DHA YURT BÜLTENİ - 15

Polis ekibine ateş açıldı

ADANA\'da, silahlı kurşunlama olayına giden polis ekibine ateş açıldı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Küçükdikili Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir işyerinin kurşunladığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekibine, pompalı tüfekle ateş açıldı. Polis ekibinin yardım istemesi üzerine mahalleye çok sayıda polis sevk edildi. Zırhlı araçlarıyla sokaklara giren polisler, saldırganları yakalamaya çalıştı. Polis, uzun namlulu silahlarla, sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Görgü tanıklarının ifadesini alan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Civarda araştırma yapan polis, boş kartuş ve atılı halde av tüfeği buldu. Yakalanan 3 kişi ise, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yeri genel görüntsü

- Olay yerine gelen polis araçlarının görüntüsü

- Polisler yerde kovan araması yaparken

SÜRE: 01\'24\", BOYUT: 85,7 mb

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA)

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Domates yasağı kalkalı 23 gün oldu, Antalya\'dan siftah yok (Görüntü Ekiyle Yeniden)

Rusya\'nın Türk domatesine 2016\'nın başından itibaren uyguladığı yasağın kaldırılmasının üzerinden 23 gün geçti. İhracat izni verilen 1\'i İzmir, 2\'si Antalya\'dan üç firmadan sadece İzmir firması, bu süreçte 140 ton domates gönderdi.

Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında 2015\'in Kasım ayında yaşanan uçak krizi sonrasında 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle Türk domatesinin ithalatı yasaklandı. İki ülke liderinin görüşmeleri neticesinde Eylül 2016\'dan itibaren turizm, ithalat ve ihracatta ilişkilerin düzeltilmeye başlandığı Rusya ile masadaki en önemli başlıklardan birini de domates oluşturdu. 2015 yılında sadece Antalya\'dan yaklaşık 115 milyon dolarlık domates ithalatı yapan Rusya, hem geçen sene, hem de bu yılın 10 aylık döneminde sıfır çekti. Yasak döneminde özellikle Antalya\'da yüzde 20\'leri aşan domates üreticisi, domatesten vazgeçerek başka ürünlere yöneldi.

ANTALYA\'DAN HENÜZ İHRACAT YOK

1 Kasım 2017 tarihi itibariyle yeniden açılan domates ihracatı, sadece 3 firma ve 50 bin ton domatesle sınırlandırıldı. Rusya\'da domates üretim sezonunun sonuna denk gelen bu dönemde sadece Antalya\'dan Özaltın Sera ve Süral Tarım ile İzmir\'den Agrobay Seracılık firmaları ihracat yapabilecekti. Ancak 2 yıldır en çok konuşulan başlıklardan biri olmasına karşın Antalya bölgesinden henüz ihracat yapılamadı. İzmir\'deki Agrobay Seracılık ise 23 günlük süreçte toplam 140 tona yakın domates ihraç etti.

ÜRÜNLER YENİ ÇIKIYOR

Agrobay Seracılık Finansman ve İhracat Sorumlusu İzzet Ekiz, ihracatın yavaş seyrediyor olmasının nedenini Türkiye\'deki örtüaltı domates üretimdeki ürünlerin yeni çıkıyor olmasına bağladı. Rusya\'daki üretim sezonunun sona erdiğini belirten Ekiz, Rusya\'nın ağırlıklı olarak Fas\'tan ürün aldığını ve önümüzdeki günlerde ürünlerin bollaşmasıyla birlikte ihracatın da hızlanacağını dile getirdi.

TOPLAM İHRACAT TEK BAŞINA RUSYA\'YI YAKALAYAMADI

Antalya\'dan 1- 22 Kasım tarihleri arasındaki toplam domates ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 23 oranında artış göstererek, 94 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde yapılan domates ihracatı 76 milyon dolardı. Antalya\'nın domates ihracatı 2014 yılında 182 milyon dolar, 2015 yılında 167 milyon dolara kadar yükseldi. Geçen yıla göre domates ihracatı artsa da 2014 ve 2015 yıllarına göre ciddi ölçüde kayıp gerçekleşti. Antalya\'nın bu yılki toplam domates ihracatından fazlası, 2015 yılında yaklaşık 115 milyon dolarla tek başına Rusya\'ya yapılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Seralardan

