DHA YURT BÜLTENİ - 16

Şemdinli\'de aralarında lider kadrosunun da bulunduğu 10 PKK\'lı etkisiz hale getirildi



HAKKARİ Valiliği, İstihbat birimleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu Şemdinli\'nin Kuzey Irak\'a sıfır noktasında tesbit edilen terörist gruba Hava Kuvvetleri tarafından operasyon düzenlendiğini açıkladı. Hava harekatında aralarında PKK\'nın sözde Lider kadrosunun da bulunduğu 10 PKK\'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklamada istihbarat birimleri ile yapılan koordineli çalışma sonucu PKK\'nın Kuzey Irak bölgesindeki Kanirash kampında bir grup terörist tesbit edildi. İHA ile tesbit edilen terörist gruba, Şemdinli\'nin Kuzey Irak\'a sıfır noktasında Hava Kuvvetleri tarafından operasyon düzenlendi. Savaş uçaklarının gerçekleştirdiği hava harekatında aralarında Şemdinli ÖSB (Öz Savunma Birliği) sorumlusu \'Xebat\' ve \'Cekdar\' kodlu sözde lider kadronun da bulunduğu 10 terörist etkisiz hale getirildi. Valilik açıklamasında konu sile ilgili tahkikatın devam ettiği ifadesi yer aldı.

Haber: HAKKARİ, (DHA)-

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Kontrolden çıkan kamyon park halindeki 7 otomobile çarptı

İZMİR\'in Aliağa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yol kenarında park halindeki 7 otomobile çarparak maddi hasara neden oldu. Kamyon şoförü yara almadan kurtulurken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Tüpraş İzmir Rafinerisi ile Petkim\'in üretim tesislerinin arasından geçen Aygaz Caddesi\'nde meydana geldi. Tüpraş Kavşağı\'ndan Aliağa Gemi Söküm Tesisleri yönüne seyir halinde olan 58 yaşındaki Mesut G., kullandığı 35 NKD 16 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi. Yol kenarında park halindeki 7 otomobile çarparak durabilen kamyonun şoförü Mesut G., kazayı yara almadan atlattı. Kamyonun çarpıp, bazısını yolun dışına savurduğu otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Hasar gören otomobillerin büyük bölümünün Petkim\'de çalışan işçilere ait olduğu öğrenildi. Polisin, olay yerinde ifadesine başvurduğu kamyon şoförü Mesut G., \"Karşı şeritten bir kamyon geliyordu. Yol kenarında park halinde olan otomobiller yolu daralttığı için kaçamayıp, direksiyon hakimiyetini kaybettim. Park halindeki oütomobillere çarptım. Üzgünüm\" dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Kaza yerinden görüntü

Haber: Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), (DHA)

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Türkeş\'in memleketi Pınarbaşı\'nın Belediye Başkanı MHP\'den istifa etti (2)

ATAŞ\'TAN İYİ PARTİ AÇIKLAMASI

MHP\'den istifa ettiğini açıklayan Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Ataş istifası ve İYİ Parti\'ye geçip geçmeyeceğiyle ilgili açıklamada, şunları söyledi:

\"Doğru bugün istifa ettim. 2015 Kasım ayından beri muhalif olma sebebi olarak dışlandık. Partide siyaset yapmamızın önü kesildi. Pınarbaşı\'nda uzun yıllar belediye başkanlığı yaptım. Parti disiplininden, partinin ilkelerinden hiç kopmadan bugüne kadar geldik. Bu süreç içerisinde muhalif olduğumuz için ilçe belediyesi olduğumuz halde dışlandık, sineye çektik. Geçtiğimiz cumartesi günü genel merkezimize dahi sormadan kendi web sitelerinden Pınarbaşı Belediye Başkanı olarak beni silmişler. Bu bardağı taşıran son damla oldu. Siyaset yapmamıza izin vermeyecekleri ortaya çıktı. İstenmediğimiz yerde daha fazla mücadele etmemiz, kendimize zarar vermeye başladı. Şu anda bağımsız olarak yoluma devam edeceğim.\"

Başkan Ataş, basın mensuplarının \'İYİ Parti\'ye geçmeyi düşünüyor musunuz?\' sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

