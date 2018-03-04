DHA YURT BÜLTENİ - 16

Bakan Aşkın Bak: Bölgede terörün ilacı spordur



GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gençlerin spora yönlendirilmeleriyle terörün önüne geçilebileceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları 5\'inci Olağan Kongresi\'ne katıldı. Bakan Aşkın, kongre öncesi AK Parti Mardin İl Başkanlığı, Mardin Valiliği ve tarihi mekanları ziyaret ederek, Gençlik Merkezi\'nde gençlerle basketbol oynadı. Daha sonra kongrenin yapıldığı salona geçen Bakan Aşkın Bak, burada gençlere hitaben bir konuşma yaptı. Bakanlık olarak uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen ve uyuşturucunun terör örgütlerinin kullandığı bir silah olduğunu belirten Bak, \"Sokakları terörize etmek isteyenlerin, toplum değerlerini yok etmek isteyenlerin kullandığı bir silah. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak uyuşturucu ile mücadelede önleyici bir taraftayız. Sokakları bu uyuşturucu çetelerine bırakmayacağız. Terör örgütlerinin gençleri uyuşturucuya alıştırmalarına ve kullanmalarına İzin vermeyeceğiz. Bölgede terörün ilacı spordur, spordur, spordur. Gençliğe dokunmaktır, gençlerle beraber olmaktır. Gençlerle beraber terörü yok edeceğiz.\" dedi.

\'5000 TIR DOLUSU SİLAH GÖNDERDİLER. BARIŞ İÇİN Mİ YOLLADILAR ?\'

Afrin\'in terörist gruplardan temizlenmesi amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harikatı\'nın başarılı bir şekilde devam ettiğini ve Türk Ordusu gibi bir ordunun dünyanın hiç bir yerinde olmadığını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak, \"Orada terör örgütlerini terör yuvalarını dağıtmak için gidiyoruz. Sınırımızın ötesindeki bu terör yuvalarını temizledikten sonra ülkemize döneceğiz. Orayı, sahipleri kimlerse onlara bırakacağız. Bu terör örgütleri kimler tarafından beslendi? İşbirlikçileri dışarıda 50 tane numara söylüyorlar. Oraya 5 bin TIR dolusu silah gönderdiler. Niçin yolladılar? Barış için mi yolladılar? Niçin yolladınız oraya? Ne istiyorsunuz? Bu coğrafyadan elinizi çekin. Afrin operasyonunda bizim hedefimiz, sınırlarımızdaki yuvalanmış terör örgütlerini yok etmek. Birleşmiş Milletler\'in 51\'inci maddesine göre ülkemizin bu sınırı koruma hakkı var. Bu operasyon adım adım ilerliyor. Birileri bağırıyor, rahatsız oluyor. Niye rahatsız oluyorsunuz? Dostlarımız, müttefiklerimiz bize destek olmuyor. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Orada o teröristleri ortadan kaldırmak için operasyon devam ediyor. Şahit oldunuz, Cumhurbaşkanımız da söyledi. Ordumuz Cuma namazı kılıyor Afrin’e yakın bir köyde. Tabura bakın, böyle bir ordu nerede var. İmanlı, vatanını seven böyle bir ordu nerede var? O Mehmetçiklerimizle, aslan parçalarıyla gurur duyuyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kongreden görüntü

- Bakanın açıklaması

- Salondan görüntü

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ / MARDİN,(DHA)

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SOLOTÜRK nefes kesti (2)

SOLOTÜRK ANTALYA\'NIN FETHİNİN 811\'İNCİ YIL DÖNÜMÜ İÇİN UÇTU

Antalya\'nın fethinin 811\'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 savaş uçağıyla tek kişilik hava akrobasisi sunan SOLOTÜRK, Karaalioğlu Parkı\'nda gösteri uçuşu yaptı. Gösteriyi parkı dolduran binlerce Antalyalı coşkuyla izledi. Vatandaşlar F16 pilotunun yapığı tehlikeli manevraları cep telefonuyla kaydetmeyi de ihmal etmedi. Falezlere çok yakın bir noktada uçan Solotürk pilotu, deniz üzerinde yaklaşık 20 dakika uçuş yaptı. Gösteriyi yakından takip etmek isteyen bazı vatandaşların falezlerin alt kısmına inip kayalıklara tırmandığı dikkati çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Uçağın gösterisinden görüntü

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR-Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,(DHA)

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Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu bir projedir(2)

