DHA YURT BÜLTENİ - 16

Erzurum\'da silahlı kavga: 1 ölü, 2\'si 14 yaralı



ERZURUM\'da kız kaçırma meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 2\'si polis 14 kişi yaralandı.

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki Aşağı Sanayi Mahallesi\'nde meydana geldi. İki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden kavga çıktı. Yaklaşık 150 kişinin karıştığı kavgada mahalle savaş alanına döndü. Taş, sopa ve silah kullandığı kavgaya polis müdahale etmekte güçlük çekti. Öfkeli kalabalık zaman zaman polisin müdahalesine tepki gösterdi. Kavgada 2\'si polis olmak üzere toplam 15 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Asayiş, Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri ve TOMA ile yapılan müdahalenin ardından sona eren kavgada yaralananlar, Bölge Eğitim ve Araştırma ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi\'nde kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan bir kişi yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yoldan geçen bazı araçlara da kurşunların isabet ettiği belirlenen kavganın ardından, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gerilimin sürdüğü mahallede polis ekipleri taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Yaralının yerde yatması

-Polis ekipleri

-Taşkınlık yapanlara polis müdahalesi

-Yaralının otomobille hastaneye götürülmesi

-Genel, detay

(414 MB - 03.41 DK)

Haber-Kamera: ERZURUM,(DHA)

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Gaziantep\'te kaza: 1 ölü, 12 yaralı



GAZİANTEP\'te minibüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü Bektaş Yan (54) öldü, çocukların da aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sani Konukoğlu Bulvarı\'nda meydana geldi. Bektaş Yan yönetimindeki 27 KD 309 plakalı otomobil ile Murat Koçak idaresindeki 27 LT 781 plakalı minibüs tugay kavşağında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Bektaş Yan olay yerinde yaşamını kaybederken, araçlardaki aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı. Kazada ölen Baktaş Yan\'ın cesedi otopsi için morga kaldırılırken, yaralılar ise sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Ölen sürücünün yakınlarının sinir krizi geçirdiği olay yerinde aksayan ulaşım, hurdaya dönen araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Polis ekipleri

- Kaza yapan araçlar

- Bektaş Yan\'ın cenazesi

- Cenaze aracı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI / GAZİANTEP,(DHA)

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Kumar oynayan 55 kişiye ceza

KOCAELİ\'nin Kartepe, Körfez ve Darıca ilçelerinde kumar oynanan yerlere düzenlenen baskınlarda 55 kişiye kumar oynamaktan toplam 13 bin 986 TL ceza kesildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında kumar oynatılan yerlere yönelik baskınlar düzenledi. Polis, tombala oynandığı sırada içeride bulunarak kayıtta bulundu. Kartepe, Körfez ve Darıca ilçelerinde 4 tombala ve 3 poker oynatılan yere düzenlenen baskında 7 kişi hakkında \'Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak\' suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oynayan 55 kişi hakkında ise Kabahatler Kanunu 34. maddesine göre kumar oynamaktan toplam 13 bin 986 TL idari para cezası kesilirken, bin 215 TL kumar parasına el konuldu. Kumar oynatılan işyerlerinin kapatılması için idari işlem yapıldı. 9 iş yerindeki \'sigaramatik\' ve \'çarkıfelek\' makinelerine el konularak, adli işlem başlatıldı.

Polis, tombala oynandığı sırada cep telefonu ile kayıtta bulunurken, polisler çekiliş sırasında içeri girdi. Masalarda tombala kartları, pullar ve paralar bulunurken, polisin işlemleri sırasında kumar oynayanlar şoke oldu. O anlar kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Tombala oynandığı sırada çekilen görüntü

Tombala oynayanların görüntüleri, yüzlerini gizlemeye çalışanlar

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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Muharrem İnce: Parayı alıp, betona gömdüler (ek)

\"AÇTIRMA KUTUYU, SÖYLETME KÖTÜYÜ\"

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları için geldiği İzmir\'de, Aliağa\'dan kent merkezine gitmek üzere yola çıktı. Yol üzerinde Menemen\'e uğrayan Muharrem İnce burada halkı selamladı. Vatandaşlar İnce\'yi meşalelerle karşıladı. Muharrem İnce daha sonra Çiğli ilçesine geçti. Burada Ahmet Taner Kışlalı Parkı\'nın açılışını yaptıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin iftarına katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Muharrem İnce, \"Türkiye\'de umutları tazelemek istiyoruz. En büyük projemiz huzur, bunu yapacağız. Açtırma kutuyu söyletme kötüyü, sen bakanları dövdün tadında bırak. Her kuşun eti yenmez, tadında bırak. Kılıçdaroğlu kibar bir adam öyle kabalık olsun diye bunu yapmaz. İnce de kendisine söyletmez. Aramıza nifak sokmaya çalışıyor\" dedi.

