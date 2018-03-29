DHA YURT BÜLTENİ - 14

TBB Başkanı Feyzioğlu, otopark krizinde sanık 32 avukatın beraatını istedi

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın bir süre önce otopark yetersizliği nedeniyle eylem yapan 32 avukat hakkında otoparkın giriş çıkışlarını araçlarıyla kapattıkları gerekçesiyle ulaşım araçlarını alıkoyma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 10\'ar yıl hapis istemiyle dava açtığı davanın duruşması görüldü. Savunma yapan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sanıkların beraatını istedi.

Uşak Adliyesi otoparkında 14 Haziran 2016\'da bir avukata ait otomobilin, iddiaya göre, Başsavcılık talimatıyla çektirilmesi üzerine başlayan tartışma yeni bir boyuta taşındı. Uşak Adliyesi otoparkında avukat Feride Evran\'a ait otomobil, iddiaya göre, Başsavcılık talimatıyla çektirildi. Avukatlar, iki gün sonra 16 Haziran\'da adliye girişinde otomobilleriyle eylem yaptı. Basın açıklaması yapan avukatlar, \"Adliye bahçesinde boş bir şekilde hakim, savcı otoparkı dururken, avukatlara ayrılan yer adliye çalışanları, resmi araçlar, engelli araçları, vatandaşlarımızla birlikte kontrolsüz biçimde kullanılmaya terk edilmiş ve yetersiz kalmıştır. Bu konu iyi niyetle diyalog içerisinde görüşmelerle çözülmeye çalışılmış, ancak iyi niyetimize yeterli samimi gayret gösterilmemiştir. Alternatif çözümler sunmamıza karşın olumlu yaklaşılmamıştır. Kısa bir süre önce bir meslektaşımızın aracı adliye bahçesinden Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün genelgesine aykırı olarak çekiciyle götürülmüştür. Bu durum mevzuata aykırı olduğu gibi avukatlık mesleğine karşı yapılmış onur kırıcı bir davranıştır. Kabul edebilmemiz mümkün değildir. Bu olayı gerekli yasal müracaat yollarıyla yargıya ve idari makamlara intikal ettireceğiz. Avukat arkadaşlarımızın yapacağı bununla sınırlı kalmayacak\" diyerek, eylem yapmıştı. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Uşak Baro Başkanı Avukat Gürcan Sağcan\'ın da bulunduğu 32 avukat hakkında TCK\'nın 223/1, 223/4, 109/1, 109/3-b, 43/2-1, 37 ve 53 maddelerince 10\'ar yıl hapis istemiyle, Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açtı. Uşak 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, yönetim kurulu üyeleri ve baro başkanları da katıldı. TBB Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, duruşmada savunma yaptı. Feyzioğlu, \"Burada çok açık bir keyfi yönetim vardır. Bu keyfi idareye karşı meslektaşlarım hukuki protesto haklarını kullanmışlardır. Biz, avukatların uyarısını suç olarak gören bir iddianameyi tartışmak için buradayız. Dünyanın en huzurlu adliyelerinden birini yaşanmaz hale getiren bir uygulamayla karşı karşıyayız. Bu, Sayın Başsavcının baronun şahsında avukatlara ve savunma mesleğine yönelik açık ve seçik düşmanlığıdır. Suçun unsurlarının oluşmadığı aşikardır. Derhal beraat kararı verilmesini talep ediyoruz\" ifadelerini kullandı. O gün cezaevi aracında bulunup da avukatlardan şikayetçi olması istendiği öne sürülen tutuklu Ş.G. ise duruşmada, başsavcının kendisini odasına çağırdığını, şikayetçi olmak istemediğini söyleyince de azarlayarak odadan kovduğunu iddia etti. Ş.G., şikayetçi olmadıklarını kaydetti. Duruşma, baro başkanlarının savunmalarıyla sürdü. Duruşma arasında açıklama yapan TBB Başkanı Feyzioğlu, 50\'inin üzerinde baronun başkanlarıyla Uşak\'ta olduğunu, Uşak halkı ve 110 bin avukat adına bir büyük dayanışma sergilediklerini kaydetti. \"Bugün burada Uşak halkı yargılanıyor\" diyen Feyzioğlu, baronun tek isteğinin resmi araçların hakim-savcı otoparkına alınması ve avukatlarla vatandaşların rahat etmesi olduğunu söyledi. Feyzioğlu, açıklamasına şöyle devam etti: \"Uşak Başsavcısı bir adliyenin nasıl yönetilmemesi gerektiğinin tam bir örneğini sergilemiş ve bu kadar masumane bir talebi görmezden gelmiştir. Bunun üzerine baromuz bir basın açıklaması yapmıştır. Anayasamıza göre basın açıklamaları önceden izne tabi değildir. Ama sayın başsavcımız maalesef bunu da bilmemektedir çünkü Anayasayı okumayı unutmuştur. Topu topu 25 dakika süren bir haklı ve meşru protesto sebebiyle 3,5 saattir duruşma yapıyoruz, daha da yapacağız. Devletin bütün kaynakları, emniyeti plakaları tespit etmek için vakit harcadı. O emniyetin, başsavcının emriyle arkadaki yasadışı kenevir tarlasını tespit etmesi lazım. Avukatların peşine düşmek yerine adliyenin bitişiğindeki kenevir tarlasını tespit etmesi gereken emniyet, teröristmiş gibi avukatların peşine düşürüldü. Ardından da 32 meslektaşımız hakkında akla zarar bir suçlama yapıldı\" Bu suçlamanın yapılabilmesi için bazı tutukluların şikayetçi olduğunu belirten Feyzioğlu, \"Hayat tecrübesi bu tutukluların şikayete yönelik bir telkinde kalıp kalmadıklarını bize sorgulatıyor ve bunun da peşine düşeceğiz\" ifadelerini kullandı. Feyzioğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: \"Sayın Başsavcı, Uşak Adliyesini yönetememektedir. Huzuru kaçırmıştır, güvenliği bozmuştur ve bir güç yarışına sokmuştur. Bizim bugün içerde yüce yargıdan beklediğimiz, Uşak halkının yargılandığı bu davada derhal beraat kararı çıkmasıdır. Başsavcının müsebbibi olduğu bu ayıp yargı tarafından temizlenmelidir. Burada huzurun sağlanması için HSK\'nın başsavcının görev yerini değiştirmesi gerekir\" Daha sonra konuşan Uşak Barosu Başkanı Av. Gürcan Sağcan ise, \"Birlik Başkanıma ve yurdun dört bir tarafından bize destek olmak için gelen baro başkanlarıma, yönetim kurulu üyelerine ve avukat arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada, bağımsız yargının unsuru olan savunmayı savunmaktadırlar. Keyfi bir yönetim vardır, bu yönetime bir an önce Adalet Bakanlığımızın son vermesini talep ediyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Feyzioğlu açıklama

