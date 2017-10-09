DHA YURT BÜLTENİ - 15

CHP\'li Budak\'tan \"Sıfır sorun\" eleştirisi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, ABD ile yaşanan vize krizini değerlendirip, yanlış dış politika adımları nedeniyle Türkiye\'ye dost ülke kalmadığını söyledi. Dış politika hatalarının ceremesini 80 milyonun çektiğini belirten Budak, \"Komşularla sıfır sorun diye başlayan ve 15 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti\'nin ülkeyi getirdiği noktayı, dün açıklanan vize meselesiyle bir kere daha görmüş olduk. 15 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidar düşünün ve hiç dostu kalmamış\" dedi.

CHP Denizli İl Başkanlığı\'nın 12 Ekim Perşembe günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılışı yapılacak yeni hizmet binasında, Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak\'ın da katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına, CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Denizli Milletvekilleri Kazım Arslan ve Melike Basmacı da yer aldı.

Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, ABD ile Türkiye arasında yaşanan krizi değerlendirdi. Genel Başkan Yardımcısı Budak, ABD\'nin Türkiye\'den gelen vize başvurularını askıyla aldığını hatırlatarak, \"Dış politikayla ilgili, \'Komşularla sıfır sorun\' diye başlayan ve 15 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti\'nin ülkeyi getirdiği noktayı dün açıklanan vize meselesiyle bir kere daha görmüş olduk. 15 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidar düşünün ve hiç dostu kalmamış. AB\'de dostu kalmamış, şimdi de ABD\'yle büyük bir kriz baş gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 gün önce ABD\'ye büyük ümitlerle gitmişti. Orada \'Dostum Trump\'la biz ülkelerimiz ve dünyayla ilgili görüş alışverişinde bulunduk ve son derece başarılı sonuçlar aldık\' demişti. Ne oldu da 15 gün içinde bu noktaya geldik. Dostum Trump\'tan hangi seviyeye geldik? 7 yıl öncede Suriye\'de, \'Dostum, kardeşim Esad\' vardı ve hemen arkasından \'katil Esed\' seviyesine çıkarmıştık dış ilişkilerimizi\" dedi.

\"EKONOMİK BÜYÜME İÇİN İHTİYAÇ, İSTİKRARLI SİYASİ DURUŞ\"

Ülkenin sürekli bir yanılsama ve aldatılma noktasında bugünlere geldiğini savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak, \"Dış politika milli bir politikadır. Dış politikada, o parti, bu parti olmaz. Dış politikayla ilgili herkes tek yumruk olmalıdır. Bu kadar hatanın telafisini 80 milyonun çekiyor. 80 milyonun her bireyi hem dış politikada hem iç politikadaki hatalardan dolayı sıkıntı çekiyor. En son geldiğimiz noktada, orta vadede açıkladıkları ve yüzde 5.5 büyümeyi öngören ekonomik planı gerçekleştirebilmek için istikrarlı bir siyasi duruşa ihtiyaç var\" diye konuştu.

MEHMET ŞİMŞEK\'E ÇAĞRI

Türkiye\'nin yapılan hatalardan dolayı üretemeyecek bir konuma doğru ilerlediğini savunan Budak, \"Mehmet Şimşek\'in bir sözü vardı; \'Ya vergileri artıracağız ya da borçlanacağız\' diye. Ben de Mehmet Şimşek\'e çağrı yapıyorum; IMF\'ye verdiğiniz borç var ya ilk önce oradan başlayın. O borçları bir geri alın. Türkiye 2002\'den 2015\'e kadar tam 10 kat boçlanmışız. Türkiye yurtdışı borçlarının toplamı 412.2 milyar dolar seviyesinde. Bunun 280 milyar doları da özel sektör borçlarıdır. Siz, zaten borçlanmışsınız. Vergileri artıracağız derken kimin vergilerini arttıracaksınız\" dedi.

