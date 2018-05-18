DHA YURT BÜLTENİ - 14

Denizli\'de, 1\'i ordudan atılmış 4 şüpheliye uyuşturucu gözaltısı



DENİZLİ\'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 1\'i kadın 4 kişi gözaltına alınırken, 1 kilogram metamfetamin, 15 gram eroin, 2 ruhsatsız tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan R.D.\'nin, \'torbacı\' olarak bilinen sokak satıcılarına uyuşturucu sağladığı ve daha önce astsubay olarak görev yaparken Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden atıldığı öğrenildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul\'dan getirdikleri uyuşturucuyu Denizli\'de satmaya çalıştığı iddia edilen 7 kişilik grubu takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik takip sonucunca polis, geçen çarşamba günü 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1\'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 kilogram metamfetamin, 15 gram eroin, 2 ruhsatsız tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler R.D., K.K., H.G. ve İ.D., \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden R.D.\'nin, \'torbacı\' olarak bilinen sokak satıcılarına uyuşturucu sağladığı ve daha önce astsubay olarak görev yaparken, aynı suçu işlediği gerekçesiyle ordudan atıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Adliyeden görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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Uyuşturucu operasyonunda pitbull cinsi köpeğini polislere saldırttı

İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, 27 yaşındaki İ.G.\'nin (İsmail Güney) evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, pitbull cinsi köpeğin saldırdığı polis memuru elinden yaralandı. Şüphelinin saldırttığı köpek, polisler tarafından tabancayla vurularak etkisiz hele getirilirken, İ.G. de yakalanarak gözaltına alındı. İ.G.\'nin İzmir Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Mustafa G.\'nin (Güney) oğlu olduğu belirtildi.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün Ertuğrul Mahallesi\'ndeki bir eve uyuşturucu madde operasyonu düzenledi. Uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen İ.G., polisleri karşısında görünce \'pitbull\' cinsi köeğinin tasmasını çıkartıp, üzerlerine saldırttı. Bir polisi elinden ısıran köpek, ekip arkadaşlarının da müdahalesiyle 8 kurşunla vurularak etkisiz hale getirildi. Bu sırada İ.G. ise \"Vurma oğlumu\" diyerek feryat etti. Yaşanan kısa süreli arbedinin ardından İ.G., gözaltına alındı. Gözaltına alınan İ.G.\'nin, İzmir Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Mustafa G.\'nin oğlu olduğu belirtildi. Polisin evdeki aramaları sürerken, köpek tarafından eli ısırılan polis memuru tedavisi için Torbalı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.

-Şüphelinin polislerini üzerine saldığı pitbull cinsi köpeğin bir polisin elini ısırması

-Polisin köpeği tabancayla ateş edip öldürmesi

Haber-Kamera: TORBALI (İzmir), (DHA)

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2 kardeşi cep telefonu borcu için öldürmüş

KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı 2 kardeşi bıçaklayarak öldüren Hüseyin Karadaş, yurtdışına kaçmak için bir kişiyle görüşme yapacağı sırada yakalandı. Hüseyin Karadaş, Ruşen Çakır\'a aldığı cep telefonunun taksitlerini ödemediğini, çıkan tartışmada 2 kardeşi öldürdüğünü söyledi.

Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1537 Sokak\'ta dün meydana gelen olayda, Hüseyin Karadaş, akrabaları olan Erdal Karadaş (44) ve Ruşen Karadaş\'ı (34) evlerinin bahçesinde bıçaklayarak öldürdü. Ruşen Karadaş\'ın eşinin dayısı olduğu ileri sürülen Hüseyin Karadaş olayın ardından kaçtı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Karadaş\'ın Dilovası\'nda bir kişiyle buluşacağı bilgisini aldı. Buluşmanın gerçekleşeceği yerde bekleyen ekipler, Hüseyin Karadaş\'ı yakalayarak gözaltına aldı. Yurtdışına kaçmak için görüşme gerçekleştireceği sırada yakalanan Hüseyin Karadaş, Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Hüseyin Karadaş sorgusunda bir mağazadan kendi adına telefon alarak Ruşen Karadaş\'a verdiğini, Ruşen Karadaş\'ın taksitleri ödememesi nedeniyle çıkan tartışmada 2 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Daha önce işlediği bir cinayet nedeniyle 10 yıl hapis yattığı öğrenilen Hüseyin Karadaş emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi\'ne sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Zanlının Asayiş Şube Müdürlüğü\'nden çıkarılışı

-Detay

Haber-Kamera: Uğur AYDIN / İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Üniversiteye hazırlanırken kemoterapi aldı, KPSS\'ye hazırlanırken kök hücre nakli oldu

ANTALYA\'da oturan Muhammet Oktan (21), hastalığı nedeniyle üniversite sınavına hazırlanırken kemoterapi aldı, üniversiteyi bitirip KPSS\'ye hazırlanırken kök hücre nakli oldu.

