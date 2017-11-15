DHA YURT BÜLTENİ - 15

(ÖZEL) Osmaniye\'de 2 kuzenin hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasında

Kazada hayatını kaybeden Abdullah Beylen\'in Şanlıurfa\'da asker olduğu öğrenildi

Osmaniye\'de 6 Kasım tarihinde 2 kuzenin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Seyir halindeki ve anayola çıkan motosiklete hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu motosiklette 2 kuzen yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Abdullah Beylen\'in Şanlıurfa Birecik ilçesinde sözleşmeli er olarak görev yaptığı ve izin için memleketi Osmaniye\'ye geldiği belirtildi.

Kaza 6 Kasım 2017 tarihinde saat 21.00 sıralanında Osmaniye Alhanlı yolu üzerinde meydana geldi. Şanlıurfa Birecik ilçesinde sözleşmeli er olarak görev yapan 21 yaşındaki Abdullah Beylen, izin için memleketi Osmaniye\'ye geldi. İzninin son gününde Abdullah Beylen kuzeni Eyüp Beylen ile motosiklete gezintiye çıktı. Alhanlı yolu üzerinde seyir halindeki ve ana yola çıkan motosiklete hızla gelen bir otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla birlikte 2 kuzen metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti. 21 yaşındaki sözleşmeli er Abdullah Beylen ve 16 yaşındaki Eyüp Beylen yan yana Osmaniye\'de toprağa verildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

21 yaşındaki sözleşmeli er Abdullah Beylen ve 16 yaşındaki Eyüp Beylen\'in hayatını kaybettiği kaza anının görüntüleri çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 2 kuzenin bulunduğu motosiklete arkadan hızla gelen bir otomobilin çarpması ardından motosikletin metrelerce sürünmesi yer alıyor.

YAKINLARI TEPKİLİ

Kazada kardeşi Eyüp Belen ve kuzeni Abdullah Beylen\'i kaybeden Ahmet Beylen, otomobil sürücüsünün aşırı hızlı olduğunu iddia ederek en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Görüntü DÖkümü

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Kaza anı

-Otomobilin motosiklete hızla çarpması

-motosikletin metrelerce sürüklenmesi

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-Kazanın hemen ardından çekilen görüntüler

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FOTOĞRAFLAR

-Sözleşmeli Er Abdullah Beylen\'in fotoğrafı

-Eyüp Beylen\'in fotoğrafı

-Abdullah ve Eyüp Beylen\'in mezarlarından fotoğraflar

Haber: OSMANİYE (DHA)

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Hortum felaketinin hasar tespiti sürüyor (5)

CHP HEYETİ, FİNİKE\'DEKİ AFET BÖLGESİNDE

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın ve Devrim Kök, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, il kadın kolları yönetimiyle ilçe başkanlarından oluşan heyet, Finike\'ye geldi.

CHP İlçe Başkanı Okan Tanır ve partililer tarafından ilçe binasında karşılanan heyet, bölgede yaşanan hortum felaketine ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Sahilkent, Turunçova, Yeşilyurt ve Çavdır mahallerine giden heyet, hortum nedeniyle zarara uğrayanların sıkıntılarını dinledi. Maddi ve duygusal anlamda sıkıntılı günler yaşayanlara destek sözü veren heyet, ardından Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu\'nu ziyaret ederek, tarımsal alandaki hasar hakkında bilgi aldı.

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Otomobil park halindeki TIR\'a arkadan çarptı: 3 ölü (3)

CENAZESİ İSTANBUL\'A UĞURLANDI

Denizli\'nin Sarayköy İlçesi\'nde otomobilin park halindeki TIR\'a arkadan çarptığı kazada ölen 15 Temmuz gazisi 50 yaşındaki Recep Halil Gültekin\'in cenazesi yapılan otopsinin ardından cenaze aracıyla İstanbul\'a uğurlandı. Gültekin\'in ağabeyi İbrahim Gültekin, cenaze için kente geldi. Ağabey İbrahim Gültekin, kardeşinin iki arkadaşıyla birlikte Denizli\'ye doğru yolculuk ettiklerini belirterek, \"Kardeşimin ölüm haberini gelen telefonla öğrendik. Hemen buraya geldik. Cenazemizi teslim aldık. Kardeşim ve ben Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde 15 Temmuz Darbe gecesi darbecilere direndik. Kardeşim izli mermilerin yapmış olduğu şarapnel parçalarıyla yaralandı. Bir şarapnel parçası hala sağ gözünün kenarında duruyordu. Köprüde gözümüzün önünde 3 kişi vuruldu, kardeşim de yaralanmıştı. Kendisi yat kaptanıydı, ara vermişti. Evli ve 3 çocuk babasıydı\" dedi.

Gültekin\'in cenazesini uğurlamaya; Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Güney Kaymakamı Fatih Bayram, Sarayköy İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Berkay Özkan, Sarayköy İlçe Emniyet Müdürü Alper Akkaya ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü\'nden yetkililer katıldı. Cenaze, önünde Türk bayrağı bulunan cenaze aracıyla İstanbul\'a uğurlandı.

