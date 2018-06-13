DHA YURT BÜLTENİ - 15

1 - Kahramanmaraş\'ta sel araçlı sürükledi, evleri su bastı

KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış sele dönüştü. Sel suyu, önünde aldığı araçları sürüklerken, birçok ev ve işyerini su bastı. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülenirken, ekipler teyakkuz durumuna geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sele kapılan araçlar

- Sel suyundan detay

HABER-KAMERA: KAHRAMANMARAŞ-DHA

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2 - FETÖ\'nün Bilecik imamı Yunanistan\'a kaçarken yakalandı

EDİRNE\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan örgütün Bilecik imamı\' Turgut S.\'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçarken yakalandı. Şüphelilerden adliyeye sevk edilen Turgut S. ile Ahmet Yasir K. tutuklandı.

54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, hudut kartalları, askeri yasak bölge üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'a gitmek isteyen 4 kişilik bir grubu yakaladı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin örgütün Bilecik imamı Turgut S., Ahmet Yasir K., örgüt bağlantısı nedeniyle hemşirelik mesleğinden ihraç edilen Öznur S. ile Onur B. oldukları belirlendi. \'ByLock\' kullandıkları da tespit edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Jandarma Komutanlığı\'nda ifadeleri işlemleri tamamlanan Turgut S. ile Ahmet Yasir K. Edirne Adliyesi\'ne sevk edildi. Elleri önden kelepçeli olarak adliyeye getirilen şüpheliler SEGBİS yöntemiyle bağlandıkları Bilecik Mahkemesi\'ne ifade verdi. Mahkemenin ardından iki şüphelide tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü:

-Edirne adliyesi

-Şüphelilerin gelişi

-Adliyeye girişleri

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)-

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3 - Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

MANİSA\'nın Salihli ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, Çakaldoğan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli\'den Çakaldoğan Mahallesi yönüne giden Mustafa Kutluay (62), yönetimindeki 09 F 8371 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, Kısık mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Sürücü Kutluay, kaza yerinde öldü, araçta bulunan eşi Aliye Kutluay (54), oğlu Coşkun Kutluay (32) ve gelini Selvi Zeynep Kutluay (28) ise yaralandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, yaralıları uçurumdan çıkardı. Sağlık ekipleri de ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu, ailenin İzmir\'in Torbalı ilçesinden Çakaldoğan Mahallesi\'ndeki yakınlarına bayram ziyaretine geldikleri öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Not: 48 MB\'lik görüntü Salihli klasöründe

- Kazaya karışan otomobilin görüntüsü

- Yaralılar uçurumdan çıkartılırken

Haber- Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)

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4 - Ağız içinden tiroid ameliyatıyla sağlığına kavuştu

ANTALYA\'da guatr hastası Şerife Demir, dünyada ilk kez ağız içinden uygulanan uygulanan yöntemle ameliyat edildi. Hastanın ameliyat izi ve ses kısıklığı korkusu bu yöntemle giderilmiş oldu.

Antalya Kepez Devlet Hastanesi\'nde, Genel Cerrah Mehmet İlker Turan ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden Doç. Dr. Bülent Dinç, \'multinodüler guatr ve paratiroid adenomu\' tanılı hastaya, dünyada ilk kez uygulanan \'Floresan ışık yardımlı ağız içinden izsiz tiroid ve paratiroid ameliyatı\'nı 2.5 saat süren operasyonla gerçekleştirdi.

Op. Dr. Mehmet İlker Turan, hasta Şerife Demir\'e, bu yöntemin dünyada ilk kez kendisine uygulanacağını söylediklerinde çok heyecanlandığını ve hemen kabul ettiğini belirterek, \"Hastaya 3 yıl önce tiroid bezinde çoklu nodüller ve paratiroid bezinde mercimek tanesi boyutunda, vücutta kalsiyum dengesini sağlayan tiroid bezinde adenom dediğimiz hastalık teşhisi konulmuş. Hastaya ameliyat önerilmiş. Hastamız yaklaşık üç yıldır boyun boğaz bölgesinde iz kalacak korkusuyla ameliyattan kaçmış. Sonrasında Kepez Devlet Hastanesi\'nde gerçekleştirdiğimiz kapalı tiroid ve paratiroid ameliyatlarını basından duyması ile bize başvurdu\" diye açıklamada bulundu.

FLORESAN IŞIK YARDIMLI AMELİYAT

Turan, yaptıkları değerlendirmeler sonucunda hastanın, kapalı ağız içinden paratiroid ameliyatına uygun görüldüğünü belirterek, \"Bu defa uyguladığımız teknikte paratiroid bezinin bulunmasında özel bir ilaç kullandık. Floresan ışık yardımlı kapalı paratiroid ameliyatı yaptık. Verdiğimiz ilaç sayesinde paratiroid bezini görüntüleyip çıkarmak daha kolay oldu\" dedi.

