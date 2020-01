DHA YURT BÜLTENİ - 15

Başbakan Yardımcısı Işık\'tan kavşak tepkisi

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli\'nin Gebze İlçesi\'nde yapımı devam eden kavşakta incelemelerde bulundu. Fikri Işık kavşağın yapımındaki gecikme nedeniyle müteahhit firmanın görevlisine, \"Yakışmadı size, yakışmadı\" diyerek tepki gösterdi.

Başbakan Yardımcısı Fikri lşık bugün öğleden sonra Gebze\'de incelemelerde bulundu. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba ve beraberindekilerle birlikte yapımı bir yıldır yapımı devam eden Gebze Anibal kavşağına gelerek incelemelerde bulunan Fikri Işık, müteahhit firmanın görevlisine tepki gösterdi. Fikri lşık, \"Size hiç yakışmadı. Sizin gibi bir firma 6 aylık işi yapamadı. Sizi bir yere yazdık. Bana anlatmayın, ne anlatıyorsun. Firma isteseydi burayı 6 ayda tamamen bitirirdi. Burası 24 saat çalışılacak yerdi. Yakışmadı size, yakışmadı. Patronlarına söyle\" dedi.

Fikri lşık yaptığı açıklamada, \"İnşallah Gebze Anibal kavşağında 29 Ekim tarihinden itibaren alttan geçiş verilmiş olacak. Hava şartlarında anormal bir değişiklik olmazsa Kasım sonuna kadar da Anibal kavşağı tamamen bitmiş olacak\" diye konuştu.

Bakan Demircan: Sayın Baykal\'ın durumunu sürekli takip ediyorum

SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan, \"Sayın Baykal\'ın sağlık durumunu sürekli takip ediyorum. Şu anda ciddiyetini koruyor. Kötüleşme yok. İnşallah daha ılımlı istikamette gelişecek\" dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Ondokuz Mayıs Ünuversitesi (OMÜ) Dektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç\'i makamında ziyaret etti. Ardından da defterini imzaladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonunda Bakan Demircan, Rektörlük bahçesine fidan dikti. Bakan Demircan, üniversitenin yemekhanesine gidip öğrencilerle birlikte yemek yedi. Bakan Demircan sonrasında Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi\'nde Samsun programıyla ilgili açıklamalarda bulunup basın mensuplanının sorularını yanıtladı.

Deniz Baykal’ın sağlık durumu ile ilgili soru üzerine Bakan Demircan, \"Sayın Baykal\'ın sağlık durumunu sürekli takip ediyorum. Bize gelen, sayın rektörümüzün son mesajında şu anda ciddiyetini koruyor. Kötüleşme yok. İnşallah daha ılımlı istikamette gelişecek. Uyutma devam ediyor. Beyin dinlendiriliyor. Bu tedavi amaçlı, beynin yorulmaması için, ödemin görülmemesi için. Sayın Baykalı\'ın tedavisi Türkiye\'nin en yetkin hekimleri tarafından takip ediliyor. Bize gelen son durum bu\" dedi.

BAKAN DEMİRCAN:TÜRKİYE\'Yİ UÇURUMUN KENARINDAN ALDI

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 2017-2018 yeni akademik yıl açılış törenine katıldı. OMÜ Kongre ve Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen programa Bakan Demircan\'ın yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Zuiya Yılmaz, OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Programın açılış bölümünde konuşma yapan Bakan Demircan, \"İnsan iradesi ve aklı insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliktir. Gençler özelikle sizlere söylüyorum aklınızı ve iradenizi kimseye emanet etmeyin, teslim etmeyin. Bakın bunun faturasını 15 Temmuz\'da bu aziz millet ağırlaşmadan önüne geçti. Çok ağır bir fatura ödeyebilirdi Türkiye. Türkiye uçurumun kenarından lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın işaret etmesiyle millet ayağı kalktı ve Türkiye\'yi uçurumun kenarından aldı. Aklını ve iradesini teslim etmiş adeta mankurtlaşmış bir yapı ile karşı karşıyaydı Türkiye. Ve oldu geçti diyemeyiz. Her zaman böyle bir kıntı herkesin başına gelebilir Bunun da tek bir çaresi aklı, vicdanı hür tutmak, memleketine milletine sözleşmesine anayasasına sadakat üzerinde birilği, beraberliği tesis etmek esastır\" dedi. Bakan Demircan\'ın konuşmasının ardından şiir dinletisi ve Türk Halk Müziği konseri gerçekleştirildi. Ardından geleneksel \'Açılış Dersi\'ni ise İstanbul Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet \'Akademik liderlik\' konusunda verdi.