Muhammet Oktan\'a 2015 yılında liseyi bitirdiği dönemde lenfoma tanısı konuldu. Muhammet Oktan, bu süreçte hem kemoterapi aldı hem de üniversite sınavına hazırlandı. 7 aylık zorlu sürecin ardından hastalığı atlatan Oktan, Gümüşhane Üniversitesi Ormancılık Bölümü\'nü kazandı. İki yıllık okulu başarıyla bitiren Muhammet, KPSS\'ye hazırlanmaya başladı. Sınavı kazanıp istediği bölümde işe başlamayı hayal eden Muhammet Oktan, karın ağrısı ve halsizlik şikayetlerinin yeniden başlaması üzerine 2017 yılı Kasım ayında doktoruna başvurdu. Yeniden tedaviye başlayan Muhammet\'e kök hücre nakli olması gerektiği söylendi. 3 hafta önce nakil olan Oktan, bugünlerde taburcu olmayı bekliyor.

LİSEYİ BİTİRDİĞİ YIL LENFOMA TANISI KONULDU

17 yaşında lenfoma tanısı aldığını ve zorlu tedavilerin ardından sağlığına kavuştuğunu belirten Muhammet Oktan, \"2017 Kasım ayına kadar bir şikayetim yoktu. Kasım ayında yine karın ağrısı ve halsizlik belirtileriyle hastaneye başvurdum. Tedaviler başlandı. Kök hücre nakli oldum. Şimdi yiyim. İlaçların etkisi geçtikte daha da toparladığımı hissediyorum\" dedi.

KPSS\'YE HAZIRLANIRKEN HASTALIK NÜKSETTİ

Liseyi bitirip üniversite sınavına hazırlanırken hastalıkla tanıştığını söyleyen Muhammet Oktan, \"Hastalığım nedeniyle çok çalışamadan üniversite sınavına girmiştim. Gümüşhane Üniversitesi Ormancılık Bölümü\'nü kazandım. Okulumu bitirdim. Atama için KPSS\'ye hazırlanacakken hastalığım nüksetti\" diye konuştu. Kök hücre naklinden sonra artık bir daha hastalığının nüksetmeyeceğini umut ettiğini belirten Muhammet, \"Bu süreçte kendimi biraz korumam ve dinlenmem gerekiyor. Ancak KPSS için çalışmaya da devam edeceğim. Sınavı kazanıp istediğim bir yerde işe başlamak istiyorum\" dedi.

OTOLOG NAKİL YAPTIK

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Hematoloji Uzmanı Prof.Dr. Erdal Kurtoğlu, Muhammet\'in hastalığının, gerekli tedavileri almasına karşın bir süre sonra tekrarladığını belirtti. Prof.Dr. Kurtoğlu, \"Bunun üzerine bu tür hastalarda hastalık nüksettiği zaman hastanın kendi iliğini kullanabileceğimiz, kendinden kendine nakil yani otolog kemik iliği nakli denen işlemi gerçekleştirmeyi planladık\" dedi. Bu işleme başlamadan önce de hastalığın mümkün olduğunca kontrol altına alınması için yüksek dozda kemoterapi verilmesi gerektiğini anlatan Prof.Dr. Kurtoğlu, şunları kaydetti:

\"Ancak Muhammet\'te bu tedavilerin yan etkileri ortadan kaybolmadan tümörün büyüdüğünü fark ettik. Normalde bu tür hastalarda plan, hastalık kontrol altına alınabildiği kadar alındıktan sonra kemik iliği nakli yapılması şeklindedir. Biz hastalığın ilerlediğini görünce ani bir kararla acilen Muhammet\'i kemik iliği nakil ünitesine aldık. Önceden topladığımız kök hücrelerini, yüksek dozda kemoterapiden sonra Muhammet\'e verdik. İşlemi 3 hafta önce yaptık. Şu anda iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok.\"

2013 YILINDAN BU YANA 93 HASTAYA KÖK HÜCRE NAKLİ

Prof.Dr. Kurtoğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 2013 Mayıs ayından itibaren kök hücre nakli yaptıklarını da sözlerine ekleyerek, \"Bugüne kadar toplam 93 hastaya kök hücre nakli yaptık. Bunların çoğunluğu otolog olanlar. İki tane de akraba dışı nakil gerçekleştirdik\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Muhammet\'in odasından detay görüntü