\"YALNIZLAŞAN TÜRKİYE\"

Meclis gündemine 130 maddelik Torba Yasa\'nın geleceğini belirten Budak, bunun da halkın sırtına yüklenecek yeni borçlanmalar olduğunu ifade etti. Türkiye\'nin gittikçe yalnızlaşan bir ülke durumuna geldiğine dikkati çeken Budak şunları söyledi:

\"Ülke olarak demokrasi, hukuk liginden düştüyseniz laikliği askıya alacağız, girişimlerde bulunuyoruz derseniz, geleceğiniz nokta yalnızlaşan bir ülke olur. Demokratik, laik, sosyal hukuk devletinden verdiğiniz taviz bugün sizi ekonomik anlamda bu hale getirir. Siz yanlış yönetiyorsunuz ceremesini halk çekiyor.\"

KILIÇDAROĞLU\'NUN DENİZLİ PROGRAMI

Toplantıda, 12 Ekim Perşembe günü Denizli\'ye gelecek olan CHP Genel Başkanı lideri Kılıçdaroğlu\'nun programı da açıklandı. Saat 10.00\'da Denizl\'ye gelecek olan Kılıçdaroğlu\'nun, sanayicilerle toplatı yapacağı, ardından saat 13.00\'te bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirdi. Saat 14.00\'te muhtarlar, esnaflar ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek olan Kılıçdaroğlu\'nun saat 17.00\'de partisinin Denizli yeni il binasının açılışını yapıp, Çal ilçesine geçerek, geçen 18 Eylül\'de Mardin\'in Nusaybin ilçesi kırsalında, teröristler çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Muhammet Arıkan\'ın babaocağını ziyaret edeceği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak\'ın konuşması

-Toplantıdan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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Çatak Kaymakamı: Vatandaştan oy alıp, teröristlere hizmet ettiler



VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından, Çatak İlçesi\'nde yürütülen çalışmalarda bazı mahalleler ilk kez asfalt yola kavuştu. Asfalt çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede incelemelerde bulunan Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, \"Daha önceki hizmetlere bakıyorsunuz 3 terörist geçecek diye, 450 bin liraya köprü yapmışlar. Biz o köprüleri taşıdık. Halkın geçtiği yollara yeniden kurduk ve onardık. Şimdi o köprüleri vatandaşlarımız kullanıyor. Vatandaştan oy aldılar ama teröriste hizmet ettiler\" dedi

Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, ilçeye bağlı 4 mahallede devam eden yol asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi. Van ve ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde, sürdürülen yol çalışmalarında bir yıl içerisinde 250 milyon TL\'lik yatırımın yapıldığı belirtildi.

Sarp kayalık ve dağların arasında bulunan Çatak\'ta ekipler; Alacayar, Bilgi, Çemik ve Eliaçık mahallelerinin yollarını genişletip asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül,ilçede bugüne kadar yolu, köprüsü olmayan mahallelere hizmet verdiklerini belirtirken, daha önceki belediyelerin vatandaştan oy alıp teröristlere hizmet ettiğini söyledi.

Akgül, \"Çatak bu yıl içerisinde hiç alamadığı kadar hizmet alıyor. Büyükşehir ve ilçe belediyemiz tarafından hiç asfaltlanmayan yollarımıza asfalt döküyoruz. Çünkü yol medeniyettir. Yolu düzgün olan yere hizmet gider, medeniyet gider. Hamd olsun çalışıyoruz. halkımız da yapılan hizmetten çok memnun\" dedi

Akgül, belediye olarak vatandaş odaklı hizmet yaptıklarını da belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Daha önce vatandaş oyunu vermiş ve bunlar da yüzde 87 oranında oy almış. Ama hizmetlere bakıyorsunuz 3 terörist geçecek diye, 450 bin liraya köprü yapmışlar. Biz o köprüleri taşıdık. Halkın geçtiği yollara yeniden kurduk ve onardık. Şimdi o köprüleri vatandaşlarımız kullanıyor. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşa öncelikli hizmet yapıyoruz. Maalesef onlar ideoloji odaklı hizmet yaptılar. Vatandaştan oy aldılar, ama teröriste hizmet ettiler. Devletimiz de bu işe el koydu. Vatandaşın hakkını yine vatandaşa verdi.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çatak mahallelerinde sürdürülen yol çalışması

-Genel ve detaylar

-Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül\'ün açıklaması

-Asfaltlanan yol

-Vatandaşlarla röportaj

Haber: Behçet DALMAZ / VAN, (DHA)

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Lösemi hastası Irmak, hastalığı yenip okula dönmek istiyor

ZONGULDAK\'ta 4 ay önce lösemi tanısıyla tedavi görmeye başlayan ve okulunu bırakmak zorunda kalan 8 yaşındaki Irmak Tıska, sağlığına kavuşup eğitimine yeniden devam etmek istiyor.

