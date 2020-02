DHA YURT BÜLTENİ - 14

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: YAPTIĞIMIZ İYİLİĞİN FARKINDA OLUN

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan üzerinden Avrupa\'ya geçen mülteci sayısının günlük 8 bin 500\'den 61\'e düştüğünü belirterek, \"Biz size iyilik yapıyoruz. Yaptığımız iyiliğin farkında olun\" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya\'nın Akyazı ilçesi Balballı Mahallesi\'nde Abhaz gençlerinin 14 yıl önce ateşli silah ve alkolü yasaklayan büyüklerine teşekkür etmek için düzenlediği \'Abhaz Şurası\' etkinliklerine katıldı. Mahalle merkezinde gerçekleştirilen renkli etkinlikte Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Ak Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Bakan Soylu, yaptığı konuşmada Yunanistan üzerinden Avrupa\'ya geçen mülteci sayısının günlük ortalama 8 bin 500\'den 61\'e düştüğünü belirterek, \"İsterseniz açalım kapıları, Yunanistan üzerinden bakın günde 8 bin 500 Suriyeli kardeşimiz Yunanistan\'ı geçiyor oradan Avrupa\'yı geçiyordu. Bugün bu sayı 61, günde ortalama 61\'dir. Biz size iyilik yapıyoruz. Yaptığımız iyiliğin farkında olun. Dünyanın hangi noktasına giderseniz gidelim bu ülkenin bayrağını görmedim daha, bu millet gösteriyor, bu aziz millet gösteriyor. Hayatımın hangi noktasında olursa olsun, çocukluğumdan beri inandığım bir şey vardır. Hacı Bayram-ı Veli\'ye ihtiyacı vardır\" dedi.

Son seçimleri değerlendirerek diktatör olan hiçbir ülkede böyle sonuç alınamayacağını belirten Bakan Soylu, \"Fransa\'daki İçişleri Bakanı eski Lyon Belediye Başkanıdır. Dedim ki sen belediye başkanlığı yaptın. Dağa giden bir kardeşini, sana hainlik yapan bir kardeşini belediyeye alır mısın? dedim, \'almam\' dedi. Sen kendi iş makinelerini, greyderlerini bu ülkenin askerine polisine kurşun sıksın diye teröriste emaneten veya malına verip hendek kazdırıp bu ülkede birlik ve beraberliği ortadan kaldırmasına izin verir misin? Belediyeye ayrılan parayı dağa terörizme nakleder misin? Bu millet neden sana oy veriyor? 14 tane günde sizin gazetelerinizde bizim haberimiz yapılıyor. Bizim seçimlerimiz yüzde 90\'a yüzde 10 bitmiyor. Bizim en son referandumumuz 51 buçuğa 48 buçuk bitti. Hangi diktatörlüğün olduğu bir ülkede seçimlere 51 buçuğa 48 buçuk biter? Böyle bir haksızlığı bizim ülkemize yapmayın. Bizim ülkemiz böyle bir haksızlığı kaldırabilir bir ülke değil. Bize ihtiyacınız var\" diye konuştu.

Bakan Soylu, Türkiye\'nin sadece yazılan kanunlarla disipline olacak bir ülke olmadığını kaydederek, \"Bu dünyanın Hacı Bektaş-ı Veli\'ye ihtiyacı var. Bu dünyanın hayranlıkla izlediği Mimar Sinan\'ın aklına ihtiyacı var. Çabamız bunun içindir Büyüklerimizin oluşturduğu bu birlik bu yüzdendir. Tek bir can gitmesin zihnimizi bizden alabilecek bir boşluğun içinde olmayalım. Bugün buradaki büyüklerimizin verdiği kararın önemli bir arka planı vardır. Her şeyi kanun mu yazmalıdır? Buna itiraz edenlerden biriyim. Bu kadar köklü bir millet, sadece kanunların yazdıklarıyla birlikte disipline alınacak bir millet değil. Karnesini ilk aldığında koşarak komşu teyzesine gösteren bir millet sadece kanunların yazdıklarıyla birlikte kendisini kıssa altına alabilecek bir ülke değildir. Geçmişimize ve geleceğe çok net örnek koydunuz. Silahlarla birlikte düğünlerin keyiflendiğini ve şenlendiğini birileri söyleyebilirler ama maliyetiyle birlikte de bunu bir daha yerine getiremeyeceğimizi hepimiz defalarca acı hatıralarıyla, her birimizin bir daha onaramayacağımız sonuçlarla birlikte yaşadığımızı da biliyoruz. Aldığınız karar, 14 yıldır uyguladığınız karar şurada gördüğüm gibi asaletiyle maruf bir karardır. Allah sizden razı olsun\" dedi.

SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİREN ÇOCUĞU, POLİS KURTARDI

GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde, Suriye uyruklu Hasan Nacar (14), serinlemek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçirdi. Suya atlayan polis memuru tarafından çıkarılan ve kalp masajıyla hayata döndürülen çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğleden sonra Aslanlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Sıcaktan bunalan Hasan Nacar, mahalledeki gölete girerek serinlemek istedi. Arkadaşlarıyla birlikte suya giren Nacar, bir süre sonra çırpınarak batmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, bellerine halat bağlayarak girdikleri suda yaptığı arama ile Nacar\'a ulaştı. Kıyıya çıkarılan Nacar, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajı ile hayata döndürüldü ve tedavi için ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BODRUMLULAR ÜÇ ŞENLİKLE COŞTU

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından 3 farklı noktada şenlikler düzenlendi. Bodrumlular yayla, tarih ve organik tarımı kapsayan festivallerle baharı karşıladı.

Bodrum\'da Leleg Uygarlığı Pedasa Koruma ve Yaşatma Derneği, Bodrum Yarımadası Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği ve Bodrum Tohum Derneği tarafından bugün 3 farklı noktada 3 ayrı şenlik düzenlendi. Konacık Mahallesi\'nde Leleg Uygarlığı Pedasa Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen 23\'üncü Uluslararası Pedasa Festivali\'ne Bodrumlular yoğun ilgi gösterdi. Festivalde, yöresel Bodrum oyunları ve yarışmalar etkinliğe renk kattı. Bodrum Belediyesi\'nin de destekleriyle düzenlenen festivalde ata binme yarışması, yöresel Bodrum lezzetleri ve kütük kesme yarışması gibi çeşitli yarışmalarla etkinliğe katılanlar eğlenceli bir pazar günü geçirdi.

YEREL TOHUMDAN FİDELER, DAĞITTILAR

Bodrum Tohum Derneği tarafından yerel tohumu ve organik tarımı yaşatmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Bodrum Tohum Şenliği\'nde de Bodrumlular bir araya geldi. Dernek üyeleri tarafından İskele Meydanı\'nda gerçekleştirilen şenlikte yerel tohumdan üretilen domates, biber, patlıcan, karpuz ve bamya fideleri dağıtıldı. Bodrum Tohum Derneği\'nin ilk olarak Doğal Üretici Pazarı uygulamasını hayata geçirdiğini ve Fide Şenliği\'nin de ikinci projeleri olduğunu belirten Dernek Başkanı Haluk Ortaç, \"Şenliğimizin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Atalık (yerli) tohumlarımızın ürünlerini vatandaşlara dağıtıyoruz. Bugün birer fide veriyoruz ama bu fidelerden elde ettikleri tohumlarla bir süre sonra kocaman bahçeleri olacak\" dedi.

KARADENİZLİLER YAYLA ŞENLİĞİNDE COŞTU

Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından da Kızılağaç Mahallesi\'nde yayla şenliği düzenlendi. Bodrum\'da yaşayan Karadenizlilerin birlikteliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen yayla şenliğinde Karadeniz\'in yöresel tereyağı, peyniri, mısır unu ve çeşitli ürünleri satışa sunuldu. Festivalin kapanışında Karadenizli sanatçı Sinan Yılmaz şarkılarını Bodrum\'da yaşayan Karadenizlilerle birlikte söyledi. Şenlik akşam saatlerini kadar devam etti.

