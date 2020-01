DHA YURT BÜLTENİ - 16

Yoldan çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı



KOCAELİ\'nin Başiskele İlçesi\'nde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaçlık alana uçarak takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Kaza akşam saatlerinde, Ovacık Mahallesi Çuhane Caddesi üzerinde meydana geldi. 41 RK 988 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlık alana uçarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Ters dönen otomobilden yaralılar çıkarıldı. Sağlık ekibi, isimleri öğrenilemeyen biri çocuk 3 kişiye ilk müdahalede bulundu. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

60 yaşındaki engelli intihar etti



ADIYAMAN\'da, 60 yaşındaki ortopedi engelli Emin Sönmez, tüfekle intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, yürüme engelli Emin Sönmez, kullandığı 02 HY 491 plakalı minibüs ile Adıyaman-Kahta karayolunda park etti. Emin Sönmez, burada bir süre durduktan sonra minibüste bulunan tüfekle intihar etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Emin Sönmez\'in öldüğünü belirledi. Jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından Sönmez\'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayı duyarak gelen yakınları sinir krizi geçirildi. Jandarma intihar nedenini araştırıyor.

Feyzioğlu: Başkanlarının istifasını demokratik sürecin olağan parçası görmüyorum



TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Ak Partili belediye başkanlarının istifası ile ilgili olarak, \"Bunu demokratik bir sürecin olağan bir parçası olarak görmüyorum\" dedi.

Eskişehir Yunus Emre Lions Kulübü tarafından Hasan Polatkan Kültür Merkezi\'nde düzenlenen \'Demokrasi ve Hukuk\' konferansına konuşmacı olarak TBB Başkanı Metin Feyzioğlu katıldı. Feyzioğlu konferans öncesi gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı. Bir gazetecinin Ak Partili belediye başkanlarının istifası ile ilgili sorusu üzerine Feyzioğlu, şunları söyledi:

\"Bunu demokratik bir sürecin olağan bir parçası olarak görmüyorum. Elbette ki bir siyasi parti belediye başkanlarını partisinden istifaya davet edebilir. Veya şartları oluştuğunda disiplin kurulları işleterek ihraç da edebilir. Ancak belediye başkanlığından ihraç diye bir müessese yok. Yasalara göre İçişleri Bakanlığı\'nın çeşitli hallerde kullandığı yetkiler söz konusu olabilir. Bu da belediye yönetiminin belediyeyi de karıştırdığı bir takım yolsuzluklar, suçlar, usulsüzlüklerle bağlantılı bir iştir. Şimdi ben şunu yadırgıyorum \'istifa etmezseniz, karşılığı ağır olur, bedelini ödersiniz\' demek acaba siyasi bir bedel mi, hukuki bir bedel mi? Yani istifa etmeyenin ödeyeceği bedel hukuki bir bedel ise bu bedelin ödenmesini gerektiren, bu yaptırımın uygulanmasını gerektiren istifayla ortadan kalkmaz. Ortada bir suç varsa istifa etmek suçu aklamaz. Ceza kanunumuzda da kamu görevlisinin bir suça vakıf olduktan sonra bunun gereğini, ihbarını, soruşturmasını yapmaması sorumluluk gerektirir. Bu söylemi yadırgadığımı bilmenizi isterim. Siyasi bir bedelse \'sizin yüzünüzden biz yeniliyoruz\' cümlesi bu belediye başkanlarına bedel ödetmiştir. O da siyesi bir bedeldir. İstifa etmekle kurtulunabilecek bir faturası yoktur. Burada kastedilenin ben hukuki bir bedel olduğunu düşünüyorum. Bizim bakış açımız hukuk penceresinden olabilir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'na göre hukuk devletidir. Uygulamada da hukuk devletiyse bu iş istifa etmeyle, etmemeyle açıklanacak, çözülecek bir mesele değildir. Varsa bir şey bunu ortaya koyarsın. Yoksa bir şeyin bunu telaffuz etmezsin. İstifa etmiş olması sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Bu söylemi yanlış bulduğumu ifade ediyorum. Belediye başkanlarının istifası kendi tercihleri olmuştur. İstifa etmemeleri mümkündü.\"

