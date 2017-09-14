DHA YURT BÜLTENİ - 16

\'Mahrem Abi\'ler suçlamaları kabul etmedi

KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın, Donanma Komutanlığı\'ndaki 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili hazırladığı iddianame kapsamında 53\'ü tutuklu 13\'ü firari toplam 92 sanıklı davasında \'Mahrem abiler\' sıfatıyla yargılanan tutuklu sanıklar hakim karşısına çıktı. Sanıklar savunmalarında örgütle ilgili suçlamaları kabul etmedi.

Kocaeli\'nin Kandıra İlçesinde bulunan Kandıra Yüksek Güvenlikli Cezaevi Yerleşkesi\'nde kurulan 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonuna 872 sayfalık iddianame kapsamında 92 sanıklı davanın dördüncü gününde \'Mahrem abiler\' adıyla görev yapan tutuklu sanıkların yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanıklardan Yakup Dalkılıç, Emrah Çoban, Mehmet Sarı, Oktay Gün ve Ümit Kol hakim karşısına çıktılar. Sanık Yakup Dalkılıç, Emrah Çoban, Mehmet Sarı haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Oktay Gün ve Ümit Kol avukatlarının olmadığını beyan ederek savunma yapmak istemedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Amiral Nazmi Ekici’nin “Mahrem abisi\" konumunda bulunduğu iddiasını kabul etmeyen tutuklu sanık Yakup Dalkılıç, 15 Temmuz öncesinde Harp Filosu Komutanı olan Tuğamiral Nazmi Ekici’yi tanımadığını söyledi. 2015’te kendi isteği ile öğretmenlikten istifa ettiğini ve ticaret ile uğraştığını belirten Dalkılıç, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Dalkılıç, 11 Temmuz 2016’da İstanbul Ümraniye’de yapılan darbe toplantısına katıldığı iddialarına karşı, \"Doğma büyüme İstanbulluyum. Benim bütün yakın çevrem İstanbul’da bu yüzden sık sık İstanbul’da bulunmam gayet normal. O tarihlerde İstanbul’daydım suçlamalarda adı geçen şahıslarla karşılaşmadım bahsedilen adreslerde bir arada olmadım.\" dedi.

ACIYIP ARABAMA ALDIM TERÖR SUÇU YÜKLENDİ

Tutuklu Sanık Emrah Çoban, suçlamaları kabul etmediğini, “Mahrem abi\" olmadığını ve böyle bir kavram hakkında da bir fikri olmadığını söyleyerek firari amirallerin kaçmasına yardım etmediğini beyan etti. Tutuklu amireller Hayrettin İmren, Nazmi Ekici ve Ayhan Bay’ın kaçmasına yardım etmediğini, aracına otostop çektikleri için aldığını belirten Çoban, \"9 Ağustos günü iş için İstanbul’a gidecektim. Öğretmenlikten ihraç edilen Mehmet Sarı İstanbul’a gidiyormuş, arkamdan beni takip etmiş. Otogar ışıklar civarında trafik vardı ve orada bir kişi arabanın camına vurarak \"İstanbul’a mı gidiyorsunuz\" diye sordu. Ben \"Evet\" deyince \"Arabamız bozuldu bizi de İstanbul’a götürebilir misiniz\" dedi. Bende kabul ettim. Ben bir kişi görmüştüm ama üç kişi birden arabaya bindi. 3’ü de arka koltukta oturdu. Mehmet Sarı\'nın peşime takıldığını yolda gördüm. Müşteri kazanmak için insanlarla çok sohbet ederim. Ben İzmit’te klima işi yapıyorum. Onlarla da konuşup sohbet ettik işim hatta iş yerimin adresine kadar anlattım. Onları Sultanbeyli’de gidecekleri yere kadar bırakıp, tekrar otobana girip yoluma devam ettim. Benim bunları acıyıp da arabama almamla bana terör suçu nasıl yüklendi bilmiyorum.\" diye konuştu.

