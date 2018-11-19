DHA YURT BÜLTENİ - 15

Bakan Pekcan: Gümrük kapılarımızda modernleşme ve dijitalleşmeye gidiyoruz (2)

TRAKYA BÖLGE TOPLANTISINA KATILDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası\'nda düzenlenen Trakya Bölge Toplantısı\'na katıldı. Bakan Pekcan\'ın yanı sıra toplantıda bölge borsa ve oda başkanları ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu yer aldı.

Edirne\'nin ticaret anlamında rakamlarını kontrol ettiğini ifade eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın istihdamında Türkiye ortalamasının yüzde 10 üzerinde, karşılıksız çek konusunda ise Türkiye ortalamasının yüzde 28 gerisinde olduğunu söyledi. Bunun çok sevindirici olduğunu kaydeden Bakan Pekcan, ihracat konusunda ise Gaziantep şehri ile kıyaslayıp şunları söyledi:

\"Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale\'ye ihracat olarak baktığımızda bu yakışmıyor. Gaziantep tek başına 7 milyar dolar ihracat yapıyor. Avrupa topluluğuna yapıyor. Siz burada kapısındasınız, bunu kullanın. Bizden istediğiniz bir şey varsa, gelin şikayet edin. Biraz iş insanımızın daha aktif olmasını bekliyoruz. Çok memnun oldum, Bulgaristan\'dan, Yunanistan\'dan gelip burada alışveriş ediyorlar. Edirne esnafı biraz daha hayatından memnun ama odalarımızın aktif ve ihracatçı olmalarını bekliyoruz. Biz Türkiye genelinde ihracat destek ofisleri açıyoruz. İhracat nasıl yapılır eğitimler veriyoruz. Edirne listede yoktu, onu da listeye ekliyoruz. Lütfen ihracatçı olun. Tasarıma, markalaşmaya, teknolojiye ağırlıklı ürün ihracatında bizde arkanızdayız.\"

Ticaret Bakanlığı olarak ihtisas serbest bölgeler kurulması için mevzuat çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Bakan Pekcan, \"Buralarda yazılım, bilişim ki Edirne\'nin aldığı destek 88 bin lira yazılım desteği Trakya Üniversitesi\'nde. Genç arkadaşlarımızı destekliyoruz. Bu ihtisas serbest bölgelerine davet ediyoruz onları. Buralarda onların ihracata yönelik çalışmalarında teşvikler vereceğiz\" diye konuştu.

Trakya Bölge toplantısı açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakanın salona gelişi

-Toplantıya katılanlar

-Salon genel görüntüsü

-Bakan Pekcan\'ın konuşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN /EDİRNE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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GÖBEKLİTEPE’DE, \'SENFONİ\' KONSERİ

ŞANLIURFA’da 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı olan UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Göbeklitepe’te ilk kez düzenlenen ‘Senfoni Orkestrası’ konserine yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘2018 Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa\'da Müzik Sempozyumu’, Göbeklitepe\'de yapılan ‘Senfonik Urfa Türküleri Konseri’ ile son buldu. Urfa Ahengi Grubu, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ve şef Mehmet Özbek\'in Göbeklitepe\'de sunduğu Senfonik Urfa Türküleri Zkonserinde 13 türkü seslendirildi. Göbeklitepe’de ilk kez düzenlenen konserde açık hava amfi salonunu dolduran yerli ve yabancılara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa\'nın bir müzik şehri olduğunu söyledi. Akademik anlamda 63 bildiri sunumunun yapıldığı 2018 Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa\'da Müzik Sempozyumu ile Şanlıurfa\'nın yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyeni buluşturduğunu anlatan Nihat Çiftçi, “Dünyanın önemli noktalarından biri kabul edilen Göbeklitepe\'den Şanlıurfa müziğiyle dünyaya mesaj vermek istedik. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Sempozyum kapsamında katkı veren tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Şanlıurfa bir müzik şehridir, müziğimize sahip çıkacağızö dedi.

Şanlıurfa yöresine özgü türkülerin seslendirildiği senfoni konseri vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Renkli görüntülerin yaşandığı konserde şef Mehmet Özbek, Şanlıurfa müziğinin de tıpkı dünya literatüründe yer alan Göbeklitepe gibi değeri hak ettiğini dile getirdi.