İNDOSİYANİN MADDESİ

Bu ameliyat yönteminin, indosiyanin denilen bir maddenin hastaya damardan verilmesi suretiyle bazı dokuların görüntülenmesine dayalı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Bülent Dinç ise \"Göğüs ve beyin cerrahisinde kullanılan bir yöntem. Özellikle organ nakillerinde ve bağırsak ameliyatlarında kullanılıyor. Bizde paratiroid hastalarında bu yöntemi kullanmayı planladık. Daha önce başlattığımız ağız içinden tiroid ameliyatına bu yöntemi eklemeyi uygun gördük. Hasta uyurken özel maddeyi damardan verip, bunu takip eden özel kameralar kullanarak paratiroid bezini tespit edip onu çıkartmaya yönelik bir ameliyat\" dedi.

LİTERATÜRDE DÜNYADA İLK VAKA

Ağız içinden uygulanan bu yöntem literatürde dünyada ilk vaka olma özelliğini taşıdığını söyleyen Doç. Dr. Dinç, \"Daha önce bu yöntem kullanılarak yapılan ameliyatlar açık cerrahi yöntemiyle yapılan müdahaleler. Ağız içinden uygulanan bu yöntem literatürde saptadığımız ilk vaka. Dudak içinden alt dişlerin ön kısmından oluşturduğumuz bir boşluk sayesinde tiroid ve paratiroid bezlerine ulaşıp onlara müdahale imkanı sağlıyor bize. Bu ameliyatta en büyük sıkıntı tiroid bezlerinin paratiroid bezlerinden ayrılmasının çok zor olması. Kullandığımız bu yöntem, özel cihazlar ve kameralarla paratiroid bezinin tiroid bezinden ayrılmasına yardımcı oluyor. Bu ameliyat tamamen kayıt altına alındı. Yurtdışı tıbbi dergilerde değerlendireceğiz\" diye konuştu.

HASTALARIN KORKUSU İZ VE SES KISIKLIĞI

Hukuk bürosu çalışanı Şerife Demir, ameliyat sonrasında boyun- boğaz bölgesinde kalacak iz konusunda çok endişeli olduğunu, bu yüzden ameliyatı uzun süre ertelediğini söyledi. Demir, \"İz ve ameliyat sonrası ses kısıklığı yaşamaktan çok korkuyordum. Ameliyat öncesi ve sonrasında hiçbir problem yaşamadım. Geçen perşembe günü ameliyat oldum. Ameliyattan iki gün sonra da normal hayatıma döndüm\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastanın görüntüsü

Doktorların hastayı muayene etmesi

RÖP 1: Op.Dr. Mehmet İlker Turan

RÖP 2: Doç. DR. Bülent Dinç

RÖP 3: Şerife Demir

Ameliyattan görüntü

437 MB /// 04.00 /// HD

(KJ: Haber-Kamera: Erol AKKIR/ANTALYA,(DHA)

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5 - Müftülüğe tepki gösterip, inşaatı bitmeyen camiyi satışa çıkardılar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’nin Bağlar Mahallesi\'nde yapımı süren cami bitirilemeyince mahalle sakinleri tarafından tepki amaçlı satışa çıkarıldı. Mahalle sakinleri cami için tüm imkanlarını kullandıklarını, 800 bin TL masraf yaptıklarını destek alamadıkları için de Hazreti Ömer Camisi\'ni satışa çıkardıklarını söyledi. Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz ise göreve geldikleri dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın cami yapımlarına yapılan yardımları durdurduğunu belirtti.

Hakkari’nin Bağlar Mahallesi sakinleri 4 yıl önce eski camiyi yıkarak, yerine yeni bir cami yaptırmak için çalışmalara başladı. 1\'inci katı Kuran kursu, ikinci katı erkek ve kadın taziye evi, üstü ise 400 kişi kapasiteli cami olarak inşa edilen binaya 800 bin lira masraf yapıldı. Arsasını bağışlayan Hacı Er, giderlerin tamamını mahalleli ile birlikte yaptıkları çalışmalarla karşıladıklarını, inşaatında da işçi olarak çalıştıklarını anlattı. Hazreti Ömer Camisi\'ni belli bir seviyeye getirdiklerini belirten Er, müftülükten de destek istediklerini söyledi.

Hacı Er, tüm çabalarına rağmen gerekli desteği göremediklerini, müftülüğe gittiklerinde ise yardım ve destek yerine tepki gördüklerini öne sürerek, \'Siz cami değil, apartman yapmışsınız\' denildiğini söyledi. Er, \"Yaptığımız apartman ise bizde caminin kubbesini yıkıp apartman olarak satmaya karar verdik. Devlet sahip çıkmıyorsa, bizim yapacağımız bir şey yok. Bundan dolayı da satışa çıkardık\" diye konuştu.

Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz ise göreve geldikleri dönemde Diyanet İşleri Başkanlığı\'nın cami yapımlarına yardımları durdurduğunu, buna rağmen Bağlar Mahallesi\'ndeki Hazreti Ömer Camisi\'ne yaklaşık 20 bin TL destek verdiklerini belirtti. Müftü Gürbüz, Hakkari\'ye yeni yapılan camilerin 3 kattan aşağı olmadığını, yeteri kadar destek veremediklerini, bundan dolayı da \'apartman yapmışsınız\' diye bir ifade kullandığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Mahalle sakini Mehmet Akbulut konuşması

- Cami içinde inşaat malzemeleri ile çalışması

- Hacı Er konuşması

- Genel Detay

- 4 DAKİKA 25 SANİYE - 494 MB