Mithatpaşa Mahallesi\'nde oturan 32 yaşındaki Sibel ve 45 yaşındaki Necmi Tıska çiftinin iki kızından Irmak Tıska, 4 ay önce mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Irmak Tıska\'ya lösemi tanısı konuldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi\'nde tedavi süreci başlayan Irmak\'a kemoterapi uygulanmaya başlandı. Küçük kız tedavi için 467 Evler İlkokulu 2\'nci sınıftaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Necmi Tıska, kızının bir an önce iyileşerek sağlığına kavuşmasının en büyük dileği olduğunu söyledi. Necmi Tıska, kızının tedavisi için 10 günde bir Ankara’ya gitmek zorunda olduklarını belirterek, \"Hastalıkta zor dönemi atlattık gibi bir şey. 15 ay daha tedavisi devam edecek. Şu anda haftada bir veya 10 günde bir Ankara’ya gidiyoruz ve tedavimiz devam ediyor. Doktorların söylediği şu anda güzel gidiyor. Kızımın iyi olacağına inanıyorum. Allah da yardım ediyor.\" dedi.

Necmi Tıska, kızının hastalığı öncesi inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını, sık sık Ankara\'ya gittiği için iş bulamaz olduğunu söyledi. Necmi Tıska, şöyle konuştu:

\"Kızım hasta olmadan önce bir şekilde geçiniyorduk ve sıkıntımız yoktu ancak şu anda öyle değil. Bir noktadan sonra karşılayamaz hale geldim. Gönül ister ki çocuklarım burada değil de kendi yuvalarında otursunlar. İstediğiniz şeyler fazla olmadığı halde olmayınca hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Tek isteğim sigortası olan, kızımın ihtiyaçlarını karşılayabileceğim, gelir alabileceğim bir iş. Çünkü kızımın ilaçları çok pahalı.\"

Görüntü Dökümü:

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-Baba Naci Tıska ile röp.

-Sağlık raporundan detay

-Irmak Tıska ve ailesinden detay

Süre: (4.38) Boyut: (148 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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DEAŞ şüphelisi 4 Iraklı sınır dışı edildi, 1 kişi tutuklandı

YOZGAT Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi tarafından terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheliden 1’i tutuklandı, 4 kişinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Yozgat kent merkezinde TEM şube ekipleri, örgüt mensuplarının bulunduğu belirlenen hücre evine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken 4 kişinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adliye binasından görüntü

-Zanlıların adliyeye getirilmesi

-Zanlılardan birinin annesinin adliye önünde görüntüsü

Haber: YOZGAT,(DHA) -

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Futbol aşkı ceza dinlemedi

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta sahasında Zonguldak Kömürspor ile karşılaşan Silivrispor\'un \'Spor Müsabakalarını Seyirden Men’ cezası alan taraftar grubu liderleri İrfan Erdoğan, Eray Baysal ve Gürkan Laçkın, kiraladıkları vince çıkarak takımlarına destek verdi.

Pazar günü, Silivri Stadyumu’nda Silivrispor ile Zonguldak Kömürspor karşı karşıya geldi. Zonguldak Kömürspor\'un 1-0 üstünlüğüyle sonra eren karşılaşmada ilginç görüntüler ortaya çıktı. Silivrispor Kulüp Yönetimi ile taraftar arasında çıkan tartışmalar sonrası 6022 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefetten taraftar grubu liderleri İrfan Erdoğan, Eray Baysal ve Gürkan Laçkın hakkında \'Spor Müsabakalarını Seyirden Men Tedbiri\' cezası uygulandı. Fanatik Silivrispor\'lu 3 taraftar, Zonguldak Kömürspor maçında kiraladıkları vinçle takımına destek verdi. Stadyumun arka tarafına kurulan vincin sepetine çıkan taraftarlar, taraftara üçlüde çektirdi.

