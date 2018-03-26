DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan Bitlis\'e 40 milyonluk yatırım



BİTLİS\'te gezi ve incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratları, kente 2 yıl içerisinde 40 milyonluk destek verileceğini açıkladı.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu tarafından karşılanan Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, Kültür Bakanlığı Strateji Daire Başkanı İsmail Demirel, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yakup Harmanda, Etnoğrafya müzesi, Bitlis Kalesi ve Mustakbaba Mahallesinde bulunan Sokak Sağlıklaştırma Projelerinde incelemelerde bulundu.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın Bitlis\'e 2 yıl içerisinde 40 milyonluk destek vereceğini, önümüzdeki yıllar Bitlis\'in hak ettiği kimliğine kavuşacağını belirtti. Vali Ustaoğlu, \"Bitlis\'in kültürel mirasın ayağa kaldırılması için hazırlanan projelerimiz 2018 yılı içerisinde hayata geçiriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız 2018 yılı içerisinde adeta Bitlis\'imizi ülkemizin birinci sırasına koyan öncelikleri arasına alarak 40 milyon TL\'lik bir proje ile kent müzemizi yenileyeceğiz. Bunun yanında Bitlis Kalesi ile ilgili çalışmalar da yapılıyor\" dedi.

Vali Ustaoğlu, İstanbul\'daki Eyüp El Ensari Hazretlerinin kardeşi olan Feyzullah El Ensari Hazretlerinin türbesinin de içinde yer aldığı Alemdar Sokak Sağlıklaştırma Projesi\'nin de bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yatırım programına alındığını belirterek, \"Geçen yıl \'Kadim Kent Gerçek Kimliğine Kavuşuyor\' sloganı ile başlattığımız sokak sağlıklaştırma projesinin devamı olan Alemdar Sokak\'ta da çalışmalar devam edecek. İlimizde tescilli sivil mimarinin en yoğun olduğu, Feyzullah El Ensari Hazretlerinin türbesi ve o sokaktaki yapılarımızın her birisi inşallah bu çalışmalarla birlikte alt yapısı ile birlikte gün yüzüne çıkıp en önemli ziyaret merkezlerimizden biri olacak.\" diye konuştu.

Kent merkezindeki gezi ve incelemelerin ardından Nemrut Krater Dağı\'na çıkıldı. Burada hatıra fotoğrafı çektiren Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarları, Ahlat ilçesinde Müze ve Karşılama Merkezi ile tarihi Selçuklu Mezarlığını da ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratlarının Vali İsmail Ustaoplu tarafından karşılanması

-Valilik makamında kabulü

-Etnoğrafya Müzesinin gezilmesi

-İhlasiye Medresesinin görüntüsü

-Bitlis Kalesinden detaylar

-Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu\'nun açıklamaları

-Kent merkezinden detaylar

-Feyzullah El Ensari Türbesinin ziyaretinden detaylar

-Nemrut Krater dağından detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS,(DHA)

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Bayramiç’te develer Mehmetçik yararına güreştirildi



ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde develer, sağanağa rağmen Mehmetçik Vakfı yararına güreştirildi. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği deve güreşlerinde büyük heyecan yaşandı.

Bayramiç Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü Derneği’nin düzenlediği, Bayramiç Belediyesi’nin de destek verdiği deve güreşleri, Mehmetçik Vakfı yararına yapıldı. İlçede, 20 gün önce gerçekleşmesi planlanan, fakat havanın yağışlı olması nedeniyle bugüne ertelenen deve güreşlerine, değişik bölgelerden 60 deve getirildi. Ancak, bugün de sağanak etkili oldu. Develer arenada yağmur altında güreşti, izleyenler ise şemsiyeleriyle seyretti. Sağanağa rağmen, yaklaşık 2 bin kişi deve güreşlerini izlemeye geldi. Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler ve Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan da izleyiciler arasında yer aldı. Deve güreşinin yapıldığı arena alanı girişine Bayramiç Belediyesi tarafından, ‘Mehmetçik Vakfı’ yazılı bağış kutuları konuldu. Vatandaşlar, arenaya girerken gönüllerinden kopan miktarda bağış yaparak, güreşleri izledi. Mehmetçik Vakfı yararına düzenlenen deve güreşleri için arenanın çevresi Bayramiç Belediyesi tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

Vatandaşlar, aralıklarda etkili olan sağanağa rağmen, develerin nefes kesen güreşlerini büyük bir heyecanla izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Develerin güreşlerinden görüntü

-Seyircilerden görüntü

-Bağış yapan vatandaşlardan görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ(Çanakkale),(DHA)

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Bakan Çavuşoğlu: Uruguay\'a kaçan sahtekarın ensesindeyiz



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’ye zarar veren terör örgütleri üyelerinin ve sahtekarların yurtdışına kaçtığını belirterek, “Milletimize sözümüz var onların ensesindeyiz. Uruguay’a bir sahtekar kaçtı. Onun da ensesindeyiz. Öyle milletimizi dolandırıp da kaçmak yokö diyerek isim vermeden Çiftlik Bank\'ın kurucusu Mehmet Aydın\'ı eleştirdi

AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği siyaset akademisine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Tüm dünyada büyükelçilikler açacaklarını dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, \"Latin Amerika’da da olmak üzere tüm ülkelerde büyükelçiliklerimizi açacağız. Şimdi sırada Uruguay’da. Uruguay’a da bir sahtekar kaçtı. Onun da ensesindeyiz. Öyle milletimizi dolandırıp da kaçmak yok. Öyle terör eyleminde bulundum ‘kaçtım’ yok. Tüm hainlerin ensesindeyiz. Dış politikamızın en önemli unsurlarından bir tanesi de budur. Terör ile FETÖ’yle mücadeledir. FETÖ’cülerin bir çoğunu Türkiye’ye getirdik. Bazı ülkeler rica ettiği için isimlerini açıklamıyoruz. FETÖ tüm dünyayı korkutmuş. Ya da FETÖ’yü himaye edenler o ülkelere baskı yapıyor. Ondan da korkuyorlar. Siz FETÖ’nün 166 civarında ülkede faaliyet gösterdiğini biliyor musunuz? Tek başına mı yaptığını zannediyorsunuz. Onların okullarda hangi ülkelerin ajan olarak çalıştığını biliyoruz. Bizim için arkasında kim olduğu önemli değil. Nerede olursa olsun onlara rahat yok, ensesindeyiz. Onlardan hesap soruyor, soracağızö dedi.

\"ABD BAZI ÜLKELERİ TEHDİT ETTİ\"

ABD’nin Kudüs kararına tepki gösteren Çavuşoğlu, “ABD bu kadar güçlü de biz onlara kalsaydık Kudüs kararında ne olurdu? Kudüs kararında BM’de oylamada ABD tüm ülkeleri tek tek tehdit etti. Nüfusu büyük olan ülkeler bile tehdit aldıklarını söyledi. ‘Üzerimizde çok büyük baskı var ama direniyoruz’ dediler. Ertesi sabah ise ‘direnecek gücümüz kalmadı biz çekimser oy kullanacağız ama Filistin ile ilgili tutumumuz değişmedi. Çok baskı, tehditler var’ dedi koca koca ülkelerö dedi.

\'BİZ İKİ YÜZLÜLÜĞE KARŞIYIZ\'

Türkiye’nin inandığı yolda yürümesinin birçok ülkeyi rahatsız ettiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

\"Belli kesimlerdeki ülkelerden söz ediyorum. Onlara buradan söylüyoruz, hazmetme kapasitenizi genişletin. Çünkü çok daha rahatsız olacaksınız. Ayrıca niye rahatsız oluyorsun. Türkiye’yi dost olarak görüyorsan rahatsız olmazsın. Düşman olarak görüyorsan rahatsız olursun. Afrika’dakiler neden Türkiye’den rahatsız olmuyor? Çünkü biliyorlar ki biz sömürgeci bir anlayış ile oraya gitmedik. Türkiye oraya gittiği zaman insan gibi muamele yapıyor. Ortak gibi görüyor. Ticaret nasıl artar, nasıl anlaşmayı yaparız gibi hep böyle yapıcı anlayışla gidiyoruz. ‘Sen madenini bana ver gerisine karışma, ben sana istediğin zaman para veririm’ diyen bir ülke değiliz. Bizim kimse ile sorunumuz yok. Biz çifte standartlara karşıyız. Biz iki yüzlülüğe, dayatmaya karşıyız. Tepeden bakanlara karşıyız. Bizimle konuşmak istiyorsanız göz hizasında konuşacaksınız. Yukarıdan konuşmayacaksınız.\"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, programın ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş\'ı makamından ziyaret etti. Başkan Aktaş, Çavuşoğlu\'na hediyeler taktim ederek fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karaburun\'a taziye

-Siyaset Akademisi salona geliş ve konuşma

-Büyükşehir Belediyesi ziyaret

-Detaylar

8 DK 34 SN - 958 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

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Irak\'ta PKK\'lı 3 terörist öldürüldü



KUZEY Irak\'ın Şırnak sınırı yakınlarındaki sözde Haftanin bölgesinde, tespit edilen PKK\'lı 4 teröristten 3\'ü, düzenlenen hava saldırısı ve topçu ateşi sonrası öldürüldü.

Şırnak Valiliği\'nden yapılan açıklamada kentin Kuzey Irak sınırından 5 kilometre uzaklıkta bulunan Haftanin bölgesinde insansız hava aracı ile 4 teröristin tespit edildiği bildirildi. Teröristlerin etkisiz hamle getirilmesi için hava harekatı düzenlendiği kaydedilen açıklama şöyle:

\"25 Mart 2018 tarihinde 23\'üncü Piyade Tümen Komutanlığı 48\'inci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk alanının güneyinde bulunan ve sınırdan 5 kilometre içerde yer alan Irak topraklarında (sözde Haftanin alanı Bektorya eğitim kampı bölgesinde), 4 terörist ve bunlara ait 1 sığınak İHA ile tespit edilmiştir. Akabinde derhal bölge yakın hava desteği, SİHA ve topçu atışları ile ateş altına alınmış olup 3 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir.\"

Haber: ŞIRNAK,(DHA)

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