\"Şu anda partimden istifa ettim, başka bir şey düşünmüyorum. Bağımsız olarak da olsa ilçemde verdiğim sözleri yerine getirmeye devam edeceğim. Bundan sonra, biz bir yerden, MHP\'den ayrıldıktan sonra, diğer partiler bizim için hizmet yapmak için bir araçtır. MHP\'nin ayrı bir yeri vardır. Diğer partiler bizim için hizmet aracıdır; bu İYİ Parti olur ya da başka parti olur. Bu partinin gönlümüzdeki yerini kimse silemez. Siyaset benim için olmazsa olmaz bir şey değil. Burası Başbuğ\'un memleketi. Kendileri benden aday olmamı istedi ben gereğini yaptım, bugün de kendileri gereğini yaptı.\"

Haber: Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)

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Gaziantep\'te, \'Haremeyn\' sergisi açıldı

GAZİANTEP ve İstanbul Büyükşehir belediyesi işbirliğiyle Osmanlı döneminde Hac yolculuğunu anlatan \"Harameyn, Hac Mukaddese Yolculuk\" adlı sergi açıldı. Sergide, Hz. Muhammed\'in Sakal-ı Şerif\'i de yer aldı.

Gaziantep Sanat Merkezi’nde açılış yapılan serginin açılışına; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ramazan Minder, Topkapı Müzeler Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü koleksiyon ve arşivlerinden derlenen sergide, Kur\'an-ı Kerim, Kabe örtüsü, kartpostal, harita, berat, fotoğraf ve çeşitli objeler yer alırken, Hz. Muhammed\'in Sakal-ı Şerifine ilgi büyüktü. Gelen ziyaretçiler, Sakal-ı Şerifin yanında gözyaşlarını tutamayarak dua ettiler.

Serginin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getiren Yerlikaya, \"Yıllar önce kutsal vazifeyi yaşayan insanlar neler hissettiler, bizler için ne izler bıraktılar? Bunu hep beraber göreceğiz. Peygamber efendimizin Sakal-ı Şerifin\'i memleketimize getiren, bize bu heyecanı yaşatan herkese çok teşekkür ederim\" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin çok heyecanlı olduğunu belirterek, \"Kutsal emanetleri burada sergilemenin mutluluğunu yaşıyorum. Hac ibadeti İslamın beş şartından biridir. Bu ibadetin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim\" diye konuştu.

13 Kasımda açılışı yapılan sergi, 30 Kasım\'a kadar gezilebilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sergi açılışı

- Serginin gezilmesi

- Hz. Muhammed\'in Sakal-ı Şerifi

- Ziyaretçiler dua ve göz yaşı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Damat cinayetinde tanık dinlenecek



İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, aile içi anlaşmazlık nedeniyle cipini ateşe verdiği damadını öldürdüğü, kızını da yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Ali Aksoy\'un (70) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı erteledi.

Olay, geçen 8 Şubat\'ta Sasalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Evlerinin önünde park halindeki ciplerinin yandığını gören Murat Osmanoğlu (54) ve eşi Özlem Osmanoğlu (46), alevleri söndürmek için dışarı çıktı. Bu sırada, iddiaya göre, Ali Aksoy, para anlaşmazlığı yaşadığı damadı Murat Osmanoğlu ile kızı Özlem Osmanoğlu\'na pompalı tüfekle ateş açtı. Murat Osmanoğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Özlem Osmanoğlu ağır yaralandı. Kaçan Aksoy ise İzmir\'in Dikili ilçesinde yakalandı.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında Ali Aksoy hakkında \'Tasarlayarak öldürmek\' ve \'Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs\' suçlamasıyla iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.

Davanın bugün görülen duruşmasına Murat Osmanoğlu\'nun oğlu Necati Arman Osmanoğlu, tarafların avukatları ile tutuklu sanık Ali Aksoy katılırken, olayda yaralanan Özlem Osmanoğlu ise gelemedi. Osmanoğlu Ailesi\'nin avukatı, sanık Ali Aksoy ile hayatını kaybeden Murat Osmanoğlu’nun arasında bir ev alışverişi nedeniyle daha önceden husumet olduğunu söyledi. Olay öncesi cezaevinden izinli olarak çıkan Aksoy\'un, önce Murat Osmanoğlu\'nun aracını ateşe verdiğini ve sonrasında silahıyla ateş açtığını belirterek, sanık hakkında iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, Karşıyaka Tapu Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak söz konusu ev alışverişinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirlenmesine ve tanıkların dinlenmesine karar vererek davayı erteledi.

Haber: Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)-