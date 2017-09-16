DHA YURT BÜLTENİ - 16

1 - İTALYAN SAVAŞ GEMİSİ, EĞİTİM İÇİN MARMARİS\'TE



İTALYA Deniz Kuvvetleri\'ne bağlı \'Durand De La Penne\' isimli destroyer, aralarından kadınların da bulunduğu 88 İtalyan deniz harp akademisi öğrencisiyle birlikte Muğla\'nın Marmaris İlçesi\'nde bulunan Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı\'na demir attı.

İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na bağlı \'Durand De La Penne\' adlı gemi, 2017 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında Marmaris İlçesi\'nde bulunan Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı\'na demir attı. İlçe Kaymakamlığı ve belediye başkanlığı ziyaretlerinin ardından savaş gemisi basına tanıtıldı. Aralarında kadınların da bulunduğu İtalyan deniz harp akademisi 2\'inci sınıf öğrencilerinden oluşan 88 asker, Türk askerleri ile diyalogları artırma ve teknik bilgiler kapsamında yaz eğitimleri yaptı.

Gzetecilere savaş gemisi gezdirildikten sonra komutan misafir odasında basın açıklaması yapıldı. Marmaris\'te ilk defa bulunduğunu ve çok güzel bir yer olduğunu söyleyen Durand De La Penne Savaş Gemisi Komutanı Deniz Kurmay Albay Fabrizo Rutteri, \"Hepimiz Akdeniz insanlarıyız, birbirimize çok benziyoruz. Türkiye, çok güzel bir ülke. Aksaz\'daki liman ziyaretinde gösterilen misafirperverlik ve organizasyondan çok memnun kaldım. Burada kaldığımız sürede Türk askerleri ile yapılan eğitimlerde ikili ilişkilerimiz çok olumlu yönde arttı. Bu liman ziyareti, İtalya deniz harp akademisi kinci sınıf öğrencilerinin eğitim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. Faaliyetlerinin iki amacı vardır: ilk olarak, İtalya ve İtalya Deniz Kuvvetleri\'nin önemli askeri ve ekonomik ilişkilerinin olduğu ülkelerle işbirliği ve diyaloglarını arıttırmaya destek olmak, yapılan müşterek deniz tatbikatları ve limanlardaki sosyal aktivitelerle karşılıklı operasyon bilgi anlayışını geliştirmektir. İkinci olarak ise 19 kadın toplam 88 kişiden oluşan ve \'Ateires\' sınıfı olarak adlandırılan ikinci yıl öğrencilerine eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere ev sahipliği yapmak. Türk Deniz Kuvvetleri\'ne gösterdikleri sıcak ilgi ve misafirperverlik için ayrıca teşekkür ederim\" dedi.

GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

148 metre uzunluğa, 17 metre genişliğe sahip savaş gemisinde 25 subay, 149 astsubay ve 155 erbaş görev yapıyor. 5500 ton ağırlığındaki gemide 2 anti denizaltı ve anti savaş gemisi helikopteri bulunuyor. Kısa, orta ve uzun menzilli 10 füze, 4 makineli tüfek, 2 uçaksavar, üçlü atabilme özelliğine sahip anti denizaltı torpidosu bulunuyor. Her türlü hava şartlarında seyir yapabilmesi için son model teknolojik cihazlar ile donatılmış durumda.

Savaş gemisi, pazar günü şafak vakti Marmaris\'ten ayrılarak İtalya\'ya geri dönecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Aksaz \'da demirli savaş gemisinin dışarıdan genel-ayrıntılı görüntüsü

- İtalyan komutanlarının basın mensuplarına savaş gemisini gezdirmesi genel-ayrıntılı görüntü

- Savaş Gemisi Komutanı Deniz Kurmay Albay Fabrizo Rutteri\'nin Türk subay tercümesi eşliğinde basın açıklaması

(6 dakika - 433 MB)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),(DHA)

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2 - KİLİS\'TE DÜNYANIN EN BÜYÜK KATMERİ, REKORLAR KİTABI\'NA GİRDİ

KİLİS\'te, düzenlenen Kilis Katmeri Festivali\'nde 0.55 metrekare büyüklüğünde yapılan dünyanın en büyük katmeri, Guinness Rekorlar Kitabı\'na girdi.

