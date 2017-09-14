DHA YURT BÜLTENİ - 16

Düzce’de pat pat devrildi: 7 yaralı



DÜZCE’nin Gümüşova İlçesi’nde fındık işçilerini taşıyan \'pat pat\' adı verilen aracın devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi’nde meydana geldi. Fındık topladıktan sonra işçileri ilçe merkezindeki evlerine götüren Yasin Yılmaz yönetimindeki pat pat tabir edilen tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile birlikte pat patın römorkunda bulunan Fatma Topaloğlu, Ebru Güler, Nafize Şengül, Aslan Aktaş, Zülfiye Yüksel ve Leyla Yılmaz hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntüler

-Yaralıların hastaneye getirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / GÜMÜŞOVA(Düzce),(DHA)

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Suriye sınırına askeri sevkiyat



TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye\'nin Afrin İlçesi\'ne komşu Kilis\'te, sınıra askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Suriye\'nin Halep kentine bağlı terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin\'in sınır komşusu Kilis\'e gönderilen obüsler ile personelin yer aldığı konvoy, akşam kente ulaştı. Askeri konvoy, güvenlik önlemleri arasında konuşlandırılmak üzere sınır hattına ilerledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Askeri personeli taşıyan minibüs

- Askeri araçlar

- Obüs toplar

-Fırtına obüs toplarının geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU - KİLİS,(DHA)

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Sivas\'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı



SİVAS\'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında merkeze bağlı Karaçayır Köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas yönüne giden Ayhan Kaman (22) yönetimindeki 58 TD 078 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halil Büyülü yönetimindeki 58 T 0664 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazada sürücüler Kaman ve Büyülü ile her iki araçta bulunan Ömer Dündar (22), Rasime Aslaner (69) ve İrade Aktaş (61) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla, yaralılardan Ayhan Kaman ve Ömer Dündar Numune Hastanesi\'ne, diğer 3 kişi ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulansların görüntüsü

-Kaza yeri görüntüsü

-Hastane acil servis görüntüsü

-Genel Görüntüler



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA)

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Ankaralı Ayşe, Kınıklılar\'ı coşturdu



İZMİR\'in Kınık İlçesi\'nde düzenlenen Hasat Festivali\'nin üçüncü gününde \'Ankaralı Ayşe\' olarak bilinen Ayşe Dinçer, sahne aldı. Hareketli şarkılar, alanı dolduranları coşturdu.

Kınık\'ta ilk kez düzenlenen Hasat Festivali kapsamında dün sevenlerinin karşısına Ankaralı Ayşe olarak bilinen Ayşe Dinçer çıktı. Öncesinde konuşma yapan Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer, halka festivalin önümüzdeki yıl da devam edip etmemesi konusundaki fikirlerini sordu. Yoğun alkış üzerine Başkan Doğruer, festivalin ikincisinin de düzenleneceğini söyledi.

Ardından sahneye çıkan Ankaralı Ayşe, topuklu ayakkabılarını çıkarıp lastik ayakkabılarını giydi. 2.5 saat boyunca yerinde durmayan, konseri sırasında izleyicilerin arasına giren Ankaralı Ayşe, sandalye üstüne çıkarak türkülerini buradan da söyledi. Protokol üyeleriyle tek tek tokalaşan Ankaralı Ayşe \'Erik dalı\' türküsünü söylerken, Başkan Doğruer ve diğer protokol üyelerini kaldırarak karşılıklı oynadı. Konseri sırasında down sendromlu hayranı Berkay Yıldırım\'ı sahneye çıkartıp karşılıklı oynadı.

Ankaralı Ayşe, konser alanının yan tarafında bulunan gıda stantlarının birinde pişirilen gözlemelerin kokusunu alınca \'hamur açma tahtası\', \'oklava\', \'un\' ve \'hamur\' isteyerek sahnede yufka da açtı.