TRAFİK SIKIŞIKTI ARKA ARKAYA GÖZÜKTÜK

Tutuklu sanıklardan Mehmet Sarı, öğretmenken ihraç edildiğini belirterek, \"Suçlamaları kabul etmiyorum, cemaatle bir alakam yok. O gün İstanbul’a gidiyordum. Emrah Çoban’ı da girerken gördüm. Trafik çok sıkışık olduğu için arka arkaya gidiyor gözükmüşüz. Beni arayıp trafiğin kapalı olduğunu söyledi. Bende öyle deyince gidemeyeceğimi düşünüp ilk çıkıştan çıkarak geri döndüm. O akşam Perşembe pazarı alanına kadar hiçbir yere uğramadan devam ettim. Aracımı Perşembe pazarında bırakarak gece 03:00’e kadar demokrasi mitinglerine katıldım.\" dedi. Bylock kullandığı yönündeki iddiaları kabul etmeyen Sarı, FETÖ silahlı terör örgütü adına herhangi bir faaliyette bulunmadığını söyledi.

Haber: Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli)(DHA)

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Bakan Fakıbaba, Hatun Tuğluk\'un cenazesine saldırıyı kınadı

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Ankara\'da hayatını kaybeden HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk\'un annesi Hatun Tuğluk\'un cenazesine dün akşam yapılan saldırıyı kınadığını belirterek, \"Gerçekten üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Bu olayı nefretle kınıyorum. Provokasyon olduğuna inanıyorum\" dedi.

Tarım ve İnşaat Fuarı\'nın açılına katılmak üzere Batman\'a gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, AK Parti il teşkilatı ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Ankara\'da hayatını kaybeden HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk\'un annesi Hatun Tuğluk\'un cenazesine yönelik dün gerçekleşen saldırı ile ilgili sorusunu yanıtlayan Bakan Fakıbaba, \"Gerçekten üzgünüm. Allah rahmet etsin. Bu olayı nefretle kınıyorum. Provokasyon olduğuna inanıyorum. Zaten güvenlik güçlerimiz bu konuda gereğini yapacaktır. Biz 80 milyonluk bir aileyiz. Bu, doğru bir olay değildir\" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ile birlikte Tarım ve İnşaat Fuarı\'nın açılışına katıldı. Tarım ve İnşaat Fuarı\'nın ilk kez açıldığı Batman\'da sıcak havaya rağmen binlerce ziyaretçi fuar alanına aktı. Bakanlar Fakıbaba ve Tüfenkci\'nin katıldığı fuar, renkli görüntülerle açıldı. Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere diğer bölgelerden de birçok gıda ve mobilya sektöründe hizmet veren firmaların katıldığı fuarı, 8 bin metrekarelik kapalı alanda düzenlendi. Fuardaki standlarda Sason balından, Trabzon süt ürünlerine, Batman\'daki gıda ürünlerinden mobilyaya kadar birçok ürün yer aldı. Fuarın 15 bin metrekarelik alanında ise üreticiler için onlarca traktör, biçerdöver ve su motorları tanıtıldı. Resmi açılıştan önce ziyaretçilere açılan fuarın açılışı ise hava sıcaklığı nedeniyle 17.00\'den sonra yapıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci\'ye, Milletvekili Ataullah Hamidi, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy ve diğer yöneticiler de eşlik etti. Fuar alanında konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, sektörel fuarları önemsediklerini belirterek, \"Bu fuarlar sürekli yapıldığında yarar sağlar. İnşaat fuarlarında Türkiye, dünyada önemli yer edindi. Dünya mobilya ihracatı 2012 yılında 167 Milyar dolar düzeyindeyken, 2016\'da 171,4 milyar dolara yükseldi. Türkiye\'ye 2002\'de 291 milyon dolarlık bir mobilya ihracatı gerçekleştirmekteydi. 2016\'da ise ihracat neredeyse 8 katına çıkarak 2.2 Milyar dolar seviyesine çıkmış bulunmaktadır\" diye konuştu. Bakan Fakıbaba ise zengin topraklarda fakirliği yaşadıklarını belirterek, \"Batman\'da işsizlik yüzde 20\'lerde. Bunun için çok çalışmamız lazım. Yolumuz uzun. Batman, benden lisanslı depoculuk talebinde bulundu, hemen yerine getireceğiz. Fuarın hayırlara vesile olmasını diliyorum\" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından bakanlar, standları dolaşıp bazı stand görevlileriyle sohbet etti.

Görüntü dökümü:

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Fuardan görüntü

Bakanların konuşması

Fuarın açılışı ve standları dolaşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-

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Kazada ölen gencin organları 3 kişiye umut oldu

GİRESUN’un Espiye İlçesi\'nde 2 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki Furkan Kadeş’in organları 3 kişiye umut oldu.