Metin Feyzioğlu, Eskişehir Baro Başkanı Rıza Öztekin\'in geçen 1 Kasım\'da stajını tamamlayan bir avukatın ruhsat töreninde elini sıkmayan kadın avukat Pınar Çelik Arpacı\'ya kürsüde konuşma izni vermemesi nedeniyle çıkan tartışma ile ilgili soruya da \"Rıza Öztekin gibi gerçek kadın hakları savunucusu insandan kadına ayrımcılık yapan bir kimlik çıkmaz. Burada öyle bir şey yoktur. Bu konuyu kadın erkek meselesine sokmak, kadın haklarını savunduğunu iddia edenlerin kadın hakları mücadelesine verdiği en büyük zarardır. Orada bir el sıkma sıkmama tartışması yaşanmış. Yaşanmaması benim tabi ki tercihim olurdu. Burada bir el sıkayım, sıkmayayım şeyi var. Bizlerin baro başkanlarının, birlik başkanlarının sahneye gelen bir kişiye elini uzatma yükümlülüğümüz var. Resmi bir tören sırasında el uzatma resmidir, bir jesttir. Uzatılan eli sıkıp, söylemen gereken bir şey varsa çıkıp söylemen de senin ifade özgürlüğündür\" yanıtını verdi.

Bakan Fakıbaba: Ben yemediğim eti başkasına yedirmem (3)

\"TÜRKİYE KENDİ TOHUMUNU TEK BAŞINA KARŞILAYACAKTIR\"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Aydın’daki programları kapsamında Nazilli’de Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti. Bakan Fakıbaba, pamuk tohumuna ilişkin, “Ben inanıyorum ki Türkiye kendi tohumunu tek başına karşılayacaktır. Sulama ve pamuk alanlarını geliştirdikçe, tohum ithalatına ihtiyacımız kalmayacaktırö dedi.

Aydın’daki programları kapsamında ilçelerde ziyaretlerde bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Nazilli’de de ziyaretlerde bulundu. Akşam saat 19.00 sıralarında Nazilli’ye gelen Bakan Fakıbaba, ilk olarak Şanlıurfalı hemşerisi Kervan Kebap Salonu sahibi Müslim Kaçar’ı ziyaret etti. Hemşerileriyle burada sohbet eden Fakıbaba’ya ilk hasadı yapılan kestane ikramında bulunuldu. Daha sonra Nazilliler adına Mehmet Arslan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la, Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba’nın yan yana resimlerinin bulunduğu resim çerçevesi hediye etti.

Ziyaretleri boyunca Bakan Fakıbaba’ya AK Parti Aydın milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Valisi Yavuz Selim Koşger, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştürk, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü v. Fuat Fikret Aktaş, AK Parti ilçe Başkanı Ramazan Satılmış, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daştan, Ziraat Odaları Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, daire müdürleri eşlik etti.

Bakan Fakıbaba, hemşeri ziyaretinin ardından beraberindekilerle beraber Nazilli Bozdoğan yolu üzerinde bulunan Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne geçti. Burada enstitü müdürü Koray Şimşek ve Ziraat Odaları tarafından karşılandı. Ardından ilçe müdürü Koray Şimşek, Ahmet Eşref Fakıbaba’ya bölge pamuğu ile ilgili birifing verdi. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Koray Şimşek, “Entitümüz Atatürk tarafından 1934 yılında kurulmuş Nazili Sümerbank Basma Fabrikası da koordineli olarak 1937 yılında kurularak hizmete açılmıştır. Biz şu anda Kolombiya’dan Bangladeş’e Türki cumhuriyetlerinden Afrika’da Benin’e Kenya’ya kadar ulaşmaktayız. Biz şu anda dünya lideriyiz. 1934 yılından buyana 44 adet pamuk çeşidini üreterek tescil ettirip çiftçilerimizin hizmetine sunduk. Bunlardan son 6 tanesini de özelikle 2017 yılında tescil ettirdikö dedi.

