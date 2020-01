DHA YURT BÜLTENİ - 15

16 YAŞINDAKİ ÖZGÜR, EVDEKİ KOLTUKTA ÖLÜ BULUNDU



DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, ailesiyle yaşayan 16 yaşındaki Özgür Karataş, evdeki koltukta yüzü morarmış halde ölü bulundu. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izine rastlanmayan Karataş\'a, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi.

Topraklık Mahallesi 738 Sokak\'taki dairede ailesiyle yaşayan açık öğretim lisesi öğrencisi Özgür Karataş, saat 11.00\'de, evdeki koltukta hareketsiz yatarken, yüzü morarmış halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Karataş\'ın öldüğü belirlendi. Ölüm haberinin ardından eve, ölen gencin yakınları akın etti. Karataş\'ın annesi Sultan Karataş, sinir krizi geçirerek, feryat etti. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karataş\'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu\'nun morguna götürüldü. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izine rastlanmayan Karataş\'ın kesin ölüm nedeninin, otopsinin ardından belli olacağı belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA

KALP KRİZİNDEN ÖLEN ÜNİVERSİTELİ MELİS, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE YENİDEN)

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde üniversite öğrencisi Melis Burcu Küçük (24) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Genç kız, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eskişehir\'de, Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı ikinci sınıf öğrencisi Melis Burcu Küçük, dün kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç kızın duran kalbi yapılan tüm müdahalelere rağmen yeniden çalıştırılamadı ve Küçük yaşamını yitirdi. Melis Burcu Küçük\'ün ölüm haberini alan ailesi fenalık geçirdi. Küçük\'ün beyaz duvakla örtülü tabutu, bugün Lazlar Camii\'ne getirildi. Eskişehir\'den otobüsle gelen sınıf arkadaşları, Küçük\'ü son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına boğuldu. Cenaze törenine Kaymakam Ali Akça, Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Kaban, İTSO Başkanı Metin Anıl, CHP İlçe Başkanı Necmi Demir ile çk sayıda kişi cemaat katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Melis Burcu Küçük\'ün cenazesi hastane mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeden detaylar

Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ERSOY, YÜKSEKOVA\'DA

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesine gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ilçede ziyaretlerde bulundu. Bakan Yardımcısı Ersoy, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçıyı, makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Ersoy, terörün ve teröristin halkın üzerinde kurduğu baskı ve faşist uygulamalara asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Yüksekova\'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, ilk olarak Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçıyı makamında ziyaret edip, ilçenin sorunları ve yapılan hizmetlerle ilgili bilgi aldı.Yüksekova ilçesine yaptığı ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Bakan Yardımcısı Ersoy, teröre destek veren belediyelere kayyum ataması yapıldığını, bu atamalarla birlikte devletin yaptığı harcamaların teröre değil, halka hizmet olarak yapıldığını söyledi.

Ersoy,\" 1 yıl önce aldığımız kararla milletimizin hizmetinde olması gereken imkan ve kaynakların, müşterek temel ihtiyaçları değil, teröre ve terörizme finanse etme, onlara destek vermek için kullanıldığını görmüş olmakla birlikte devletimizin almış olduğu kar Kanun Hükmünde Kararname ile teröre destkleyen belediyelere kayyum yolu açılmış oldu.

Yüksekovamızı da, yaklaşık bir yıldır Kaymakamımız kayyum belediye başkan vekili olarak görevini infa etmektedir. Hem onları ziyaret etmek, hem bu anlamda yapılan çalışmaları yerinde görmek, arkadaşlarımıza gerektiği yerde rehberlik etmek için buradayız. Son bir yıl içinde yapılan çalışmalarda gerçekten milletimizin mahalli müşterek ihtiyaçları için ayrılmış kaynakların, yerinde ve doğru şekilde kullanıldığını neler yapılabildiğini sizlerle kamuoyuyla paylaşmak ve bu anlamda terörle mücadelede yoğun mesai sarf eden başta güvenlik görevlilerimiz olmak üzere, arkadaşlarımıza teşekkür etmek tebrik etmek, bugün ülkemizin bu en hassas noktalarında sağlığın, huzurun, asayişin ve can güvenliğin halkımızın devletimize duyduğu güvenin kazanılmasında önemli bir faktör olduğunun bilincindeyim. Eksiklerimiz varsa Ankara’dan yapılması gerekenleri not alıp yardımcı olmaya çalışacağız.\"dedi.