Kilis Belediyesi tarafından Öğretmenevi arkasında düzenlenen Kilis Katmeri Festivali\'nin açılışına; Ak Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Vali Yardımcıları Osman Uğurlu ve Bayram Türker, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Guinness Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural, daire amir ve müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis\'in yüreği büyük bir kent olduğunu belirterek, \"Kilis cefakar bir il, aynı zamanda da vefakar ildir. Yanıbaşımızda Suriye’deki olaylar patlak verdiği zaman en çok etkilenen, en çok sıkıntı çeken, en çok mağdur olan il Kilis oldu. Nüfusumuzun iki, üç katı Suriyeli misafir geldi, birçoğu burada kaldı. Bir kısmı da buradan diğer illere dağıldı. Tabiri caiz ise Kilis tıkını çıkarmadı. Ne yaptı; evini, işini aşını, sokağını, caddesini, parkını, yolunu her şeyi paylaştı. Bu da yetmedi, dünyanın en büyük terör örgütü olarak adlandırılan DEAŞ terör örgütü tarafından üzerimize çok sayıda füze atışı oldu. Birçok insanımız hayatını kaybetti, birçok insanımız ise yaralandı. Bulunduğumuz mekanın ilerisine füzeler düştü. Cumhurbaşkanımızın direktifleri, hükümetimizin talimatlarıyla kahraman ordumuz, yenilmez denen, dünyanın başbelası denen DEAŞ terör örgütünün bulunduğu yerlere operasyon düzenledi. Dünya bizi yalnız bıraktı, buna rağmen ordumuz girdi, başardı ve çıktı. Geçen yıllar güvenlik korkumuz varken, bugün güvenlik sağlandı, festivaller yapabiliyoruz. Neyin sayesinde; güçlü devlet, güçlü Cumhurbaşkanı, güçlü hükümet, güçlü millet, güçlü ordu sayesindedir. Kilis katmerini dünyaya anlatamıyoruz. Kilis katmeri belki de dünyanın en güzel tatlılarından bir tanesi, en hafif tatlılarından bir tanesidir. En güzel yiyeceklerden bir tanesidir. Biz bunu tanıtamıyoruz\" dedi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan festivalde baklavacı Yılmaz Ayoğlu tarafından dünyanın en büyük katmerinin yapılması denendi. Ayoğlu tarafından yapılan 0.55 metrekarelik katmer, Guinness Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural ile ekibi tarafından incelenip, dünyanın en büyük katmerini Guinness Rekorlar Kitabı\'na tescili yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Festival alanı

- Belediye Başkanı Hasan Kara’nın konuşması

- Festivalin açılışı

- Killis katmerinin yapımı

- Prof. Dr. Orhan Kural ile ekibinin incelemesi

- Kilis katmerinin tescillenmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU - KİLİS,(DHA)

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3 - ÇUKURA DÜŞEN SOKAK KÖPEĞİNİ, İTFAİYE KURTARDI



BURSA\'nın İnegöl İlçesi\'nde geçen yıl önce meydana gelen heyelanda oluşan, ancak kapatılmayan 2 metre derinliğindeki çukura düşen sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çavuşköy Mahallesi\'nde geçen yıl toprak kayması nedeniyle oluşan, ancak kapatılmayan 2 metre derinliğindeki çukurda köpek gören bir kişi, İnegöl İtfaiyesi ve İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü\'ne bağlı Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi görevlilerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, halat bağlayarak çurura inip, mahsur kalan sokak köpeğini yukarıya çıkardı.

Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi görevlileri yaklaşık bir saatlik çalışmayla kurtarılan köpeğin tedavisini yapıp, doğal hayata saldı.

Mahalle sakinleri, köpek yerine bir çocuğun da düşebileceğini söyleyip tepki gösterdi, yetkililerden önlem alınmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köpeğin kurtarma anı

Köpeğin doğaya salınma anı görüntüleri

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

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4 - OKUL KANTİNLERİNDE ‘TÜRK YEMEKLERİ’ YER ALACAK



YALOVA’daki kantinciler için düzenlenen sertifika törenine katılan Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu (TKİEDF) Başkanı Vahap Osmanoğlu, okul kantinlerinde Türk yemeklerinin yer alacağını söyledi. Osmanoğlu, “Kantinlerimizde Adana, Urfa kebabımız, dönerimiz, köftemiz var, şişimiz, iskender kebabımız var. Artık kantinlerimiz Türk mutfağına uygun ürünler üretmeye başladılarö dedi.