Kaza, Çarşamba günü Espiye’nin Adabük Mahallesi’nde meydana geldi. Kazada ağır yaralanan Furkan Kadeş, kaldırıldığı Giresun Prof.Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Furkan Kadeş’in ailesi organlarını bağışlama kararı verdi. Antalya’dan gelen uzman ekip Kadeş’in kalp, böbrek ve karaciğerini aldı. Kadeş’in alınan kalbi Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi\'ne, böbreği Adana’ya, karaciğeri ise, Antalya’ya gönderildi. Gencin organları burada nakledileceği hastalara yeni bir hayat verecek. Baba Yılmaz Kadeş, oğlunu genç yaşta kaybetmenin acısı yaşadığını belirterek, organ bekleyenlere yardımcı olmak için böyle bir karar verdiğini söyledi. Giresun Prof.Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Mustafa Tolga Gürgen ise, Kadeş’in ailesinin çok bilinçli davranarak fedakarlık yaptıklarını belirterek şöyle dedi: “Organı alacak hastalar adına kendilerine teşekkür ediyorum. Giresun halkı bu konuda bilinçli davranıyor. Hastanemizdeki ekibimizle insanları daha da bilinçlendirmek için çalışmalarımız devam ediyor. 2017 yılında 6 beyin ölümünden 4’ünün organ nakli gerçekleşti.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Organların nakledilmesi

-Yılmaz Kadeş\'in açıklaması

-Başhekim Vekili Dr. Mustafa Tolga Gürgen\'in açıklaması

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN,(DHA)

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Kütahya\'daki orman yangını kontrol altına alındı (2)

BOZÜYÜK\'TE YANGIN SONRASI ORMANLIK ALANA HAVADAN BAKIŞ

Kütahya\'nın Domaniç İlçesinde geçen Pazar günü çıkan ve Bilecik\'in Bozüyük İlçesine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangının Kütahya Domaniç İlçesi tarafında kalan kısmı kontrol altına alındı. Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, bugün akşam saatlerinde Domaniç İlçesine giderek kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmalarını izledi. Bilecik\'in Bozüyük İlçesinde ise orman yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi. Yangına çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri tarafından karadan, gündüz saatlerinde ise helikopterlerle havadan müdahalede bulunuluyor. Yangının kontrol altına alınıp söndürülen bölümleri Bozüyük Belediyesi tarafından drone ile görüntülendi. Droneler, yangındaki tahribatı gözler önüne serdi.

Görüntü Dökümü:

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-Bozüyük\'teki orman yangınında söndürülmüş bölgelerin havadan çekilmiş görüntü

Haber-Kamera:BOZÜYÜK,(Bilecik), (DHA)

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Şanlıurfa\'da özel bir hastanenin yeni doğan servisine fare girdi

ŞANLIURFA\'da özel bir hastanenin yeni doğan servisinde giren fareyi yakalamak için hemşire ve sağlık çalışanları seferber oldu.

Olay, Atatürk Mahallesi\'nde faaliyet gösteren özel bir hastanenin yeni doğan bakım servisinde meydana geldi. Kentte yayın yapan \'Urfadabugun.com\' isimli internet sitesinde yayınlanan görüntülerde, hastanenin yeni doğan ünitesine giren bir fare bebeklerin tedavi amaçlı konulduğu kuvözlerin üzerinde görüldü. Fareyi gören hemşire durumu temizlik personeline bildirdi. Eline süpürge ve kürek alan personel servise giren fareyi yakalamak için kovalamacaya girdi. Zaman zaman çığlık, zaman zaman da kahkahaların atıldığı fare yakalama operasyonunda köşeye sıkıştırılan fare üzeri plastik kapla kapatılarak yakalandı. Birkaç ay öncesine ait olduğu öne sürülen görüntülerin yaşandığı olayla ilgili hastane yönetimi açıklama yapmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yeni doğan servisine giren fare

- Fareyi yakalamak için seferber olan personel

- Köşeye sıkıştırılan fare yakalanması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 44MB

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Türkiye\'ye seyahat uyarısı yapan İsrail\'den 8 büyük şirketin CEO\'ları Antalya\'da

İSRAİL\'in dünyaca ünlü şirketlerinin CEO\'ları, İsrail Terörle Mücadele Bürosu\'nun iki gün önce Türkiye\'nin içinde bulunduğu bazı bölgelerle ilgili yaptığı seyahat uyarısına rağmen eş ve çocuklarıyla birlikte Antalya\'ya tatile geldi.