Konser sonunda konuşma yapan Başkan Doğruer, Ankaralı Ayşe\'ye Kınık\'ta dokunan kilim hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konserden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK(İzmir),(DHA)

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1500 yıl sonra İzmir Agora\'sında Meclis toplantısı yapıldı



İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı 2 bin 300 yıllık antik Smyrna (İzmir) Agorası\'nda yapıldı. Roma döneminde önemli kararların aldığı meclis yapısı yakınlarında gerçekleştirilen toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tarih ve kültürel miraslara dikkat çekmek, farkındalık yaratmak için burada toplandıklarını söyledi.

Dünyada, kent merkezlerindeki en büyük agoralardan biri olan Smyrna (İzmir) Agorası, tarihi bir gün yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis oturumu, kent tarihinde çok önemli bir yeri olan Agora\'da yapıldı. Meclis toplantısı, kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan meclis yapısının yanındaki alanda geçici olarak yerleştirilen gölgeliğin altında gerçekleşti. Agora\'ya girişte meclis üyelerini Roma dönemi giysileri giymiş canlı mankenler karşıladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kazı başkanlığından aldığı bilgiye göre İzmir Agorası\'nda en son meclis toplantısının 1500 yıl önce yapıldığını, bu anlamda önemli bir gün yaşadıklarını söyledi. Başkan Kocaoğlu, İzmir Tarih Projesi\'nin iki temel dayanağından ilkinin İzmirlilerin tarihle ilişkisini güçlendirmek, ikincisinin ise proje alanında ortaya çıkan çöküntü bölgelerini ayağa kaldırmak, bu alanların gelişmesini, korunmasını ve insanlığa sunulmasını gerçekleştirmek olduğunu söyledi. İkiçeşmelik Caddesi\'ne kadar Ahmet Piriştina döneminde başlayan kazılarla kamulaştırmalar yapıldığını belirten Kocaoğlu, \"Agora, önemli bir merkez. İkiçeşmelik Caddesi\'ne açılması görünürlüğünü, bilinirliğini çok arttırdı. Kadifekale\'nin altı tarafında yer alan Roma Antik Tiyatrosu\'nun gün yüzüne çıkaracak çalışmalar için de kamulaştırmalar yaptık. Kazı çalışmaları sürüyor. Kadifekale sur duvarları restore edildi, aydınlatıldı. Türklerin İzmir\'de bilinen en eski ibadethanesi ve su sarnıcı restorasyonu devam ediyor. İzmir\'de istisnalar hariç tüm kazılara yılda 5 milyon TL destek veriyoruz. Ayu Vukla Kilisesi, Emir Sultan Türbesi, Beith Hillel Sinagogu, Ahmet Ağa Konağı\'nı restore ettik. Namazgah Hamamı restorasyonu sürüyor\" dedi.

\'TURİZM İÇİN TARİHİ BÖLGE AYAĞA KALDIRILMALI\'

Kadifekale, Basmane, Kemeraltı, Konak arasında kalan bölgeyi tarihi bölge statüsüne getirdiklerini belirten Başkan Kocaoğlu, \"Dünyanın eski kentlerine gidildiğinde mutlaka eski kent vardır. Turistlerin yoğun olarak bulunduğu bir cazibe merkezi haline gelmiş, 24 saat yaşaya kent merkezleri vardır. İzmir\'de eskiden Karşıyaka, Kordon ve Güzelyalı\'da köşkler, yalılar mevcuttu. Koruyamadık. Birkaç örnek kaldı. 2500 yıldan beri yaşanan bu tarihi bölge İzmir\'in en büyük zenginliklerinden biridir. Büyükşehir ve Konak Belediyesi elden geldiği kadar binaları satın olarak restorasyon yapmaya çalışıyor. Ama burada 11 bine yakın bina var. Bunların ayağa kaldırılması çok uzun sürecektir. İzmir\'de bugün en çok konuşulan kent merkezine turistin gelmediği, konaklamadığıdır. Konaklanmama serzenişinin aşılması için tek yol bu bölgenin ayağa kaldırılması, 24 saat yaşamasıdır. Binaların restore edilmesi altyapıdaki sorunların çözülmesi gerekir. Biz altyapı ihalesine çıkıyoruz. Aydınlatma, üst örtü sıkıntılarının bilincindeyiz\" dedi.