TERÖR FAALİYETLERİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

Bakan Yardımcısı Ersoy, bölge halkına hizmet için sık sık ziyaretlerde bulunacaklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

\" Hepimiz bu bölgelerde yarınların dünlerden daha huzurlu olması için, aramızdaki nifak tohumları\'nın ortadan kalkması, 80 milyonun bu ülkede eşit vatandaşlar olarak barış ve huzur içinde kardeşlik içinde yaşaması, bu Anadolu coğrafyasının rabbimin bahşettiği bütün güzelliklerinin 80 milyonun aynı şekilde faydalanmasını sağlamak için gece gündüz çalışacağız. Biz bu işi başaracağız. Terörün ve teröristin vatandaşımız üzerinde kurduğu baskıyı, vatandaşımızın günlük hayatını bu derece etkileyen despot uygulamalarına, faşist uygulamalarına hiç bir şekilde izin vermeyeceğiz. Halkımızla birlikte, halkımızla el ele, gönül gönüle özlemini duyduğumuz huzur ve güven ortamını sağlayacağız. Devletimizin her kademesinde irade çok güçlü bir şekilde varlığını korumakta. Bundan sonrada aynı kararlılıkla halkımızın hizmetinde olup yolumuza devam edeceğiz\"

-Bakan yardımcısı Mehmet Ersoy Belediye önünde belediye personelleriyle tokalaşması

-Belediye Önünde fotoğraf çekmesi

-Belediye Makam odasına geçmesi

-Ersoyun açıklaması

-Genel detaylar

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)-

ŞANLIURFA\'DA ENGELLİLERE \'ATLI TERAPİ\'

TÜRKİYE Jokey Kulübü tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şanlıurfa Hipodromu\'nda Atla Terapi (Hipoterapi) merkezi hizmete açıldı.

Şanlıurfa Hipodromu\'nda 1000 metrekarelik alanda otizm, down sendromu, zihinsel ve bedensel engelli çocukların tedavisinde kullanılmak için 5\'inci Atlı Terapi Merkezi açıldı. Açıl öncesinde hipodromu dolduranlara yönelik jokeyler at üzerinde akrobasi hareketleri alkış aldı. Etkinlik kapsamında TJK tarafından çocuklara oyuncak dağıtılması kısa süreli izdihama yol açtı. Hipodromda zihinsel ve bedensel engelli çocuklar daha sonra at üzerinde gezdirilerek terapi uygulandı. Atlı terapi merkezinin açılışına katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehdi Eker, terapinin çocukların tedavisinde önemli katkı sağladığını söyledi. Eker, daha sonra Şanlıurfa Hipodromu\'nda at üzerinde koşturdu. Açılışa katılan TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci, Türkiye Binicilik Federasyon Başkanı Bülent Bora, Atlı Terapi Merkezi\'ne gösterilen ilgiye teşekkür etti.

- Atlı Terapi merkezinin açılışına katılanlar

- At üzerinde akrobasi yapılması

- Engelli çocuklar at üzerinde gezdirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

MALATYA\'DA KAMYON OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 ÖLÜ

MALATYA\'da, kavşakta kamyonun çarptığı otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra Malatya-Kayseri karayolunun 26\'ncı kilometresinde meydana geldi. Ramazan Yıldırım yönetimindeki 44 NU 113 plakalı hafriyat kamyonu, Görgü Mahallesi yakınlarında kavşaktan dönmeye çalışan Erol Buğdaycı yönetimindeki 44 FL 418 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun metrelerce sürüklediği otomobildeki 51 yaşındaki Zekire Ayaz olay yerinde, 46 yaşındaki sürücü Erol Buğdaycı ise götürüldüğü hastanede kurtarılamayarak öldü.

Kamyon sürücüsü Yıldırım\'ın jandarma tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Olay yeri

- Kaza yapan araçlar ve kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

YAKITI BİTEN OTOMOBİL, BAŞKA BİR ARAÇLA İTİLDİ

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde, yakıtı biten otomobili başka bir otomobil ile arkadan iterek akaryakıt istasyonuna götüren gençler, bu durumu cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Aynı gençlerin yolda otomobille zigzag yaparak ilerlemeleri de görüntülendi.

Önceki akşam meydana gelen olayda yakıtı biten otomobil, arkadan başka bir otomobil ile itilerek hareket ettirildi. Arka tamponundan başka bir otomobil ile itilen otomobil, bu şeklide akaryakıt istasyonuna götürüldü. Aracı iten araçta bulunan gençler, bu durumu cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Aynı gençlerin, paylaştıkları başka bir görüntüde de şehirlerarası yolda otomobille ilerlerken zigzag yaptıkları görüldü.

-Yakıtı biten otomobilin başka bir otomobille itilmesi

-Gençlerin sevinçle bağırarak olayı anlatmaları

-Zigzag yaparak ilerleyen otomobil

Haber: Sinan KABATEP/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)