülkeleri bizim seçimlerimizle çok ilgileniyor. Biz ABD\'deki seçimlerle ilgileniyor muyuz? Avrupa\'daki seçimlerle ilgileniyor muyuz? İlgilenmiyoruz, ama nedense onlar çok ilgileniyor. Sebep şu, Türkiye büyüyor, gelişiyor. Dünyada 10 tane mega, büyük ve muhteşem proje var. Bunların 6\'sı Türkiye\'de. Avrupa\'da büyüme sıfıra yaklaşıyor. Türkiye 7,4 ile dünyanın en çok büyüyen ülkesi haline geldi. Bundan rahatsız oluyorlar. Biliyorsunuz, alçak FETÖ\'ye darbe girişiminde bulundurdular. Kahraman milletimiz, onlara darbe vurdu. Daha sonra bizim alçak terör örgütünü silahlandırarak güney sınırlarımızı kuşatmak istediler. Güya sözde terör devleti kurmak istediler. Bu oyunu da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı\'yla bozduk. Batı dünyası, Türkiye\'nin önünü kesmek için yeni bir oyun peşinde. O oyun ne? \'2019\'da seçim yapılacak. Biz bu süre içinde Türkiye\'ye ekonomik darbe vuralım.\' şeklinde planları vardı. Bu durumu Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli fark etti. Neticede seçimler öne alındı. 24 Haziran seçimleri bir parti seçimi değildir. Devletimizin bekası ve milletimizin istikbaliyle alakalıdır. Milletimiz bunu gördü ve planları inşallah bozacaktır.\"

BBP İL BAŞKANINA \'GEVŞEK ÇALIŞIYORMUŞSUN\'

Bakan Eroğlu, daha sonra Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi\'ne geçerek DSİ ve OGM tarafından inşa edilecek tesislerin temel atma törenine katıldı. Eroğlu, törende karşılaştığı BBP İl Başkanı Murat Önal\'a \"Gevşek çalışıyormuşsun. İYİ Parti\'nin oylarını bu tarafa al bir zahmet. İYİ parti demeyeceğim ona İP\'in oylarını bu tarafa al\" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından butona basılarak toplu temel atma ve açılış gerçekleştirildi. Eroğlu törenden sonra, Bilecik\'te esnafları ziyaret edip 24 Haziran seçimlerinde destek istedi.

\'SAĞLIK SİSTEMİMİZ AMERİKA\'DAN DA İLERİ\'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bilecik\'teki programının ardından yatırım bedeli 62 milyon liralık 8 tesisin toplu açılış ve temel atma töreni nedeniyle Eskişehir\'e geldi. Vali Özdemir Çakacak\'ı makamında ziyaret eden Eroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye\'deki sağlık sisteminin Amerika\'dan daha ileri olduğunu söyledi. Eroğlu şöyle konuştu:

\"Sağlık Bakanlığımız muazzam bir sağlık sistemi kurdu. Bakın arkadaşlar şu anda bizim sağlık sistemimiz var ya dünyada Amerika\'dan da ileri, ben oraları gördüm. Oralarda da yaşadım. Doktora sonrası için. Onlardan çok daha ileriyiz, şu anda sağlık sistemimiz. Gurur duymamız lazım. Ben Eskişehir\'de daha önce doktora yaparken çalıştım. Arkadaşlar ya burada ambulans yoktu ya. Hatta biz Emirdağlılar genelde \'külüstür\' deriz. Külüstür ambulanslar vardı. İçinde akaryakıt yoktu. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? 55 tane tam mükemmel ambulans var. 27 tane 112 acil istasyonu var. Ayrıca 2 tane kar paletli ambulans, bir adet uçak ambulans var. Nereden nereye. Seyitgazi\'de, Çifteler\'de, Mahmudiye\'de veya herhangi bir yerde vatandaşın başına bir şey gelse gidiyor helikopter alıp getiriyor. Mükemmel bir şekilde. Bu durumdan gurur duymamız lazım. Kente 1081 yataklı modern, 5 yıldızlı otel konforunda Şehir Hastanesi kuruluyor.\"

Bakan Eroğlu konuşmasını ardından Vilayet Meydanı\'ndaki törene katılarak butona basıp 8 tesisin toplu açılışını gerçekleştirdi, 3 tesisin de temelini attı.

Vanlılar, inci kefalinin üreme göçünü ilgiyle izledi

VAN Gölü\'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üremek için Norveç\'teki somon balıkları gibi suyun akışının tersine yüzerek, tatlı sulara göç eden inci kefalinin üreme yolculuğuna dikkat çekmek için bu yıl 8\'ncisi düzenlenen Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali, büyük ilgi gördü.