İrfan Erdoğan, Silivrispor’un her zaman destekçisi olduklarını söyledi. Yönetimle yaşadıkları tartışma nedeniyle ceza aldıklarını anlatan Erdoğan, \"Yönetimle yaşanan bazı tartışmaların ardından 6022 sayılı kanun gereği müsabakaları izlemekten men cezası aldık. Ancak takımımızı ve taraftarımızı yalnız bırakamazdık. Bir vinç tuttuk ve stadyumun yanına kurdurduk. 3 arkadaş üzerine çıkarak takımımıza yine taraftarımızla birlikte destek verdik. Biz cezamızın da kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü her zaman takımımızın daha iyi yerde olmasını isteyen ve bu takıma gönül veren kişileriz.ö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Vinçteki taraftarlar

-Takımlarını desteklemeleri

-Vinçten çekilmiş video

Süre: (2.49) Boyut: (90 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Tamir ettikleri asansörle duvar arasına sıkıştılar

ANTALYA\'da, 24 yaşındaki Serkan Karabacak ve 17 yaşındaki Emirhan Hakikat, tamir ettikleri asansörün düşmesi sonucu kabin ve duvar arasında sıkışarak yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi Kızıltoprak Mahallesi 954 Sokak\'taki Özen Kent Sitesi C Blok\'ta meydana geldi. Teknik servis elemanları Serkan Karabacak ve Emirhan Hakikat, bloğa ait asansörün kabin bakımını yaptı. Zemin kata inen Karabacak ile Hakikat, bakıma burada devam ettikleri sırada birinci kattaki kabin hızla düştü. Kabin ile duvar arasında sıkışan Emirhan Hakikat bulunduğu yerden kendi imkânıyla çıkarken, Serkan Karabacak ise sıkışıp kaldı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürürken haber verilmesi üzerine Serkan Karabacak\'ın ağabeyi Gökhan karabacak da olay yerine geldi. Karabacak, ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürülen Emirhan Hakikat ve Serkan Karabacak tedaviye alındı. İki teknisyenin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kurtarma çalışmalarını izleyen Gökhan Karabacak, kardeşinin kendisini arayarak kazayı haber verdiğini belirterek, \"Asansörün altında kaldığını öğrenince çok merak ettim. Hemen gelip görmek istedim. İyi olduğu görünce sevindim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü

Asansör kabininin yukarı çekilmesi

RÖP: Gökhan Karabaçak

Serkan Karabaçak sıkıştığı yerden çıkartılması

Sedye ile ambulansa taşınması

Ambulansın hastaneye gidişi

Site dış plan görüntü

Ambulans ve itfaiye aracının görüntüsü

Detaylar

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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İşçinin pres makinesine sıkışan kolu koptu

BURSA\'nın İnegöl İlçesi\'ndeki kağıt fabrikasında çalışan 45 yaşındaki Hasan S.\'nin sol kolu, pres makinesine sıkışarak dirsekten koptu.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Hasan S., kağıt pres makinesinde çalıştığı sırada sol kolunu makineye kaptırdı. Kanlar içerisinde kalan işçinin yardımına mesai arkadaşları koştu, ancak Hasan S.\'nin kolu makineden kurtarılamadı. İhbar üzerine fabrikaya gelen İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle makineden çıkarılan işçinin kolunun dirsekten koptuğu belirlendi. Hasan S., 112 Acil Servis ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, kopan kolu da steril poşete konularak hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan Hasan S. daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaralının ambulansa hastaneye sevki

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Haber: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

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Cezaevinden izinle çıktı, kazada hayatını kaybetti

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Tarsus-Çamlıyayla karayolu üzerinde meydana geldi. Saat 15.15 sıralarında Çamlıyayla yolu Takbaş mevki Üniversite Kavşağında meydana geldi. Alpay Koçak yönetimindeki plakasız motorsiklet, önündeki bir aracı geçmek isterken karşı yönden gelen Mehmet Arı idaresindeki Tarsus Belediyesine ait 33 N 5378 plakalı damperli kamyonun altında kaldı. Kazanın etkisiyle asfalt zemine savrulan Koçak yaşamını yitirirken kamyonun altında kalan motosiklet ise hurdaya döndü.