Üniversite ligi kuracaklarını ve üniversitenin bulunduğu ilin insanlarıyla o okul arasında bağ kuracaklarını söyleyen Muharrem İnce; gençlere, yaşlılara, emeklilere yönelik politikalarını da tekrar etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Alandan görüntü

- Muharrem İnce\'nin konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

HaberKamera: Taylan YILDIRIM-Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,(DHA)

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Zıpkınla dalış kabus oldu, inşaat mühendisi 20 metrede ölü bulundu

Muğla\'nın Bodrum ilçesine iki mil uzaklıktaki Kara Ada\'da zıpkınla balık avlamaya giderek tüpsüz dalış yapan iki dalgıçtan biri sığ su bayılmasına yakalanarak öldü. Ölen dalgıcın cesedini sahil güvenlik ekipleri çıkardı.

mUĞLA\'NIN Bodrum ilçesine iki mil uzaklıktaki Kara Ada\'ya bugün akşam saatlerinde zıpkınla balık avlamak için giden Hasan Hopaç ile inşaat mühendisi arkadaşı 40 yaşındaki Emre Kaya tüpsüz dalış yapmak için Kaçakçı koyunda denize girdi. Kayalık ve derin bölgede balık avlayan iki arkadaş yaklaşık iki saat dalış yaptı. Birbirlerinden ayrıldıklarını fark eden Hasan Hopaç (39) arkadaşı Emre Kaya\'yı göremeyince geri dönüp aramaya başladı. Bir süre sonra yaklaşık 20 metre derinlikte arkadaşının cansız bedenini gören Hopaç şok oldu. Tekneye çıkarak telefon ile sahil güvenlik ekiplerinden yardım isteyen Hopaç arkadaşının bulunduğu yerde bekledi.

Sahil güvenlik Dalış Timi\'nin cesedini sudan çıkarılan Emre Kaya\'nın cesedi Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Kaya\'nın ölüm haberini alan arkadaşları hastaneye akın etti , büyük üzüntü yaşadı. Olayın ardından sahil güvenlik komutanlığında ifade veren Hasan Hopaç \"Kayaların arasına bakarak ilerliyorduk , bir süre sonra arkamdan gelen Emre\' yi göremeyince dönüp aramaya başladım ardından baktığımda emre suyun dibinde hareketsiz yatıyordu şok oldum, yaklaşık bir yıldır birlikte dalıyoruz çok iyi bir dalıcıydı nasıl olduğunu anlayamadım\" dediği öğrenildi.

Sahil güvenlik komutanlığı olayla ilgili soruşturma aşlatırken Emre Kaya\'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane acil servisinden görüntü , sahil güvenlik ekipleri

-Hasan Hopaç sahil güvenlik ekipleri ile

-Emre Kaya\'nın arkadaşları

-Kara Ada\'dan görüntü

-Emre Kaya\'nın dalış videolarından görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM,(DHA)

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"Bunlar milleti tanımıyorlar\"

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, 27.Dönem Milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıttı. Etkinlikte konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, seçim rakiplerine \"Bunlar miilete yabancı, bunlar milleti tanımıyorlar\" dedi.