KILIÇDAROĞLU\'NA ELEŞTİRİLERİNİ SÜRDÜRDÜ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ziyaretlerinin ardından partisinin İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu\'ndaki 5\'nci olağan İl Gençlik Kolları Kongresi\'ne katıldı. Partililerin ilgisiyle karşılanan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştirilerini kongredeki konuşmasında da sürdürdü. Gezi parkı eylemlerini hatırlatan Çavuşoğlu, \"Cumhuriyet Halk Partisi\'nin genleriyle oynamak suretiyle, Cumhuriyet Halk Partisine oy veren ama vatandaşlarımızı yerel ve milli olmaktan uzak tutmak için Kemal Kılıçdaroğlu\'nu Cumhuriyet Halk Partisi\'nin başına geçirmişlerdir. O tarihten itibaren bakınız yapılanlara 2013 yılında Taksim meydanında 5-6 ağacın arkasına sığınmak suretiyle çevrecilik manüpilasyonuyla bu defa sokak hareketleriyle beraber hükümetimizi alaşağı etmeye çalıştıklarında bunların sadık kitlesi kimlerdi Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleriydi. Sonra bitti mi? Bitmedi. 6-7 Ekim Kobani olayları. 53 kardeşimizi Yasin Börü\'lerimizi, küçük kardeşlerimizi vahşice katlettiler. Üzerlerinden arabayla geçtiler. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi bunlarla birlikte ittifak yapacakmış, yapsın. Yapsın ki Tekirdağlı Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim teröristlerle omuz omuza yan yana yürümenin ne demek olduğunu göstersin onlara Allah\'ın izniyle. Bunlar bukalemun gibi girdikleri her ortama göre renk değiştiriyorlar. Güneye gittiklerinde Türk bayraklarını çıkarmazlar, HDP\'lileşirler. Avrupa\'ya gittikleri zaman Türk bayraklarını göstermezler, batılılaşırlar. Bunlar bir tek Türkiyeli olamadılar, size bunu açıkça söylüyorum\" dedi.

\'BİZİ SEVMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ\'

CHP\'lilere seslenen Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

\"Ey Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim, Tekirdağlı kardeşlerim size buradan sesleniyorum; bizi sevmek zorunda değilsiniz, bize oy vermek zorunda değilsiniz, ama şunu ifade etmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı ve kadroları sizin tahayyül ettiğiniz Türkiye\'nin kadroları değildir, sizin tasavvur ettiğiniz geleceği tasavvur etmiyorlar. Bunların Türkiye\'ye olan aidiyetleri sizin aidiyet bağının çok gerisinde. Artık bunu görün\"

ŞENTOP CUMHUR İTTİFAKI ANLATTI

Anayasa Komisyon Başkanı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop ‘7 Ağustos’ta kurulan yeni kapı ruhunu 16 nisan da oluşan milli şuuru somut bir harekete dönüştürdüklerini ve adına \'Cumhur İttifak’ı dediklerini söyledi. MHP ile çıktıları yolda siyasetin bütün milli unsurlarını davet ettiklerini ifade eden Şentop, \"İnşallah büyük bir birliktelik ile Türkiye’nin hasımlarına, \'bu ülkenin güçlü bir milleti, güçlü bir devleti var, ayağınızı denk alın\' diyeceğiz. Bunu bütün dünyaya göstereceğiz. Basından takip ediyorsunuz değerli gençler, MHP ile birlikte bir \'Cumhur İttifakı\' için yola çıktık. Biz siyasetin bütün milli unsurlarını buna alet ettik. Onları da aramızda görmekten memnuniyet duyacağımızı söyledik. BBP bu konuda dahil olacağını ittifaka iştirak edeceğini çeşitli şekillerde ifade etti. SP genel başkanı ile sayın Cumhurbaşkanımız bir görüşme yapmıştı, onun akabinde beni görevlendirerek bu kanun teklifini meclise sunacağımız gün teklifin içerikleri ile ilgili kendisine de bilgi vermiştik. O gün ki görüşmemiz plan ve program dahilinde kısa sürdü. Fakat daha detaylı görüşme için geçen hafta kendilerini ziyaret ettim. Üç Saate yakın bir görüşmemiz oldu. Öncelikle şunu ifade edeyim, siyasi ittifak ile ilgili AK Parti bu fikri ortaya atmış parti değildir, ancak 15 Temmuz sonrasında önce Türkiye diyen bütün siyasi kurumların bütün sivil toplum kuruluşları bütün siyaset yapan unsurların bir araya gelmesi fikri Türkiye’nin geleceği bakımından önemliydi. Onun için bu fikre biz canı gönülden iştirak ettik, destek verdik ve tabi bunla ilgili alt yapı çalışmalarını da hazırladık. Bu sırada da Sayın SP Genel Başkanına da Cumhurbaşkanımız davetini kendileri ifade etmişlerdi. Bunu tekrar ettim. Ancak şimdi görüyoruz ki SP tarafından değil, AK Partili ve MHP’li partilerin oluşturduğu bir \'Cumhur İttifak’ı karşısında panikleyen, ne yapacağını şaşıran, önce ittifaka karşı çıkan sonra kendisi ittifak yapmak için harekete geçen CHP ve onunla beraber aynı yolda yürüyen bazı partiler bir takım nifak tohumları ekmeye çalışıyorlar\" diye konuştu.

