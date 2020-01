DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kayserispor’a moral ziyareti

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez ile birlikte Osmanlıspor maçı öncesi Kayserispor’a moral ziyaretinde bulundular.

Kayserispor Karpuzatan tesislerinde kulüp Başkanı Erol Bedir ve yönetim kurulu tarafından karşılanan heyet, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi. Ziyarette konuşan Vali Kamçı, geçen sezon düştü gözü ile bakılan Kayserispor’un bugün ki duruma geldiğini hatırlatarak, “Sayın bakanımız, sayın belediye başkanımız ve şehrin desteği ile takım bu günkü duruma geldi. Ben daha fazla bir başarı bekliyorum. Sezonun ilk maçının ardından Göztepe karşısında oynanan oyun göze hoş geldi. İnşallah Osmanlıspor maçında da aynı performansı gösterip başarılı olacaklardır. Sezonu başarılı şekilde tamamlayacaktır. Futbolculara başarılar dileyerek teknik heyet ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Kayserispor, sporcusuyla taraftarıyla en centilmen takım olmalı. Bunu hem seyircilerimizden hem de futbolcularımızdan bekliyorumö diye konuştu. Daha sonra söz alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, “Yeni bir sezon başladı. Biz geçmişi bıraktık. Eski yönetim hakkında da konuşmak istemiyorum. İnşallah bu takımın hak ettiği yere geleceğine inanıyorum. Ben şehre teşekkür ediyorum. Şehir sahip çıkarsa takım çok daha iyi yerlere gelecektir. Yönetimde canla başla çalışıyor. Biz Kayseri olarak centilmenliğimizle de öne çıkalımö diye belirtti.

“TRAMVAY SEFERLERİ MAÇA GÖRE DÜZENLENECEKö

Başkan Çelik tarafından yapılan açıklamada yarın saat 21.45’de başlayacak olan Kayserispor ile Osmanlıspor maçının geç saatte bitecek olması nedeniyle tramvay seferlerinin sayısının artırıldığı kaydedildi.

EROL BEDİR“BAYRAM HEDİYESİ VERMEK İSTİYORUZö

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir söz alarak, “Sayın Özhaseki bakanımız, Valimiz Süleyman Kamçı ve Belediye Başkanımız Mustafa Çelik bize desteklerini esirgemiyorlar. Bu bir takım oyunu sonuç ne olur bilmiyoruz ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Geçen hafta biz 17 bin taraftarla çok taraftarın yer aldığı üçüncü müsabakaya ev sahipliği yaptık. Ayrıca en fazla kombine satışı yapan beşinci takımız, bu konuda Fenerbahçe ve Trabzonspor’u geride bıraktık. Takıma gelecek olursak Göztepe karşısında daha farklı galip gelebilirdik ama olmadı. Umarım Osmanlıspor maçını kazanıp taraftarımıza bayram hediyesi vermek istiyoruzö diye ifade etti.

SUMUDİCA, “YENİ TESİSLER BİTMELİö

Sarı – kırmızılı takımın Romen teknik direktörü Marius Sumudica, şehri yönetenlerin ziyaretinin kendilerini ailenin bir ferdi gibi hissettirdiğini söyleyerek, “size bir söz vermek istiyorum. Ben ve takımım sizin için ve şehriniz için ölümüne savaşacak. Başkanımız ve yönetimimiz bize çok iyi davranıyor. Burada bulunmaktan çok memnunum. Sadece bir şey söylemek istiyorum. Ben Kayseri’ye gelirken söz verilen bir şey vardı, yeni tesisler bitecekti. Oranın bir an önce bitmesini istiyoruzö demesi üzerine söz alan Başkan Çelik, “hocamız güzel bir asist yaptı. Gol atmamak olmaz. Kısa sürede yeni tesisleri bitirerek size teslim edeceğiz. Burada bunun sözünü vermiş olalımö diye belirtti. Konuşma sonrası Kayseri valisi roman teknik direktörle tokalaşarak ligde centilmence mücadele ederek ve başarılı sonuçlar istediğini kaydederek pazarlık attı.

Haber-Kamera: İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)

Çıldır Gölü, sahilleri aratmıyor

Türkiye\'nin doğusundaki sınır kentleri Kars ve Ardahan illeri arasında bulunan Çıldır Gölü, sıcaklarla birlikte Ege, Akdeniz sahillerini aratmıyor. Kabotaj Bayramı etkinliklerinin ardından turizme açılan Çıldır Gölü\'nde düzenlenen tekne turları, yöreye olan ilgiyi artırdı. Üzeri kışın tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü\'nün yakın bir gelecekte turizmde söz sahibi olması hedefleniyor.

