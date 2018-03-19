DHA YURT BÜLTENİ - 15

Hızını alamadı markete daldı



MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde bu akşam saatlerinde bir markete otomobili ile giren Melek Cabar, ortalığı savaş alanına çevirdi. Market sahibi Timur Altay\'ın şans eseri yara almadan kurtulduğu kazanın ardından sürücü Cabar, uzun süre kendine gelemedi.

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde oturan evli ve bir çocuk annesi 32 yaşındaki Melek Cabar, bugün akşam saatlerinde çalıştığı özel bir şirketten çıkarak evine gitmek için otomobiline bindi. Cabar kullandığı 48 BU 283 plakalı otomobille Turgutreis Caddesi\'nde seyir halinde iken aniden direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı, ardından Timur Altay\'a ait markete hızla girdi.

KAZADAN SANİYELERLE KURTULDU

Kazadan 15-20 saniye önce marketin önünde oturan ve karşıdaki komşu markete geçen evli ve bir çocuk babası 41 yaşındaki Timur Altay, saniyelerle otomobilin altında kalmaktan kurtulduğunu söyledi. Timur, \"Marketin önünde oturuyordum karşı marketteki arkadaşa birşey sormaya geçtiğim anda büyük bir gürültü ile otomobil dükkana girdi, ortalık savaş alanına döndü, büyük şans eseri kimseye birşey olmadı, otomobildeki kadın sürücünün başı dönmüş tansiyonu düşmüş, araçta bulunan küçük çocuğa da birşey olmaması şans. Yaklaşık 30 bin Tl. zararım var ama önemli olan cana gelmemesi\" dedi.

Kazadan sonra 6 yaşındaki oğlunu arkadaşları alan Melek Cabar ise olayın şokunu uzun süre atlatamadı, olay yerinde göz yaşlarına boğuldu. Kazayı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek ifade veren Cabar, \"İşten çıktım oğlumu aldım eve gidiyordum, birden başım döndü sonrasını hatırlamıyorum. Araçtan beni vatandaşlar çıkarmış\" dedi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Otomobil ise marketin içinden çekici ile çıkartılıp götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Marketin içindeki otomobil

-Marketin içinden otomobilin çekici ile çıkarılması

-Olayı gören vatandaşların anlatması

-Kadın sürücünün şok hali

-Market sahibi ve vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM(Muğla),(DHA)

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Kırıkkale\'de Çanakkale Zaferi Fener Alayı ile kutlandı



KIRIKKALE\'de, Çanakkale Zaferi\'nin 103. Yılı Anma Törenlerinin yanı sıra gece belediye tarafından Fener Alayı düzenlendi. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada, “Bugünün çok özel bir anlamı var. Sadece Çanakkale Zaferimizi değil, şehitler günümüzü değil aynı zamanda bugün Afrin zaferimizi de kutluyoruzö dedi.

Çanakkale Zaferi\'nin 103. Yılı Anma Töreni kapsamında gece de Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenlenen Fener Alayına Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, il protokolu askerler, polisler şehit ve gazi yakınları katıldı. Cumhuriyet Meydanı\'nda binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle beraberlerinde askerlerin taşıdığı yaklaşık 50 metreyi bulan türk bayrağı ile Fevzi Çakmak caddesinden başlayarak Atatürk Bulvarı, Ankara, Zafer ve Hürriyet caddelerinde yürüdü. Fener Alayı, Cumhuriyet Caddesi\'nde son buldu.

Burada açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, \"Bugün akşam 4. üncüsünü düzenlediğimiz geleneksel Fner Alayı yürüyüşündeyiz. Her zaman olduğu gibi ne zaman mesele bayrak, vatan, millet ezan olduğu zaman bu Kırıkkale milleti, halkı hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmadı. Bu 15 Temmuz ve Demokrasi meydanımızda her zaman Kırıkkale\'liler hiç tereddüt etmeden \'biz hazırız\' dediler. Nüfusuna göre En fazla şehit veren illerden biri olan Kırıkkalemiz hatta bütün illerin başında olan Kırıkkale\'miz bugün de vatanına milletine ezanına, bayrağına sahip olduğunu gösterdi. Bugünün çok özel bir anlamı var. Sadece Çanakkale Zaferimizi değil, şehitler günümüzü değil aynı zamanda bugün Afrin zaferimizi de kutluyoruz. Kahraman askerimiz bugün bize bu zaferi de hediye etti. Allah onlardan da razı olsunö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mehteran eşliğinde Yürüyüş den detay görüntüler

-Cumhuriyet meydanından görüntüler

-Mehteran gösterisi

-Belediye Başkanının açıklaması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Erhan GÖĞEM /KIRIKKALE,(DHA)

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Orhangazı\'de MHP eski İlçe Başkanı kaza yaptı, eşi öldü, 7 kişi yaralandı



BURSA\'nın Orhangazi ilçesi İznik Yolu üzerinde MHP Orhangazi eski İlçe Başkanı Zelkif Bektaş’ın kullandığı kamyonet, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Bektaş\'ın eşi Miyase Bektaş (62) hayatını kaybederken, 3’ü çocuk,7 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolunda meydana geldi. Orhangazi’den İznik istikametine giden MHP Orhangazi eski ilçe başkanı Zelkif Bektaş’ın kullandığı 16 RAJ 78 plakalı kamyonet, iddiaya göre yolun sağında bekleyen bir TIR’ı solladığı sırada karşı yönden gelen Özkan Kaya (36) idaresindeki 16 VG 925 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.Kaza sonrasında her iki araç da hurdaya döndüğü kazaya, ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevkedildi.