Kılıçdaroğlu: Suçu varsa, suçu gizleyende suçludur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği Muhtarlar Çalıştayı\'na katıldı. Muhtarlarla yapılan çalıştayda konuşan

Kılıçdaroğlu, AK Partili belediye başkanlarının istifalarının istenmesine değinerek, \"Bir tartışma var. Falan belediye başkanı istifa etsin. Şu olsun, bu olsun. Bu millet iradesine haksızlıktır. Benim gelip herhangi bir muhtarı bulup seni beğenmiyorum istifa et deme hakkım da yetkim de yoktur. Seni seçen halk. Peki neden sana söylüyorum, \'istifa et, istifa etmezsen bedeli ağır olur\'. Seni hapse mi atarım diyorsunuz. Dosyalarını mı çıkartırız diyorsunuz. Suçu varsa, suçu gizleyende suçludur. Ortak olursunuz. Kişinin suçu varsa verirsiniz mahkemeye belki beraat eder. Nereden biliyorsunuz kişilerin suçlu yada suçsuz olduğunu. Tek kişiden demokrasi olmaz\" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki tüm mahalle muhtarlarına yönelik yapılan Muhtarlar Çalıştayı\'na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'na indikten sonra karayoluyla Kuşadası\'na geçen Kılıçdaroğlu, bir süre otelde dinlendikten sonra Efes Kongre Merkezi\'ne gitti. Muhtarlarla biraraya gelen Kılıçdaroğlu\'dan önce Çine Doruklar Mahalle Muhtarı Halil Kapıkıran, Çakırbeyli Mahalle Muhtarı Mehmet Demir, Tepecik Mahalle Muhtarı Mehmet Başak, kısa bir selamlama konuşması yaptı. Daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kürsüye çıktı.Çerçioğlu, \"3.5 yıldır belediye başkanıyım. Bu salondaki muhtarlarımdan büyük destek aldım. Onların desteği olmasaydı ben başarılı olamazdım. 1 milyar TL\'lik yatırım yaptım. Bin 540 kilometre asfalt yol çalışması yaptık. Bir o kadar da önümüzdeki yıl yapacağız. Hizmetlerimize ara vermedim devam edeceğiz\" dedi.

Özlem Çerçioğlu\'nun konuşmasından sonra belediye yatırımlarının anlatıldığı kısa bir barkovizyon gösterisi gerçekleştirildi.

\"MUHTARLARA SÖZ VE KARAR HAKKI VERİLMELİ\"

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü olan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan\'ın yanı sıra milletvekilleri, parti yöneticileri, belediye başkanlarının da eşlik ettiği Kılıçdaroğlu da konuşmasında, muhtarların sorunlarını anlattı. Kılıçdaroğlu, \"Eğer siyaset kurumu bir soruna kilitlenip sadece sorunu dile getiriyorsa orada bir şey olmaz ama bir siyaset kurumu soruna kilitlenip hem sorunu söyleyip hem de çözüm öneriyle geliyorsa orada umut ışığı vardır. Türkiye hangi sorunu varsa o soruna eğilmek o sorunla ilgili akılcı politikalar üretmek bizim görevimizdir. Size rahatlıkla şunu söyleyebilirim; Türkiye\'nin çözülmeyecek sorunu yoktur. Neden gerilimden beslenen siyaset anlayışı var? Tam aksine biraraya gelmeliyiz, uygar insanlar gibi konuşmalıyız. Sorun kimin sorunu?Hepimizin sorunu. Kendi sorunlarımızı akılcı projelerle çözmek zorundayız\" dedi.