634 işçi Guinness\'e girmek için ekmeğe salça sürdü

BURSA\'da, bu sene 50\'nci yılını kutlayan Tat Gıda\'nın düzenlediği ettkinlik kapsamında, Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmek için 634 çalışan, \'En Çok Kişi ile Ekmek Üzerine Eş Zamanlı Ürün Sürme Rekor Denemesi\'ni gerçekleştirdi.

Tat Gıda\'nın 50. Kuruluş Yıldönümü Bursa\'nın Mustafakemalpaşa İlçesi\'ndeki fabrikalarında ilginç etkinlikler ile şölen havasında kutlandı. Fabrikada, Guinness Rekorlar Kitabı\'na girilmesi için yapılan \'En Çok Kişi ile Ekmek Üzerine Eş Zamanlı Ürün Sürme Rekor Denemesi\' başarıyla sonuçlandı. Hazırlıkları günler önce başlayan rekor denemesi çalışmaları kapsamında fabrikada çalışan 635 kişi önceden hazırlanan alana, Guinness World Records Merkezi ile canlı yayın bağlantısı kurularak teker teker sayılarak alınıp üzerinde salça, ekmek ve bıçak bulunan masaların çevresine teker teker yerleştirildi. Guinnes yetkilisinin canlı yayında kuralları hatırlatması sonucu startı verilen derneme sonrasında katılımcılar, 30 saniye boyunca dilim ekmeklere salça sürdü. Havadan görüntülerin de alındığı rekor denemesi sonrasında kural gereği tüm salçalı ekmekler, şenliğe katılanlar tarafından tüketildi. Uzun bir inceleme sonrası Guinness\'in, 2013 yılında Fransızların, 435 kişinin katılımıile başardıkları rekorun kırıldığını duyurduğu açıklandı. Böylece Tat, 50. Kuruluş Yıldönümü\'nde Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmeyi hak kazandı.

TAT GIDA\'DAN ÇİFTÇİYE DİJİTAL DESTEK

Rekor denemesi öncesinde açıklamalarda bulunan Tat Gıda Genel Müdür Yardımcısı Hakan Turan, yürüttükleri, \'Domatesin Önderleri\' projesi kapsamında tarımda dijitalleşmeyi sağlayan ve çiftçilere eğitim imkanı sundukları mobil uygulamaları hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak bu proje ile bir ilk gerçekleştireceklerini ifade eden Genel Müdür Yardımcısı Turan, \"Ülkemizde sanayi domatesi tarımının gelişimine öncülük eden bir markayız. \'Domatesin Önderleri\' projesinin, bizim için en önemli etaplarından birisi de tarımda dijitalleşme. Geliştirdiğimiz mobil uygulamalarla tarlaların takibi, çiftçilere online eğitim verilmesi, bitki gelişiminin izlenmesi, çiftçilere online danışmanlık verilmesi gibi konularda dijitalleşiyoruz\" dedi.

Tat Gıda\'nın etkinlikleri kapsamında akşamda Ziynet Sali konser verecek.

Hastanede gaz sızıntısı; hastalar tahliye ediliyor (2)

25 HASTA SEVK EDİLDİ

Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi\'nde yoğun gaz sızıntısı nedeniyle, oksijen tedavisi ve solunum desteği alan 25 hasta tahliye edilerek başka hastanelere götürüldü.

Hastanenin 1\'inci katındaki yoğun bakım ünitesinde AFAD ekiplerinin incelemesi devam ederken, hastalarda tam donanımlı ambulanslarla, kent içindeki özel ve devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerine sevk edildi.

Haber: Çağlar ÖZTÜRK / ADANA,(DHA)

Amasya’da durdurulan otobüsten 82 kaçak çıktı



AMASYA’da jandarma ekiplerinin yol kontrolünde durdurduğu yolcu otobüsünden yabancı uyruklu 82 kaçak göçmen çıktı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Boğazköy mevkiinde yol kontrolünde durdurduğu Ağrı’dan İstanbul yönüne giden otobüste yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 42’si Afganistan, 39’u Pakistan ve 1’i Yemen uyruklu olmak üzere 82 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı yollardan ülkeye girmek isteyen göçmenler otobüsten indirilerek haklarında işlem başlatıldığı belirtildi.

