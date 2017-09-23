DHA YURT BÜLTENİ - 15

Kandıra açıklarında kaçak teknesi battı: 21 ölü, 9 kayıp (8)

KAPTAN SURİYELİ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kandıra açıklarında teknenin batmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Başsavcılık yaptığı yazılı açıklamada, kötü hava koşullarından dolayı batan teknede çoğunluğu Irak uyruklu 68 ile 74 kişi bulunduğunu belirterek, şu açıklamada bulundu:

\"Halihazırda ölü sayısı 21\'e ulaşmıştır. Kazazedeler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi tarafından 100 kişilik yer ayrılmıştır. İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 7 Arapça, 1 Farsça olmak üzere toplam 8 tercüman ile 2 polis memuru olmak üzere toplam 10 personel, şahıslar ile sağlıklı bir iletişimin kurulabilmesi için olay yerine sevk edilmiştir. Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca olayın öğrenilmesine müteakip gerekli adli işlemlerin yapılmasını ve delillerin sağlıklı bir şekilde toplanabilmesini teminen 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.\"

Göçmenlerin Romanya\'ya kaçırılmaya çalışıldığı ifade edilerek, açıklamaya şöyle devam edildi:

\"Göçmenleri Romanya ülkesine kaçırmaya çalışan şüpheli ya da şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar Kandıra Cumhuriyet Savcılarının talimatları doğrultusunda devam etmektedir. Bu aşamada şüpheli ya da şüpheliler henüz tespit edilememiştir. Son alınan bilgilere göre teknenin içerisinde toplam 68-74 kişi bulunduğu, tekne kaptanının Suriye uyruklu, yolcuların ise Irak uyruklu olduğu haberi alınmıştır. İstanbul\'dan TCSGDOST isimli gemi de arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için yola çıkartılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları büyük bir hızla devam etmektedir. Teknenin, Romanya ülkesine gitmek üzere nereden Karadeniz\'e açıldığı bu aşamada henüz kesin olarak tespit edilememiştir. Son bilgilere göre Kandıra Devlet Hastanesi\'nde 6, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 8, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 4 ve Seka Devlet Hastanesi\'nde 2 olmak üzere toplam 20 kişi tedavi altına alınmıştır\"

Haber: Ergün AYAZ / KOCAELİ, (DHA)

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Samsun\'da anız yangını korkuttu

SAMSUN\'un Canik İlçesi\'nde meydana gelen anız yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1.5 saatte kontrol altına alındı.

Yangın Canik İlçesi Gaziosman Paşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Boş bir arazide çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevlar biranda tüm bölgeyi sardı. Çok sayıda evin de olduğu bölgede, alevler korku ve panik yaşattı. İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'na bağlı ekipler Gaziosman Paşa Mahallesi\'ne sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık 1.5 saatte yangın kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü :

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- Yangından detay

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Vatandaşlardan detay

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Haber-Kamera : Hakan AKGÜN/SAMSUN,(DHA) -

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Oto yıkamacıdan çalışanına ilginç ceza

SİVAS\'ta oto yıkama dükkanı işleten esnaf, işini aksatan çalışanını sandalyede tazyikli suyla yıkadı.

Kent merkezindeki Toptancılar Sitesi\'nde oto yıkamacılığı yapan E.E. akşam saatlerinde işini aksatan çalışanı M.A.\'ya ilginç bir ceza verdi. Bir arkadaşının yardımıyla çalışanını iple sandalyeye bağlayan E.E. önce köpüklü suyla fırçaladı, ardından tazyikli suyla yıkadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi çekti. Dükkan sahibi E.E. yarı şaka yarı ceza amacıyla bunu yaptıklarını, suyun zarar vermemesi için tazyiğini azalttıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkama görüntüleri

Haber: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS (DHA)

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Bursa\'da kar maskeli katil zanlıları yakalandı

BURSA\'nın Mudanya İlçesi\'nde işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 34 yaşındaki Mehmet Öztürk\'ün katil zanlısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Zanlılar ile Mehmet Öztürk arasında antika eşya satımıyla ilgili anlaşmazlık olduğu belirtildi.

Olay, geçtiğimiz pazar sabahı Mudanya İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, Atatürk Caddesi\'nde unlu mamüller satan bir işyerinde meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen ve yüzünde kar maskesi bulunduğu belirtilen bir kişi, Mehmet Öztürk\'e, işyerinin kapısından silahla iki el ateş ederek kaçtı. Saldırıda yaralanan Mehmet Öztürk, çevreden yetişenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahale ardından Çekirge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olay günü bölgeden geçen 910 otomobil ve 70 güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin H.S.,(40) ile İ.Ç.,(32) olduğunu tespit etti. 2 şüpheli, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi\'nde gözaltına alındı.

ANTİKA EŞYA YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞLER

2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürldü. Maktül Mehmet Öztürk ile şüpheli H.S.\'nin arasında antika eşya satışı yüzünden tartışma olduğu ve H.S.\'nin arkadaşı İ.Ç.\'yi de yanında götürerek silahı ateşleme azmettirdiği, İ.Ç.\'nin de kar maskesini takarak Mehmet Öztürk\'ü öldürdüğü ve olay yerinden kaçtıkları ortaya çıktı. 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)-