Haber- Kamera: UŞAK, (DHA)

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Sakarya\'da yayla karla kaplandı

SAKARYA\'nın Hendek ilçesinde bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası\'nda kar yağışı etkili oldu. Yaylada kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Hendek\'te bulunan bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası\'nda gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, zaman zaman tipi şeklinde yağdı. Mart ayının sonunda kar keyfi yapmak isteyen vatandaşlar Dikmen Yaylası\'na gitti. Beyaza bürünün yayla güzelliği ile büyüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaylada kar yağışından görüntüler

Haber:Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya), (DHA)

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Şarkıcı Resul Dindar\'ın kazada ölen annesi toprağa verildi

Karadeniz müziğinin tanınan ismi şarkıcı Resul Dindar\'ın, motosiklet kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Meliha Dindar (53) toprağa verildi.

Hopa ilçesi Cumhuriyet Camiinde Meliha Dindar için ikindi vakti kılınan cenaze namazına şarkıcı Resul Dindar ile kazada yaralanan ve tedavisi tamamlanan babası Osman Dindar ile kardeşleri Resul, Barış ve Ebru Dindar taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan, Artvinliler Derneği Başkanı Ahmet Külekçi, sanatçılar Selçuk Balcı, Birol Toplaoğlu, Hülya Polat, Niyazi Koyuncu, Tanju Topal, Abolas Lermi, Volkan Arslan, Yüksel Baltacı, Gökhan Uzunali, Zeki Uçkan ile Erkan Ketenci ile vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Meliha Dindar ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Hopa’da, 27 Mart Salı akşamı, Arhavi ilçesinden Hopa yönüne giden Osman Dindar yönetimindeki motosiklet, yola düşen kaya parçasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Meliha Dindar, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi\'nde dün hayatını kaybetti. Tedavisi tamamlanan Osman Dindar’ın ise taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenaze namazı detayları