\"SİZİ DİKKATE ALMIYORLAR SADECE SİZE SİYASETTE KULLANMAK İSTİYORLAR\"

Kılıçdaroğlu, en saf seçimin muhtarlık seçimi olduğunu oraya siyasetin gölgesinin düşmediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Türkiye\'de ilk muhtarlık seçimi 1833 Kastamonu\'da yapıldı. Demokrasinin ilk basamağıdır. En temiz ve en saf seçimlerdir. Çünkü sizi bir genel başkan alt ata yazıp seçime sokmaz. Sizi bir mahalleden çıkarsınız ben muhtar olmak istiyorum dersiniz. Bir siyasi partinin gölgesini kabul etmezsiniz. En saf seçimlerden birisi muhtarlık seçimleridir. Muhtarlık kurumunun sorunları niçin çözülmüyor? Yeni bir muhtarlık kanununu çıkması lazım. Bu yapıldı mı yapılmıyor. Muhtarlıkların geliri var mı, hiç siyasilerin aklına gelmiyor mu? Niye bunların bir geliri yok. Çünkü sizi dikkate almıyorlar sadece size siyasette kullanmak istiyorlar. Olması gereken çok basit. Emlak vergisi var değil mi? Emlak vergisinden neden size pay verilmez? Sizde seçimle geldiniz. Kanun yeterli mi? Yetmez başka şeyler e gerekiyor. Mahallenizle ilgili konu belediyede görüşülüyor, belediye meclisinde sizin mahallenizle ilgili konu görüldüğü zaman \'gelin siz de belediye meclisinde konuşun sizin de oy hakkınız, söz hakkınız olsun\' diyen var mı? Yok. Demek ki yapmamız gereken konulardan birisi kendi mahallesiyle ilgili karar alırken o muhtar, mecliste söz ve karar vermeli. Buna benzer kurallar getirirsek iyi olur. Seçimle geliyorsunuz. Sizin doğru dürüst oturacak yeriniz var mı? Yok. Muhtarın yok, siz kamu görevlisi değil misiniz? Bakın bunların sağlanması lazım. Siz bunları sağlayın. Sizin önünüze milletvekili gelir. Ona deyin ki \'biz emlak vergisinden pay istiyoruz. Belediyle meclisinde söz ve karar sahibi olmak istiyoruz. Biz oturabileceğimiz bir yer istiyoruz. Size diyecekler ki, \'biz yapacağız ama ah şu CHP karşı çıkıyor\' siz de diyeceksiniz ki, \'Kılıçdaroğlu, geldi söz verdi\'. Getirsinler, kanunu hep birlikte el kaldıracağız. Anlaştık mı? Ben bu ülkede demokrasiyi sonuna kadar savunurum. Muhtarların değişik siyasi görüşleri olabilir. Başımız üstüne, hiçbir şikayetimiz olamaz. Demokrasinin gerekleri yerine gelmeli. Bu güne kadara gelip size söz verip tutmayanlara iktidar oldu bir de tutacakları deneyelim mi ? Sözünün arkasında duralım. Bakalım nasıl oluyor.\"

\"KIŞLAYA SİYASET SOKARSANIZ BİRİSİNİN KAFASI ESER GELİP DARBE YAPAR\"