Tarsus Yarı Açık Cezaevinde hükümlü olan Koçak\'ın 3 Ekimde bir haftalığına izinle cezaevinden çıktığı, bu gün de teslim olmayı planladığı öğrenildi. Cezasının bitmesine 46 gün kalan Koçak\'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kazanın meydana geldiği yol

- Kaza yerindeki ekipler ve vatandaşlar

- Kamyonun altında hurdaya dönen motosiklet

- Cesedi inceleyen ekipler

- Kamyondan ve kaza yerinden detay

- Lastiklerin altındaki motosiklet değişik açıdan

- Yerde üzeri örtülü ceset

- Motosiklet\'in kamyonun altından çıkarılması

SÜRE:01\'00\" BOYUT: 32.2 MB

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

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Tokat\'ta 144 mülteci yakalandı

TOKAT’ın Niksar ilçesinde durdurulan otobüste, Türkiye\'ye kaçak yollardan giren 15\'i çocuk 144 mülteci yakalandı.

Niksar ilçesi D-100 Karayolu, Köklüce mevkisinde yol uygulaması yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana\'dan İstanbul\'a gitmekte olan 01 YT 282 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları tespit edilen 20 Pakistan ve 124 Afganistan uyruklu toplam 144 mülteci yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından üst araması yapılan mülteciler işlemlerinin yapılması için Niksar Spor Salonuna götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüsten görüntü

-Mültecilerin görüntüsü

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/NİKSAR(Tokat),(DHA)

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Bolu\'da otomobil takla attı: 3 yaralı

BOLU\'da, D-100 karayolunda kontrolden çıkarak, takla atan otomobildeki aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, D-100 karayolunun Köroğlu Park Alanı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mustafa Buğday yönetimindeki 07 EMB 04 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Sürücüyle kızı Sevil ve eşi Perihan Buğday, ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Bekleyen jandarmalar

-Detaylar

Süre: 0.46 Boyut: 24.4 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Erdemli\'de güz dönemi üzüm hasadı başladı

MERSİN’in Erdemli İlçesi\'nde Türkiye\'nin en geç yetişen güzlük üzümlerin hasadına başlandı.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Üzümlü Mahallesi’nde hasat, Erdemli Kaymakamı Avni Kula tarafından başlatıldı. Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Erdemli Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Derin ile birlikte güzlük üzüm hasadı yapan Kula, çiftçilere bereketli olması dileğinde bulundu. Mahalle Muhtarı Mustafa Başbilen ise, yetiştirdikleri üzüme halk arasında \'Tilki Kuyruğu\' ya da \'Gök üzüm\' adı verildiğini, çeşitlerin soğuğa dayanıklı olduğunu anlattı.

Çiftçiler bu yıl 500 dönüm üzüm bağlarından 600 ton üzüm rekolte bekliyor.

Görüntü Dökümü

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- Erdemli ilçesinin Üzümlü mahallesinde yetiştirilen üzüm bağlarından görüntü

- Kaymakam Avni Kula ve beraberindekiler üzüm hasadı yapma görüntüsü

- Kaymakamın üzümleri göstermesi ve üzüm bağından ayrılmaları

- Üzümlerden görüntü

- Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ile yapılan röportaj (solda)

- Bağdaki üzümlerden görüntü

- Üzümlü Mahalle Muhtarı Mustafa Başbilen ile yapılan röportaj Bağlardaki salkım üzümlerden görüntü

- Üzüm yetiştiricisi Tuncay Kökçü ile yapılan röportaj

- Üzüm bağından genel görüntü

SÜRE:02\'54\" BOYUT:324,17 MB

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