Bakan Fakıbaba’da, “Ben çalışmalarınızın devamını diliyorum. Kendi tohumumuzu kendimiz ürettiğimiz için seviniyorum. Her geçen gün iyiye doğru gidiyoruz. Her gittiğim yerde sevindirici durumlarla karşılaşıyorum. Türkiye kendi pamuğunu tek başına karşılayacaktır. Sulama alanlarını pamuk yetiştirme alanlarını genişlettikçe ithalata ihtiyacımız kalmayacaktır. Şu anda zaten yüzde 50’lerde kendimiz üretiyoruz. Yüzde 50’de ithalatımız var. İnşallah bu çalışmalarla özellikle de sulama ile toprağın su ile buluşturulması ile inanıyorum bu ithalat olayı da ortadan kalkacaktır. Her geçen gün o makası daraltacağız. İnşallah pamuk olarak da kendimize yeter bir ülke haline geleceğiz. Çalışmalarınızdan dolayı da sizin ve tüm arkadaşlarınızı kutluyorum ve tebrik ediyorum. Ben inanıyorum kısa bir süre içerisinde inşallah bu pamuk ithalatını ne yapıp ne edip azaltacağızö dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, konuşmaların sonunda müdürlüğün şeref defterini yazarak imzaladı.

Bu arada MHP’li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Bakan Fakıbaba’ya adının yazılı olduğu Nazilli Belediyespor forması ve Uzun Yaşam Sepeti hediye etti.

Denizli\'deki narkotik uygulamasında 14 gözaltı



DENİZLİ\'de, Pamukkale Üniversitesi Kampüsü çevresinde başta uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik olmak üzere yapılan \'Narko Sokak 3\' denetimi kapsamında 11\'i yabancı uyruklu toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Kınıklı Mahallesi\'nde bulunan Pamukkale Üniversitesi Kampüsü civarında, uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik \'Narko Sokak 3\' denetimi yaptı. Uygulamaya, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerine bağlı 233 personel katıldı.

Denetimler kapsamında, 50 kafe ve işyeri ile 104 araç incelendi. Araçlara, çeşitli suçlardan toplam 8 bin 213 lira para cezası kesildi. 944 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) sisteminden inceleme yapıldı. İçerisinde kumar oynandığı tespit edilen bir işyerindeki 5 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Denetimler sırasında motorize narkotik ekipleri ise sokakların çevresinde devriye gezdi.

Uygulama sırasında polisin dur ihtarına uymayan ve üzerinde 2 kişi bulunan bir motosikletle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü ile yolcu, motorize ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda çeşitli suçlardan 11\'i yabancı uyruklu toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Marmaris\'te 4.2 büyüklüğünde deprem



MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde Richter Ölçeği\'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.54\'te merkez üssü Muğla\'nın Marmaris ilçesinde Richter Ölçeği\'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Herhangi can ve mal kaybının olmadığı depremin yerin 48.22 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremin Marmaris\'in yanısı sıra çevre ilçelerden de hissedildiği belirtildi.

Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Bayır Köyü ve büyüklüğünü ise 4.6 olarak açıkladı. Kandilli\'nin verilerine göredepremin derinliğini 77.1 kilometre olarak bildirdi.

Haber: MUĞLA,(DHA)

=====================

O işitme engelli, ağaç budadığı makinenin üzerine düşüp öldü (2)

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya\'nın Manavgat İlçesi\'nde zeytin bahçesindeki çalılıkları budarken elektrikli hızar makinesinin üzerine düşüp yaşamını yitiren işitme engelli Mehmet Öz, Tepeköy mezarlığında toprağa verildi. Mehmet Öz\'ün cenaze törenine akrabası olan Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ile ailesi, yakınları ve vatandaş katıldı. İşitme engelli arkadaşları da Mehmet Öz\'ü son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Mehmet Öz\'ün cenazesi Külliye Camii imam hatibi Mustafa Yılmaz\'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Uzun yıllar İşitme Engelliler Spor Kulübü\'nde futbol ve voleybol branşlarında spor yapan, geçen yıl voleybol takımı olarak Türkiye Şampiyonu olan takımda yer alan Mehmet Öz, son olarak Manavgat İşitme Engelliler Spor Kulübü\'nde yöneticilik yapıyordu.

Başkentte inşaata göçük: 5 yaralı



ANKARA\'nın Yenimahalle İlçesi\'nde yapımı süren bir inşaatta, beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte biri ağır 5 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle İlçesi Turgut Özal Mahallesi 2154 Sokak üzerinde yaşandı. Yapımı süren inşaatın 1\'inci katının tablasına beton atıldığı sırada göçük yaşandı. Bu sırada çalışan işçilerden 5\'i göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonrası göçük altında kalan 5 işçi kurtarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 işçiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