Yalova Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği (YAKAD) tarafından düzenlenen ‘Açık alan işletmeciliği ve hijyen’ konusunda kurs gören kantincilere yönelik sertifika töreni düzenlendi. Yalova’da İsmetpaşa Mazlum Palabıyık İlkokulu’nda gerçekleştirilen törene Yalova Belediye Başkan Vekili Halit Güleç, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ak Parti eski Milletvekili Temel Coşkun, Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İş-Kur İl Müdürü Erhan Dede ile kursu tamamlayan kantinciler katıldı. Burada yapılan konuşmaların ardından protokol mensupları tarafından 52 kursiyere sertifikaları takdim edildi.

Programın ardından ise Türkiye Kantin İşletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu (TKİEDF) Başkanı Vahap Osmanoğlu, okul kantini denetleyerek gazetecilere açıklamada bulundu.

KANTİNLERDE TÜRK YEMEKLERİ

Kantinlerin modernize edildiğini ve tüm kantincilerin eğitimden geçirildiğini söyleyen Osmanoğlu, kantinlerde Türk mutfağının lezzetlerine yer vermeye başladıklarını belirtti. Osmanoğlu, “Kantinlerimizde hijyenik bir ortam oluşturduk. TSE standartlarına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı standartlarına uygun kantinler olmaya başladı. Merdiven altından çıkarıp modern bir hale getirdik. Ayrıca artık kantinlerimiz Türk mutfağına uygun ürünler üretmeye başladılar. Çoğu kantinlerde öğrencilere sunuluyor. Kantinlerimizde Adana, Urfa kebabımız, dönerimiz, köftemiz var, şişimiz, iskender kebabımız var. Kendi yöremizin daha doğrusu kantinlerimizden çocukların istediği, her hafta çeşitli ürünler çıkıyor. Ayrıca tekli üretimlerde sulu yemek ihtiyacı hasıl oldu. Bu sulu yemek üretimiyle kantinlerde çocuklara sağlıklı yemek veriyoruzö dedi.

KANTİNLER YILDA 5 DEFA DENETLENİYOR

Ustalık belgesi olmayanların kantincilik yapamadığını söyleyen Osmanoğlu, “2005’ten beri belgesi olmayan hiçbir kantinci kantincilik yapamıyor. Kantincilik yapacaksa ustalık belgesine sahip olması lazım. 4 yıl bir fiil eğitim alarak belgelerini alıyorlar. Halk eğitim merkezleri ile yaptığımız anlaşmada kantincilere hijyen eğitimi veriliyor. Kantinlerimiz güvenli, kantinlerdeki tüm ürünler sağlıklıdır. En çok denetlenen yerler kantinler oldu, çünkü kantinler yılda en azından 5 defa denetleniyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, bizler, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve belediyeler denetliyor. O yüzden en sağlıklı yerler kantinlerdir. Şimdiye kadar Türkiye genelinde Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlükleri yetkililerince yapılan denetimlerde herhangi bir vaka yok. Demek ki kantinler iyi yöndeö şeklinde konuştu.

Kantincilere de çağrıda bulunan Osmanoğlu, “Kendi çocuğunuza yedirmediğiniz ürünü okuldaki çocuklara da yedirmeyin. Onlar bize emanettir. Bu emanete sahip çıkalım. Çocuklar ülkemizin geleceğidir. Her kantinci çocuklara kendi evladı gözüyle bakmalıö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Federasyon başkanı plaket takdimi

-Federasyon başkanı açıklama

-Federasyon başkanı kantin denetimi

(boyut: 88,1) (süre:2.46 dk)

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA,(DHA)

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5 - BAKAN TÜFENKCİ: BÜYÜMEMİZ BİRÇOK ÜLKEYİ KISKANDIRDI



GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci şer güçleri, terör örgütleri ve lobilerin oyunlarına rağmen Türkiye\'nin refah düzeyini arttırmaya devam ettiğini belirterek, \"Avrupa ülkelerinden fazla büyüme ortaya koyduk. Bu birçok ülkeyi kıskandırdı\" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu\'nu ziyaret etti. Türkiye\'nin darbe girişimi sonrasında kaydettiği büyümeyi bazılarının şaka zannettiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, \"Şer güçlerin terör örgütlerin lobilerinin oyunlarına rağmen Türkiye bir terör örgütleriyle mücadelesini devam ettiriyor. Bir yandan da insanının refah düzeyini arttırmaya çalışıyor. Baktığımız zaman 2016 yılı ekonomik açıdan sıkıntılı bir yıldı malum sebeplerden dolayı. Ama hükümet olarak almış olduğumuz tedbir ve teşviklerle 2017\'ye güçlü bir başlangıç yaptık. İlk çeyrekte 5.2 ve ikinci çeyrekte 5.1\'le Avrupa ülkelerinden fazla büyüme ortaya koyduk. Bu birçok ülkeyi kıskandırdığı gibi, bir çok ekonomi yazarları ve uzmanlarını da şaşırttı. Avrupa\'yı da esasında şaşırttı ve Türkiye\'nin şaka yaptığını zannediyorlar esasında. Türkiye şaka yapmıyor. Çok ciddi alt yapısıyla, çok ciddi insan kaynaklarıyla, girişimci sermayesiyle bütün olumsuzluklara rağmen birlik ve beraberliğiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir liderle yoluna devam ediyor. Daha fazla üretmek ve ürettiğimizi satabilmek için gece gündüz çalışıyoruz\" dedi.