Kazada otomobil sürücüsü Özkan Kaya (36) ile birlikte diğer aracın sürücüsü Zelkif Bektaş ve yine her iki araçta bulunan Mustafa Kaya (63), Mehmet Kaya (67), Yusuf Batın Kaya (11), Miyase Bektaş (62), Alperen Bektaş (7) ve Arden Alp Bektaş (3) yaralandı. Kamyonette sıkışan Zelkif Bektaş’ın eşi Miyase Bektaş, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtaralarak diğer yaralılarla birlikte ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Miyase Bektaş hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Bektaş’ın yakınları hastaneye akın etti. Diğer yaralılardan da hayati tehlikesi bulunanlar olduğu öğrenildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri, yerde yatan yaralılar,

-Araç içinde sıkışan yaralı,

-Kurtarma çalışmaları,

-Ambulanslar,

-Yaralıların kurtarılması,

-Ambulanslara taşınması, detay görüntüler.

BOYUT: 286 MB - SÜRE: 3,50 DK

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ(Bursa),(DHA)

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Foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı

ADIYAMAN\'da, foseptik çukuruna düşen hamile inek itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışmanın sonunda kurtarıldı.

Merkeze bağlı Kuştepe köyünde çitçilik yapan Cengiz Şahin\'e ait hamile inek, ahırın arkasında bulunan foseptik çukuruna düştü. İneğin düştüğünü gören Şahin, durumu yakınlarına bildirdi. Yakınlarıyla birlikte uzun süre uğraşan Şahin, ineği düştüğü yerden çıkartmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 4 saat süren çalışmanın ardından inek çukurdan çıkarılarak Şahin\'e teslim edildi. Şahin ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kuştepe Köyü

- fosseptik çukurunda bulunan inek

- İtfaiye ekipleri

- fosseptik çukuru genişletilmesi

- İnek fosseptik çukurundan çıkartılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

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Şoförler odası seçiminde sonuçlar açıklandı, sandalyeler havada uçuştu

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimlerinin sonuçları açıklandıktan sonra adayları destekleyenler arasında çıkan kavgada yumruk ve sandalyeler havada uçuştu. Polis, biber gazıyla müdahele ederek kavgayı ayırdı.

Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası\'nın Belediye Kültür Merkezi\'nde gerçekleşen olağan genel kurulunda Yalçın Bozkır, Kerim Tekin ve Ali Sağlam, başkanlık için aday oldu. Yapılan seçimlerinden ardından adaylardan Yalçın Bozkır 428, Ali Sağlam 417 ve Kerim Tekin 165 oy aldı. Oyların açıklamasından sonra ise salonda bulunan adayları destekleyenler arasında belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yumruk ve sandalyeler havada uçuştu. Polis, biber gazıyla müdahale ederek kavgaya ayırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olagan genel kuruldan detay

- Oyların açıklanması

- Kavgadan detay

- Polisin biber gazlı müdahalesi

Haber- Kamera: Atilla ATMACA / EREĞLİ(Konya),(DHA)

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Balık çiftliğinde vurgun yiyen dalgıç öldü



MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki Güllük körfezinde bulunan bir balık çiftliğinde dalış yapan üç dalgıçtan biri vurgun yiyerek yaşamını yitirdi. Onu kurtarmayan çalışırken de vurgun yiyen 2 dalgıç da hastaneye kaldırıldı.

Güllük Körfezi\'ndeki çiftlikte dalgıçlık yapan Yusuf Vefa Sirkeci, sabah saatlerinde tesisteki ağ sistemini kontrol etmek için 2 dalgıç arkadaşı ile denize daldı. Balık çiftliği ağlarını kontrol etmek için dalış yapan ve yaklaşık 45 metrede vurgun yiyerek fenalaşan Sirkeci\'nin durumunu fark eden arkadaşları, genç adamı su yüzüne çıkardı. Buradan tekneye alınan dalgıç karada bekleyen ambulansa alındı. Sağlık ekipleri denizdeyken kalbi durduğu bildirilen dalgıcın kalbini tekrar çalıştırabilmek için hastaneye gidene kadar kalp masajı yaptı. Ardından Bodrum Devlet Hastanesi\'nde de Sirkeci\'yi hayata döndürebilmek için uzun süre çaba sarf edildi, fakat çabalar sonuçsuz kaldı. Hastanenin morguna kaldırılan Sirkeci\'nin cenazesi polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu\'na yollandı.

Yusuf Vefa Sirkeci\'yi kurtarmak isterken basınçtan etkilenen 2 dalgıç ise tedbir amaçlı önce Milas\'a, ardından da İzmir\'e sevk edildi. Dalgıçların sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

Bu arada Sirkeci\'nin dalış takımlarına Sahil Güvenlik ekiplerince incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber: Yaşar ANTER / BODRUM(Muğla),(DHA)

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