Merinos AKKM Fuaye Alanında gerçekleştirilen aday tanıtımı ve iftar programı teşkilat mensuplarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından da yoğun katılım oldu. Her milletvekili adayının kendini tanıttığı programda iftar öncesinde konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, rakiplerinin ortaya yeni bir projeksiyon koymadıklarını söyledi. Çavuşoğlu, \"Geriye hareket etmek gibi bir püryanları olduğunu görüyoruz. Bu yanlıştır çünkü Türkiye artık geriye gidemez. Türkiye ileriye gitmek zorundadır. Biz Türkiye\'yi büyütmeye devam edeceğiz. 81 milyonun yaş ortalaması 30 olan Türkiye\'de hedefimiz gelecek nesillerine güzel bir Türkiye bırakmaktır. Türkiye\'yi hak ettiği 3. Dünya ülkeleri arasına, bütün ülkeler arasında ilk 10 ekonomiye sokmak hedefimiz olmalıdır. Cumhurbaşkanı adaylarını görüyorsunuz, milletvekillerini görüyorsunuz. Önce ortak bir aday ortaya çıkarmaya çalıştılar allem ettiler kallem ettiler ama başarı sağlayamadılar. Ne için bunu peşinden koştular? Biliyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan karşısında kendileri mertçe ortaya çıkarak kazanma imkanına sahip değiller. Milletin hafızasında onların yeri olumsuz. Onun için nasıl bir araya gelebiliriz de Recep Tayyip Erdoğan\'ı devletin yönetiminden uzaklaştırırız dediler ancak başaramadılar. Sahada dolaşırken Türkiye Büyük Millet Meclisi itibarsızlaştırılacak, meclisin ve milletvekillerinin fonksiyonu kalmayacak diyerek milletimizin aklıyla alay etmeye kalktılar. Ancak bugün geldiğimiz noktada hesap ettikleri yine tuzak, yine oyun. Türkiye\'nin geleceği için bir proje yok. AK Parti\'mize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a destek sağlamalı, hiç olmadığı kadar daha çok çalışmalı, hem Bursa\'yı büyütmeli, hem Türkiye\'yi büyütmeliyiz. 16 yıllık iktidarımızın son 10 yılındı dünyada yapılan en büyük 10 projenin beşini gerçekleştirdik. Bu büyük projelerden bir tanesinde Kanal İstanbul projesidir. Ama gelgelelim bugün cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkan zatların bırak bu projeleri bir adım öteye götürmek için çabalamalarını, bu projeyi durdurmaktan bahsediyorlar. Bunlar millete yabancı, bunlar milleti tanımıyorlar. Türkiye\'yi o eski, kötü, milletin ensesinde vurularak lokması alınan günlerde sanıyorlar ama artık öyle bir Türkiye yok artık. 24 Haziran\'da Türkiye şaha kalkıyor\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İftardan ve katılanlardan detaylar

-Çavuşoğlu\'nun konuşması

BOYUT: 408 MB - SÜRE: 3 DK 39 SN

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR / BURSA,(DHA)

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Küçükkuyu\'dan Midilli Adası\'na feribot seferi

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi\'nde Gümrük Kapısı açılışı ve Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na gerçekleştirilecek seferler için tören düzenlendi.

Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu Beldesine, Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek, Küçükkuyu-Midilli Adası feribot seferleri için Gümrük Kapısı kuruldu. Hem Gümrük Kapısı\'nın açılışı, hem de yarın sabahtan itibaren Midilli Adası\'nın Petra kentine başlayacak seferler için beldede tören düzenlendi.

Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Erkan Aygören ile Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ve çok sayıda davetli katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan törende yaptığı konuşmada, Çanakkale\'nin bir marka kent olduğunu ve bu değerin her geçen gün yeni özellikler ile farklı bir boyuta taşındığını söyledi. Küçükkuyu Gümrük Kapısı ve Küçükkuyu-Midilli Adası seferlerinin de bölgeye artı bir değer katacağını belirten Turan, \"Bu gümrük kapısıyla beraber adeta Ege\'nin bir gerginlik bölgesi olmasını geride bırakıyoruz. Buranın bir kavga bölgesi olmasını geride bırakıp bir barış denizi olmasını, bir ekonomik gelişim modeli ortaya koymasını, aynı şekilde bu insanların hem Midilli hem Küçükkuyu\'daki esnafa, otelciye katkı sağlamasını ümit ediyoruz. Gümrük Kapısı, Küçükkuyu\'ya, marka değerine bir ilmik daha atacak. Küçükkuyu\'dan gemilere binen misafirlerimiz çok daha kolay ulaşımla direk Petra\'ya gidecek. Bunun turizm potansiyelini yukarıya çekeceğini düşünüyoruz\" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Selçuk Sert ise Türk denizciliğin son 15 yıllık sürede çok önemli mesafeler aldığını belirterek, \"Limanlarımızda yerleştirilen yük miktarı 190 milyon tondan 471 milyon tona çıktı. Türk sahipli filomuz 8,9 milyon DWT\'den 28.6 DTW milyon tona çıktı. Ro Ro\'da 220 bin araç taşırken 542 bin araca ulaştık. 37 tersanemiz 78 tersaneye ulaştı. Denizcilik ekonomisinin çok önemli bir parçası olan ve bölgemizide çok ilgilendiren deniz turizminde, 2 bin civarında ticari yatımız yaklaşık günlük 20 bin denizde yatak kapasitesine ulaştı\" diye konuşu.

