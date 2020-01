DHA YURT BÜLTENİ - 16

Afganistanlı Sebur, okul çıkışı mendil satıyor

KARABÜK\'e 3 ay önce gelen ve çalışma izni olmadığı için babası çalışamayan Afganistanlı11 yaşındaki Sebur Seburi, okul çıkışı mendil satarak ailesine katkı sağlıyor.

Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencisi Sebur Seburi, kentin en işlek noktalarından Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'nde merdivene koyduğu karton üzerinde mendil satarken bir taraftan da ders çalışıyor. Saat 15.00\'te okuldan çıktıktan sonra mendil satmaya başlayan Seburi, aile bütçesine katkı sağlarken ödevlerini de ihmal etmediğini belirtti. Babasının Türkmenistan asıllı olduğunu, bu yüzden Türkçe konuşabildiğini anlatan Sebur, şöyle konuştu:

\"Okumayı bilmiyorum ama yazmayı biliyorum. Afganistan\'da okumadım. Babamın çalışma izni olmadığı için çalışamıyor. Okul çıkışı hem ders çalışıyorum hem de mendil satıyorum. Böyle zor oluyor ama ne yapalım zor olsa da babamın çalışma izni yok. O yüzden mendil satıp para kazanıyorum. Ekmek parası çıksın diyoruz. Günlük 20 ile 50 TL arasında para kazanıyorum. Parayı anneme veriyorum.\"

Boş su kuyusuna düşen domuz 3 saatte kurtarıldı

BURDUR\'un Bucak İlçesi\'nde boş su kuyusuna düşen yavru domuz kurtarılarak, doğaya salındı. Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmalarında 8 uyuşturucu iğne atılan hayvan güçlükle kuyudan çıkarıldı.

Bucak\'a bağlı Susuz Köyü\'ndeki boş su kuyusuna domuz düştüğünü gören köylüler, Muhtar Rıza Sezai\'ye haber verdi. Muhtar Sezai de durumu Bucak Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Su kuyusuna düşen yavru domuzun kurtarılması için itfaiye ekipleri ve veteriner ile Doğa Koruma ve Milli Parklar kurtarma ekipleri bölgeye geldi.

Su kuyusundaki domuzun saldırgan tavırlar sergilemesi üzerine belirli aralıklarla 8 kez uyuşturucu iğne atıldı. Sakinleşen ancak hala bayılmayan domuzu çıkarmak için bir itfaiye görevlisi halat yardımıyla kuyuya indi. Halata bağlanan domuz daha sonra dışarı çıkarıldı.

Kuyudan kurtarılan domuzun sağ arka bacağında hafif ateşli silah yarası olduğu veteriner muayenesinde tespit edildi. Yaranın deri üzerinde olduğu ve ağır olmadığı belirlendi. Yavru domuzun boğazına bağlanan ipin sıkması ve uyuşturucu iğnelerin etkisiyle bir süre cansız gibi görünmesi endişe yarattı.

Kuyudan kurtarılan baygın haldeki domuz Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince araca konularak doğaya salınmak üzere Susuz Köyü yakınlarındaki ormanlık alan götürülerek bırakıldı.

Ekiplerin domuzun kurtarma çalışmaları yaklaşık 3 saat sürdü.

Çanakkale\'de kamyon kasasında 40 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nde, bir kamyonun kasasında üzerleri branda ile örtülerek gizlenen yabancı uyruklu 40 kaçak ile 2 Türk organizatör şüphelisi jandarma tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatör şüphelileri tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Ayvacık İlçesi\'nin Sokakağzı Mevkisi\'nde yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçme hazırlığında olan yabancı uyruklu kaçaklar olduğunu belirledi. Bölgeye bu sabah operasyon düzenleyen jandarma, bir kamyonun kasasında üzerleri branda ile örtülü 20 Afganistan, 9 Suriye, 3 İran, 2 Somali, 2 Angola, 1 Orta Afrika, 1 Mali, 1 Gana, 1 Gambiya uyruklu kaçak

yakalandı. Aralarında kadın ve ççocukladrında bulunduğu toplam 40 kaçağın ifadelerinden yola çıkan jandarma organizatör şüphelisi olan 2 Türk vatandaşını da gözaltına aldı. Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi. Adiyeye sevk edilen 2 organizatör şüphelisi ise tutuklandı.