\'SP\'YE TEKLİFTE MİLLETVEKİLLİĞİ VE BAKANLIK YOK\'

Saadet Partisi\'ne götürülen ittifak davetinde milletvekilliği ve bakanlığın olmadığını açıklayan Şentop, \"Bazı partilerin sözcüleri olduğunu bildiğimiz bazı köşe yazarları, muhtemelen kendileri gibi sanarak, biz bakın siyasi çıkarlar karşılığında bir ittifaktan söz etmeye çalışıyorlar. SP’ye götürülen bir teklifin içerisinde milletvekilliği ve bakanlık tabi bunlar eski sistemin meselesi, hususlardan bahsediyorlar. Bunların hepsi külliyen yalan. Çıkarlar karşılığından alınıp satılan siyasetçiler başkalarının da böyle olduğunu zannediyorlar\" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Mustafa Şentop kongrenin ardından Tekirdağ\'dan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salondan detay görüntüler

-Çavuşoğlu ve şentop\'un salona gelişi

-Şentop\'un konuşması

-Çavuşoğlu\'nun konuşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,(DHA)

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Nemrut Dağı\'nda çıkmak isteyen 7 kişi mahsur kaldı

ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesinde Nemrut Dağı\'na çıkmak isteyen ancak kar nedeniyle mahsur kalan 7 kişilik aile köylüler tarafından kurtarıldı.

Akşam saatlerinde Nemrut Dağı\'na çıkmak isteyen sürücüsü öğrenilemeyen 06 ZC 719 plakalı hafif ticari araçta bulunan 7 kişi kar nedeniyle ilerleyemeyerek yolda mahsur kaldı. Kendi imkanları ile aracı hareket ettiremeyen aile, mahsur kalınca yakındaki köylülerden yardım istediler. Çağrı üzerine bölgeye giden köylüler, kara saplanmış aracı minibüsle çekerek hareket etmesini sağladı. Uzun süre mahsur kaldıktan sonra kurtarılan aile, ilçe merkezine döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Nemrut Dağı

- Kara saplanan araç

- Aracın çekilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

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Ayvacık’ta deve güreşi heyecanı yaşandı

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçe Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Deve Güreşi Festivali\'nde; Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 200 deve kıyasıya güreşti.

Ayvacık panayır yeri alanındaki Güreş Arenası’nda yapılan deve güreşlerine, Çanakkale’nin yanı sıra, Balıkesir, Muğla, Aydın, Denizli, Antalya ve İzmir’den bölgelerinin ünlü develeri katıldı. Yaklaşık 200 devenin katıldığı güreşlerde, Ayvacık Belediye Başkanlığı Kupası’nda final mücadelesi yaparak derece alan \'Kanka\' ve \'Karaali\' isimli develerin sahiplerine, kupalarını Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin verdi.

Başkan Şahin, Ayvacık ilçesinde Osmanlı Devleti döneminde 18’inci yüzyılda 2 bine yakın devenin bulunduğunu ifade ederek, “Ayvacık’ın devecilik kültürü eski yıllara dayanıyor. Bu kültürel etkinliğin ikincisini düzenledik. Yoğun bir katılımın olması da bizleri sevindirdi. Bu tür kültürel etkinlikleri sürdürmek istiyoruzö dedi.

Kupa güreşlerinin ardından Ayvacık Güreş Arenası’nda, Suriye\'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Operasyonu’nda şehit düşen askerler için dualar da edildi.

Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği deve güreşleri heyecanlı ve renkli görüntülere sahne oldu. Güreşleri izleyenler arasında AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Deve güreşlerinden görüntüler

-Güreş arenasından görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK(Çanakkale),(DHA)

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