Haber: Sinan HARMANCI / AMASYA,(DHA)

Cezaevi firarisi uyuşturucu haplarla yakalandı



SAKARYA\'da, cezaevinden firar eden, 8 ayrı suçtan aranan 22 yaşındaki H.H. 38 adet uyuşturucu hapla yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, cezaevi firarisi olan ve 8 ayrı suçtan aranan H.H\'nin yerini tespit etti. Serdivan İlçesi Kafeler Sokağı\'nda durdurulan otomobilden indirilen H.H\'nin üzerinde yapılan aramada 38 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.H. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan H.H. cezaevine gönderildi.

Haber: Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

Akyazı\'daki havuz faciasında işletme sahibi ve elektrikçi kusurlu bulundu



SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde, havuzda elektrik akımına kapılan 5 kişinin öldüğü olayla ilgili bilirkişinin hazırladığı raporda, faciada yaşamını yitiren tesis sahibi ile tutuklanan elektrikçi \'asli kusurlu\', belediye ise \'tali kusurlu\' bulundu.

23 Haziran tarihinde Akyazı Kuzuluk Mahallesi\'nde 58 yaşındaki Mehmet Kaya\'nın işletmeciliğini yaptığı aquaparktaki havuzun çevresinde yenileme çalışmaları yapılırken, serinlemek için suya giren 17 yaşındaki Gökay Yıldırımgenç elektrik akımına kapıldı. Gence yardımcı olmak isteyen işletme sahibi Mehmet Kaya, oğlu 30 yaşındaki Kadir Kaya, yeğeni 16 yaşındaki Mert Kaliç ve 15 yaşındaki Nurullah Ünlütürk de suya girince 5 kişi de elektrik akımına kapılarak yaşamlarını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın görevlendirdiği elektrik mühendisi, inşaat mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti, olayın meydana geldiği havuzda incelemede bulundu. Bilirikişi heyeti hazırladığı raporu Cumhuriyet Başsavcılığı\'na teslim etti. Bilirkişiler hazırladıkları raporlarında, faciada yaşamını yitiren işyeri sahibi Mehmet Kaya ile elektrik tesisatını yapan tekniker Kemal Dursun\'u \'asli kusurlu\', ruhsat veren belediyeyi \'tali kusurlu\' bulurken, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.\'nin ise kusurunun olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Bilirkişiler düzenledikleri raporlarında Mehmet Kaya\'nın projesiz yüzme havuzuna makine dairesi ve elektrik odası yaptırmaması, havuz içerisinde suyu devir daim yaptırması için devir daim dengeleme tanklarını koymaması, dalgıç pompa ve santrifüj pompalarına ayrı ayrı şebeke elektrik hattı çektirmemesi, bu pompaların çalışması esnasında grup prizli uzatma kabloları ile elektrik kullanması ve devre kesicili kaçak akım röleli ve topraklama hattı bulunan elektrik panosu koydurmaması, yetişkin yüzme havuzuna yaptırılan metal ayaklı ve metal konstrüksiyondan imal platformun dört ayağından ikisinin yetişkin yüzme havuzu içerisinde olması, platformun metal ayakları üzerinde elektrik için hiçbir izolasyon tedbiri almadan direkt olarak metal ayak üzerine buat, aydınlatma ve anahtarı ile priz tesisatları yaptırması sebebiyle kendi ve başkalarının işletme emniyeti ile can ve mal güvenliğini tehlikeye atması sebebiyle, yüzme havuzunda elektrik kaçağının meydana gelmesinde ve ölümlü kazanın oluşmasında 1. dereceden asli kusurlu olduğunu belirtti.

Bilirkişi heyeti, yüzme havuzunun elektrik tesisatını yapan, olayın ardından tutuklanan Kemal Dursun\'un ise süs havuzları ve yüzme havuzlarında yapılması gereken elektrik tesisatlarını yönetmeliklerde belirtilen hususlara uygun yapmadığı, işletme sahibi Mehmet Kaya\'nın talebi doğrultusunda platforma çekilen elektrik tesisatlarında koruma, can ve mal güvenliği için içerisinde devre kesici sigorta ve insan can ve mal güvenliği için kaçak akım rölesi tesis etmeden elektrik panosu koymadığı, restoranın alt kısmında kablo ekinin de açık vaziyette bulunması, platform metal ayağı üzerinde kullandığı buat, priz, anahtar ve aydınlatma armatürü gibi elektrik malzemelerinin direğe temas eden alt yüzeylerini yalıtmadan direk üzerine montaj yapması nedeniyle, alınacak tedbirleri almadan başkalarının ve işyerinin işletme emniyeti ile can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak yüzme havuzunda elektrik kaçağının meydana gelmesinde, ölümlü kazanın oluşmasında 1. dereceden asli kusurlu olduğunu belirtti.