Muhtarların üzerinde baskı olduğunu öne süren \"Valinin olur, kaymakamın olur. Kaymakam seçimle mi geldi? Hayır. Seçimle gelen, atamayla gelen birisinden izin almamalı. Gidersiniz, görevinizi yaparsınız. Her adımda izin isterseniz o zaman siz neden seçiliyorsunuz ki? Demokrasi ayrı şeydir. Devlet ayrı şeydir. Hükümet ayrı şeydir. Hepsinin özünde demokrasi vardır. Milli irade diye diye mangalda kül bırakmıyoruz. Nasıl oluyor da milli iradeyle seçilen muhtar, adım atsa izin isteyecek. Bunun mücadelesini vermelisiniz. 50 bin 217 muhtar var. Her köyde mahallede milletvekili, belediye başkanı, başbakan yok ama bu ülkenin dokusunda sizler varsınız. Siz demokrasinin temelisiniz, sizler güçlü olduğunuz sürece Türkiye\'de demokrasi güçlüdür\" dedi. Türkiye\'nin sorunları olduğunu da ifade eden Kılıçdaroğlu, \"Cumhuriyetimizin niteliklerini güçlendirmek zorundayız. Demokrasiyi güçlendirmek zorundayız. Demokrasi liyakattir. İşi ehline vermektir. Bakan olmak için sadece ilkokul diplomasına ihtiyaç vardır. Ama devlette şube müdürü olmak için en az 4 yıllık üniversite bitirmek zorundasınız. Yetiyor mu? Yok. Belli bir süre geçmesi lazım. Devletin kuralları vardır. 12 yıl çalışırsınız sonra müsteşar olursunuz. Ama bakan olmak için ilkokulu diploması lazım. Devletle hükümet ayrı şeydir, devlet bakidir, hükümetler geçicidir. Devletin sembolü bayraktır, hükümetlerin sembolü yoktur. İş bilene teslim edilir. Devlette kuraldır. Devlette liyakat sistemini bozmayın, camiye kışlaya mahkemeye siyaseti sokmayın dedik. Camiye siyaseti sokarsanız bölersiniz mahkemeye siyaset sokarsanız, adaleti yok edersiniz. Kışlaya siyaset sokarsanız birisinin kafası eser gelip darbe yapar. Bunları boşuna mı söylüyoruz. Sizin de seslendirmeniz lazım. Devlette liyakat var devlet ayakta kalsın. Ama her şeyi tek adama teslim ederseniz liyakat hak hukuk adalet olmaz. Demokrasi varsa hepimizi varız demokrasi yoksa emin oluph hiçbirimiz yokuz\" dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFA TARTIŞMASINA KATILDI

AK Partili belediye başkanlarının istifalarının istenmesi tartışmasına da değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

\"Bir tartışma var. Falan belediye başkanı istifa etsin. Şu olsun, bu olsun. Bu millet iradesine haksızlıktır. Benim gelip herhangi bir muhtarı bulup seni beğenmiyorum istifa et deme hakkım da yetkim de yoktur. Seni seçen halk. İstifa et, istifa etmezsen bedeli ağır olur. Seni hapse mi atarım diyorusunuz. Dosyalarını mı çıkartırız diyorsunuz. Suçu varsa, suçu gizleyende suçludur. Ortak olursunuz. Kişinin suçu varsa verirsiniz mahkemeye belki beraat eder. Nereden biliyorsunuz kişilerin suçlu yada suçsuz olduğunu. Tek kişiden demokrasi olmaz. Hepimizin duyarlı olması lazım. A partisi olur. B partisi olur. Bizim belediye başkanlarımız var. Ben şahsen belediye başkanlarımızı topladım. Şunu söyledim. Seçildiğiniz günden itibaren size oy versin vermesin, eşit davranacaksınız. Topladığınız her kuruşun hesabını halka vereceksiniz. Kul hakkı yemeyeceksiniz. Bir kenti namuslu yönetmek istiyorsanız, kuralı budur. Bu işin sağı solu yoktur. Toplumun ayrışmaya değil, bir arada olmaya ihtiyacı var. Her şeyi ben biliyorum dersen, o ülkeden demokrasinin dibine kibrit çakmışsınız demektir. Valiyi, kaymakamı görevden alabilirsin. Ama onun yargıya gidip hakkını arama hakkı vardır. Bu neyi gösterir adalet arayışını gösterir. Şimdi hak dahi aramadan istifa edeceksiniz diyorsun. Onun çoluk çocuğu yok mu yarın diyecek ki neden istifa ettin, hırsızlığın mı vardı. Yolsuzluğun mu vardı diyecek. Çocuğuna torunlarını nasıl hesap verecek? Seçimle gelen birisini bu kadar ağır bir yaptırımla kalması doğru değildir. Aday göstermezsiniz sorun olup biten. Öbür türlü yanlıştır. Kişiler açıkça suç tehdidi altında bırakılamazlar.\"

\"SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZİN HAYATINI OKUYUN.

