DHA YURT BÜLTENİ - 16

Afrin\'de yaralanan asker memleketi Erzincan\'a getirildi



AFRİN\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın ikinci gününde sürücüsü olduğu tanka yapılan roketli saldırıda ayağından yaralanan tankçı Uzman Çavuş Alper Akpunar, tedavisi için memleketi Erzincan\'a getirildi. Akpunar tedavisini tamamladıktan sonra silah arkadaşlarının yanına döneceğini söyledi.

Afrin\'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kullandığı tanka terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısı sonucu ayağından yaralanan 28 yaşındaki Uzman Çavuş Akpunar, Hatay\'da yapılan ilk tedavisinin ardından Erzincan\'ın Üzümlü ilçesindeki baba evine geldi. Karayolu ile memleketine gelen Akpunar, burada babası Bekir, annesi Huriye, ablası Arzu, erkek kardeşi İbrahim, eşi Esra ile Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı ve Birlik Vakfı Erzincan Şubesi Başkanı Prof. Dr. Erdal Akpınar tarafından karşılandı. Erzincan Vali Vekili Fatih Acar ve Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan’da Yaralı askeri evinde ziyaret etti.

\"EN KISA SÜREDE İYİLEŞİP GÖREV YERİME DÖNECEĞİM\"

Yaralı Uzman Çavuş açıklamasında saldırının meydana geldiği anda ilk olarak aklına ailesinin geldiğini ifade ederek; \"Yapacak bir şey yok her şey vatan için. Sınırı geçtikten sonra böyle bir olay başımıza geldi. En kısa sürede inşallah iyileşip görev yerime tekrar döneceğim. Çünkü arkadaşlarım orada beni bekliyorlar. Gece gündüz demeden orada herkes görevi başında, aynı şekilde inşallah bende döneceğim görevime. Aileme kavuştum ama vatan bizi bekliyor, gitmemiz lazım. Ayağım iyileşir iyileşmez tekrar görev yerime döneceğim\" diye konuştu.

Oğluna sarılarak gözyaşı döken Anne Huriye Akpunar ise; \"Canı sağ geldi, inşallah iyileşir tekrar görev yerine döner inşallah. Herşey vatan için\" dedi.

Geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Vali Vekili Fatih Acar ise, \"Türk milleti, vatan millet bayrak gibi kavramlar için binlerce yıldır şehitler gaziler yaralılar veriyor. Sana da Allah şifalar versin inşallah en kısa sürede iyi olacaksın\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı askerden görüntü

-Yaralı askerin anne ve babasıyla görüntüsü

-Yaralı askerin açıklaması

-Askerin annesinin açıklaması

-Vali Vekili Fatih Acar\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Coşkn MENEK /ERZİNCAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Aziz Yıldırım, Edremit\'te yapacakları tesis alanını inceledi

FENERBAHÇE Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulübe yeni bir tesis kazandırmak amacıyla, Balıkesir’in Edremit ilçesinde incelemelerde bulundu. Edremit’in kırsal Zeytinli Mahallesi’nde çay kenarındaki 20 dönümlük alanı inceleyen Yıldırım, hayran kaldığı bölgeye yatırım için planlama yapacaklarını söyledi.

Edremit ilçesine bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, burada sevgi seli ile karşılandı. İlk olarak Edremit Kaymakam Vekili ve Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner tarafından karşılanan Yıldırım, Kaymakam Öner’e Fenerbahçe forması hediye etti. Kaymakam Öner’in Galatasaraylı olduğunu söylemesi üzerine ise Aziz Yıldırım “Olsun arada giyersinö dedi. Kaymakam Öner, Aziz Yıldırım’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BASINA KAPALI TOPLANTI

Aziz Yıldırım, Edremit Kaymakamlığı’nda gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinin ardından Edremit Belediyesi’ne geçerek Belediye Başkanı CHP’li Kamil Saka’yı makamında ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, sadece Fenerbahçe Spor Kulübüne kazandırılması planlanan alanın ne olarak kullanılabileceği ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

TESİS ALANINA GEZİ

Yaklaşık 1 saat süren tesis alanı hakkındaki ön bilgilendirmenin ardından, Zeytinliçayı kenarında bulunan sosyal tesis alını gezildi. 20 dönümlük arazide incelemede bulunan Aziz Yıldırım, alanı beğendiğini belirtti. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün tesis açısından en önemli kulüp olduğunu söyledi. Saka, “Bu konuda, ‘Acaba bu tesislerden bir tanesi bölgemizde olabilir mi?’ düşüncemiz olmuştu. İlgili arkadaşlar incelemelerini yaptılar. Onların uygun gördüğü bu alanda da Sayın Başkanım Aziz Yıldırım tesis yeri ile ilgili incelemelerde bulundu. Önümüzdeki günlerde durum netleşecektirö dedi.

YILDIRIM, SADECE FUTBOL DÜŞÜNMÜYOR

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ise, Edremit’te Yavuz Ağırgöl’ün isteği üzerine bir tesis yapmak için Kemalettin, Saffet ve Müjdat gibi eski futbolcuları ön incelemeye Edremit’e gönderdiklerini, Belediye Başkanı Kamil Saka’nın desteğiyle gösterilen yeri kendisi de görmek için ilçeye geldiğini söyledi. Yıldırım, “Burada Fenerbahçe için bir tesis yapmak istiyoruz. Bunu yerinde gördük. Burada ne yapabileceğimizi görüştükten sonra da inşallah burada bir tesis yaparız. Burada yalnız futbol değil, futbolun dışında amatör maçlarda da faydalı olacak bir tesis yapma düşüncemiz var. Ege’ye hizmet edecek, Kuzey’de de Marmara’dan buraya bağlanacak bir tesis ve bu tesiste de sporcuların yetişmesi için bir çalışma başlatacağızö dedi.

‘1907 okul, 1907 pota’ amacıyla başlanan proje kapsamında Edremit’te açılış yapacaklarını belirten Başkan Yıldırım, ayrıca projeye başvuruların sayısının 6 bine ulaştığını, 1907 rakamının da üzerinde pota yapabileceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Aziz Yıldırım kaymakamlığa gelişi

-Kaymakamlık ziyareti

-Aziz Yıldırım Belediye de karşılanma

-Belediye de görüşme

-Tesis alanı gezi

-Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka açıklama

-Aziz Yıldırım açıklama

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN /EDREMİT(Balıkesir),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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