3 DİLDEN PARÇA SESLENDİRİLDİ

‘2018 Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa\'da Müzik Sempozyumu’ kapsamında eski Reji Kilisesi olarak bilinen Gazezoğlu Kültür Merkezi’nden Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğü tarafından kurulan ‘Ruha Medeniyetler Korosu\'nun sahne aldığı gecede katılımcılara Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde eserler seslendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Göbeklitepe’de düzenlenen senfoni konseri

- Konseri izlemeye gelenler

- Senfoni konserinde parçaları okuyan Mehmet Özbek

- Reji Kilisesinde düzenlenen konser

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK /ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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CEZAEVİ FİRARİSİ ATEŞ AÇTI; ENİŞTESİYLE BİRLİKTE 3 KİŞİ YARALANDI



ELAZIĞ\'da cezaevi firarisi H.T.\'nin, tabancayla ateş açtığı Ali B. ile olay sırasında yoldan geçen M.Ç. ve kızı M.Ç., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Polis, H.T.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Öğrenilemeyen suçtan hüküm giydiği cezaevinden daha önce firar ettiği belirtilen H.T., Boğaz sokakta karşılaştığı eniştesi Ali B.\'ye tabancayla rastgele ateş açtı. H.T.\'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar, eniştesi Ali B. ile bu sırada yoldan geçen M.Ç. ve kızı M.Ç.\'ye isabet etti. H.T. kullandığı tabancayı da yanına alarak kayıplara karışırken, kurşunlara hedef olan 3 yaralı ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, boş kovanları toplayıp, kayıplara karışan H.T.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Boş kovanlar

- Polisin incelemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY / ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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MAÇTA KALP KRİZİ GEÇİREN FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ



ZONGULDAK 1\'inci Amatör Ligi Ereğli grubu takımlarından Gülüç Belediyespor\'un futbolcusu Miraç Bekdaş (28), Eleşlerspor ile oynanan maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Gülüç Belediyepor-Eleşlerspor Alaplı İlçe Stadı\'nda saat 14.00\'te karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarı bitimine dakikalar kala Gülüç Belediyepor\'lu futbolcu Miraç Bekdaş, bir anda yere yığıldı. Bekdaş, stadyumda görevli sağlık ekibi olmadığı için önce soyunma odasına götürüldü. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansa alınan Bekdaş, Alaplı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Bekdaş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Bekdaş\'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak.

3 yıl önce evlenen 1 çocuk babası olan Miraç Bekdaş’ın eşine ve yakınlarına birkaç gündür göğsünde ağrı olduğunu söylediği öğrenildi. Bekdaş\'ın ölümünün ardından diğer futbolcular, amatör müsabakalarda sağlık ekibi görevlendirilmemesine tepki gösterdi. Birkaç ay önce bir fabrikada operatör olarak işe başlayan Bekdaş\'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ölen sporcunun düğününden oynarken detaylar

-Alaplı Devlet hastanesi

-hastaneye gelen gencin yakınları

-Kapıda ağlayan eş ve akrabaları

-Morg önünde bekleyiş

-Miraç Bekdaş’ın fotoğrafları

SÜRE: 4.18 - BOYUT: 745 MB

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE / ALAPLI(Zonguldak),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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NAZİLLİ\'DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 5 YARALI



AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilip takla atan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu Uğur Soğutma Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Aydın\'dan Denizli istikametine giden Taner Aksoy (47) yönetimindeki 09 Y 3553 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontroldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sürücü Taner Aksoy (47) ile birlikte otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Alev Pehlivanoğlu Teksan (39), Erol Efe Aksoy (10), Özlem Aksoy (42), Kağan Aydoğan (6) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldılar. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilglii soruşturmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Aydın - Denizli Devlet Karayolu üzerinden detay görüntü.

Uğur Soğutma Kavşağı yakınından görüntüler.

Takla atarak devrilen otomobilden detay görüntüler.

Kaza yapan otomobilin kaldırılması ile ilgili çalışmalardan görüntüler.

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK /NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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10 gün kayıp olan yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı



AYDIN’ın Karacasu ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı evlerinde kalan ve 10 gün önce kaybolduğu belirtilen alzheimer hastası Zeliha Altınkurt’un cesedi bulundu.

Karacasu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Evi\'nde yaşayan alzheimer hastası Zeliha Altınkurt, 10 gün önce kayboldu. Kayıp yaşlı kadının bulunması için AFAD, polis, jandarma, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 arama köpeği ile arama çalışması başlattı. Vatandaşların da destek verdiği aramalarda bir sonuç alınamazken, Zeliha Altınkurt’tan üzücü haber bu akşam geldi. Bir tarlada ölü bulunan yaşlı kadının 10 gündür kayıp olan Zeliha Altınkurt olduğu belirlendi. Altınkurt cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Bahattin ALBAYRAK /AYDIN,(DHA)

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