Bu ülkede kimsenin can ve mal güvenliği yok dediği için kendisine kızıldığını da anlatan Kılıçdaroğlu, \"Bana kızanlar, sen neden öyle diyorsun diyorlar. Evet yoktur. Şu anda istese bir savcı yasadışı toplantı diye hepimizi toplar. Gizlilik koyar bizi tutuklar. Dosyayı daha göremeyiz. Bunun adı demokrasi değildir. Kanun adalet dağıtmıyorsa kanun kanun değildir. Hakim adalet dağıtmıyorsa hakim hakim değildir. Biz bunun için adalet için yürüdük. Benim için mi hayır, benim bir derdim yok arkadaşlar. CHP entellerin partisidir diyorlar. O entellerden birisi benim. Bakın kendimi anlatayım. Babam ilkokul mezunu, annem, ablam okuma bilmez. 7 kardeşiz bir tek ben üniversiteyi okudum. Bunu kime borçluyum. Şu gördüğümüz adama, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'e borçluyum. Şimdi 3 çocuğum var. İki kızım, bir oğlum var. Kızlarımın eli ekmek tutuyor. Çalışıyorlar. Oğlum askerde o da gelir eli ekmek tutar, imkanı olur bir yere girer. Üç beş kuruş kazanır geçinip gider, dünyada paraya tamah etmedik. Etmeyeceğiz. Neden biliyor musunuz? Sevgili peygamberimizin hayatını okuyun. Mütevazi yaşamını görün. İnançlıysak biz kendi geçmişimizi çok iyi bilmeliyiz\" dedi.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU\'NUN ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞ GİBİ ALKIŞ ALDI

Konuşmasında Aydın\'a yapılan yatırımları da öven CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Özlem Çerçioğlu\'nu kast edip, \"Önümüzdeki dönemde o hizmetlerini yapmak için her türlü imkanı vereceğiz\" dedi. Bu sözler üzerine salondaki muhtarlar ve partililer, ayağa kalkıp alkışladı. Bu sözler Kılıçdaroğlu\'nun, Çerçioğlu\'nun adaylığını seçimlere 1.5 yıl kala açıkladığı olarak yorumlandı. C

SELÇUK\'TA VATANDAŞLARLA BULUŞTU, AÇILIŞTAKİ TARTIŞMAYA DEĞİNDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının hemen ardından Selçuk\'ta ziyaret ettiği kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti. İZBAN istasyonunun Başbakan Binali Yıldırım\'ın katılımıyla yapılan açılış trenindeki tartışmanın vatandaşlar tarafından gündeme getirilmesi üzerine, Kılıçdaroğlu, \"Bu sefere ders vermek durumundasınız\" dedi. Ardından CHP İl başkanı Kamuran Ali Güven\'in genel başkanlarının kendilerini kırmadığını ve çay teklifini kabul ettiğini söylemesinden sonra Kılıçdaroğlu bu kez \"Bu kadar laf etti, çay yok ortada\" sözleri gülüşmelere neden oldu. Bir vatandaşın ön seçim istemesi ve delege sistemini eleştirmesi üzerine Kılıçdaroğlu, \"Delege sistemi, siyasi partiler kanununda var. Tüzükte kaldırsak bile mahkemede kabul edilmiyor iptal ediliyor\" dedi.

\"HALK SENİ SEÇTİYSE YERİNDE KALACAKSIN\"

Kahvehane toplantısında da AK Partili belediye başkanlarının istifalarının istenmesi tartışması bir kez daha gündeme geldi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, \"Halk seni seçtiyse, yerinde kalacaksın. Mücadele edeceksin\" dedi. Söze giren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, \"Belediye başkanı kellesini koltuğuna alır, mücadele böyle olur. Korkusu yoksa, yerinde kalır. Niye istifa etsin. Millet istifa et derse Ankara\'nın yarısı istifa et derse olur\" dedi.

Kılıçdaroğlu da bu sırada, \"Tek adam rejimi dedik işte tek adam rejimi bu\" dedi. Bir yaşlı kadının emekli maaşlarına zam istemesi üzerine de

Kılıçdaroğlu, \"Biz seçimlerde emeklilere iki maaş ikramiye dedik. Ama onlar bizim paramız var dedi. 2019 seçimlerinde indirirseniz. Sorunlarınız çözülür\" dedi. Kılıçdaroğlu, daha sonra İstanrbul\'a gitmek üzere Adnan Menderes Havalimanı\'na geçti.