-Resul Dindar\'ın taziyelerin kabul etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR/ARTVİN,(DHA)

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Otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Uşak\'ta, refüjü aşarak karşı şeride geçen aracın 2 otomobille karşılıklı çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, Uşak- İzmir Karayolu Çınarcık Köyü rampasında meydana geldi. İzmir yönüne şiddetli yağmur altında giden 41 yaşındaki Ramazan Loyan, yönetimindeki 16 BK 834 plakalı otomobil, iddiaya göre, aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçip, Uşak yönüne giden önce Zafer Kozan\'ın (27) kullandığı 26 RC 502 plakalı otomobile ardından aynı istikamete giden Nazım Boytok\'un kullandığı 35 GE 5225 plakalı otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Loyan ile yanındaki Hikmet Özkerem (35) yaralandı. Otomobildeki diğer yolcular Nazmi Kaydırak (38) ve Lütfi Karaduman (66) ise kaza yerinde öldü. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi. Aynı otomobildeki Hikmet Özkerem ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde öldü. Aynı otomobilde bulunan 3 kişinin öldüğü kazada, kazaya karışan diğer iki otomobilin sürücüleri de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde trafik polisi ve jandarma ekiplerinin inceleme yapmasının ardından kaza yerindeki cesetler, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralılardan görüntüler

- Ambulansa taşınmaları

- Olay yerinden genel görüntüler

- Hurdaya dönen otomobilden görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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Polisin durmasını istediği otomobil sürücüsü kaçarken 2 araca çarptı: 9 yaralı

Eskişehir\'de, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilin sürücüsü, kaçmak isterken, minibüs ile başka otomobile çarptı. Kazada kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü ile diğer araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, meydana geldi. Yeni Bağlar Mahallesi Üniversite Caddesi\'nde polis ekipleri, 48 E 6637 plakalı otomobili kullanan Atakan G.\'yi şüphe üzerine durdurmak istedi. \'Dur\' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü Atakan G., ekipler tarafından takip edildi. Bu sırada Atakan G., Zafer Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi\'nde önce Samet Kılıç\'ın kullandığı 26 BB 603 plakalı minibüse, ardından da Barış Garip yönetimindeki 26 RU 112 plakalı otomobile çarpıp, kaçmaya devam etti. Kazada, kaldırımdaki MOBESE direğinde de hasar meydana geldi. Polis ekipleri, Atakan G.\'yi Şarhöyük Mahallesi\'nde yakaladı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Atakan G. ile diğer araçlardaki Yusuf Ayaz, Yasin Kılıç, Fatma Günaydın, Çiğdem Uğur, Bektaş Gürdal, Yaşar Uğur, Tuğba Uysal ve Hasan Muratoğlu yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 9 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürdü. Acil serviste tedavileri yapılan yaralıların taburcu edildiği, alkollü olduğu öne sürülen Atakan G.\'nin ise gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kaçan otomobilin görüntüsü,

-Polislerin otomobilde inceleme yapması,

-Otomobilin 2 araca çarptığı yerdeki polislerin ve ambulans

-Yaralı bir kadının ambulansa götürülmesi,

-Kaza yapan minibüsün ve diğer otomobilin çekilen görüntüsü

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Edirne’de 16 kaçak yakalandı



Edirne’de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 16 kaçak yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Bosna köyü ile İpsala ve Havsa ilçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Pakistan Filistin, Cezayir, Irak ve Kongo uyruklu 16 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haber:Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)

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Duvar arasında sıkışan köpekler kurtarıldı

Sakarya\'nın Kaynarca ilçesinde iki duvar arasında sıkışan köpek itfaiyenin duvarda açtığı delikten çıkarılarak, kurtarıldı.

Kaynarca\'da, Atatürk İlkokulu yemekhanesi ile bahçe duvarı arasında kalan köpeklerin seslerini duyanlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi bahçe duvarında açtığı delikten uzanarak 3 yavru köpeği teker teker çıkardı. İtfaiye ekiplerini izleyen çocuklar, köpeklerin çıkarıldığını görünce büyük sevinç yaşadı. Herhangi bir yaraları olmayan köpekler bölgeden uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiyenin çalışması

-Duvarı delmesi

-Köpekleri çıkarması

Haber:Serhat YAĞIZ/KAYNARCA(Sakarya), (DHA)