Maliye Bakanı Ağbal’ın amcasının cenazesine katıldı (2)

\'ŞEKER FABRİKALARI ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINDA OLAN KURULUŞLAR\'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Almanya’da amcası Ahmet Ağbal’ın cenaze törenine katıldıktan sonra Çorum Şeker Fabrikası\'nı ziyaret etti. Bakan Ağbal, fabrikayı gezerek üretim hakkında bilgi aldı. Ziyarette açıklama yapan Bakan Ağbal, şeker fabrikalarının özelleştirme programında olduğunu belirterek, \"Şeker fabrikaları özelleştirme programında olan kuruluşlar. Şeker fabrikalarını mali açıdan, teknik açıdan, üretim kabiliyetinin artırılması, yeni yatırımları ve mevcut teknolojileri iyileştirmek ve daha iyi duruma getirmek istiyoruz. Üretim ve tüketim zinciri içerisinde milli çıkarlarımıza uygun bir şekilde yapılanmasının gayreti içerisindeyiz. Şeker pancarı milli bir konu. Burada çok sayıda şeker pancarı üreticimiz, buradan ekmek yiyor. Şeker piyasasıyla ilgili gelişmelerden üreticimizin, işçi ve nakliyecimizin en fazla faydalanması için nasıl bir çalışma yaparız, onun derdindeyiz. Bu fabrikaların ayakta durması konusunda işçilerimiz bizden daha fazla gayret gösteriyorlar. Hak arama mücadelesini de yapacaksınız tabiî ki; ama biz meseleleri nasıl ortak bir yolla çözeriz, buna bakacağız. Çorum Şeker Fabrikası gibi 25 tane şeker fabrikamız var. Bunların tamamı ciddi bir kamusal istihdam sağlıyor\" dedi.

Bakan Ağbal\'a ziyareti sırasında Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ve Ak Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ da eşlik etti. Bakan Ağbal, ziyaretinin ardından Çorum’dan ayrıldı.

Ayla filminin yönetmeni ve sanatçıları Üniversitelilerle buluştu

Ayla filminin yönetmen Can Ulkay, Oscarlık bir film için yeterli bütçenin de olması gerektiğini belirtti.

Ayla filminin yönetmeni ve sanatçıları Hacı Bektaş Üniversitesi\'n de öğrencilerle bir araya geldiler.

Oscar’a aday olacaklarını daha senaryo yazılmaya başlandığında inandıklarını söyleyen yönetmen Can Ulkay, Oscarlık bir film için yeterli bütçenin de olması gerektiğini belirtti.

Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi nin davetlisi olarak üniversite öğrencileriyle bir araya gelen “Aylaö Filminin yönetmen,senarist ve bazı oyuncuları soru ve cevaplı bir söyleşi gerçekleştirdiler.

Soru cevap kısmında bir öğrencinin,Oscar için strateji mi,yoksa duygusallık mı sorusuna oyuncu İsmail Hacıoğlu ise,başta strateji ve duygusallık olduğunu söyledi.