Büyükerşen\'den bürokratların açılışa katılmamasına sitem: Biz yapınca gelen olmuyor

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi\'nin açılışına hiçbir bürokratın katılmamasına sitem ederek, \"Gönül, bürokrat olarak bu şehre atanmış ve bizim bu konularda da sorumluluk taşıyan yöneticilerini görmek isterdi; ama maalesef biz yapınca bu hizmetleri gelen pek olmuyor. Ama öbürlerinden birisi geldiği zaman bakıyorsunuz bürokrattan geçilmiyor\" dedi.

Büyükşehir Belediyesi\'nin, Kumlubel Mahallesi\'nde yıllarca boş duran Belediye Hastanesi binası, Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi\'ne dönüştürüldü. Alzheimer, down sendromu ve otizm spektrum bozukluğu olanların da dahil olduğu 19 yaş ve üzeri zihinsel engellilerin yararlanabileceği merkezin açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törenin açış konuşmasını yapan Başkan Büyükerşen, açılışa bürokratların katılmamasına sitem ederek, şunları söyledi:

\"Bugün Büyükşehir Belediyesi olarak bana göre son derece önemli sosyal hizmet tesisini açıyoruz. Gönül isterdi ki toplumun çok önemli sorunlarından birisi olan engellilerin eğitimi konusunda belediye olarak bizim gösterdiğimiz ilgini bir parçası da bu şehrin üst derece bürokratları tarafından gösterilseydi. Gönül, Milli Eğitim Müdürünü görmek isterdi burada; çünkü onu geniş ölçüde ilgilendiriyor. Gönül, sağlık müdürünü burada görmek isterdi. Gönül, bürokrat olarak bu şehre atanmış ve bizim bu konularda da sorumluluk taşıyan personellerini, yetkililerini, yöneticilerini görmek isterdi; ama maalesef biz yapınca bu hizmetleri gelen pek olmuyor. Bizim milletvekilleri zaten gelir gelmez Ankara\'dadır onların çoğu. Ama öbürlerinden birisi geldiği zaman bakıyorsunuz bürokrattan geçilmiyor, törenin yapıldığı yer alan. Neyse bunu bir sitemim olarak kabul edin.\"

\'PROTOKOLÜ BOZMAK ZORUNDA KALDIK\'

Açılışı yapılan binayı daha önce belediye hastanesi olarak düzenlediklerini, burada yaşlı ve yoksulların tedavileriyle bakımlarını yapmayı planladıklarını; ancak açılış izni alamadıklarını anlatan Büyükerşen, şöyle konuştu:

\"Burası vaktiyle yapılmış bir bina. Buraya bir tadil etmek suretiyle yaşlı ve yoksul Eskişehirliler için bir hastane olsun istedik. Donanımını da kısa sürede yaptık. Açacağız, tam o sırada sağlık sistemi değişti. Bütün yetkiler, bu gibi hastaneler ve bakım yerleri de sağlık müdürlüğünün eline verildi. Öyle ki hasta bakıcıdan doktora kadar tayin yetkisi onlarda. İzin verme yetkisi onlarda, her şey onlarda. Hasta yaşlılara, çaresiz insanlara bakım yapacağımız bir yer olarak düşünüyorduk yerine getiremedik. Aynı tarihlerde Gaziantep\'te belediye hastanesi vardı, müsaade etmişlerdi. Diğer şehirlerde de kendi partilerin yönetiminde olan belediyelerde açmışlardı. Bize bir türlü verilemedi. Bekledik. Bugün, yarın olur. Belki bize bir ayrıcalık tanırlar dedik olmadı. İçerideki bütün araç gereç ve donanımları da hastanelere resmi, Tıp Fakültesi başta olmak üzere dağıttık. Daha sonra burada otistikler ve yetişkin spastiklerin bakımı için bir tesis olarak kullanılması amacıyla Osmangazi Üniversitesi ile protokol imzaladık. Ve 2 yıl boyunca bu protokolün gerçekleşmesini bekledik, sonunda kendi aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle bu hizmeti veremeyeceklerini söylediler. Protokolü bozmak zorunda kaldık.\"

