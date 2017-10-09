DHA YURT BÜLTENİ - 16

Gaziantep\'te saman yüklü TIR\'da yangın

GAZİANTEP\'te hareket halindeki saman yüklü TIR\'da bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 15 ton saman kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 16\'ncı kilometresinde giden Hakan Y. yönetimindeki 31 DM 943 plakalı TIR\'ın dorsesindeki samanlar, bilinmeyen nedenle alev alıp yanmaya başladı. TIR şoförü Hakan Y., sağa çekip durdurduğu TIR\'ın dorsesindeki yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle dorsedeki 15 ton saman kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Otoyol

- TIR\'daki yangın

- İtfaiye araçları

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Samanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA)

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Ata\'nın Nazilli\'ye gelişinin 80\'inci yılı kutlandı

ATATÜRK\'ün, Aydın\'ın Nazilli İlçesi\'ne gelişinin 80\'inci yıldönümü ve Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası\'nın açılış günü için tören düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Nazilli\'ye gelişi ve Sümerbank Basma Fabrikasının hizmete açılışının 80\'inci yılı için tören gerçekleştirildi. Ata\'nın Nazilli\'ye geliş törenlerine; Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Samed Demet, Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Baro temsilcisi Avukat Emel Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yalçın Gürenci, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Satılmış, CHP İlçe Başkanı Ali Deveci, daire müdürleri, gaziler, öğrenciler, Sümerbank eski işçileri, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla tören başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla buradaki tören sona erdi. Törenlere, İstasyon Meydanında devam edildi. Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve Belediye Başkanı Haluk Alıcık, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı. Şiirlerin okunması ve Nazilli Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından Sümerbank için hazırlanan belgesel, Nazilli Belediye Sinemasında gösterildi. Yönetmen Yasin Ali Türkeri\'nin \'Başka Tren Gıdı Gıdı\' adlı belgeselinin ardından, fabrikanın bulunduğu Adnan Menderes Üniversitesi Sümer Kampüsü\'ne geçildi. Burada Atatürk Müzesi gezildi, Gıdı Gıdı trenine binildi.

Kampüste konuşan Alıcık, \"Atamızı özlem ve hasretle anıyoruz. 9 Ekim 1937\'de yüreklerdeki heyecanın, gözlerdeki coşkulu bekleyişin umudu, bütün vatanın saygı duyduğu, büyük önder, büyük komutan, sarı zeybek Nazilli\'mize gelmiştir. Tam 80 yıl önce, Nazilli\'nin geleceğine yön verecek olan ve Nazilli\'yi dünyaya tanıtacak olan Sümerbank Basma Fabrikası, Sarı Zeybek Mustafa Kemal tarafından bizzat açılmıştır. O dönemlerde göç veren şehrimiz, beyaz altınımız pamuğun şehri Nazilli\'miz, Sümerbank Fabrikası ile kalkınma yoluna girmiş, binlerce vatandaşımız buradan geçimini sağlamıştır. Fabrika ülkemizde devlet eliyle kurulan ilk fabrika olma özelliğini taşımaktadır. Göreve geldiğimde söz verdim. Nazilli üniversite ve sanayi şehri olacak. Bu yolda yıllardır çalışma yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Nazilli\'ye hep birlikte sahip çıkacağız, söz değil icraatla sahip çıkacağız\" dedi.

Sümerbank\'ın Nazilli\'ye yıllarca hizmet etmesi, binlerce kişinin geçimine katkı sağladığını belirten Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ise, \"Bu fabrikanın burada yıllarca hizmet etmesi, binlerce kişinin geçimine katkı sağlamıştır. Bu törenlerde burada çalışanlarla birlikte olduk, duygusal anlar yaşadık. Bu törenler kapsamında aynı zamanda yönetmen Yasin Ali Türkeri\'nin hazırladığı Gıdı Gıdı belgeselini de ilk defa burada izlemiş olduk. Önemli olan Sümerbank kültürünü, ilçeye yapmış olduğu katkıları hem anlamının bilinmesi, hem de yaşatılması için bu belgeselin bir vesile olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Atatürk\'ün Nazilli\'ye gelişinin 80 yılı kutlamaları detay görüntüler.

- Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık\'ın konuşmaları

- Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük Konuşmaları

- Öğrencinin şiir okuması

- Zeybek ekibinin gösterileri oyunları

- Tiyatro salonunda belgesel Gıdı Gıdı belgeselinin izlenmesi

- Sümerbank fabrikası alanında Sümer kampüsünde bulunan Atatürk\'ün bindiği Gıdı Gıdı treni ile nostaljik gezinti.

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)