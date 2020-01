DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kartepe\'de uyuşturucu operasyonu

KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde jandarmanın bir eve yaptığı baskında 200 kök hint keneviri ile 100 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbarı değerlendirerek Arslanbey Mahallesi\'nde bir evi takip altına aldı. Ardından eve baskın yapan jandarma ekipleri, K.K. ile Ş.Ü\'yü esrar sararken yakaladı. Evde arama yapan jandarma ekipleri 200 kök hint keneviri ile 100 gram kubar esrar ele geçirdi. Jandarma 2 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Yakalanan şüpheliler

HABE: Faruk KIYAK / KARTEPE(Kocaeli), (DHA) -

=======================================

Kahramanmaraş\'ta dondurmadan Türk bayrağı rekoru

KAHRAMANMARAŞ\'ta düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali\'nde yapılan dünyanın en büyük dondurmadan Türk bayrağı ve dünyanın en büyük çengel dondurması, Guinness Rekorlar Kitabı\'na girdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali, akşam saatlerinde kortej yürüyüşüyle başladı. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, katılımcılarla birlikte Müftülük Meydanı\'ndan valilik önüne kadar yürüdü. Bandonun da eşlik ettiği kortejden sonra festival alanında açılış konuşmasını yapan Başkan Mehmet Fatih Erkoç, Kahramanmaraş dondurmasının dünyanın her yerinde tadılabildiğini ifade ederek şunları dedi:

\"Dondurma sadece Kahramanmaraşımızın değil, Türkiyemizin gurur kaynağı. Çünkü bu ürün, dünyanın dört bir yanında büyük bir beğeni ile tüketilmekte. Bu ürün ay-yıldızlı bir ürün. Dünyanın belki 100\'den fazla ülkesinde tüketilmekte ve ülkemize katma değer sağlamakta. Türkiye\'nin ihracatında da artık önemli bir payı var. Kahramanmaraşlı dondurma üreticileri, yoğun bir şekilde bu ürünü sofralara sunmakta. Bu ülkemiz ve Kahramanmaraşımız için çok önemli. Bu alanda geçmişten günümüze on binlerce insan istihdam edilmekte, insanların geçim kaynağı olmakta.\"

Konuşmaların ardından özel soğutmalı TIR kasasında tutulan 3 bin 722 kilo ağırlığındaki dev dondurma, vinç yardımı ile kaldırılarak şenlik alanına getirildi. Türk bayrağı şeklinde yapılan dondurma da, dondurma ustaları tarafından alana getirilerek özel hazırlanan standa yerleştirildi. Ölçümü yapılan Türk bayrağı şeklindeki dondurma, 150 santimetreye 225 santimetre boyutları ile dünyanın en büyük dondurmadan bayrak rekoru olarak, dev çengel dondurma ise 2 metre 80 santimetrelik boyu ile dünyanın en büyük çengel dondurması olarak Guinness Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural tarafından tescillenip Rekorlar Kitabı\'na girdi. Çengel dondurmayı Başkan Erkoç, merdiven yardımıyla ölçtü. Rekorun kırılmasının ardından dev dondurma, et satırları ile kesilerek alanı dolduran vatandaşlara dağıtıldı. Festivalin ilk gününde Ferhat Göçer de konser verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Kortej yürüyüşü

- Festivalin yapıldığı alan

- Rekora konu dondurmaların alana getirilmesi

- Mehmet Fatih Erkoç\'un konuşması

- Dondurmaların ölçülmesi

- Dondurmanın kesilerek dağıtılması

- Rekor tescili

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)