Binayı, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı\'na bağlı Zihinsel Engelliler Gündüz Yaşam Merkezi\'ne dönüştürdüklerini belirten Başkan Büyükerşen, \"19 yaşında yani yetişkin ve kendi başına eğitimini ve bakımını sağlayamayacak durumda olan, ailelerine büyük yük olan bu merkezde belediye olarak bu hizmeti üstlenelim dedik. Getirsinler, günün belli saatlerinde burada onlara hem bakalım hem de yeteneklerine göre birtakım beceriler öğretmek suretiyle kendi hayatlarını, kendi yaşamlarını büyük ölçüde ailenin sırtına yük olmadan becerebilecekleri bir hale gelinceye kadar eğitim de verelim. Sonra aile gitsin işini gücünü görsün dışarıda ondan sonra gelsin akşam ailenin ferdini alsın evine götürsün istedik\" diye konuştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, konuşmaların ardından açılışını yaptığı merkezi gezdi.

Otomobil inşaat temeline uçtu: 3 yaralı

DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, aşırı hızlı olduğu belirtilen otomobilin yol kenarındaki inşaatın temeline uçtuğu kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Deliktaş Mahallesi Cuma Parkı karşısında meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü yönünden Üçgen Dokuzkavaklar Mahallesi\'ne doğru giden 34 yaşındaki Fevzi Kurcan, kavşakta, yönetimindeki 20 BZ 378 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Aşırı hız yüzünden kontrolden çıktığı belirtilen otomobil, yolun yanındaki 3 metrelik inşaat temeline uçarak ters döndü. Kazada sürücü Fevzi Kurcan ile yanındaki iki kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye, polise haber verdi, ambulans çağırdı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, temele merdivenle inerek otomobildeki yaralıları çıkardı. Yaralılar ambulansla Denizli Devlet ve Servergazi Devlet Hastanelerine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. Yaralıların hastanelere götürülmesinin ardından, inşaat temelindeki otomobil, çekiciyle kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Şehit ailesine ev verildi

KONYA\'nın Seydişehir İlçesi\'nde oturan 21 yaşındaki Hüseyin Kavalbacak, geçen yıl Şırnak\'ın Uludere İlçesi\'nde piyade onbaşı olarak vatani görevini yaptığı sırada PKK\'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düştü. Seydişehir Belediyesi’de, kaymakamlığın desteğiyle Kavalbacak\'ın, ailesinin oturduğu ev fiziki olarak kötü olduğu için yeni bir ev yapıp teslim etti.

2 kardeş olan Piyade Onbaşı Hüseyin Kavalbacak, terhisine 1.5 ay kala 23 Ağustos 2016 tarihinde Uludere\'de düzenlenen saldırıda şehit düştü. Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, taziye ziyareti sırasında şehit babası Ali Kavalbacak\'ın ailesiyle oturduğu evin fiziki durumunun kötü olduğunu gördü. Bunun üzerine şehit babasının oturduğu Ketenli Mahallesi\'nde belediyeye ait arsaya şehit ailesi için ev yapmaya karar verdi. Seydişehir Kaymakamlığı’nın desteğiyle yapılan evin eşyaları da yardım severler tarafından döşendi.

Şehit ailesi çin yapılan ev bugün düzenlenen törenle teslim edildi. Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İsmet Cansaran, İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve davetliler katıldı.

Evin 300 metrekare olduğunu belirten Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, \"Ketenli Mahallesi\'nde inşa edilen ev, 300 metrekarelik kullanım alanı olan iki katlı bir binadır. Binanın yüzde 80 belediyemiz ve kaymakamlığımız tarafından yüzde 20\'si de hayırseverler tarafından yapılmıştır. Bunlar güzel şeyler ama acıları bitirmez , acıları hafifletmek için bir nebze çorbada tuzumuz olsun diye yaptığımız bir çalışma.\" dedi.

Oğlunun vatan için şehit düştüğünü ve bir can feda etmeye hazır olduğunu belirten şehit babası Ali Kavalbacak, yapılan ev için mutlu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından evin anahtarı Ali Kavalbacak\'a teslim edildi.