Van Valiliği, Belediye, Erciş Kaymakamlığı, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğa Gözcüleri Derneği\'nce Erciş Balık Bendi\'nde düzenlenen 8\'nci Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür Sanat Festivaline, Van Valisi Murat Zorluoğlu, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, kurum amirleri, çevre ilçe kaymakamları, Van Gölü aktivistleri ile çok sayıda davetli katıldı. Sadece Alaska\'daki somon balıkları gibi akıntının tersine giderek adeta uçarcasına derelere akın eden inci kefali göçü, izleyenlere keyifli ve renkli anlar yaşattı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, inci kefalinin korunmasına yönelik alınan tedbirlerle ilgili konuştu. Vali Zorluoğlu, Van’ın, Erciş’in tanıtımına büyük katkı sunan balığın tüm kesimler tarafından korunması gerektiğini dikkat çekti. Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar ise amaçlarının ilçeyi insanlara ülkeye daha iyi tanıtmak olduğunu söyledi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva da dünyada benzerine az rastlanan bu doğa olayına ilgi çekmek istediklerini belirterek, \"Van Balığının kutsal yolculuğuna şahitlik etmek, bu konuda farkındalık oluşturmak ve dünyanın ilgisini bu muhteşem doğa olayına çekmek üzere her yıl Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, yönetim kurulu ve meclis üyelerimizle birlikte festivale gelip, farkındalığı üst düzeye taşımak istiyoruz. Avlanma yasağı döneminde çok fazla kaçak avcılığın olduğunu biliyoruz. Dünyada sadece somonların ve Van Balığının dünya insanlığına yaşatmış olduğu bu mucizevi doğa olayına şahitlik ettik. Burada kaçak avcılığın önüne geçmek, milyonlarca yıldır süregelen bu sürece saygı duymak, saygıyı ile eğilmek üzere bugün buradayız. Dünyanın başka yerinde olmayan bu doğal mucizeyi görmek üzere bütün dünyayı Van\'a davet ediyoruz\" dedi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği başkanı Erdoğan Özel ise Van ve Bitlis\'teki akarsu ve dere yataklarının ıslah edilmesiyle İnci Kefali göçünün bir çok yerde izlenebileceğini söyledi. Dernek Başkanı Özel şöyle konuştu:

\"Yaptığımız çalışmalarda, afiş çalışmalarında, vatandaşların artık Van balığını sahiplendiğini görüyoruz. Biz Van Gölü koruma kanunu talep ediyoruz. Van Gölü bir bütün olarak, tarihi ile kültürü ile içindeki yaşamıyla değerlendirilmesini istiyoruz. Bu bizim bir değerimizdir. 14 Bin insan buradan geçimini sağlıyor. Diyoruz ki 3 ay boyunca avlanmayalım. Van Gölü herkesin bir zenginliğidir. Biz sadece 3 ay sabredersek, 9 ay zaten istediğimiz kadar bunu tüketebiliriz. Burada ben iş adamlarına da bir öneride bulunuyorum. Bir ara Van Balığı da ton balığı gibi paketlendi ve güzel sonuçlar da alındı. Şu an Van Balığının kilosu çok ucuz, ton balığı gibi değerlendirilirse bunun konservesi de yapılırsa buradan farklı bir kazanç elde edilebilir. Bu sektörden geçinen 14 bin kişi varsa 50 bin olur.\"

Yapılan konuşmaların ardından yetkililer ve vatandaşlar, Alaska\'daki somon balıkları gibi akıntının tersine uçarcasına yüzen inci kefali göçünü ilgiyle izledi.

Bakan Demincan: 2023\'te pratisyen hekim arkadaşlardan zorunlu hizmeti kaldıracağız



SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, \"2023\'te pratisyen hekim arkadaşlardan zorunlu hizmeti kaldıracağız. Niye çünkü pratisyen ihtiyacımızı karşılıyoruz 2023\'e geldiğimizde. 2021\'de tıp fakültelerinin kontejanlarını belli oranda azaltmamız gerekiyor. Çünkü artık yığılma olur eğer ayarlamazsak. Biz insan kaynağı çalışmasını da yaptık. Ancak uzman hekim açığımız biraz devam edecek\" dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun\'da Başbakanlık Basın Yayın ve Enfermasyon Genel Müdürlüğü taarfından düzenlenen \'Yerel medya buluşmaları\' programına katıldı. Samsun ve çevre illerden gelen basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Demircan, bakanlığının yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Ülke gündemine ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Demircan, “2002’den 2018’e kadar yıl içerisinde vesayetçi bir sistem, müdahil bir sistem, darbe etkisindeki bir sistem olmasaydı onun yerine daha demokratik bir sistem olsaydı Türkiye bu günkü bulunduğu kalkınmışlık düzeyinin üstüne çıkardı. Türkiye’nin bu sistem meselesi aynı zamanda kalkınma sorunuyla da doğrudan bağlantılıdır. Türkiye bu coğrafyada kalkınmak zorundadır. Bu coğrafya rahat bir coğrafya değildir. Bu coğrafya zayıf devlet açısından sorunlu bir coğrafyadır. Dolayısıyla bu coğrafyada torunlarımıza, çocuklarımıza güvenli bir gelecek bırakacaksak güçlü bir Türkiye’yi inşa etmek zorundayız. Güçlü bir Türkiye’nin inşa olması öncelikle elbette zihniyette dönüşüme ihtiyaç duyar ki o da zihniyette ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı üzerine oturmuştur, AK Parti iktidarında. İkincisi ise sistemin millet egemenliğine, millet iradesine dayalı olmasına bağlıdır. Birlik ve beraberliğin en önemli unsuru milletin iradesinin etkinliği ile sağlanır. Birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirmemiz millet iradesinin devreye en güçlü şekilde sokulması ve zihniyetin de değişmesi Türkiye’nin kalkınma önündeki engellerini ortadan kaldıracaktır. Şimdi onu yapıyoruz. 2017 anayasa değişikliğini yaptık millet iradesini etkin hale getirecek bir sistemin adımını attık. Şimdi de bunun uygulamasını yapacağızö dedi.