- Halden detay

- Paketlemeden

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)

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İş merkezini soyan hırsızlar yakalandı/EK

TUTUKLANDILAR

İzmit\'te bir iş merkezinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 51 yaşındaki H.D. ve 29 yaşındaki C.B. Emniyet Müdürlüğü\'nde alınan ifadelerinin ardından Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi. Çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber:KOCAELİ,(DHA)

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Göreve giden jandarma aracı yandı

MERSİN\'in Tarsus ilçesinde, jandarmaya ait araç harekat halindeyken elektrik aksamında meydana gelen kısa devre sonucu yandı.

Olay, Atatürk Caddesi Cengiz Topel Lisesi önünde meydana geldi. Saat 13.00 sıralarında göreve giden ve içinde 2 askeri personelin bulunduğu 33 JAA 053 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar yükseldi. Sürücü, aracı sağa yanaşarak durdu. Alevler bir aracı sarınca içindeki personel kendilerini son anda dışarı attı. Çevrede bulunanlar durumu itfaiyeye bildirirken, bir yandan da yangın söndürme tüpleri ile yanan askeri aracı söndürmeye çalıştı. Aracı saran alevler yangına söndürme tüpleriyle yapılan müdahale edilmesine rağmen araç ve içindeki elektronik cihaz ve telsizler yandı. Sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Tarsus Grup Amirliği itfaiye ekibi yanan aracı söndürmek için yoğun çaba harcadı. Yangın söndürüldükten sonra araç içinden yanmış halde G-3 piyade tüfeği çıkarıldı. Yangının elektrik aksamındaki kısa devrenin motor kısmındaki yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu çıktığı ifade edildi.

Görüntü Dökümü

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- Yanan jandarma aracının görüntüsü

- Vatandaşların yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etmesi

- Etrafa yayılan yoğun duman

- Aracı saran alevlerin yoğunluğu

- Çevrede oluşan panik

- İtfaiyenin olay yerine gelmesi

- İtfaiyenin müdahale etmesi

- Çevrede toplanan kalabalık

- Araçtaki yangının kontrol altına alınmış hali

- Yangında araç içinde yanan G3 Piyade tüfeğini sivil bir görevlinin hurdaya dönen araç içinden alması

- Yangını cep telefonları ile görüntülemeye çalışan vatandaşlar



SÜRE: 04\'25\" BOYUT: 141 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN / TARSUS,(Mersin),(DHA)

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Baloncular arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

ANTALYA\'da iki baloncu arasında çıkan kavgada 52 yaşındaki Durak Sarısakallı, 43 yaşındaki Mehmet Şeref Keskin\'i göğsünden bıçakladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez İlçesi Yeşilyurt Mahallesi\'nde bulunan kapalı perşembe pazarında meydana geldi. Aynı pazarda balon satan Durak Sarısakallı ile Mehmet Şeref Keskin arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga sonunda Durak Sarısakallı, Mehmet Şeref Keskin\'i göğsünden bıçakladı. 4 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mehmet Şeref Keskin, çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürülerek ameliyata alındı. Suç aleti bıçakla kaçan Durak Sarısakallı, olaydan 15 dakika sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Durak Sarısakallı, Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ambulansın hastaneye gelişi

-Yaralının sedye ile acil servise alınması

-Acil servis dış plan görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Balonlardan görüntü

-Şüphelinin polisler arasında sağlık kontrolüne gelirken görüntü

-Detaylar

241 mb --02.09

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde kamyonun çarptığı otomobilin sürücüsü Ömer Kızıldağ, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hatip Mahallesi Çorlu Çerkezköy kamyon yolu üzerinde meydana geldi. Çerkezköy\'den kamyon yolunu kullanarak şehir merkezi giden Erkan Doğanaşan, kullandığı 59 PU 023 plakalı kamyonla, karşı şeritten gelen Ömer Kızıldağ idaresindeki 61 NC 458 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde sıkışan Kızıldağ, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu ağır yaralı olarak çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ömer Kızıldağ\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili kamyon sürücüsü Erkan Doğanaşan da gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-İtfaiye ekiplerini çalışması

-Ambulanstan görüntü

-Yaralının çıkartılması

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)