Törene katılan Petra Belediye Başkanı Antonis Kelayditis de, \"Midilli Adası doğası, kültürü, geleneksel köyleri, misafirperver insanları, yemekleri, zeytinyağı meşhur adadır. Hem Türk hem yabancı turistler için çok ilgi çekici bir adadır\" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Küçükkuyu Gümrük Kapısının açılışı yapıldı. Midilli Adası\'nın Petra kentine sefer yapacak olan feribot ile davetliler için sembolik bir tur düzenlendi.

Küçükkuyu\'dan Midilli Adası\'nın Petra kentine ilk feribot seferinin ise yarın sabah 08.30\'da gerçekleştirileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Törenden görüntüler.

Gümrük Kapısından görüntü.

Sefer yapacak feribottan görüntü.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan\'ın konuşması.

Törene katılan vatandaşlardan görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / AYVACIK(Çanakkale),(DHA)

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Kılıçdaroğlu: Sanayici, ekonominin kamu yöneticisidir (ek)

İFTAR YEMEĞİNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Anemon Otel\'de şehit aileleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileriyle iftar yemeği yedi. Kılıçdaroğlu iftar öncesi yaptığı konuşmada huzur istediklerini söyleyerek, \"ülkemizde fakirlik olmasın, fukaralık olmasın, işsizlik olmasın istiyoruz. Dünyanın en güzel ülkesindeyiz. Zaman zaman gerginlikler yaşıyoruz. Zaman zaman kavgalar ediyoruz. Bunları aşmak zorundayız. Bunları aşmak hepimizin ortak görevidir\" dedi.

MUHTARLAR İÇİN KANUN TEKLİFİ

Muhtarlar için bir kanun teklifi hazırladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, \"Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Neden, biliyor musunuz? Sevgili muhtar arkadaşlarım bu topraklarda yapılan ilk seçim Kastamonu\'nun Taşköprü ilçesinde bir muhtarlık seçimidir. Tarihi de 1833\'dür. O nedenle muhtarlığı kurumsallaştırmamız lazım. Muhtarın bütçesinin olması lazım. Bu çerçevede bir kanun teklifi hazırladık. O kanun teklifini muhtar arkadaşlarımızla beraber hazırladık. İnşallah kısa süre içinde yasalaşır ve muhtarların da bağımsız bir kanunu olmuş olur\" diye konuştu.

\'ŞEHİT VE GAZİLER ARASINDA AYRIM OLMAZ\'

Gaziler ve şehitler arasında ayrım yapılmaması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

\"Beni en çok üzen, derinden yaralayan bir olay var şehitler ve gaziler arasında ayrım. Şehit ve gaziler arasında ayrım olmaz. Gazi bizim gazimizdir, şehit de bizim şehidimizdir. Hangi görüşten kimlikten inançtan olursu olsun bütün şehitleri baş tacı yapmak zorundayız, bütün gazileri toplumun önüne çıkarmak zorundayız. Ayrımcılık olmaz. Ayrımcılık bir toplumu böler, kavganın, kinin tohumlarını eker. Eğer bir şehidimiz varsa o hepimizin ortak şehididir. O şehitler hayatlarını verdiler, canlarını verdiler niçin? Biz evimizde rahat uyuyalım diye, toprağımız bölünmesin diye, kavga etmeyelim diye, ülkemize düşman girmesin diye, ülkemizde nifak tohumları olmasın diye hayatlarını verdiler. Şehit yakınları ve gaziler arasında ayrımcılık olmamalı.\"

\'ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 200 LİRA OLMALI\'

Aile sigortası istediklerini de belirten Kılıçdaroğlu, \"Her ailenin sigortası olsun ve her ailenin bir geliri olsun. Yoksulların olduğu toplumda huzur olmaz. Bugün 1 milyon 644 emekli 1500 liranın altında para alıyor kimisi 700 lira kimisi 800 lira alıyor. en az emekli aylığının 1500 lira olması lazım. 700 lira ile bir hayat devam etmez. Asgari ücret 2 bin 200 lira net olmalı\" dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü\'nün çeşitli şampiyonalarda dereceye giren engelli sporcularına birer altın verdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: İZMİR,(DHA)

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AK Partili Ataş: Erdoğan\'ı bu ülkede başkan yapmadan bize çoluk çocuğumuz, ailemiz haramdır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, 24 Haziran seçimlerinin gelecek yüz yılı şekillendirecek dönüm noktası olduğunu belirterek, \"Recep Tayyip Erdoğan’ı bu ülkede başkan yapmadan bize uyku haramdır. Bize çoluk çocuğumuz, ailemiz haramdır. Eşimiz, dostumuz haramdır\" dedi.