Yarış motoruyla bariyerlere çarpan sürücü öldü

Bursa’nın İnegöl İlçesi\'nde motosikletiyle bariyerlere çarpan 34 yaşındaki Can Yontarım hayatını kaybetti. Kazada sağ bacağı kopan sürücü yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir’den Bursa’nın İnegöl İlçesine gezmeye gitmek üzere yola çıkan Can Yontarım yönetimindeki 55 VJ 916 plakalı yarış motosikleti, İnegöl’ün Mezit Mahallesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine savrularak önce bariyerlere sonra istinat duvarına çarparak durdu. Bariyerlere çarpmasıyla sağ bacağı kopan genç ağır yaralandı. Kazayı gören sürücüler durumu bildirmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından steril poşete konulan kopan bacağı ile İnegöl Devlet Hastanesine sevk edilen Can Yontarım yapılan tüm müdahalely rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mekanik otopark hizmete açtı

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, Antalya\'nın ilk mekanik otoparkını hizmete açtı.

Sinan Mahallesi\'nde 2000 Plaza\'nın karşısında yer alan mekanik otoparkın açılış törenine Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, meclis üyeleri ve belediye çalışanları katıldı. Açılışta konuşan Vali Münir Karaloğlu, mekanların daha efektif kullanılması gerektiğini söyledi. Menderes Türel\'in bir koyundan nasıl 4 post çıkarılacağını bu otoparkla gösterdiğini belirten Karaloğlu, otopark sayısının artırılması durumunda şehir merkezinin rahatlayacağını vurguladı. Kaldırımda düzensiz parkları, otoparklar sayesinde ortadan kaldırılacağını kaydeden Karaloğlu, \"Araç bir imkan ama araçlar bir noktadan sonra insanlara eziyet olmaya başlıyor. Bu nedenle toplu taşımayla gideceğiniz yerlere toplu taşımayı kullanın. Antalya bisiklet için kullanımına çok uygun, bisiklet kullanımını da artırmamız gerekiyor. Sağlık için de bisiklet kullanmak gerekiyor\" dedi.

TEKNOLOJİK OTOPARK

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de bölgenin eskiden halk pazarı olarak kullanıldığını söyledi. Yeni nesil teknolojik otoparkı buraya kurarak yeni bir dönemi başlattıklarını kaydeden Türel, “Otopark ihtiyacımız giderek artıyor. Araç parkının azlığı nedeniyle insanımız şehir merkezine gelmekten ürküyor. Turizm ve ticarette bu nedenle istediğimiz seviyeye gelemiyoruz. Bu soruna karşı otopark dönemi başlattık\" dedi.

188 ARAÇ KAPASİTELİ

Doğu Garajı Projesi kapsamında 700 araçlık bir otopark, eski stadyumun yanında 500 kapasiteli bir otoparkı daha Antalya\'ya kazandıracaklarını anlatan Menderes Türel, mekanik otoparkta ise 188 araç kapasitesine ulaştıklarını aktardı. Kaleiçi\'ne araçlarıyla gelen insanları bu otoparka yönlendireceklerini belirten Türel, “Kaleiçi\'ne aracımla geldim giremedim, gideceğim nereye gideceğim derdi bu otoparkla sona erdi. Eskiden 90 araç bu otoparka sığıyordu. Kısa süreli park edecek araçlar için 2 katlı asansörleri, uzun süreli kalacak için de 4 katlı asansörümü kullanacağız. Bir saate kadar 5 lira, 3 saat kadar 8 lira, 24 saat kalacak ise 15 lira otopark ücreti ödeyecek\" diye konuştu.

METRO PROJESİNİN GÜZERGAHI BELLİ OLDU

Menderes Türel, araçlara otoparklarla yüzde 100 çözüm bulmanın mümkün olmadığını söyledi. Öncelikli olarak toplu ulaşım araçlarının kullanılmasını tavsiye eden Türel, “Otomobil yerine bisikleti tercih edin. Antalya\'da bisiklet yollarımızı birbirini tamamlayacak şekilde dizayn ediyoruz. 2019\'dan sonra da Antalya metro ile tanışacak. Bununla ilgili bütün izinleri aldık. Yeniden hizmet imkanı olursa Büyük Liman\'dan Lara-Kundu\'ya kadar ve \'Y\' çizerek Varsak\'a uzanacak bir metro projesi gündemimizde\" dedi.

Konuşmasının ardından yeni otoparkın açılışı dualarla gerçekleştirildi.