İzleyicinin kendi kültüründen farklı filmleri kolay kolay içine almadığını belirten oyuncu Sinem Öztürk Uslu, “Türk milleti,Ayla’ya baktı,Süleyman’a baktı öyle sevdi.Hele böyle insani hikayeler verdiğimizde Türk Milleti sahipleniyor ödedi. İyi yapılan her şey değerini bulduğunu söyleyen Yönetmen Can Ulkay, “Türkiye’de de yapımların gitgide iyileşmesi gerekiyor bunun için.Özllikle yönetmenlerin,yapımcıların ve yazarların bu işi daha üst seviyelere çıkarmaları lazım. Yeterli bütçeli işler yapılması lazım.Türkiye’de şöyle durumlar oluyor,başlanıyor sonradan para bitiyor.Bu yetersiz bütçe anlamına geliyor,yoksa Ayla filminin bütçesi yüksek,Türkiye standartlarına göre bütçesi yüksek ama Ayla filmi daha düşük bütçeli olabilirmiydi o zaman hikayeyi biraz değiştirirdik.Ona göre bir yön belirlerdik ona göre bir matematik yapardık.Ayla filmini yine yapardık dolayısıyla ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım onu söylemeye çalışıyorum.Çok bütçe demek çok harcamak değil iyi harcamak demek ben her zaman onu diyorum.Ayla’nın bütçesi yurt dışına göre çok düşük bir bütçe,ülkemize göre çok yüksek bir bütçe.Biz parayı iyi kullandık dolayısıyla iyi bir film yaptık.ödiye konuştu. İlk başta Oscar’a aday olacaklarını düşündüklerini ifade eden Ulkay sözlerini şöyle sürdürdü:

,öOscar’ı düşündük çünkü bu işin en son noktası Oscar.Hikaye Oscarlık bir hikaye, yapım ve senaryosu da buna göre uyum sağlarsa, buraya kadar geleceğimizi biliyorduk ama önce Türkiye’den seçilmek lazımdı.Onun için şimdi daha zor.Dünya’da yarışacak Ayla bunun de çalışmalarımızı yapıyoruz.İnşallah sonuna kadar gideceğiz. Normalde her şeyin yapılması çok mantıklı. Elbette dizi filmler gibi romantik komediler,başka ama ,bunun oranları yani böyle. Hayatına dokunan filmleri her zaman sahipleniyor izleyici.Ama kendi kültüründen çok farklı filmleri kolay kolay içine almıyor.Gülmeyi ağlamayı çok seven bir millet olduğumuz için,geçen eşim bunun ilgili çok güzel bir şey söyledi;Türk milleti,Ayla’ya baktı,Süleyman’a baktı öyle sevdi.Hele böyle insani hikayeler verdiğimizde Türk Milleti sahipleniyor.İşte komedi verelim ,pahalı filmler verelim izlerler diye bir algı vardı bizde,kimsede yapmayınca ,kimsede yapmıyor diye millet rahattı. Birileride bunu yapınca rekabet ortaya çıkaca.Bizde çok çeşitli hikayeler var,Vietnam filan asıl kahramanlık hikayeleri bizde bunlara önem vermeliyiz ve yapımcıların da elini taşın altına koyup biraz sıkışıp bütçeden de kısmamaları gerekiyor.ö

Can Ulkay,öŞimdi izleyiciler her geçen gün daha bilinçleniyorlar.Çok bilinçli bir seircimiz var.İyi olanı biliyorlar,iyi olanı takip etmeyi biliyorlar.Burada binlerce öğrenci vardı,onların heyecanını gördünüz.İyi bir sinemayı veyada iyi bir sinemayı herkes takdir ediyor ve izliyor.Daha doğrusu iyi yapılan her şey değerini buluyor.Dolayısıylada Türkiye’de de yapımların gitgide iyileşmesi gerekiyor bunun için.Özllikle yönetmenlerin,yapımcıların ve yazarların bu işi daha üst seviyelere çıkarmaları lazım.Maliyet tabiî ki de çok önemli bir husus ama buna da çözümler bulunabilir.Çözmeleri neticesinde iyi yapımlar ortaya çıkabilir.ödiye görüşlerini dile getirdi

Konuşmaların sonunda rektör Mazhar Bağlı yönetmen Can Ulkay’a Avanos yapımı çnak hediye etti. Sanatçılar ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdiler.