Recep Halil Gültekin\'in cenazesinin yarın (perşembe) Beykoz Merkez Camii\'nde öğlende kılınacak cenaze namazının ardından Şahinkaya Mezarlığı\'nda babasının yanında toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenaze aracından görüntü

- Toplananlardan görüntü

- Ağabeyi İbrahim Gültekin\'in açıklaması

- Cenazenin taşınması

- Araca bayrak asılması

- Uğurlanmasından görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)

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Genel Maden İşçileri Sendikası\'ndan \'destek\' teşekkürü

GENEL Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, maden işçilerinin 21 saat süren ocaktan çıkmama eylemi yapmalarına neden olan torba yasa tasarısındaki 58\'inci maddenin değişmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.

GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, genel başkan Ahmet Demirci başkanlığında toplandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesi konuşan Demirci, TBMM\'de görüşülen torba yasa tasarısının Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nu(TTK) ilgilendiren ve maden işçilerinin 21 saat süren ocaktan çıkmama eylemi yapmasına neden olan 58\'inci maddesinin değişmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Sendika olarak maddenin değişmesinde katkısı olan herkese teşekkür ettiklerini ifade eden Demirci, şöyle dedi:

\"Madde, \'Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsat sahalarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir\' şeklindeydi. Verilen önerge neticesinde madde, \'Ancak, Türkiye Taşkömürü Kurumunun halen kendisi tarafından doğrudan işletilen işletme izin alanlarında oluşturulacak ruhsatlar bu madde kapsamında ihale edilemez.\' şeklinde değiştirildi. Yaşanan bu süreçte başından sonuna kadar yanımızda olan Zonguldak’taki sivil toplum örgütlerine, basın-yayın kuruluşlarına, siyasi partilere, katkı veren milletvekillerimize, meslek odalarına, işçi-memur sendikalarına, belediye başkanlarına, muhtarlara, Zonguldak halkına ve maden işçisi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz.\"

Zonguldak ve Türkiye gündemindeki bu sorunun kesin çözümü için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade eden Demirci, \"Türkiye’nin taşkömürüne ve özellikle koklaşabilir özelliğiyle demir-çelik sektörünün güvencesi olan ve sadece Zonguldak Maden Havzası’nda bulunan taşkömürüne ihtiyacı var. Havzada 1.5 milyar ton rezerv var. Sadece bu bölgede, dünyanın bu en zor işini yapmak isteyen on binlerce işsiz var. Kurulu kapasitesi 5 milyon ton olan ama işçi açıkları nedeniyle üretemeyen ancak üretmeye hazır Türkiye Taşkömürü Kurumu var. Yılda 6 milyon ton koklaşabilir, 30 milyon ton yüksek kalorili taşkömürüne ihtiyaç var ve 15-20 yıldır bu açığın özel sektör tarafından kapatılamadığı görüldü. Özel sektörün ölümlü iş kazalarını artırdığı görüldü. Evet, bu gerçeklerin muhalefet partileri tarafından görüldüğü de ortaya çıktı. Şimdi hep birlikte bu gerçekleri iktidar partisine anlatmaya devam edeceğiz.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan detay

-Genel Başkan ve Yönetimden detaylar

-Genel Başkan Ahmet Demirci’nin açıklaması

Süre: (03:36) Boyut: (167 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Oğlu öldürülen anne: Çocuğumu versinler hepsini bağışlayacağım

ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde geçen yıl 34 yaşındaki Murat Ünal\'ın öldürülmesiyle ilgili 6\'sı tutuklu, 11 sanığın yargılandığı dava başladı. Anne Hatice Yaka, duruşma öncesi sanık yakınlarına, \"Çocuğumu istiyorum. Çocuğumu versinler hepsini bağışlayacağım. Çocuğum olmadan yaşayamıyorum\" diye tepki gösterdi.

Manavgat\'ta geçen yıl 28 Kasım\'da arkadaşı Harun Varış\'la evden çıkan Murat Ünal\'dan haber alınamaması üzerine ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Geçen 14 Ocak\'ta İshak Seydi Tepesi mevkiinde çobanlar tarafından iki kolu kesik, göğüs kafesi yarılmış, üzerinde sadece şort olan erkek cesedi bulundu. DNA testinde cesedin Ünal\'a ait olduğu belirlendi. Murat Ünal\'ın, tüfekle 3 el ateş edilerek öldürüldüğü, kollarının kesildiği, göğüs kafesinin yarıldığı tespit edildi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ailesi polise, Murat Ünal\'ın, arkadaşı Harun Varış ile 1400 yıllık el yazması Tevrat\'ı satmaya çalıştığını ve bu nedenle cinayete kurban gitmiş olabileceğini söyledi. Soruşturmayı bu yönde sürdüren ekipler, geçen şubat ayında cinayetle ilgili, aralarında Antalya Barosu\'na kayıtlı kadın avukat Hicran Ceylan\'ın da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Hicran Ceylan, amcasının oğlu Süleyman Ceylan, avukatlık bürosunda çalışan Harun Varış, ablası Derya Varış, Beytullah Altuntaş, Emre Avcı ve Tuğrul Çakar cinayet suçundan tutuklanırken, Hicran Ceylan\'ın babası Celalettin Ceylan, halasının oğlu Özkan Ak, Hasan Ataş ve Cemil Karakoç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Derya Varış, avukatının geçen ay yaptığı itiraz sonrası tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