- Prof.Dr. Erdal Kurtoğlu\'nun odaya girip Muhammet\'in yanına gelerek sohbet etmesi

- Prof.Dr.Erdal Kurtoğlu ile röportaj

- Hasta Muhammet Oktan ile röportaj

- Hemşerinen odaya girip Muhammet\'in tansiyonunu ölçemesi detay

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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Trabzon’da, ABD ve İsrail\'e tepki yürüyüşü

TRABZON’da, ABD\'nin İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlere yönelik saldırısı, düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Trabzon Sivil İnisiyatifi tarafından ‘İşgale karşı ses ver’ yürüyüşü ve mitingi düzenlendi. Yürüyüşe, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu, Adnan Günnar, Salih Cora ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Öğretmenevi önünde toplanan grup, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk Alanı\'na kadar yürüdü. \'İşgale karşı ses ver\' pankartı ile ‘Kudüs\'e selam direnişe devam’, ‘Kudüs İslam\'dır’, ‘Mescid-i Aksa onurumuzdur’, ‘Müslüman uyuma Kudüs\'e sahip çık’ yazılı dövizlerle yürüyen kalabalık ABD ve İsrail\'e tepki gösterdi.

\'DURUŞUMUZ NETTİR\'

Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Filistin\'de şehit düşenlerin isimlerini tek tek sayarak, Kudüs\'ün bütün inanışların hür olduğu yer olduğunu söyledi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta da İslam coğrafyasının zor süreçten geçtiğine işaret etti, tüm dünyanın Filistin\'deki zulme \'dur\' demesi gerektiğini ifade etti.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz ise Türkiye\'nin her nerede olursa olsun haksızlık, zulüm ve insanlık dışı uygulamanın karşısında olduğunu dile getirerek, \"Bayrağımız, ezanımız, vatanımız ve devletimiz konu olunca \'Gerisi teferruattır\' diyerek bir araya gelebilen milletiz. Duruşumuz çok açık ve nettirö dedi.

Kalabalık, İstanbul Yenikapı Miting Alanı\'nda Filistin halkına destek amacıyla gerçekleştirilen \'Zulme lanet, Kudüs\'e destek\' mitingini dev ekrandan izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kalabalık detayları

Yürüyüş detayları

Konuşmalar

Detaylar

Haber: Fatih TURAN Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA

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40 yaş üzerinde hipertansiyona dikkat

MEMORİAL Antalya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürhan Günay, Türkiye\'de kadın ve erkeklerde 40 yaş üzerinde hipertansiyon görülme oranının yüzde 30-35 olduğunu belirtti.

Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürhan Günay, tüm dünyada obeziteyle birlikte tansiyon ve şeker hastalığı riskinin arttığını söyledi. Dr. Gürhan Günay, son yıllarda artan hazır gıdayla beslenme şeklinin hipertansiyon riskini arttırdığını belirterek, hazır gıdalardaki tuz oranın yüksek oluşunun hipertansiyona neden olduğunu ifade etti.

İDEAL TANSİYON 12-8\'İN ALTI

Herkesin kan basıncını mutlaka ölçtürmesi gerektiğini ifade eden Dr. Günay, ideal tansiyonun 12-8\'in altında olması gerektiğini vurguladı. Büyük kan basıncının 135\'in, küçük kan basıncının ise 85\'in üzerinde olduğu zaman buna \'yüksek normal kan basıncı\' dendiğini kaydeden Dr. Günay, \"Hipertansiyon hastalarında ise kan basıncının 14-9\'un altında olması gerekir\" dedi.

HİPERTANSİYON PEK ÇOK ŞİKAYETE NEDEN OLABİLİR

Hipertansiyon pek çok şikayete neden olabildiğini de sözlerine ekleyen Dr. Gürhan Günay, “Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, nefes darlığı, ellerde ve ayaklarda uyuşma gibi şikayetleri olanların mutlaka kardiyolojik muayeneden geçmeleri gerekir\" diye konuştu.

TEDAVİNİN ÖNEMİ

Hipertansiyon tedavisinin önemine de değinen Dr. Günay, \"Hipertansiyonu tedavi etmekle, hipertansiyona bağlı beyin kanaması riskini yüzde 50, kalp yetmezliği riskini de yüzde 45 oranında azaltıyoruz. Dolayısıyla tansiyonun mutlaka kontrol altında tutulması gerekiyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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EKG çekiminden detay

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürhan Günay röp

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürhan Günay\'dan detaylar

Haber: Selma KUNAR - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)