İki gün önce İsrail Terörle Mücadele Bürosu\'nun Türkiye dahil Sina Yarımadası ve Ortadoğu ülkelerine yönelik seyahat uyarısı yapmasına rağmen Türkiye\'de tatili tercih eden İsrail\'in üst düzey 8 şirketinin CEO\'ları, aileleriyle birlikte bugün Antalya\'ya geldi. İstanbul merkezli Temacc firması işbirliği ve Antalya Valiliği\'nin desteğiyle 4 günlük tatil için kente gelen CEO\'lar ile aileleri, Antalya Havalimanı\'ndan helikopterle Belek\'te 5 yıldızlı Kaya Palazzo Hotel\'e transfer edildi. Otele üç helikopterle transferleri gerçekleştirilen 21 kişilik kafile, otelde kırmızı halı, çiçekler, bando takımı ve müzik eşliğinde şampanya patlatılarak karşılandı. Küçük bir kokteylin ardından aileler, otelin geceliği 6 bin dolar olan villalarına yerleşti. İsrailli CEO\'lar eşleri ve çocuklarıyla birlikte öğleden sonra ise lüks bir yatla Antalya kıyılarını dolaştı. Kafilenin bulunduğu lüks yata, Akdeniz\'de Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Tatili organize eden Temacc firmasının yönetim kurulu üyesi Kazım Özcan, İsrail\'den Türkiye\'ye yönelik seyahat uyarısına rağmen İsrail\'in dünyaca ünlü şirketlerinden 8 CEO\'nun aileleriyle birlikte hiçbir güvenlik sorununun olmadığı Antalya\'yı tercih ettiklerini kaydetti. Özcan, mevcut şartlarda Almanya ve Avrupa\'da Türkiye\'ye gelinmemesiyle ilgili birçok propaganda yapılırken, güvenliğiyle en ön plandaki İsrail\'den üst düzey şirketlerin yöneticilerinin Türkiye\'yi, Antalya\'yı tercih etmelerinin çok önemli olduğunu söyledi. Bu organizasyonda Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun da çok büyük emeği ve desteği olduğunu belirten Özcan, İsrail\'den toplam 21 kişi geldiğini kaydetti. İsrail\'in uyarısına rağmen Türkiye\'nin güvenli olduğu yönündeki sözleri dikkate alarak Antalya\'da tatile karar verdiklerini belirten Nofei Israel firması CEO\'su Hanoch Kass, “Türkiye güvenli bir ülke ve yıllardır iki ülke arasında güzel bir ilişki var. Antalya\'yı, Türkiye\'yi daha önce de birçok kez ziyaret ettim ve seviyorum. Şu anda burada aldığımızı başka hiçbir ülkede alamayız. Türkiye bu işte en iyisi. Türkiye\'nin bu konuda herhangi bir rakibi yok. Kendim de uluslararası otellere sahibim ve Türkiye ile geldiği noktada kimse yarış edemez. Aynı zamanda İsrail de bu seyahati takip ediyor. Burada yatırım yapmayı planlayan, aynı zamanda Türkiye ile ilişkileri geliştirmek isteyen ve Türkiye\'nin marka değerini bilen insanların geldiği bir organizasyon\" diye konuştu. İsrail\'in seyahat uyarısıyla ilgili olarak, terör sorununun sadece Türkiye\'nin problemi olmadığını aktaran Kass, “İsrail\'in yaptığı uyarı da sadece Türkiye için değil, genel bir uyarı. Burada kendimizi güvende hissediyoruz. Buraya gelmekten mutluyuz ve Türkiye\'ye gelmelerini herkese tavsiye ediyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Helikopterlerin alana inmesi

Misafirlerin Bagi lerle alınıp getirilmesi

Misafirlerin çiçekler ve bando takımı ile karşılanmaları

kokteylden görüntü

RÖP 1: Kazım Özcan

RÖP 2:Hanoch Kass

Ailelerin görüntüsü

Ailelerin yat a götürülmesi

sahil güvenlik botunun görüntüsü

900 MB- 08.56

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Düzceliler\'i canından bezdiren kelebek

DÜZCE\'de, yaz başından itibaren daha çok fındık bahçelerinde görülen Amerikan Beyaz Kelebeği, yerleşim alanlarındaki bahçe ve binaların duvarlarını da sarmaya başladı. Vali Zülkif Dağlı, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürlerini toplayıp kelebekle mücadelede alınacak önlemleri konuştu.