Ak Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar ve milletvekili aday tanıtımına Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş katıldı. Mustafa Ataş yaptığı konuşmada 24 Haziran\'da yapılacak olan seçimlerin Türkiye\'nin gelecek yüz yılını şekillendireceğini belirterek, \"Şu son dönemde büyüme oranı ile dünya şampiyonu olan ülkemizi hazmedemeyen çevreler, şimdi 24 Haziran seçimleri sonrasında yeni yönetim sistemi ile nasıl bir Türkiye\'yi inşa edeceğimizi dışımızdaki Türkiye düşmanları bizden çok daha iyi biliyorlar. Bildikleri için de Türkiye üzerinde bir takım sinsi planlarını 24 Haziran seçimlerinde gerçekleştirebilir miyiz planlarını yapmaya çalışıyorlar. Ne istiyorlar Türkiye\'den? Türkiye\'den istedikleri şey şudur; Geçmişte olduğu gibi IMF\'ye mahkum olan bir Türkiye olsun. Kendi ayakları üzerinde duramayan bir Türkiye olsun. Emir ve talimatları milletten değil, dışarıdan alan bir Türkiye olsun. Kendi sağlık sistemini bağımsızca yönetemeyen bir Türkiye olsun. Ekonomik olarak kendilerine diz çöken bir Türkiye olsun istiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan\'ı devirmek istiyorlar. Türkiye\'nin önünü kesmek istiyorlar. Bölgesinde söz sahibi olan Türkiye\'yi arzu etmiyorlar. Yapılmak istenen budur. Onlara verilecek en güzel cevap 27 günlük seçim süreci boyunca bize uyumak haramdır. Recep Tayyip Erdoğan\'ı bu ülkede başkan yapmadan bize uyku haramdır. Bize çoluk çocuğumuz ailemiz haramdır. Eşimiz dostumuz haramdır. Bu seçim farklı bir seçimdir. Bu seçim ülkemizin gelecek 100 yılını şekillendirecek en önemli dönüm noktalarından bir tanesidir. Onun için işimizi sağlam tutmamız lazım.\" dedi.

Konuşmasında diğer cumhurbaşkanı adaylarını da eleştiren Mustafa Ataş,şöyle konuştu:

\"Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı, lideri ve diğer cumhurbaşkanı adayları konuştukları zaman ne konuşuyorlar? Özellikle ana muhalefet partisinin adayı ne diyor? \'Cumhurbaşkanı olursam yerli otomobil projesini iptal edeceğim\' diyor. \'Cumhurbaşkanı olursam Kanal İstanbul projesini iptal edeceğim\' diyor. Aslında ellerinden gelse havalimanı projesini de iptal ettirirler ama güçleri yetmiyor. Çünkü bitmek üzere proje. \'Onlar yabancı güçlerin içerideki işbirlikçilerinin sözcüleridir\' diye niye diyoruz. Onlar bu sözleri söylemedikleri için ülkedeki temsilcileri olan cumhurbaşkanı adayı onların sözcülüğüne soyunmak sureti ile bu şekilde konuşmaya mecbur kalıyor. Geziciler de öyle dememişler miydi? \'3. Boğaz köprüsü ihalesi, enerji ihaleleri iptal edilsin, 3. Havalimanı ihalesi iptal edilsin\' demiyorlar mıydı? Şimdi kendi ayakları üzerinde duran ekonomik olarak bağımsızlığı devam etmiş, IMF\'ye olan borcu sıfırlamış bir Türkiye\'yi niye hazmedemiyorlar anlayabiliyor musunuz?\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salondan görüntüler

-Mustafa Ataş’ın konuşması

-Detaylar

SÜRE: 04.37 - BOYUT: 517.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / BOLU,(DHA)

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