DHA YURT BÜLTENİ - 15

Tamir ettiği lastik bomba gibi patlayınca ağır yaralandı



SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde bir inşaat firmasında çalışan lastik ustası Süleyman Ölmez, tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay bu sabah saatlerinde, Karasu\'da bulunan bir inşaat firmasına ait şantiyede meydana geldi. Şantiyede lastik ustası olarak çalışan Süleyman Ölmez\'in tamir ettiği bir lastik bomba gibi patladı. Lastik elindeyken yaşanan patlamada ağır yaralanan Ölmez, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Karasu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ölmez, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, o anlar şantiyenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, makineye takılı tekerin bomba gibi patladığı ve o sırada lastiği tutan Süleyman Ölmez\'in savrulduğu görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Aziz GÜVENER /KARASU(Sakarya),(DHA)

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Batan kaçak teknesinde kaybolan 7 kişi aranıyor (2)

66 KAÇAK DAHA YAKALANDI

Muğla\'nın Bodrum ilçesinden Yunan adasına geçmek isteyen kaçakların bulunduğu teknenin batmasının ardından, kentte kaçak geçişlere karşı kontroller arttı. Denizde balıkçı teknesinde yakalanan 35 Afgan\'dan sonra yasa dışı geçiş için hazırlık yapan Suriye ve Afganistan uyruklu 66 kişi daha şehir merkezindeki otel ve pansiyonlarda yakalandı. Gözaltına kaçak göçmenler, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. İfadeleri alınan, 23\'ü çocuk ve 14\'ü kadın 66 kişi, geçici ikamet belgelerinin olduğu Kahramanmaraş, Hatay, Mersin, İzmir ve İstanbul\'un da aralarında yer aldığı 9 kente gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaçakların otobüse binmesinden görüntü

- Otobüsün gitmesinden görüntü

- Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünden görüntü

Haber-Kamera: Hülya ELTEŞ /BODRUM(Muğla),(DHA)

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Bakan Fakıbaba: Ben yemediğim eti başkasına yedirmem (2)

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Aydın\'daki ziyaretlerine Atatürk Bulvarı\'nda esnaf ziyaretiyle devam etti. Bakan Fakıbaba, esnafa işlerin nasıl gittiğini sordu. Esnafın çoğunun işlerinin iyi olduğunu belirtmesi üzerine Fakıbaba, mutlu olduğunu söyledi.

\"SİZLERE LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ\"

AK Parti Aydın İl Başkanlığı\'nı da ziyaret eden Bakan Fakıbaba\'yı, İl Başkanı Ömer Özmen ve partililer karşıladı. Burada partililere seslenen Bakan Fakıbaba, \"Gelmeden önce Aydın\'ı araştırdım ve biliyordum. Tarıma dayalı olduğunu ve insanlarının sıcak olduğunu biliyordum. Ama bunlar benim tahminimin de üstünde çıktı. İnşallah bu şekilde birlik ve beraberliğimiz devam edecek. Eğer hep birlikte olursak bundan sadece AK Parti değil tüm Türkiye kazanacak. Cumhurbaşkanı\'mız hiç durmuyor. Biz de her zaman çalışmayı sürdüreceğiz. Hep birlikte en az onun kadar çalışmak bizim görevimizdir. Türkiye\'ye ve sizlere layık olmaya çalışıyoruz\" dedi.

\"EĞER O OLMASAYDI, ŞU AN BİZ BURADA OLMAYABİLİRDİK\"

15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Bakan Fakıbaba, şunları söyledi:

\"En son hain darbenin yaşandığı 15 Temmuz\'u hep birlikte atlattık. Bu konuda tüm Aydınlılara teşekkür ediyorum. Ne kadar çok büyük bir mücadele verildiğini biliyorum. 80 milyon insanın büyük bir kısmı, bu hain darbeye karşı tek yürek oldu. Bunun çok önemli bir kahramanı vardı o da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Eğer o olmasaydı, şu an biz burada olmayabilirdik. Dış ülkelerde bizi istemeyenler var. Bu ülkeler de zaten başka ülkelerdeki vatandaşları sömürmeye alışmışlar. Bu sömürgecilik düzeninin ellerinden gittiğini anlayınca burada başta Cumhurbaşkanı olmak üzere halkın iktidarını yok etmek adına bunu gerçekleştirmeye çalıştılar. Türkiye Cumhuriyeti hep birlikte yürekli insanların mücadelesiyle bölünmekten kurtulmuştur. Şu anda Aydın\'da dolaşıyor ve esnaf kardeşlerimle beraber oluyorum. Onların mutluluklarını gözlüyorum ve bunlar da bizi bir siyasetçi olarak çok mutlu ediyor. İnşallah bu birlik beraberliğimiz devam ettiği müddetçe, bu mutluluğumuzda devam edecek ama çok çalışmamız gerektiğine de inanıyorum.\"

Bakan Fakıbaba daha sonra Nazilli ilçesine geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Bakan Fakıbaba esnaf ziyaretinden görüntü

- AK Parti İl Başkanlığı ziyareti ve konuşması

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN /AYDIN,(DHA)

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Fikret Orman doğum gününde, yenilenen hastane servisini açtı

İZMİR Beşiktaşlılar Derneği tarafından yenilenen İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü Ayaktan Tedavi Merkezi\'nin açılışını Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman yaptı. Doğum günü olduğunu belirten Orman, halkın kulübü olmaya devam edeceklerini söyledi.

İzmir Beşiktaşlılar Derneği, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü Ayaktan Tedavi Merkezi\'ni yeniledi. Yenilenen merkezin açılışı törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulüp ve dernek yöneticileri ile İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur katıldı. Merkezin açılış töreninde konuşan Fikret Orman, bugün aynı zamanda kendisinin doğum günü olduğunu hatırlatıp, \"İzmir Beşiktaşlılar Derneği böyle bir günde hayırlı bir işe vesile oldu. Bana da en güzel doğum günü hediyesini verdi. Beşiktaşlılık böyle bir şey. Biz halkın kulübüyüz, halkın içinden geldik, sokaklardan geldik, oradayız ve yine oraya döneceğiz. Hep beraber insanlık için, iyi şeyler için mücadele ediyoruz, Allah bize güç kuvvet versin diyorum. İyi şeyler yapmaya vesile olalım\" dedi.

Konuşmalardan sonra İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur\'un elinden plaket alan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, beraberindekilerle merkezi gezdi. Fikret Orman, yakın ilgi gösterdiği çocuklarla ve taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Merkezin açılışından görüntü

- Konuşmalardan görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY /İZMİR,(DHA)

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