İZMİRLİLERE ÇAĞRI

Başkan Kocaoğlu, on yıldır olanağı olan İzmirlilerin maddi durumlarına göre tarihi bölge içinde bir bina alıp tescilliyse restore etmesi, güçlendirmesi çağrısı yaptığını söyledi. Kocaoğlu \"Buraya İzmirlilerin el vermesi gerekiyor. Bu el verme devam ettiğinde, mülkiyet sahipleri bu bölgenin değeri arttıkça, kiralar yükseldikçe, esnaf para kazandıkça binalarına sahip çıkacaktır. İkiçeşmelik-Konak arasında ticari faaliyet sürüyor. Ancak İkiçeşmelik ile Kadifekale ve Basmane arasında ciddi boş binalar, çöküntü alanlar var. Fiyatlar da ehven. Tekrar çağrı yapıyorum. Burayı ayağa kaldırdığımızda İzmir\'in en önemli kaldıraçlarından biri olacak proje hayata geçmiş olacak\" dedi.

\'KONUKLARINIZA AGORA\'YI, KEMERALTI\'NI GEZDİRİN\'

Kocaoğlu, Agora\'da tarihte kent meclisinin en son 1500 yıl önce toplandığını belirterek \"Biz de burada toplandık. Tarih ve kültürel miraslara dikkat çekme istedik. Meclis üyeleri Agora\'yı gezsin, bölge hakkında bilgi verelim, buranın tanıtıma da destek olsunlar istedik. İzmir\'e gelen konukları çeşitli yerlere götürüyoruz. Konuklarınızı, aile fertlerinizi Agora\'ya, antik tiyatroya, Kemeraltı\'na getirip tanıttığımızda bilinirlik ve cazibesi daha çok artacaktır\" dedi. Ak Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası\'na kazı çalışmaları için teşekkür etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Agora Kazı Başkanı Yardımcı Doçent Akın Ersoy, Meclis\'te Agora ile ilgili sunum yaptı. Ersoy, 2005 yılı sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptığı kamulaştırmalarla 15 dönüm olan Agora alanının 41 dönüme çıktığını söyledi.

Kazılara destek veren başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Ersoy, \"İzmir\'in 8 bin yılık tarihi var. 2500 yıllık sürecine Kadifekale, Kemeraltı kesimi tanıklık ediyor. Smyrna Agorası merkezlik yapıyor. Bu kent Büyük İskender\'den sonra kuruldu. Osmanlı Dönemi\'nin de yükselen liman kentlerinden biridir\" dedi.

Agora içindeki kent meclisi yapısının gün yüzüne çıktığın belirten Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısını burada yapmasının bu nedenle önemli olduğunu söyledi. Ersoy \"Çok güzel bir kent merkezi. Roma ve Atina ile karşılaştırıldığında bir adım geride görünüyor ama İzmir\'in ufku çok açık. Bazilika arkasında duvar resimleri bulundu. Siyaset dışında Roma günlük yaşamın sahneleri var. Kazı çalışmaları süren antik tiyatro ise en az Efes tiyatrosu kadar büyük\" dedi.

Meclis gündemini kısa sürede tamamladı. Daha sonra Antik Agora\'yı gezen meclis üyeleri, hatıra fotoğraf çekildi.

Kazıların en büyük sponsoru Büyükşehir İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin desteği kapsamında atılan en önemli adım, 250 hektarlık \'Kadifekale-Agora-Kemeraltı\' aksının dev bir \'Arkeoloji ve tarih\' parkına dönüştürülmesi projesi oldu. Bu proje çerçevesinde en önemli adımlar ise Agora\'da atıldı. İzmir\'in son 2 bin 300 yıllık geçmişine tanıklık eden antik kentte, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'yle koordinasyon halinde hazırlanan \'Agora ve Çevresi Koruma, Geliştirme ve Yaşatma Projesi\' çerçevesinde başlayan çalışmalarla, 1930\'lu ve 1980\'li yıllarda başlayıp tamamlanamayan kazılar sürdürüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin bu alanda yapmış olduğu kamulaştırma ve yıkımlar sonrasında, bölgenin önemli bir bölümü arkeolojik çalışmalara açıldı. Agora ve Eşrefpaşa Caddesi arasında kalan niteliksiz yapıların kamulaştırma ve yıkım çalışmaları gerçekleştirildi. 38 milyon liraya mal olan bu çalışmalar sonrasında alanda çok sayıda kalıntıya ulaşıldı. Özellikle antik Roma Hamamı, kapladığı alanın büyüklüğü ve bugüne kadar İzmir\'de bulunanlar arasında ilk olduğu için büyük önem taşıyor. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 2017 Ocak ayında protokol imzalayan Büyükşehir Belediyesi Smyrna Antik Kenti (Agora) Kazı Başkanlığı\'na 1 milyon 260 bin TL destek veriyor.