Bilirkişi heyeti, Akyazı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtlarında, \'Agualand\' yüzme havuzu tesislerinin 2/B arazisinde olduğunu, 12 Nisan 2012 tarihli işyeri açılış çalıştırma ruhsatının olduğu belirtilmesine rağmen, zabıta ve ilgili birimler tarafından denetleme ve çalışma ruhsat kontrollerinin, halka açık işletmenin sıhhi ya da gayri sıhhi işletme şartlarını sağlayıp sağlamadığının kontrol edilmeden işletmenin yüzme havuzu olarak çalıştırılması/işletilmesine müsaade edilmesi nedeniyle, yüzme havuzunda elektrik kaçağının meydana gelmesinde ve ölümlü kazanın oluşmasında belediyenin tali kusurlu olduğuna karar verdi.

Haber: Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) -

CHP’lilerden Çanakkale yolunda \'atlet\'li çağrı



ADALET Kurultayı için Kayseri’den Çanakkale’ye giden CHP Melikgazi ilçe teşkilatı üyeleri, yol güzergahında verdikleri molada atletli poz vererek, iktidara \'Atleti bırakın adaletsizliklere bakın\' çağrısı yaptı.

CHP\'nin Çanakkale\'de yarın başlayacak ve 4 gün sürecek olan \'Adalet Kurultayına\' katılmak üzere Kayseri’den yola çıkan Melikgazi ilçe teşkilatı üyeleri, \'atlet7 tartışmasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek çıkıp, yolda verdikleri molada atletli piknik pozu verdi. CHP Melikgazi İlçe Başkanı İbrahim Kaan, “Adalet için yine yollardayız. Bu konuda toplumun her kesimi Çanakkale’de bir araya gelecek ve sorunları konuşacak. Ülkenin onca sorunu varken ülkeyi yönetenler ne yazık ki hedef şaşırtıyor: Ama halkın partisi CHP, ülkenin sorunlarının çözümü için mücadelesine devam edecek. Çünkü CHP halkın kendisidir. Biz \'adalet\' diyoruz, birileri çıkmış \'atlet\' diyor. Biz de bir kez daha söylüyoruz; atleti bırakın adaletsizliklere bakınö dedi.

Haber: Cafer ZENGİN / KAYSERİ,(DHA)

Hayvan pazarından 10 bin lira değerinde kurbanlık inek çalındı



ZONGULDAK’ta kurulan hayvan pazarından 700 kilo ağırlığında 10 bin lira değerinde kurbanlık inek çalındı.

Hırsızlık, Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi 69 Ambarları Mevkii’ndeki hayvan pazarında meydana geldi. Geçen pazartesi Çankırı’nın Kurşunlu İlçesi’nden 31 büyükbaş hayvanla gelen 62 yaşındaki Metin Karakaya, sabah kalktığında bir hayvanın eksik olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yeri inceleme ekipleri hayvan pazarında inceleme yaptı.

Metin Karakaya, saat 04.00’de hayvanı bağlı bulunduğu açık yerde gördüğünü, 2 saat sonra ise aynı yerde göremediğini söyledi. Hayvanın çalındığını ifade eden Karakaya, \"Hayvanın izini takip ettim. Hayvan Pazar yerinden alınarak karayoluna kadar götürülmüş ve oradan bir araca bindirilerek götürülmüş. Çünkü, tekerlek izleri vardı. Günboyu aramamıza rağmen bulamadık. Merakla bekliyoruz. Canlı 700 kilo ve yaklaşık 10 bin lira değerindeydi. Polis geldi, inceledi, ‘araştıracağız’ dedi. Şüphelendiğimiz kimse yok. Gözümle görmedim. Pazarın ne zabıtası ne gece bekçisi ne de polisi yok. Her sene buraya hayvan getiren çok mağdur kalıyor. Can ve mal güvenliği yok\" dedi. Polis, hayvan hırsızlığıyla ilgili soruştuırmasını sürdürüyor.

Haber: Durmuş SEVİNDİK / ZONGULDAK,(DHA)