Bakan Bülent Tüfenkci, yerli otomobil üretimi için en büyük adaylardan birinin Sakarya olduğunu söyleyerek, \"Sakarya, bölgede parlayan yıldız olan illerimizden biri. Ben öyle umut ediyorum ki; 2023 hedeflerini yakalayabilecek illerden birisi. Büyüme potansiyeli ve sanayi üretimiyle, hem insan kaynaklarıyla, lojistik konumuyla, limanlarıyla, ulaşım ağlarıyla, kuzey otoyoluyla beraber Sakarya çok farklı bir konuma gelecek. Özellikle yerli otomobil noktasında, belli olmadı ama en güçlü adaylardan biri Sakarya. Sakarya buna alt yapısıyla müsait. Hem insan kaynakları, hem limanları, hem hammaddeleriyle güçlü adaylardan biri. Bunun değerlendirmesi önümüzdeki süreçte açıklanacak. Önemli olan yerli üretimi yapabilecek babayiğitlerin ortaya çıkması ve öyle bir talebin güçlü bir şekilde olması. Bu bizi sevindiriyor. Biz yeter ki birlik, beraberliğimizi, istikrarımızı kaybetmeyelim\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Bakanın açıklamaları

Haber-Kamera: Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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6 TRAKTÖRLE TUR OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI: 2 YARALI



DENİZLİ\'de, kavşakta tur otobüsüyle traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Denizli-Pamukkale karayolu Irlıganlı kavşağında meydana geldi. Pamukkale\'den Denizli yönüne giderken kavşaktan dönüş yapmak isteyen 53 yaşındaki Gülnaz Gürel yönetimindeki 20 ES 588 plakalı traktör, aynı yöne giden 45 yaşındaki Ayhan Uç yönetimindeki 07 NUC 98 plakalı tur otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tur otobüsü refüje çıkarken, traktör ise ikiye ayrıldı. Kazada, traktör sürücüsü Gürel ve otobüs şoförü Uç yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Tur otobüsünden görüntü

- Tur otobüsünün çekilmesinden görüntü

- Trafik ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA)

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7 - CAMİ TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU



DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde cami tuvaletinde, yüksek dozda uyuşturucu kullandığı belirlenen kimliği belirsiz kişinin cesedi bulundu.

Olay, bugün gündüz saatlerinde Anafartalar Mahallesi 2175 Sokak\'ta meydana gledi. Hacı Bayram Camii\'nin tuvaletinde hareketsiz yatan kişiyi gören cemaat, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, aşırı dozda uyuşturucu madde aldığı belirlenen kişinin öldüğü tespit edildi.

Polis ekiplerinin kemliğini belirlemek için çalışma başlattığı ceset, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Camiden görüntü

- Olay yerine toplanan vatandaşlardan görüntü

- Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / PAMUKKALE(Denizli),(DHA)

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8 - 5 YILDIZLI OTELDE, 4 AYDA İKİNCİ YANGIN



ORDU’nun Ünye İlçesi’nde geçen Mayıs ayında yangın çıkan, tadilat halindeki 5 yıldızlı otelde, bugün yine yangın çıktı. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Ünye İlçesi’nde geçen Mayıs ayında çıkan yangının ardından tadilat yapılan 5 yıldızlı otelde bugün saat 18.30 sıralarında yine yangın çıktı. İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, kısa sürede yangını söndürdü.

Yangın sırasında içeride sadece otel personelinin bulunduğu belirtildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otel dışından detay

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Detaylar

(SÜRE:1.37 Dk) - (BOYUT:51.79 MB)

Haber-Kamera: Mücahit GÜREL / ÜNYE(Ordu),(DHA)

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