\'ÇOCUĞUMU VERSİNLER HEPSİNİ BAĞIŞLAYACAĞIM\'

Olayla ilgili 6\'sı tutuklu, 11 sanığın yargılandığı dava Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülmeye başlandı. Geniş güvenlik önlemi alınan adliye önünde sanıkların yakınlarıyla maktul Murat Ünal\'ın ailesi arasında gerginlik yaşandı. Anne Hatice Yaka, sanık yakınlarına, \"Çocuğumu istiyorum. Çocuğumu versinler hepsini bağışlayacağım. Ben çocuğum olmadan yaşayamıyorum. Yardım edenlerin yavruları benim durumumdan beter olsun\" diye tepki gösterdi.

TÜM SANIKLAR DURUŞMAYA KATILDI

Duruşmaya, haklarında \'kasten öldürme\', \'kasten nitelikli öldürme\', \'kasten hırsızlık\' ve \'kasten nitelikli hırsızlık\' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Hicran Ceylan, Harun Varış, Beytullah Altuntaş, Emre Avcı, Süleyman Ceylan ve Tuğrul Çakar ile tutuksuz Derya Varış ile \'suçu ve suçluyu kayırma\' ve \'suç delillerini gizleme\' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istenen diğer sanıklar, Murat Ünal\'ın ailesi ve sanıkların yakınları katıldı.

\'MURAT ÜNAL\'I VURDUĞUNU SÖYLEDİ\'

Tutuklu sanık Beytullah Altuntaş, \"Olaydan önce Harun Varış, Murat Ünal\'ın M.K. ile çektirdiği fotoğrafları Facebook\'ta gördü, küfür ederek, \'Öldüreceğim bunu. Benim düşmanımla dost olmuş\' dedi. Olay gecesi Murat Ünal\'ı, 3 el göğsüne ateş ederek öldürdüğünü söyledi\" diye konuştu.

\'TEVRAT\'I HARUN\'UN ELİNDE GÖRDÜM\'

Hicran Ceylan\'ın avukatının sorusu üzerine sanık Beytullah Altuntaş, şunları kaydetti:

\"Ben Tevrat\'ı canlı olarak Hicran\'ın ofisinde Harun\'un elinde gördüm. Tevrat\'ı satmak için Isparta veya Eğirdir taraflarından birileriyle görüşüyordu. Bir süre sonra bu görüştükleri Manavgat\'a geldi. Hicran\'ın ofisinde görüştüler. Bu sırada biz aşağıda bekliyorduk. Hicran da aşağı indi, bize \'Yukarı çıkmayın kitapla ilgili görüşüyorlar\' dedi.\"

İfade veren diğer sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Dava, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye önünden görüntüler

- Taraflar arasındaki gerginlik

- Anne Hatice Yaka\'nın tepkisi

- Abla Ümmü Ünal\'ın açıklaması

- Detaylar

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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15 günde 825 kişi yakalandı, 67 kişi tutuklandı

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü, 15 gün boyunca yaptığı \'Şok Uygulaması\'nda aranması olan 825 kişi yakalanırken, 67 kişi tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler \'Şok Uygulaması\' kapsamında kentin çeşitli yerlerinde 15 gün boyunca uygulama yaptı. Uygulamada 32 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet av tüfeği, 24 adet kurusıkı tabanca, 6 adet bıçak, 5 kilo 400 gram uyuşturucu madde, 132 adet uyuşturucu hap, 2 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Hakkında çeşitli suçlardan arama kararı olan 825 kişi yakalanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi ile birlikte 67 kişi tutuklandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi\'nin 13 günde yaptığı diğer operasyonlarda ise 3 kilo 872 gram esrar, 78 adet uyuşturucu hap, 5 gram eroin, 61 kök hint keneviri, 3,58 gram kokain, 0.75 gram metamfetamin, 4 gram bonzai, 1 adet silah ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uygulamadan görüntüler

Polislerin araçta yaptığı arama

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) -

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Otobüse çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı (2)

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kocaeli\'nin Gölcük İlçesi\'nde otobüse çarpan otomobilin takla atma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hızla gelen aracın takla atma anı ve çevredekilerin koşması görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza anı görüntüleri

Haber: Soner GÜLEZER / KOCAELİ, (DHA)