Mevzuatın yeni sisteme göre dizayn edilmesi gerektiğini belirten Bakan Demircan, \"Dolayısıyla bu sistemi uygulayacak olan hayata geçirecek olan ilk meclis çok önemlidir. Onunu için AK Parti olarak biz sloganımızı net koyduk. ‘Güçlü yürütme güçlü meclis ve güçlü Türkiye’ Güçlü Türkiye’ye giden yol, bu adımların atılmasından geçiyor\" diye konuştu.

Doktor ihtiyacı ile ilgili bir soruya yanıt veren Bakan Demircan, \"Türkiye\'nin hekim açığı var. OECD ülkeleri içerisinde 100 bin kişiye düşen hekim sayısı açısından en düşük rakamla hizmet veren ülkeyiz. 200-210\'lara anca çıktık 180\'lerdeydi. Bu hekim yetmezliğine rağmen,Türkiye şu anda hekim ve hemşire sayısının azılğına rağmen OECD üykeleri içerisinde en yüksek memnuniyette hizmet üreten bir ülke. Ancak sevindirici bir haber var ufukta 2023\'te pratisyen hekim arkadaşlardan zorunlu hizmeti kaldıracağız. Niye çünkü pratisyen ihtiyacımızı karşılıyoruz 2023\'e gelidğimizde. 2021\'de tıp fakültelerinin kontejyanlarını belli oranda azaltmamız gerekiyor. Çünkü artık yığılma olur eğer ayarlamazsak. Biz insan kaynağı çalışmasını da yaptık. Yaptığımız tespit bu. Ancak uzman hekim açığımız biraz devam edecek. Özellikle yan dallar, yeni yeni oluşan dallar oralarda hekim ihtiyacımız sayısı yüksek onların da tam doyuma ulaşabilmesi için 2030\'lara kadar biz belli uzmanlıklarda açık olacak\" diye konuştu.

Bakan Yılmaz: Bu seçim Türkiye\'nin bekası açısından önemli (EK)

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİYLE İFTAR YAPTI

Bakan Yılmaz kentteki bir düğün salonunda şehit aileleri ve gaziler onuruna Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Programa Bakan Yılmaz\'ın yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Mustafa Hızal ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Burada konuşan Bakan Yılmaz, Ramazan ayının hayırlı olması temennisinde bulundu. Şehit ve gazilerin vatan için yapılabilecek en büyük fedakarlığı yaptığını aktaran Bakan Yılmaz, \"Bugün burada bu iftarı yapabiliyorsak, başımız dik, alnımız açık, ay yıldızlı bayrağın altında rahatça dolaşabiliyorsak bunları şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onlara karşı borcumuzu ödeyebilmek mümkün değil. Artık onlar sadece kendi anne ve babalarının evlatları değil, aziz Türk milletinin evlatlarıdır. Bu düşünceyle de şehitlerimizin emanetine gözümüz gibi sahip çıkacağız, emanetini yere düşürmeyeceğiz. Onların uğrunda can verdiği değerleri daha da yükselteceğiz daha da güçlendireceğiz ki bu vatan için can vermenin, bu vatan için kan vermenin boşa gitmediğini yedi düvele göstereceğiz.\" dedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic\'in Türkiye\'yi ziyaretinde, Türkiye için bölgesinde süper güç olduğunu söylediğini hatırlatan Yılmaz, \"İşte Türkiye\'yi bölgesinde süper güç yapan bu ülke için can veren şehitlere borçlu, bu ülke için kan veren gazilere ve bu ülkenin birliğine, beraberliğine borçlu. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Bu topraklar, bu bayrak, bu ülkenin değerleri için şehit ve gazi olmayı göze alanlar olduğu sürece bizler bu ülkede ilelebet başımız dik, alnımız açık hür ve bağımsız olarak yaşayacağız. Her zaman başınız dik, alnınız ak, gönlünüz pak olsun.\" diye konuştu.