Kentte Haziran ayı başından itibaren fındık bahçelerinde görülen ve yaprakları yiyerek üreticileri zarara uğratan Amerikan Beyaz Kelebeği, son dönemde yerleşim alanlarında etkili olmaya başladı. Kentte evlerin bahçeleri ve ağaçlarda daha çok etkili olan kelebekler, binaların dış cephe duvarlarında da görülmeye başlandı. Bir çok noktada görülen kelebek, kent sakinlerini canından bezdirdi.

\'YEŞİL DÜZCE KURTLU DÜZCE OLDU\'

Aziziye Mahallesi Muhtarı Aydın Koç, kelebeğin her yerde görüldüğünü, evlerin içine kadar girdiğini söyleyerek şöyle konuştu: \"Artık insanlar bununla mücadele edemiyor. Kurumların mücadelesi yetmiyor. Yeşil Düzce, kurtul Düzce oldu. Biz yeşil Düzce olarak kalmasını istiyoruz. Ziraat mühendislerinden aldığımız bilgiye göre ben kendi bahçemdeki kelebekle mücadele etsem bile komşum etmediği zaman bir işe yaramıyor. Artık biz bunun uzmanı olduk. Devletin buna çözüm bulması lazım, bütçe hazırlaması lazım. Havadan ilaçlama yapılması lazım. Çünkü yemeklerimize, yatak odalarımıza kadar girdi. İnsanlar canından bezdi. Biyolojik olarak da mikrop yayıyor mu, hastalıklara neden oluyor mu bilmiyoruz. Bunu çok ciddiye alıyoruz. İnşallah gerekli önlemler alınır. Bütün meyvelerimiz de bu şekildi. Bu meyveleri yiyoruz. Bu konuda yetkililerden yetkili ve etkili çözüm üretilip sonuçlar alınmasını istiyoruz.\" Mahalle sakinlerinden Nagihan Çıtak da, \"Özellikle sabahları çok oluyor. Geceden duvarlara birikiyorlar. Sabahları temizliyoruz. Ancak evin içine kadar giriyor. Akşamları tekrar kontrol ediyoruz. Tek tük kalanlar oluyor. Onları da temizliyoruz\" dedi.

VALİ TOPLANTI YAPTI

Vali Zülkif Dağlı, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri ile valilikte toplantı yaparak kelebekle mücadelede alınacak önlemleri konuştu. Vali Dağlı, toplantıda alınacak kararların daha sonra açıklanacağını söyledi.

628 FARKLI BİTKİ TÜRÜNE ZARAR VERİYOR

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nün intertet sayfasında Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısı ile ilgili şu bilgilere yer verildi: \"Düzce’de 1997 yılından itibaren görülmeye başlanan Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısı birinci döl zararı Haziran ayında ortaya çıkmaktadır. Birçok bitkide beslenebilme kabiliyetinde olan bu zararlı, mücadele edilmediğinde popülasyonunu artırarak farklı alanlarda yeni zararlara neden olabilmektedir. Yapılan akademik çalışmalarda bu zararlının 628 farklı bitki türünde zarar meydana getirdiği, öncelikle en çok dut ve akçaağaçlarda görüldüğü, ayrıca diğer bitkilerden elma, armut, kiraz, fındık bahçeleri ve hatta kavak gibi bitkilerde de zararı tespit edilmiştir.\" Açıklamada zararlının lavra bıraktığı ağaçlarda budama ve daha sonra ilaçlama yapılarak mücadele edildiği de belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Vali Zülkif Dağlı\'nın açıklamaları

-Beyaz kelebekle mücadele toplantısı görüntüsü

-Beyaz kelebeğin sardığı ağaç ve evlerden görüntü

-Ev hanımı Nagihan Çıtak duvarlardan tırtıl temizlerken

-Aziziye Mahallesi Muhtarı Aydın Koç ile röp.

-Nagihan Çıtak ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)