BAZİLİKA DUVARINDAKİ GRAFİTİLER

Dünyada, kent merkezindeki en büyük agora olarak bilinen Smyrna (İzmir) Agorası\'nda pek çok önemli yapı ve eser gün yüzüne çıkarıldı. İzmir için büyük bir önem taşıyan Smyrna kentinin yönetim ve adli işlerinin yürütüldüğü, depo, borsa ve diğer ticari mekanların bulunduğu Bazilika, \'Batı Portiko\' adı verilen mimari yapı, \'Mozaikli Yapı\' adı ile tanımlanan antik salon ve dört yüz kişilik Bouleuterion Kent Meclisi ile Antik Roma Hamamı ortaya çıkarıldı. Bazilika\'nın duvarlarında milattan sonra 2\'nci yüzyıldan sonra yapıldığı tahmin edilen grafitiler bulundu. Hem tarihe saygı hem de geleceğe miras Agora kazı alanı içinde yer alan terk edilmiş tarihi bina ile 17\'nci yüzyıla ait tarihi tescilli bir bina, yine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi. Bu binalardan ilki kazı evi diğeri ise Agora Müze ve Sergi Evi olarak hizmet verecek. Agora kazı alanının güneyinde bulunan ve 17\'nci yüzyıldan kalan Namazgah Hamamı da yine özgün işlevinde hizmet vermek üzere restore ediliyor. Ayrıca İkiçeşmelik Caddesi\'ne açılan Antik Smyrna Kazı Alanı\'nın güvenliğini sağlamak ve ziyaretçilerin ilgisini buraya çekmek üzere özel bir duvar tasarımı yapıldı. Duvar, kalıntıların görünürlüğüne engel olmayan, oturmaya yönelik çözümler de içeren bir kentsel mobilya olarak ele alındı. Agora\'nın tarihçesi Kadifekale\'nin kuzey yamacında şimdiki adı ile Namazgah Mahallesi\'nde bulunan İzmir Agorası, Büyük İskender tarafından yeniden kurdurulan kentin iskan sahası içinde yer alıyor. İzmir-Smyrna Agorası, mevcut haliyle M.Ö. Kadifekale\'de kurulan Smyrna\'nın Roma Dönemi\'ne ait. İzmir Agora\'sı ticari olmaktan daha çok bir devlet agorası görünümünde. Roma dönemine ait devlet agorasının büyük bir bölümü kazılar sonrası ortaya çıkarıldı. İzmir Agora\'sının kalıntılarında Roma döneminde yapılmış Tanrı Poseidon\'un kabartma heykeli ve Poseidon kabartmasının hemen yanında Tanrıça Demeter\'in de bir kabartması bulunuyor. Günümüzde, yaşayan bir kentin içinde bulunması özelliği ve büyüklüğüyle dünyada eşine az rastlanan örnekler arasında yer alıyor. Grekçe bir kelime olan Agora, \'Toplanılan yer, kent meydanı, çarşı, pazaryeri\' gibi anlamlara geliyor. Antik Çağ\'da agoraların ticari, siyasi ve dini fonksiyonlarının yanı sıra sanatın yoğunlaştığı ve birçok sosyal olayların geçtiği veya gerçekleştirildiği kentin odak noktası olduğu biliniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Agoradan görüntü

- Meclis toplantısından görüntü

- Aziz Kocaoğlu\'nun konuşmasından görüntü

- Akın Ersoy\'un sunumundan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Utku BOLULU - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,(DHA)

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